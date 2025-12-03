REKLAMA

Zawyżony abonament za telewizję i internet. Prezes UOKiK każe wypłacić rekompensaty konsumentom i nakłada karę ponad 80 mln zł dla operatora

Zawyżony abonament za telewizję i internet. Prezes UOKiK każe wypłacić rekompensaty konsumentom i nakłada karę ponad 80 mln zł dla operatora

03 grudnia 2025, 15:55
03 grudnia 2025, 15:55

Zawyżony abonament za telewizję i internet. Prezes UOKiK każe wypłacić rekompensaty konsumentom i nakłada karę ponad 80 mln zł dla operatora
Zawyżony abonament za telewizję i internet. Prezes UOKiK każe wypłacić rekompensaty konsumentom i nakłada karę ponad 80 mln zł dla operatora
W dniu 3 grudnia 2025 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Prezes UOKiK nałożył na firmę Vectra (dostawcę usług telekomunikacyjnych i operatora kablowego) karę ponad 80 mln zł oraz nakazał wypłatę rekompensat dla konsumentów. Spółka ta - mimo wcześniejszych działań Prezesa UOKiK - od kilku lat jednostronnie zmieniała zapisy w kolejnych umowach oraz bezpodstawnie podnosiła opłaty abonamentowe za usługi telewizyjne i internetowe.

To nie pierwsza kara dla Vectry

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny kwestionował już nieprawidłowo wprowadzane przez Vectrę zmiany w umowach. Kara nałożona na spółkę w 2022 r. i zarzuty postawione w marcu 2025 roku nie skłoniły jednak przedsiębiorcy do zaprzestania naruszania interesów konsumentów.

Jednostronne wprowadzanie klauzuli modyfikacyjnej do umów

Vectra przez lata jednostronnie zmieniała swoim klientom zapisy w umowach w trakcie ich trwania. Bezpodstawnie wprowadzała do wykonywanych umów klauzulę modyfikacyjną, która – w założeniu spółki – miała umożliwiać jednostronne podwyższanie abonamentu i pobieranie go od klientów w nowej wysokości. Skargi konsumentów potwierdziły, że Vectra kontynuuje bezprawne działania. Dlatego Prezes UOKiK postawił spółce zarzuty, a następnie wydał decyzję.

Umyślne i ponowne naruszenie praw konsumentów

W poprzedniej decyzji wskazaliśmy wyraźnie, że praktyki Vectry naruszają prawo. Spółka nie zmieniła jednak swoich działań. Nie ma naszej zgody na łamanie praw konsumentów. Jednostronne, bezpodstawne zmiany w wykonywanych umowach i podwyższanie umówionych kwot abonamentów to rażące przykłady nadużyć wobec klientów – poinformował Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kara nałożona na Vectrę wynika nie tylko z wysokiego obrotu osiąganego przez spółkę, ale także z braku reakcji na wcześniejsze działania podejmowane przez UOKiK i tym samym umyślne naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.
Obecna decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się do sądu.

Zawyżony abonament do 144 zł rocznie

W wyniku działań przedsiębiorcy konsumenci musieli płacić więcej za każdą z usług (telewizję i internet) – w skali roku sumy te sięgały nawet 144 zł w przypadku korzystania przez klienta z obu usług. W niektórych przypadkach już w krótkim czasie po zawarciu umowy klienci dowiadywali się, że spółka przygotowuje się do podwyżki lub jej dokonuje. Jak czytamy w skargach konsumentów wysłanych do UOKiK:

- „Dokładnie miesiąc po podpisaniu umowy (…) wprowadza klauzulę, która to daje (…) prawo do zmiany ceny bez prawa wypowiedzenia umowy. Tym sposobem ja nie mogę wypowiedzieć umowy zmienionej jednostronnie (…), która może w ten sposób narzucać cenę za usługę, a ja nie mogę (…) nic zrobić, tylko płacić im abonament który jest niezgodny z umową”.

- „W praktyce bez możliwości wypowiedzenia umowy z tego powodu, miesiąc po podpisaniu tej umowy firma podwyższa opłaty za usługę na zdecydowaną większość okresu jej obowiązywania o nieznaną w momencie jej zawierania kwotę, przez co oferta traci konkurencyjność wobec innych ofert”.

Kara dla spółki i rekompensaty dla konsumentów

Oprócz nakazu zaprzestania naruszania interesów konsumentów oraz nałożenia kary w wysokości 80 789 528 zł decyzja Prezesa UOKiK nakazuje spółce Vectra dokonać konsumentom zwrotu zapłaconych przez nich kwot podwyższonego bezprawnie abonamentu. Po uprawomocnieniu się decyzji Vectra będzie musiała poinformować o niej konsumentów, a następnie oddać im opłaty za podwyższony abonament. Obecnym klientom przysługiwać wówczas będzie zwrot pieniędzy albo rabat w opłacie abonamentowej, natomiast byli klienci otrzymają zwrot środków.

Niezależnie od rekompensaty można stosować reklamację i inne przepisy

Niezależnie od rekompensaty publicznej, którą Vectra będzie musiała wykonać po uprawomocnieniu się decyzji, konsumenci mają cały czas możliwość dochodzenia roszczeń poprzez reklamację, a w razie wyczerpania tej drogi – skierować sprawę do sądu na podstawie przepisów dotyczących stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych i kodeksu cywilnego.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
