REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Macie umowę o pracę? Należy wam się dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki

Macie umowę o pracę? Należy wam się dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2025, 06:22
Maja Retman
Maja Retman
Takie świadczenie gwarantują przepisy prawa pracy. Pojawia się jednak pytanie: jaka jest wysokość tej kwoty i czy trzeba składać specjalny wniosek, aby ją otrzymać?
Macie umowę o pracę? Należy wam się dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niektórzy sami decydują się odejść z pracy, inni są do tego zmuszeni przez pracodawcę. Tym, którzy odchodzą na emeryturę przysługuje finansowe pożegnanie w postaci odprawy. Takie świadczenie gwarantują przepisy prawa pracy. Pojawia się jednak pytanie: jaka jest wysokość tej kwoty i czy trzeba składać specjalny wniosek, aby ją otrzymać?

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Kodeks pracy określa jedynie minimalną wysokość odprawy emerytalnej – to równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W wielu miejscach można jednak liczyć na więcej. Wyższe stawki obowiązują przede wszystkim tam, gdzie funkcjonują układy zbiorowe pracy lub specjalne regulaminy wynagradzania – zarówno w firmach prywatnych, jak i w instytucjach publicznych.

REKLAMA

Jak oblicza się wysokość świadczenia?

Podstawą wyliczenia odprawy jest średnia miesięczna pensja z trzech ostatnich miesięcy przed zakończeniem zatrudnienia. Do tej kwoty wlicza się wszystkie składniki wynagrodzenia – nie tylko podstawową pensję, ale także premie, nagrody czy dodatki.

Zobacz również:

Kto dostanie więcej, a kto mniej?

REKLAMA

Najkorzystniejsze warunki dotyczą pracowników sektora publicznego, w tym jednostek samorządowych. Tam wysokość odprawy uzależniona jest od długości stażu pracy. Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje, że po dziesięciu latach zatrudnienia pracownik otrzyma równowartość dwóch pensji, po piętnastu latach przysługuje mu odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a po dwudziestu latach pracy – nawet sześciu pensji.

Podobne przywileje mają nauczyciele. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, wysokość odprawy emerytalnej zależy od przepracowanych lat. Jeżeli pedagog może wykazać się co najmniej 20-letnim stażem, otrzyma równowartość dwóch lub trzech miesięcznych wynagrodzeń.

Zobacz również:

Kiedy odprawa nie przysługuje?

Choć odprawa emerytalna należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę – niezależnie od wymiaru etatu czy długości zatrudnienia – istnieją wyjątki. Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli pracownik już wcześniej otrzymał odprawę od innego pracodawcy. Traci się je również w sytuacji, gdy osoba nabyła prawo do emerytury lub renty, ale kontynuuje pracę zawodową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powiązane
ZUS zażąda zwrotu emerytur z ostatnich trzech lat! Wszystko przez zmianę w przepisach
ZUS zażąda zwrotu emerytur z ostatnich trzech lat! Wszystko przez zmianę w przepisach
Dają na głowę nawet 30 tysięcy złotych. Ale czas ucieka. Wnioski przyjmują tylko do końca sierpnia
Dają na głowę nawet 30 tysięcy złotych. Ale czas ucieka. Wnioski przyjmują tylko do końca sierpnia
Emeryci i renciści muszą tego pilnować. Inaczej stracą świadczenia. Od września ZUS zmienia przepisy
Emeryci i renciści muszą tego pilnować. Inaczej stracą świadczenia. Od września ZUS zmienia przepisy
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Macie umowę o pracę? Należy wam się dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki
28 sie 2025

Niektórzy sami decydują się odejść z pracy, inni są do tego zmuszeni przez pracodawcę. Tym, którzy odchodzą na emeryturę przysługuje finansowe pożegnanie w postaci odprawy. Takie świadczenie gwarantują przepisy prawa pracy. Pojawia się jednak pytanie: jaka jest wysokość tej kwoty i czy trzeba składać specjalny wniosek, aby ją otrzymać?
Podatek od ogrzewania gazem i węglem coraz bliżej. UE szykuje nowe opłaty za emisję CO2, a rząd polski planuje bon energetyczny. Czy nowe świadczenie zrekompensuje podatek od ogrzewania?
27 sie 2025

Unia Europejska szykuje nowy podatek od ogrzewania gazem i węglem, który uderzy w miliony polskich gospodarstw. Opłata za emisję CO2 sprawi, że rachunki za ciepło mogą mocno wzrosnąć. Polski rząd już zapowiada wprowadzenie bonu energetycznego, który ma złagodzić skutki nadchodzących zmian. Czy bon energetyczny zrekompensuje podatek od ogrzewania?
Za szkody najemcy zapłaci wynajmujący? Za co odpowiedzialność ponosi lokator?
27 sie 2025

