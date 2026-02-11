REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » ORLEN: Miliony klientów zapłacą mniej za gaz

ORLEN: Miliony klientów zapłacą mniej za gaz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 15:08
[Data aktualizacji 11 lutego 2026, 15:39]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
orlen paliwo gazowe taryfa za gaz myORLEN niższe ceny za gaz klienci oszczędności tani gaz
ORLEN: Miliony klientów zapłacą mniej za gaz
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

10 lutego 2026 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy myORLEN sp. z o.o. Dla 7 milionów gospodarstw domowych oraz tysięcy innych podmiotów oznacza to rachunki za paliwo gazowe niższe średnio o 3,4 proc. mniej. Od kiedy będą niższe ceny za gaz?

Od kiedy obowiązują niższe ceny za gaz

Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmianą nr 1 Taryfy myORLEN sp. z o. o. (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o.) w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 16, od 25 lutego br.:

REKLAMA

REKLAMA

  • ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z-4 będą wynosić 19,729 gr/kWh (dotychczas 20,426 gr/kWh),
  • ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 będą wynosić 19,691 gr/kWh (dotychczas 20,386 gr/kWh).

— Robimy to, co obiecaliśmy. Zapewniamy Polakom możliwie najniższe ceny, dlatego już od 25 lutego br. nasi klienci zapłacą jeszcze mniej za gaz w swoich domach. To już trzecia obniżka w ciągu 12 miesięcy w Grupie ORLEN. Zawdzięczamy ją między innymi naszym inwestycjom we własne złoża gazu. Taka jest energia jutra — mówi Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Jak kalkulowana jest taryfa myORLEN

Taryfa jest kalkulowana na podstawie planowanych dla danego roku kosztów uzasadnionych myORLEN sp. z o.o., w tym uśrednionych kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup paliwa gazowego na rynku. Proces zabezpieczenia paliwa gazowego odbywa się stopniowo i rozpoczyna nawet na dwa lata przed terminem dostaw. Oznacza to, że w kalkulacji taryfy uwzględniono zakupy wolumenów dokonywane po różnych cenach, zgodnie z ofertą na rynku.

— Dla klientów Grupy ORLEN objętych taryfą myORLEN jest to trzecia w ciągu 12 miesięcy obniżka rachunków. Pierwszą było zatwierdzenie obowiązującej taryfy w czerwcu 2025 r.; wtedy każdy z klientów nią objętych zyskiwał według URE 14,8 proc. oszczędności na paliwie gazowym. W grudniu zaś obniżone zostały stawki największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego — tu oszczędności URE szacował na 1,7 proc. Zmiany, które będą obowiązywać od 25 lutego br., przyniosą kolejne 3,4 proc. mniej na rachunku w pozycji „paliwo gazowe” — tłumaczy Artur Stawiarski, prezes myORLEN sp. z o.o.

REKLAMA

Źródło:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

myORLEN

Powiązane
Limit do 200 zł – tyle będzie można wypłacić z bankomatu
Limit do 200 zł – tyle będzie można wypłacić z bankomatu
Będzie zmiana przepisów: Wkrótce logowanie do KSeF za pomocą mObywatela
Będzie zmiana przepisów: Wkrótce logowanie do KSeF za pomocą mObywatela
Emeryci i renciści muszą rozliczyć z ZUS osiągnięte przychody. Kiedy mija termin?
Emeryci i renciści muszą rozliczyć z ZUS osiągnięte przychody. Kiedy mija termin?
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 – 2585 zł dopłaty do pensji, 1182 zł wsparcia i 10 dni ekstra urlopu. Pełna lista przywilejów
11 lut 2026

Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 r. to nie tylko zapis w orzeczeniu. To realne pieniądze i konkretne prawa: nawet 2585 zł dopłaty do pensji z PFRON, 1182 zł świadczenia wspierającego miesięcznie, 10 dni dodatkowego urlopu, krótszy czas pracy i ulgi podatkowe. Ale uwaga: nie wszystko dostaniesz automatycznie. Decydują punkty WZON, symbole przyczyny niepełnosprawności, data jej powstania oraz to, czy złożysz odpowiednie wnioski. W praktyce wiele osób traci prawo do świadczeń tylko dlatego, że nie sprawdziła jednego szczegółu w orzeczeniu. Sprawdź, co naprawdę przysługuje w 2026 r. i jakich błędów unikać.
ORLEN: Miliony klientów zapłacą mniej za gaz
11 lut 2026

10 lutego 2026 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy myORLEN sp. z o.o. Dla 7 milionów gospodarstw domowych oraz tysięcy innych podmiotów oznacza to rachunki za paliwo gazowe niższe średnio o 3,4 proc. mniej. Od kiedy będą niższe ceny za gaz?
Zbyt młode na media społecznościowe? Ekspert: 15. rok życia to minimum
11 lut 2026

Nawet najlepiej wyedukowane dzieci nie obronią się przed algorytmami i manipulacją. Granica 15. roku życia to minimum - ocenił Łukasz Wojtasik, ekspert Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, podkreślając konieczność systemowego podejścia do kwestii obecności dzieci w mediach społecznościowych.
100 tys. samochodów z 2025 roku czeka na właścicieli. Rabaty kuszą klientów
11 lut 2026

Mimo rekordowego pod względem sprzedaży ubiegłego roku na placach dealerów czeka na nabywców co najmniej 100 tys. samochodów wyprodukowanych w 2025 r. - wynika z raportu serwisu Superauto.pl. Eksperci zauważają, że intensywna konkurencja wśród sprzedawców sprawia, że nabywcy mogą liczyć na atrakcyjne rabaty.

REKLAMA

Koniec z wygodnymi wypłatami BLIK-iem? Euronet wprowadza limit i zmienia zasady
11 lut 2026

Euronet 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla wypłaty gotówki przy użyciu BLIK-a - poinformowała w środę firma, tłumacząc, że chce ograniczyć straty przynoszone przez te transakcje. Według operatora BLIK-a decyzja ta zmniejszy komfort i bezpieczeństwo wypłat.
Nowe 1600 zł miesięcznie dla rodziców dorosłych dzieci? Do Sejmu trafił projekt rekompensaty za wychowanie podatników
11 lut 2026

To może być rewolucja w systemie wsparcia starszych pokoleń. Do Sejmu wpłynęła petycja o wprowadzenie zupełnie nowego świadczenia: 1600 zł miesięcznie dla rodziców. Warunek? Wychowanie co najmniej dwójki dzieci, które dorosły, pracują w Polsce i tu odprowadzają podatki. To nie socjal, a ekwiwalent za wkład w system finansowy państwa. Kto dokładnie mógłby liczyć na wypłatę?
Data powstania niepełnosprawności. Dlaczego to ważny element orzeczenia? [Przykłady]
11 lut 2026

„Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Z mojego orzeczenia wynika, że niepełnosprawność powstała zaraz po studiach. Czy mogę dostać zasiłek pielęgnacyjny” – pyta Czytelnik.
Limit do 200 zł – tyle będzie można wypłacić z bankomatu
11 lut 2026

Wypłata gotówki z bankomatu zostanie ograniczona do 200 zł. Limit dotyczy jednorazowych wypłat przy użyciu kodu BLIK w bankomatach oraz wpłato-bankomatach należących do popularnej sieci Euronet Polska. Od kiedy zacznie obowiązywać niższy limit wypłat gotówki?

REKLAMA

Nowe przepisy dot. wypłaty wynagrodzenia 2026: zmiany w Kodeksie pracy
11 lut 2026

W 2026 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia. Zmiana w Kodeksie pracy odnosi się konkretnie do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czyli tzw. ekwiwalentu urlopowego.
P. Kuczyński: WIBOR straszy tylko na papierze. Masowych pozwów nie będzie
11 lut 2026

Od kilku dni w przestrzeni medialnej znów pojawia się znany już schemat: zbliża się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, więc należy zapowiedzieć „moment przełomowy”, „początek lawiny pozwów” i „historyczne rozstrzygnięcie”, które rzekomo ma wywrócić do góry nogami rynek kredytów w Polsce. Artykuł Karoliny Pilawskiej wpisuje się dokładnie w ten scenariusz. Dlatego czuję się w obowiązku po raz kolejny tę narrację ostudzić.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA