REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Bon ciepłowniczy i mrożenie cen energii! Nowe rozwiązania mogą zmienić sytuację milionów Polaków

Bon ciepłowniczy i mrożenie cen energii! Nowe rozwiązania mogą zmienić sytuację milionów Polaków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 10:32
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Rząd znowu zamraża ceny energii! Nowy projekt z bonem ciepłowniczym i dodatkowymi rozwiązaniami może zmienić sytuację milionów Polaków
Rząd znowu zamraża ceny energii! Nowy projekt z bonem ciepłowniczym i dodatkowymi rozwiązaniami może zmienić sytuację milionów Polaków
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd szykuje ważne decyzje, które bezpośrednio wpłyną na codzienne życie milionów Polaków. Podczas dzisiejszego posiedzenia ministrowie zajmą się projektem przedłużającym zamrożenie cen energii oraz wprowadzającym nowy instrument wsparcia – bon ciepłowniczy. To odpowiedź na rosnące koszty utrzymania i niepewną sytuację na rynku energii, które od miesięcy budzą obawy obywateli. Oprócz tego w porządku obrad znajdą się także projekty dotyczące świadczeń dla cudzoziemców, bezpieczeństwa energetycznego, doradców podatkowych i pielęgniarek, ale to właśnie temat rachunków za prąd i ciepło jest dziś kluczowy dla większości rodzin.

rozwiń >

Dzisiaj rząd zajmie się jednym z najważniejszych projektów ostatnich miesięcy. W centrum uwagi znajdzie się przedłużenie zamrożenia cen energii elektrycznej oraz wprowadzenie nowego świadczenia – bonu ciepłowniczego. Dla wielu rodzin to informacja, na którą czekali od dawna, szczególnie że koszty życia w Polsce nieustannie rosną, a rachunki za prąd i ogrzewanie coraz mocniej obciążają domowe budżety. Jednocześnie ministrowie rozpatrzą inne projekty ustaw, w tym te dotyczące świadczeń dla cudzoziemców, bezpieczeństwa energetycznego czy nowych regulacji dla doradców podatkowych i pielęgniarek. Jednak to właśnie temat energii i ciepła będzie najważniejszy dla milionów obywateli.

REKLAMA

Zamrożenie cen energii – rząd reaguje na weto prezydenta, ale daje oddech gospodarstwom domowym

REKLAMA

Podczas posiedzenia ministrowie rozpatrzą projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowany przez resort energii. Dokument zakłada przedłużenie do końca 2025 roku mechanizmu maksymalnej ceny za energię elektryczną. Będzie ona nadal wynosić 500 zł/MWh i obejmie gospodarstwa domowe.

To rozwiązanie jest konieczne po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Przypomnijmy – tamten dokument oprócz zamrożenia cen prądu przewidywał także liberalizację zasad inwestowania w lądowe elektrownie wiatrowe. Brak wejścia w życie przepisów wymusił na rządzie przygotowanie alternatywnego projektu.

Dzięki temu miliony rodzin w Polsce mogą być pewne, że do końca 2025 roku ich rachunki za prąd nie poszybują gwałtownie w górę. W sytuacji, gdy inflacja wciąż pozostaje problemem, a ceny produktów spożywczych i usług są wysokie, to ogromne wsparcie.

"Nie ma możliwości, żeby pan prezydent zawetował taką ustawę. To jest ustawa, która z jednej strony daje gwarancję, że ceny nie wzrosną i daje wsparcie tym, którzy mogliby być narażeni na ewentualne podwyżki cen ciepła systemowego. To jest dobra ustawa. Liczymy na poparcie pana prezydenta" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka. – "To, czy zdążymy (do 30 września - przyp. red.), będzie zależało od pana prezydenta. Jeśli chodzi o rząd, wszystko będzie złożone w odpowiednim czasie" – stwierdził minister energii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Bon ciepłowniczy – kto i na jakich zasadach może liczyć na nowe świadczenie?

Drugim filarem projektu jest bon ciepłowniczy, czyli wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego (sieciowego).

