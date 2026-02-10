Wcześniejsi emeryci i renciści muszą rozliczyć z ZUS dodatkowe przychody osiągnięte w 2025 roku. Przy rozliczaniu uwzględnia się również przychody z pracy za granicą. W ten sposób sprawdzane jest, czy wcześniejsza emerytura lub renta była wypłacana w prawidłowej wysokości, zgodnej z kwotami osiąganego przychodu przez świadczeniobiorcę. Kiedy mija termin rozliczenia?

Informacja o przychodach od wcześniejszych emerytów i rencistów

Wcześniejsi emeryci i renciści, którzy w 2025 roku dorabiali do swojego świadczenia, muszą do końca lutego przekazać dokumenty potwierdzające wysokość dodatkowych przychodów. Informacja ta jest potrzebna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.

Informacja o przychodach dotyczy m.in.:

• wynagrodzenia z umowy o pracę ,

, • wynagrodzenie z umowy zlecenia ,

, • przychody z prowadzonej działalności gospodarczej ,

, • przychody z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Porównanie tych danych z kwotami wypłacanego świadczenia pozwoli sprawdzić, czy wcześniejsza emerytura lub renta była wypłacana w prawidłowej wysokości, zgodnej z kwotami osiąganego przychodu przez świadczeniobiorcę.

- Przypominam, że limity dorabiania i również obowiązek rocznego rozliczenie przychodów dotyczy rencistów oraz wcześniejszych emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Dlatego te właśnie te osoby są zobowiązane do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w ubiegłym roku – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

ZUS rozliczy na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia

W 2025 roku dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 72562,00 zł brutto, natomiast graniczna roczna kwota przychodu to 134757,80 zł brutto. Kwoty te odpowiadają 70% i 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ubiegłego roku.

Przychody są rozliczane na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę czy zleceniodawcę emeryta lub rencisty. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą składają własne oświadczenie, w którym jako przychód deklarują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Warto zaznaczyć, że przy rozliczaniu uwzględnia się również przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

ZUS dokona rozliczenia świadczenia w najkorzystniejszy sposób, rocznie lub miesięcznie, pod warunkiem dostarczenia przedłożenia zaświadczenia o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Nawet jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie roczne może nie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Kto nie musi się rozliczać z ZUS

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS o wysokości swoich zarobków. - Warto jednak pamiętać, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny w 2025 roku i pobierały wcześniejszą emeryturę, muszą rozliczyć się z ZUS z dochodów uzyskanych w miesiącach poprzedzających ukończenie tego wieku – tłumaczy rzeczniczka.

Limity dorabiania nie dotyczą osób pobierających rentę rodzinną, które mają jednocześnie ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ponadto świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową, a także osoby pobierające rentę rodzinną po takich inwalidach, nie muszą dostarczać zaświadczeń o wysokości swoich przychodów. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, pobierający rentę rodzinną i zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej, również nie mają obowiązku informowania o swoich zarobkach.