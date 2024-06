Wyższa inflacja już w lipcu 2024 r.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do danych GUS ocenili, że majowa inflacja w Polsce była niższa niż w strefie euro. Zjawisko to jest jednak chwilowe, gdyż z powodu wzrostu cen energii przewidywany jest wzrost inflacji w lipcu do 4-4,5 proc.

Wyższa inflacja w lipcu

Koniec zamrożonych cen energii

Cel inflacyjny NBP Wyższa inflacja w lipcu Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, są one zgodne z wcześniejszymi szacunkami. REKLAMA Ekonomiści PIE przeanalizowali te dane, zwracając uwagę, że majowa inflacja w Polsce była niższa niż w strefie euro. Jednak nie mamy zbyt dużych powodów do radości, bo już w lipcu odmrożenie cen energii podniesie inflację ponad cel NBP. Analitycy twierdzą, że powrót wyników widocznych na zachodzie Europy będzie długotrwały. Niższe niż we Francji czy Niemczech tempo wzrostu cen w Polsce jest głównie zasługą zamrożenia cen energii oraz drobnego wzrostu cen żywności. "Inflacja bazowa wciąż pozostaje podwyższona. Główną rolę odgrywa wysoki wzrost cen usług, który w maju wyniósł 6,2 proc." - ocenili eksperci. Koniec zamrożonych cen energii REKLAMA Warto pamiętać, że czerwiec będzie ostatnim miesiącem, kiedy ceny energii pozostaną zamrożone. Analitycy prognozują, że w lipcu inflacja prawdopodobnie znajdzie się w przedziale 4,0-4,5 proc., przez co wzrost cen ponownie będzie szybszy niż w strefie euro. Nie będzie łatwo zbliżyć się do wielkości widocznych w państwach zachodniej Europy. PIE spodziewa się, że w 2025 r. inflacja dalej oscylować będzie średnio blisko 4,5 proc. Co będzie miało największy udział? Dalej ceny usług, ceny towarów przemysłowych, ceny energii - przynajmniej przez pierwsze półrocze. Dalszy ciąg materiału pod wideo Cel inflacyjny NBP Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. (+/- 1 p.p.). Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Zajmuje się makroekonomią, energetyką i klimatem, handlem zagranicznym, prognozami gospodarczymi, gospodarką cyfrową i ekonomią behawioralną. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. Zobacz także: Kolejne podwyżki opłat. Tym razem o 33%-40%. Jest się czego bać? W Sopocie trzyosobowa rodzina zapłaci więcej 132 zł za wodę

W sklepach jest coraz drożej. Te produkty najbardziej podrożały