Bon będzie przyznawany według kryterium dochodowego:

  • dla gospodarstw jednoosobowych – gdy dochód nie przekracza 3272,69 zł (40 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
  • dla gospodarstw wieloosobowych – gdy dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł (30 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Co ważne, warunkiem jest również to, aby gospodarstwo płaciło za ciepło powyżej 170 zł/GJ. Oznacza to, że wsparcie trafi do tych rodzin, które realnie ponoszą wyższe koszty ogrzewania.

Kwota bonu będzie zależna od różnicy pomiędzy ceną jednoskładnikową ciepła w Polsce (170 zł/GJ) a faktyczną stawką w danym systemie. W praktyce oznacza to, że im wyższe rachunki ponosi gospodarstwo, tym większe wsparcie otrzyma. Co istotne, bon zostanie przyznany dwukrotnie:

  • za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
  • oraz od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

Dzięki temu rodziny mogą liczyć na realną pomoc przez dłuższy czas, a nie tylko w jednym sezonie grzewczym.

Dlaczego bon ciepłowniczy jest tak ważny dla Polaków?

REKLAMA

Polska od lat zmaga się z problemem wysokich cen ciepła systemowego, które dotyka szczególnie mieszkańców bloków i osiedli podłączonych do sieci miejskich. Dla wielu osób brak alternatywy sprawia, że są oni zmuszeni akceptować rosnące opłaty.

Bon ciepłowniczy może stać się realnym wsparciem dla setek tysięcy gospodarstw domowych, które bez dodatkowej pomocy musiałyby wybierać między komfortem cieplnym a ograniczaniem innych wydatków. To szczególnie ważne w kontekście ostatnich zim, które pokazały, że koszty ogrzewania potrafią wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent w ciągu kilku miesięcy.

Świadczenia socjalne dla cudzoziemców – rząd stawia na nowe zasady

Choć najważniejszym punktem obrad jest zamrożenie cen energii i bon ciepłowniczy, ministrowie zajmą się także innym ważnym projektem. Chodzi o ustawę dotyczącą świadczeń dla cudzoziemców, w tym popularnego programu 800 plus.

Nowe przepisy zakładają powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego z aktywnością zawodową rodziców spoza Unii Europejskiej oraz z obowiązkiem nauki dzieci w polskich szkołach. Jak wyjaśniono, będzie to sposób na weryfikację faktycznego związku cudzoziemców z Polską i zapobieganie nadużyciom.

W projekcie znalazł się również zapis, że prawo do świadczenia „Dobry Start” będzie uzależnione od aktywności zawodowej albo podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że wskaźnik dochodowy dający cudzoziemcom prawo do świadczeń został obniżony. – "Po dyskusji też z MRPiPS uznaliśmy, że będzie to 50 proc." – przekazał, podkreślając, że pierwotnie zakładano 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Priorytety rządu – lista konkretnych zadań zamiast ogólnych haseł

Rząd zajmie się także dokumentem, który ma wyznaczyć priorytety polityki państwa na najbliższe miesiące i lata. Minister Maciej Berek zapowiedział: – "Będziemy mieli pięćdziesiąt kilka, sześćdziesiąt takich priorytetów, które ustalimy jako listę priorytetowych zadań, którymi się zajmujemy".

Nowa koncepcja zakłada, że priorytety będą podzielone na krótki, średni i dłuższy okres. – "Chcielibyśmy się umówić na listę konkretnych tematów, nieujmowanych jako bardzo ogólne hasła, tylko konkretne zadania, które są do zrealizowania. (...) Chcemy wybrać krótką listę spraw, które będziemy dowozili" – dodał Berek.

To oznacza, że rząd chce odejść od ogólnych deklaracji i skupić się na rzeczywistym wdrażaniu zaplanowanych działań.

Inne projekty ustaw – bezpieczeństwo energetyczne, doradcy podatkowi, pielęgniarki

Poza kluczowymi tematami związanymi z energią i świadczeniami społecznymi, ministrowie rozpatrzą także inne projekty ustaw. Wśród nich znajdzie się m.in.:

  • nowelizacja ustawy o zapasach ropy i gazu, przewidująca większą rolę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • projekt o doradcach podatkowych, który wprowadzi obowiązek noszenia togi podczas reprezentowania klientów w sądzie,
  • projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, wdrażający unijną dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Choć są to istotne kwestie, dla przeciętnego obywatela największe znaczenie ma jednak temat rachunków za energię i ciepło.

