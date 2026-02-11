Wypłata gotówki z bankomatu zostanie ograniczona do 200 zł. Limit dotyczy jednorazowych wypłat przy użyciu kodu BLIK w bankomatach oraz wpłato-bankomatach należących do popularnej sieci Euronet Polska. Od kiedy zacznie obowiązywać niższy limit wypłat gotówki?

Limit wypłaty gotówki z bankomatu

Jednorazowa wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK zostanie ograniczona do 200 zł. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach (wpłato-bankomatach) należących do sieci Euronet Polska. Limit nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków.

REKLAMA

REKLAMA

Euronet zaznaczył, że pozostałe zasady realizacji transakcji wypłat lub wpłat gotówki przy użyciu BLIK-a pozostaną niezmienione. Przypomniał też, że Euronet Polska nie pobiera opłat za wypłaty gotówki BLIK-iem i kartami wydanymi w Polsce.

Od kiedy zacznie obowiązywać limit wypłaty gotówki

Limit 200 zł będzie obowiązywał od 19 lutego 2026 roku. Euronet poinformował, że obniżenie wypłat do 200 zł kodem BLIK „jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje”.

Euronet podkreślił, że: „Obecnie - zgodnie z publicznie dostępnymi analizami – są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą”. Firma wskazała też, że pomimo „licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce”, stawki ustalane przez operatora systemu BLIK, spółkę Polski Standard Płatności, dla wypłat kodem „pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów”.

REKLAMA

Obniżenie limitu wypłaty to decyzja Euronetu

Polski Standard Płatności w swoim stanowisku do informacji Euronetu podkreślił, że decyzja o obniżeniu limitu wypłaty do 200 zł jest „autonomiczną decyzją firmy Euronet i jest kolejnym etapem wieloletniego procesu obniżania limitów wypłat”. PSP ocenił, że z perspektywy użytkowników BLIK-a zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach Euronetu z 800 zł do 200 zł to „istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Operator systemu BLIK zwrócił przy tym uwagę, że podobne limity kwoty wypłaty nie są narzucane przez innych operatorów bankomatów, sieci własne banków oraz przez polskie sieci sklepów, które udostępniają możliwość wypłaty gotówki w kasie. Zaznaczył, że gotówkę BLIK-iem można wypłacać w ponad 13 tys. bankomatów w Polsce, w tym w ponad 8 tys. bankomatów banków, gdzie maksymalny limit wypłat kodem „pozostaje na zdecydowanie wyższym poziomie”.

Powszechny standard płatności mobilnych

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2024 r. wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł, a w I półroczu 2025 r. 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł; to wzrost o odpowiednio 24 i 31 proc. rok do roku.

Euronet jest dostawcą rozwiązań w zakresie technologii finansowych i płatności. Jego sieć obejmuje m.in. ponad 57 tys. bankomatów, z czego ok. 7,8 tys. w Polsce. Oferuje też m.in. rozwiązania w zakresie oprogramowania kart.