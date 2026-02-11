W ciągu najbliższych dni będzie szansa na logowanie do KSeF przez mObywatela. Ma to na celu przezwyciężenie trudności z zalogowaniem przez Profil Zaufany. Od kiedy będzie możliwe logowanie do KSeF za pomocą mObywatela?

Sposoby logowania do KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli system służący do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur, ruszył 1 lutego 2026 r. Jako pierwsze dołączyły do niego firmy, których obrót w 2024 r. przekroczył 200 mln zł. Na początku lutego zainteresowanie KSeF było tak duże, że wystąpiły trudności z zalogowaniem przez Profil Zaufany.

Do systemu można zalogować się za darmo przez Profil Zaufany obsługiwany przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI), działający przy resorcie cyfryzacji. Do KSeF można też zalogować się certyfikatem kwalifikowanym i pieczęcią elektroniczną - są to narzędzia komercyjne i płatne.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że w ciągu najbliższych dni będzie szansa na logowanie do KSeF przez mObywatela.

Zmiany w przepisach o KSef dotyczące logowania

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 1815).

Do uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF może być użyty środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, tzw. Węzła Krajowego.

W związku z wcześniejszą integracją KSeF z Węzłem Krajowym konieczne jest znowelizowanie przepisów w zakresie terminu rozpoczęcia stosowania tej metody uwierzytelnienia w KSeF. Wcześniejszą integrację podjęto ze względu na duże zainteresowanie wykorzystywaniem profilu zaufanego do uwierzytelniania w KSeF. W związku z tym, że Węzeł Krajowy obejmuje uwierzytelnianie profilem zaufanym, ta metoda uwierzytelniania nie będzie utrzymywana jako odrębna od Węzła.

Logowanie do KSef za pomocą mObywatela

Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę daty, od której do KSeF będzie można się logować z użyciem środka „identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej” (czyli Węzła Krajowego).

W ciągu najbliższych dni powinna się pojawić możliwość logowania do KSeF za pomocą aplikacji mObywatel. Z projektu rozporządzenia wynika, że będzie to możliwe od 14 lutego br.