Zaległości dotyczące płatności czynszu i rachunków, a także złe zachowanie najemcy prowadzące do konfliktów z sąsiadami. Tego najbardziej mogą obawiać się właściciele mieszkań rozważający ich wynajęcie. Zaległości czynszowe to częściej poruszany temat aniżeli konsekwencje złego zachowania lokatora w prywatnym mieszkaniu. Tymczasem obawy właścicieli mieszkań o skutki złego zachowania lokatora są czasem spore. Wzmacniają je uchwały wspólnot mieszkaniowych próbujące „przerzucić” na wynajmującego odpowiedzialność za nieodpowiednie zachowanie najemcy (np. spowodowanie szkód w częściach wspólnych budynku). Warto wyjaśnić, dlaczego takie uchwały są wątpliwe i poruszyć również inne aspekty złego zachowania lokatorów.
Student wynajmuje mieszkanie (jesień 2025 r.). Czynsze i opłaty za kawalerkę i większe mieszkania
27 sie 2025

- W niektórych miastach ceny kawalerek zrównały się z cenami małych mieszkań dwupokojowych. Studenci mimo to najpierw wybierają kawalerki, potem szukają mieszkań, które mogliby wynajmować w duetach. Zauważam także, że ceny znowu zaczęły odgrywać wielką rolę w przypadku wynajmów studenckich. Był taki czas, gdy ważniejsza była lokalizacja, a nawet kwestie związane np. z wystrojem mieszkania. Teraz najważniejsza jest cena – przyznaje Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

REKLAMA

Ceny masła w II poł. 2025 roku. Dwucyfrowe wzrosty ale sklepy robią więcej promocji. Kiedy padnie granica 10 zł za kostkę?
27 sie 2025

Masło ciągle drożeje dwucyfrowo w relacji rocznej, ale skoki są coraz mniejsze. W lipcu br. produkt zaliczył podwyżkę o 17,3% rdr. Dla porównania, na początku roku wzrosty wahały się wokół 30% rdr. Według ekspertów, w I półroczu br. drożyznę wyhamowało zwiększenie liczby promocji na masło o 15,5% rdr. Najwięcej akcji promocyjnych przybyło rdr. w hipermarketach i dyskontach. Na plusie rdr. znalazły się ponadto sieci cash & carry, a także supermarkety. Spadek zanotowały tylko sklepy convenience. Jednak znawcy rynku ostrzegają, że masło wciąż będzie drogie. W lipcu kosztowało przeciętnie 7,87 zł. I średnia cena w granicach 8,00 zł jest przewidywana do końca roku. Ale w okresach szczytowego popytu i w pesymistycznym scenariuszu może zbliżyć się nawet do 9,00 zł.
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego? Za to zniknąć muszą: 800+, zasiłki socjalne, 13 i 14 emerytura. Ministerstwo Finansów policzyło koszty wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP)
27 sie 2025

W odpowiedzi na interpelację poselską, Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, udzielił odpowiedzi na pytanie, czy jego resort pracuje nad wprowadzeniem w Polsce tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) i jakie byłby koszty wypłaty każdemu dorosłemu obywatelowi 1300 zł tytułem BDP.
CPK – nowe przepisy 2025: zmiany w wywłaszczeniach nieruchomości i wypłacie odszkodowań [Projekt przyjęty przez Radę Ministrów]
27 sie 2025

We wtorek, 26 sierpnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK). Chodzi o proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowania. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie minimalnego terminu na wydanie nieruchomości.
Dobra wiadomość dla seniorów! Ten dodatek z ZUS wzrośnie od 1 marca 2026 roku. O ile? O jakie świadczenie chodzi?
27 sie 2025

Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wzrośnie. Obecnie dodatek ten wynosi 348,22 zł miesięcznie, ale rząd zdecydował o jego waloryzacji, co oznacza, że świadczenie dla emerytów i rencistów ulegnie podwyższeniu. Oto szczegóły.

REKLAMA

Ważne zmiany w pierwszej pomocy do przypomnienia przed 1 września 2025 r.
27 sie 2025

Wakacje dobiegają końca, dzieci wracają do szkół i przedszkoli. To dobry czas, by przypomnieć o istotnej zmianie w prawie – rozszerzeniu definicji pierwszej pomocy. Choć nowa definicja dotyczy wszystkich sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy jest to zmiana szczególnie ważna dla rodziców dzieci przewlekle chorych, które uczęszczają do placówek oświatowych.
Nowy projekt ustawy o CIT zmieni zasady dla fundacji rodzinnych – koniec z nadużyciami podatkowymi i agresywną optymalizacją?
27 sie 2025

Rząd szykuje zmiany w podatku CIT, które mają uszczelnić zasady działania fundacji rodzinnych. Nowelizacja ma przeciwdziałać nadużyciom i ograniczyć wykorzystywanie tych instytucji do agresywnej optymalizacji podatkowej, przywracając im pierwotny cel – bezpieczną sukcesję majątku rodzinnego.

REKLAMA