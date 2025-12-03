1500 lub 1900 zł dla każdego, dochód bez znaczenia. Najbliższa wypłata już 19 grudnia
Już 20 grudnia będzie najbliższy transfer pieniędzy, które mają wspierać dzietność Polaków. Do kogo trafią pieniądze? Może to być 1500 albo 1900 złotych. Od czego jest uzależniona wysokość przelewanego świadczenia?
Jak wynika z doniesień GUS, wskaźniki demograficzne w Polsce są na coraz gorszym poziomie. A co dalej z pomocą państwa w wychowaniu dzieci? Przypomnijmy, że jednym z jej elementów jest trwający od października 2024 r. program Aktywny Rodzic, na który rok temu niecierpliwie czekali nie tylko rodzice, ale i osoby prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Obejmuje on trzy świadczenia: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku, Aktywnie w domu.
Najbliższa wypłata będzie już 19 grudnia
W zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej jest rodzina, która chciałaby skorzystać z możliwości stwarzanych przez program, można liczyć miesięcznie nawet na dodatkowe 1900 złotych w domowym budżecie.
Świadczenie Aktywni rodzice w pracy jest skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia, którzy są aktywni zawodowo. Można ubiegać się o nie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończyło 12 miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36 miesiąc. Aby je otrzymać, trzeba wykazać minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przy czym wymaganie to dotyczy obojga rodziców (osób wspólnie wychowujących dziecko).
Kolejnym elementem programu jest świadczenie Aktywnie w żłobku, które zastąpiło wypłacane wcześniej żłobkowe. Przysługuje rodzicom tych dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego (znajdującego się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych) lub są objęte opieką opiekuna dziennego (znajdującego się w wykazie opiekunów dziennych). Ta grupa rodziców zdecydowanie zyskała, bo zamiast wcześniejszych 400 zł mogą obecnie liczyć nawet na 1900 zł. Warto jednak pamiętać, że granicą dla wysokości wypłacanego świadczenia jest w tym wypadku wysokość opłaty, jaką ponoszą za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dodatkowo wprowadzono maksymalną wysokość opłat żłobkowych, powyżej której instytucja nie może ubiegać się o świadczenie – ten limit to 2200 zł miesięcznie.
Trzeci element programu – świadczenie Aktywnie w domu – to świadczenie skierowane do rodziców, którzy nie są aktywni zawodowo, a ich dziecko nie uczęszcza do żłobka. Mogą oni liczyć na dodatkowe 500 zł w domowym budżecie w okresie od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Co istotne, wsparcie mogą uzyskać na każde dziecko, a więc również na pierwsze. W przypadku zmiany sytuacji związanej z pójściem dziecka do żłobka, czy też podjęciem aktywności zawodowej przez rodziców, świadczenie to może zostać zmienione zarówno na Aktywni rodzice w pracy, jak i Aktywnie w żłobku.
- Aktywni rodzice w pracy – 1500 zł co miesiąc przez 24 miesiące
- Aktywnie w żłobku – 1500 zł co miesiąc przez 24 miesiące
- Aktywnie w domu – 500 zł co miesiąc przez 24 miesiące
Nawet 1900 złotych co miesiąc
Zarówno świadczenie Aktywni rodzice w pracy, jak i Aktywnie w żłobku mogą wzrosnąć do 1900 złotych miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Jednak w przypadku świadczenia żłobkowego również ono podlega ograniczeniu do kwoty nie wyższej niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Co jeszcze istotnie różni omawiane świadczenia od siebie? Pracujący rodzice, których dziecko nie uczęszcza do żłobka otrzymują pieniądze „do ręki” i mogą sami decydować o tym, na co je przeznaczą. W takiej samej sytuacji są rodzice, którzy nie pracują i otrzymują świadczenie w najniższej wysokości. Natomiast rodzice, których dziecko korzysta z instytucji opieki nie otrzymują przelewu na swoje konto. Pieniądze trafiają bezpośrednio do instytucji, do której uczęszcza dziecko. Różne są również terminy wypłaty. W pierwszej kolejności odbywają się przelewy z tytułu świadczenia Aktywnie w żłobku – ma to miejsce 20 dnia miesiąca. W grudniu 2025 r. ten dzień wypada w sobotę, a więc należy się spodziewać przelewów już 19 grudnia. Dopiero w dalszej kolejności, ostatniego dnia roboczego miesiąca na konta uprawnionych trafiają pozostałe wypłaty.
ustawa z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2024 r. poz. 858)
