REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Będzie zmiana przepisów: Wkrótce logowanie do KSeF za pomocą mObywatela

Będzie zmiana przepisów: Wkrótce logowanie do KSeF za pomocą mObywatela

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 08:11
[Data aktualizacji 11 lutego 2026, 08:36]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
KSeF mObywatel logowanie Profil Zaufany faktury metody uwierzytelniania Krzysztof Gawkowski nowelizacja
Będzie zmiana przepisów: Wkrótce logowanie do KSeF za pomocą mObywatela.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W ciągu najbliższych dni będzie szansa na logowanie do KSeF przez mObywatela. Ma to na celu przezwyciężenie trudności z zalogowaniem przez Profil Zaufany. Od kiedy będzie możliwe logowanie do KSeF za pomocą mObywatela?

Sposoby logowania do KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli system służący do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur, ruszył 1 lutego 2026 r. Jako pierwsze dołączyły do niego firmy, których obrót w 2024 r. przekroczył 200 mln zł. Na początku lutego zainteresowanie KSeF było tak duże, że wystąpiły trudności z zalogowaniem przez Profil Zaufany.

REKLAMA

REKLAMA

Do systemu można zalogować się za darmo przez Profil Zaufany obsługiwany przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI), działający przy resorcie cyfryzacji. Do KSeF można też zalogować się certyfikatem kwalifikowanym i pieczęcią elektroniczną - są to narzędzia komercyjne i płatne.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że w ciągu najbliższych dni będzie szansa na logowanie do KSeF przez mObywatela.

Zmiany w przepisach o KSef dotyczące logowania

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 1815).

REKLAMA

Do uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF może być użyty środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, tzw. Węzła Krajowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z wcześniejszą integracją KSeF z Węzłem Krajowym konieczne jest znowelizowanie przepisów w zakresie terminu rozpoczęcia stosowania tej metody uwierzytelnienia w KSeF. Wcześniejszą integrację podjęto ze względu na duże zainteresowanie wykorzystywaniem profilu zaufanego do uwierzytelniania w KSeF. W związku z tym, że Węzeł Krajowy obejmuje uwierzytelnianie profilem zaufanym, ta metoda uwierzytelniania nie będzie utrzymywana jako odrębna od Węzła.

Logowanie do KSef za pomocą mObywatela

Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę daty, od której do KSeF będzie można się logować z użyciem środka „identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej” (czyli Węzła Krajowego).

W ciągu najbliższych dni powinna się pojawić możliwość logowania do KSeF za pomocą aplikacji mObywatel. Z projektu rozporządzenia wynika, że będzie to możliwe od 14 lutego br.

Powiązane
Coraz wyższe obowiązkowe wpłaty na PFRON. Wkrótce kolejna podwyżka
Coraz wyższe obowiązkowe wpłaty na PFRON. Wkrótce kolejna podwyżka
Koniec ze śmieciówkami. Inspektorzy pracy otrzymają potężne uprawnienia
Koniec ze śmieciówkami. Inspektorzy pracy otrzymają potężne uprawnienia
Świadczenia w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Jakie dokumenty należy złożyć?
Świadczenia w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Jakie dokumenty należy złożyć?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Będzie zmiana przepisów: Wkrótce logowanie do KSeF za pomocą mObywatela.
11 lut 2026

W ciągu najbliższych dni będzie szansa na logowanie do KSeF przez mObywatela. Ma to na celu przezwyciężenie trudności z zalogowaniem przez Profil Zaufany. Od kiedy będzie możliwe logowanie do KSeF za pomocą mObywatela?
Koniec wykupu mieszkań komunalnych z bonifikatą od 2027 roku? Lokatorzy ruszą z wnioskami do gmin?
10 lut 2026

Na początku XXI. wieku gminy dysponowały ponad 1,4 miliona mieszkań komunalnych, a więc około dwukrotnie więcej niż obecnie. Spadek wielkości zasobu mieszkaniowego gmin o prawie połowę miał dwie główne przyczyny - masową wyprzedaż lokali oraz bardzo małą skalę nowych inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że obecny rząd postawi tamę wykupowi mieszkań komunalnych na preferencyjnych warunkach, czyli z bonifikatami wynoszącymi nawet 99%. Rodzi się jednak pytanie, jak na tę zmianę zareagują lokatorzy. Zwłaszcza tacy, którzy mieli w planach wykup mieszkania komunalnego albo wyremontowali je na własny koszt. Sytuacja ze Szczecina pokazuje, iż protesty są możliwe.

