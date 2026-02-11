10 lutego 2026 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy myORLEN sp. z o.o. Dla 7 milionów gospodarstw domowych oraz tysięcy innych podmiotów oznacza to rachunki za paliwo gazowe niższe średnio o 3,4 proc. mniej. Od kiedy będą niższe ceny za gaz?

Od kiedy obowiązują niższe ceny za gaz

Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmianą nr 1 Taryfy myORLEN sp. z o. o. (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o.) w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 16, od 25 lutego br.:

REKLAMA

REKLAMA

ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z-4 będą wynosić 19,729 gr/kWh (dotychczas 20,426 gr/kWh),

(dotychczas 20,426 gr/kWh), ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 będą wynosić 19,691 gr/kWh (dotychczas 20,386 gr/kWh).

— Robimy to, co obiecaliśmy. Zapewniamy Polakom możliwie najniższe ceny, dlatego już od 25 lutego br. nasi klienci zapłacą jeszcze mniej za gaz w swoich domach. To już trzecia obniżka w ciągu 12 miesięcy w Grupie ORLEN. Zawdzięczamy ją między innymi naszym inwestycjom we własne złoża gazu. Taka jest energia jutra — mówi Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Jak kalkulowana jest taryfa myORLEN

Taryfa jest kalkulowana na podstawie planowanych dla danego roku kosztów uzasadnionych myORLEN sp. z o.o., w tym uśrednionych kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup paliwa gazowego na rynku. Proces zabezpieczenia paliwa gazowego odbywa się stopniowo i rozpoczyna nawet na dwa lata przed terminem dostaw. Oznacza to, że w kalkulacji taryfy uwzględniono zakupy wolumenów dokonywane po różnych cenach, zgodnie z ofertą na rynku.

— Dla klientów Grupy ORLEN objętych taryfą myORLEN jest to trzecia w ciągu 12 miesięcy obniżka rachunków. Pierwszą było zatwierdzenie obowiązującej taryfy w czerwcu 2025 r.; wtedy każdy z klientów nią objętych zyskiwał według URE 14,8 proc. oszczędności na paliwie gazowym. W grudniu zaś obniżone zostały stawki największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego — tu oszczędności URE szacował na 1,7 proc. Zmiany, które będą obowiązywać od 25 lutego br., przyniosą kolejne 3,4 proc. mniej na rachunku w pozycji „paliwo gazowe” — tłumaczy Artur Stawiarski, prezes myORLEN sp. z o.o.

REKLAMA

Źródło:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

myORLEN