Co dalej? Czy zamrożenie cen energii i bon ciepłowniczy wystarczą?

Decyzje, które rząd podejmie na posiedzeniu Rady Ministrów, będą miały ogromny wpływ na życie codzienne Polaków. Przedłużenie zamrożenia cen energii daje stabilność i bezpieczeństwo, a bon ciepłowniczy to nowe narzędzie wsparcia dla rodzin najbardziej narażonych na podwyżki.

Jednak eksperci zwracają uwagę, że są to rozwiązania tymczasowe. Jeśli ceny energii na rynkach międzynarodowych nadal będą wysokie, w przyszłości konieczne będzie wypracowanie trwałych mechanizmów obniżających koszty dla obywateli.

Podsumowując, rząd podczas dzisiejszego posiedzenia zajmie się szeregiem ważnych ustaw. Kluczowe są dwa rozwiązania:

  • zamrożenie cen energii elektrycznej do końca 2025 roku na poziomie 500 zł/MWh,
  • wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe i korzystających z ciepła systemowego.

Dla wielu Polaków oznacza to realną ulgę i poczucie bezpieczeństwa w obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej. Rząd wysyła jasny sygnał: zamierza chronić obywateli przed nadmiernymi kosztami energii i ogrzewania, nawet jeśli wymaga to korekt legislacyjnych po prezydenckich wetach.

Powiązane
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
Do 100 tys. zł bez podatku, a powyżej 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI, na wzór szwedzkich ISK, uznawanych z najlepsze w UE
Do 100 tys. zł bez podatku, a powyżej 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI, na wzór szwedzkich ISK, uznawanych z najlepsze w UE
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy proszą prezydenta Nawrockiego o weto
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy proszą prezydenta Nawrockiego o weto
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowi wiceministrowie zdrowia. Kim są Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski?
09 wrz 2025

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zmianach w kierownictwie. Nowymi wiceministrami zostali dr Katarzyna Kęcka oraz dr Tomasz Maciejewski. Nominacje wręczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Sprawdź, kim są nowi podsekretarze stanu.
Przywództwo to wspólna misja
09 wrz 2025

Rozmowa z Piotrem Kolmasem, konsultantem biznesowym, i Sławomirem Faconem, dyrektorem odpowiedzialnym za rekrutację i rozwój pracowników w PLL LOT, autorami książki „The Team. Nowoczesne przywództwo Mission Command”, o koncepcji wywodzącej się z elitarnych sił specjalnych, która z powodzeniem sprawdza się w biznesie
Wzór na wyższą emeryturę [obliczenia] ZUS: Emerytura wyższa nawet o kilkanaście procent za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego
09 wrz 2025

ZUS dość regularnie przypomina, że opłacalne jest późniejsze przejście na emeryturę. Im dłużej będziemy aktywni zawodowo (czyli im dłużej będziemy płacili składki emerytalne) po osiągnięciu wieku emerytalnego, tym większe świadczenie z ZUS-u można otrzymać tytułem emerytury. ZUS szacuje, że każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o kilkanaście procent. Dłuższej aktywności sprzyjają potrzeby rynku i otwartość pracodawców, a analizy ekspertów ZUS jasno pokazują, że warto odłożyć w czasie decyzję o zakończeniu pracy.
Ile zyskuję kupując 3 masła w Biedronce? UOKiK stawia zarzuty: kombinacje z wielosztukami, fałszywe obniżki i niewidoczne najniższe ceny w sklepach
09 wrz 2025

