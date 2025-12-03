1500 lub 1900 zł dla każdego, dochód bez znaczenia. Najbliższa wypłata już 19 grudnia

Jak wynika z doniesień GUS, wskaźniki demograficzne w Polsce są na coraz gorszym poziomie. A co dalej z pomocą państwa w wychowaniu dzieci? Przypomnijmy, że jednym z jej elementów jest trwający od października 2024 r. program Aktywny Rodzic, na który rok temu niecierpliwie czekali nie tylko rodzice, ale i osoby prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Obejmuje on trzy świadczenia: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku, Aktywnie w domu.

Najbliższa wypłata będzie już 19 grudnia

W zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej jest rodzina, która chciałaby skorzystać z możliwości stwarzanych przez program, można liczyć miesięcznie nawet na dodatkowe 1900 złotych w domowym budżecie.



Świadczenie Aktywni rodzice w pracy jest skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia, którzy są aktywni zawodowo. Można ubiegać się o nie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończyło 12 miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36 miesiąc. Aby je otrzymać, trzeba wykazać minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przy czym wymaganie to dotyczy obojga rodziców (osób wspólnie wychowujących dziecko).



Kolejnym elementem programu jest świadczenie Aktywnie w żłobku, które zastąpiło wypłacane wcześniej żłobkowe. Przysługuje rodzicom tych dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego (znajdującego się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych) lub są objęte opieką opiekuna dziennego (znajdującego się w wykazie opiekunów dziennych). Ta grupa rodziców zdecydowanie zyskała, bo zamiast wcześniejszych 400 zł mogą obecnie liczyć nawet na 1900 zł. Warto jednak pamiętać, że granicą dla wysokości wypłacanego świadczenia jest w tym wypadku wysokość opłaty, jaką ponoszą za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dodatkowo wprowadzono maksymalną wysokość opłat żłobkowych, powyżej której instytucja nie może ubiegać się o świadczenie – ten limit to 2200 zł miesięcznie.



Trzeci element programu – świadczenie Aktywnie w domu – to świadczenie skierowane do rodziców, którzy nie są aktywni zawodowo, a ich dziecko nie uczęszcza do żłobka. Mogą oni liczyć na dodatkowe 500 zł w domowym budżecie w okresie od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Co istotne, wsparcie mogą uzyskać na każde dziecko, a więc również na pierwsze. W przypadku zmiany sytuacji związanej z pójściem dziecka do żłobka, czy też podjęciem aktywności zawodowej przez rodziców, świadczenie to może zostać zmienione zarówno na Aktywni rodzice w pracy, jak i Aktywnie w żłobku.

Ważne Aktywni rodzice w pracy – 1500 zł co miesiąc przez 24 miesiące

Aktywnie w żłobku – 1500 zł co miesiąc przez 24 miesiące

Aktywnie w domu – 500 zł co miesiąc przez 24 miesiące

Nawet 1900 złotych co miesiąc

Zarówno świadczenie Aktywni rodzice w pracy, jak i Aktywnie w żłobku mogą wzrosnąć do 1900 złotych miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.



Jednak w przypadku świadczenia żłobkowego również ono podlega ograniczeniu do kwoty nie wyższej niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.



Co jeszcze istotnie różni omawiane świadczenia od siebie? Pracujący rodzice, których dziecko nie uczęszcza do żłobka otrzymują pieniądze „do ręki” i mogą sami decydować o tym, na co je przeznaczą. W takiej samej sytuacji są rodzice, którzy nie pracują i otrzymują świadczenie w najniższej wysokości. Natomiast rodzice, których dziecko korzysta z instytucji opieki nie otrzymują przelewu na swoje konto. Pieniądze trafiają bezpośrednio do instytucji, do której uczęszcza dziecko. Różne są również terminy wypłaty. W pierwszej kolejności odbywają się przelewy z tytułu świadczenia Aktywnie w żłobku – ma to miejsce 20 dnia miesiąca. W grudniu 2025 r. ten dzień wypada w sobotę, a więc należy się spodziewać przelewów już 19 grudnia. Dopiero w dalszej kolejności, ostatniego dnia roboczego miesiąca na konta uprawnionych trafiają pozostałe wypłaty.