Czy można palić drewnem w kominku w 2026 roku? To zależy: od rodzaju kominka i województwa. Oto aktualne przepisy
11 lut 2026

Możliwość używania kominków i pieców na drewno jest w Polsce uregulowana prze lokalne przepisy: uchwały antysmogowe i programy ochrony powietrza. To przepisy tworzone przez sejmiki województw i w każdym województwie wyglądają one trochę inaczej. Uchwały antysmogowe nie zabraniają sprzedaży, kupowania i montażu kominków. Zabraniają jedynie eksploatacji pewnych rodzajów kominków na danym terenie i w określonych terminach. Z kolei programy ochrony powietrza określają tzw. działania krótkoterminowe w razie wystąpienia przekroczenia poziomów szkodliwych substancji w powietrzu. Są to jednak nieliczne dni w ciągu roku ogłaszane dla nielicznych powiatów i tylko niektóre programy ochrony powietrza przewidują w te dni ograniczenia eksploatacji kominków, które nie są jedynym źródłem ciepła.
Nowość w mObywatelu. Od 9 lutego 2026 każdy może zastrzec dowód lub paszport jednym kliknięciem
10 lut 2026

Zgubiony dowód osobisty lub paszport to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, zwłaszcza gdy liczy się czas. Od lutego 2026 roku procedura została znacząco uproszczona. W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja, która pozwala zastrzec utracony dokument tożsamości bez wizyty w urzędzie i bez kontaktu z bankiem. Wystarczy telefon i kilka kliknięć. Sprawdzamy, kto może skorzystać z tej opcji i jak działa nowe zabezpieczenie.

REKLAMA

Mazowsze przeznaczy 1,5 mln zł na walkę z bezdomnością zwierząt. Gminy mogą składać wnioski od piątku
10 lut 2026

Samorząd województwa mazowieckiego uruchamia kolejną edycję programu wsparcia dla zwierząt. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na sterylizację, kastrację, czipowanie oraz modernizację schronisk. Do tej pory na podobne działania przeznaczono już miliony złotych.
Uwaga! NFZ ostrzega przed oszustami, którzy obiecują "refundację". Nie daj się nabrać
10 lut 2026

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed e-mailami, w których oszuści podszywają się pod pracowników NFZ i obiecują rzekomą refundację świadczeń medycznych. To próba wyłudzenia danych kart płatniczych oraz kradzieży pieniędzy.
Alarmujące badanie: Młodsze pokolenie nie chroni swojego PESEL
10 lut 2026

Tylko 2 proc. osób w wieku 18-24 lata monitoruje swój PESEL w sieci - wynika z analizy serwisu ChronPESEL.pl. Jednocześnie 36 proc. osób z tej grupy wiekowej doświadczyło kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych.
TSUE pojutrze wyda wyrok dot. WIBOR. Czy miliony kredytobiorców w Polsce ruszą z pozwami do sądów?
10 lut 2026

12 lutego 2026 roku o godz. 9:30 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi wyrok w sprawie C-471/24, czyli pierwszej polskiej sprawie prejudycjalnej dotyczącej kredytu hipotecznego w złotych polskich oprocentowanego stawką WIBOR. Sprawa została skierowana do TSUE przez Sąd Okręgowy w Częstochowie i dotyczy umowy zawartej w 2019 roku z PKO BP S.A. Orzeczenie może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku kredytów hipotecznych w Polsce, ponieważ obecnie funkcjonuje około 2 - 2,5 mln czynnych kredytów mieszkaniowych, z czego zdecydowana większość to kredyty złotowe o zmiennym oprocentowaniu opartym właśnie o WIBOR. Wbrew temu, jak czasem przedstawia się ten temat, stawką nie jest proste pytanie „czy WIBOR można kwestionować w sądzie”, tylko standard ochrony konsumenta: przejrzystość klauzuli, zakres informacji przekazanych klientowi i uczciwy rozkład ryzyka.

REKLAMA

Darmowy asystent dla seniora i OzN: 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 i aż 25 godzin w kwartale, tj. 100h w 2026 r.
10 lut 2026

Jeśli Ty lub twoi bliscy potrzebujecie towarzystwa, pomocy w załatwianiu spraw czy po prostu kogoś, z kim można wyjść z domu – to idealna okazja. Sprawdź, kto może skorzystać i na czym polega pomoc asystenta dla seniora czy dla osób z niepełnosprawnością. Jest to całkowicie darmowe!

70, 76, 90 punktów. Jakie świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r.? [KWOTY]
10 lut 2026

Kwota świadczenia wspierającego wynika z dwóch wartości: ilości punktów w skali potrzeby wsparcia i aktualnej wysokości renty socjalnej. Ile aktualnie wynosi świadczenie wspierające? O ile może wzrosnąć od marca 2026 r.? Oto przydatne wyliczenia i kwoty!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA