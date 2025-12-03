Zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci zagrożony? A co z podniesieniem progu podatkowego?

Czy uda się wprowadzić zmiany zaproponowane w projekcie prezydenckim dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych? Zawarte w nim rozwiązania spotkały się z krytyką ze strony samorządów. Rodzicom ma być lżej, ale na szkoły zabraknie pieniędzy?

Preferencja dla rodziców i wyższy próg podatkowy

Wielu Polaków ucieszył propozycja Prezydenta RP Karola Nawrockiego, zgodnie z którą rodziny z co najmniej dwójką dzieci miałyby mieć możliwość skorzystania z zerowego PIT w przedziale pierwszego progu podatkowego. Jednak ten pomysł ma nie tylko entuzjastów, ale i przeciwników. Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, poważne obawy mają w tym zakresie samorządy. Warto bowiem pamiętać, że dochody podatkowe z PIT i CIT są głównym źródłem finansowania ich budżetów, a subwencja, którą otrzymują jedynie jest uzupełnia. Bez wątpienia więc objęcie zwolnieniem z grupy PIT-0 kolejnej grupy podatników mocno wpłynie na ich kondycję.



Prezydencki projekt na początku listopada został skierowany do I czytania w Sejmie. Ma on postać nowelizacji ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Oprócz wspomnianego już zwolnienia dla rodzin przewiduje również podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci

Krytyczną opinię dotyczącą proponowanych rozwiązań przedstawiło Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Nie dotyczy ona jednak propozycji podniesienia progu podatkowego, a jedynie ulgi dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Jak szacują samorządowcy, takie rozwiązanie obniżyłoby wpływy z PIT o 16–17 mld zł rocznie, tymczasem projektowane przepisy nie wprowadzają żadnych mechanizmów rekompensaty strat. W efekcie rozwiązanie to zagrażałoby finansowaniu zadań oświatowych, pomocy społecznej, służby zdrowia czy inwestycji lokalnych. W przedstawionej opinii zwrócono również uwagę na to, że nie ma żadnych dowodów na to, że tego rodzaju zmiany podatkowe mogą odwrócić niekorzystne trendy demograficzne.

Jakie jeszcze zmiany zaproponował Prezydent w przedstawionym projekcie? Podatek dochodowy od osób fizycznych miałby wynosić 12 proc. minus kwota zmniejszająca w wysokości 3600 zł przy podstawie obliczenia podatku do 140 tys. zł rocznie. Po jej przekroczeniu byłoby to 13 tys. 200 zł plus 32 proc. od nadwyżki. Jak już wskazano, w przypadku rodziców co najmniej dwójki dzieci kwota zmniejszająca podatek w przedziale do 140 tys. zł miałaby wynieść 16 tys. 800 zł, a w przypadku przekroczenia tej granicy, podatek miałby wynosić 32 proc. od nadwyżki.