W dniu 9 września 2025 r. poinformowano, że Prezes UOKiK postawił spółce Jeronimo Martins Polska (właścicielowi sieci sklepów Biedronka) zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Za niejasno komunikowane ceny Jeronimo Martins Polska grozi kara do 10 proc. obrotu. Zarzuty usłyszały również trzy osoby zarządzające, którym grozi kara do 2 mln zł. Podstawą działań podjętych przez UOKiK były sygnały napływające od konsumentów, którzy opisywali różne nieprawidłowości podczas akcji promocyjnych sieci Biedronka. Klienci sklepów skarżyli się w szczególności na problemy z odczytaniem właściwej ceny przy zakupie wielosztuk oraz podawanie informacji o najniższych cenach z 30 dni przed obniżkami w sposób nieczytelny, w tym zbyt małą czcionką. W ramach sprawdzenia wykonywania przepisów dyrektywy Omnibus i badania sieci handlowych, podległa UOKiK Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole również w sklepach sieci Biedronka. Inspektorzy zgromadzili obszerną dokumentację zdjęciową, przede wszystkim etykiet cenowych i wywieszek, prezentujących obniżki cenowe oferowane konsumentom. Analiza zebranego materiału dowodowego potwierdziła - zdaniem Prezesa UOKiK - sygnalizowane nieprawidłowości.

REKLAMA

Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
09 wrz 2025

Co oznacza zwolnienie pracownika po 50. roku życia? Badania są alarmujące. Okazuje się, że około 14% pracodawców w ogóle nie chce zatrudniać starszych pracowników. Postęp technologiczny również premiuje młodych.
Emerytura w 2026 roku – ile wyniesie po waloryzacji? Sprawdź nowe kwoty brutto i netto [Tabela]
09 wrz 2025

Co roku 1 marca ZUS podnosi emerytury, ale to, ile zyskają seniorzy w 2026 r., wciąż budzi emocje. Rząd, związki zawodowe i prezydent proponują różne zasady waloryzacji, a różnice mogą sięgnąć nawet kilkuset złotych. Zobacz, jak mogą zmienić się Twoje świadczenia i sprawdź orientacyjne wyliczenia brutto i netto w przejrzystej tabeli.
Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka
09 wrz 2025

Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, musi pamiętać o szeregu obowiązków, a jednym z nich jest udzielanie urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzysta wszystkich przysługujących mu dni wolnych w bieżącym roku, ma czas do 30 września roku następnego, żeby to nadrobić. Termin ten dotyczy również zaległego urlopu za 2024 rok, który trzeba wykorzystać do 30 września 2025 roku.
KSeF - kto ponosi ryzyko?
09 wrz 2025

Krajowy System e-Faktur już całkiem niedługo stanie się obowiązkowym narzędziem do rozliczeń VAT w obrocie gospodarczym. Jest to chyba najbardziej ambitny projekt cyfryzacji podatkowej w Polsce, mający na celu ograniczenie szarej strefy, przyspieszenie rozliczeń VAT i zwiększenie transparentności obrotu gospodarczego.

REKLAMA

Znamy nowe stawki abonamentu RTV. Polacy zapłacą więcej
09 wrz 2025

Wszyscy czekają na nowe rozwiązania dotyczące opłat za radio i telewizję. Od dłuższego czasu jest zapowiadane zniesienia abonamentu RTV. Jak się podkreśla, rozwiązanie to jest już przestarzałe i system finansowania mediów publicznych musi ulec zmianie. Ustalenia nadal trwają, a stawki za abonament rosną. W przyszłym roku zapłacimy więcej.
Bon ciepłowniczy i mrożenie cen energii! Nowe rozwiązania mogą zmienić sytuację milionów Polaków
09 wrz 2025

Rząd szykuje ważne decyzje, które bezpośrednio wpłyną na codzienne życie milionów Polaków. Podczas dzisiejszego posiedzenia ministrowie zajmą się projektem przedłużającym zamrożenie cen energii oraz wprowadzającym nowy instrument wsparcia – bon ciepłowniczy. To odpowiedź na rosnące koszty utrzymania i niepewną sytuację na rynku energii, które od miesięcy budzą obawy obywateli. Oprócz tego w porządku obrad znajdą się także projekty dotyczące świadczeń dla cudzoziemców, bezpieczeństwa energetycznego, doradców podatkowych i pielęgniarek, ale to właśnie temat rachunków za prąd i ciepło jest dziś kluczowy dla większości rodzin.

REKLAMA