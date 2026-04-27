REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Dlaczego butelka wkładana do kaucjomatu musi być doskonała? I jak można dorobić do pensji na systemie kaucyjnym - niektórzy odkryli ten sposób

Dlaczego butelka wkładana do kaucjomatu musi być doskonała? I jak można dorobić do pensji na systemie kaucyjnym - niektórzy odkryli ten sposób

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 kwietnia 2026, 09:58
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
kaucjomat, system kaucyjny, zwrot butelek, kod kreskowy, opakowania, kaucja, dorabianie
Dlaczego butelka wkładana do kaucjomatu musi być doskonała? I jak można dorobić do pensji na systemie kaucyjnym - niektórzy odkryli ten sposób
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przez lata uczono nas jednego: zgnieć plastikową butelkę, zanim trafi do kosza. W systemie kaucyjnym ta zasada przestaje mieć sens, a wręcz szkodzi. Zgnieciona butelka to stracony zwrot. Co więcej, część ludzi już zaczęła na tym zarabiać, wykorzystując luki w systemie i cudze przyzwyczajenia. Co się właściwie zmieniło? Sprawdzamy i pytamy was o zdanie.

rozwiń >

Kod kreskowy to świętość dla kaucjomatu - musi być czytelny

Kaucjomaty, które coraz śmielej pojawiają się w polskich sklepach, to zaawansowane urządzenia skanujące, a nie zwykłe kubły na śmieci. Abyś mógł odzyskać swoje pieniądze (50 groszy lub 1 złoty za butelkę), maszyna musi mieć stuprocentową pewność, co do niej wkładasz.

REKLAMA

REKLAMA

Kluczem jest tutaj etykieta. Nie wolno jej zrywać ani uszkadzać, ponieważ znajduje się na niej kod kreskowy. To on jest paszportem butelki. Skaner wewnątrz automatu odczytuje ciąg cyfr i sprawdza w bazie danych, czy za to konkretne opakowanie pobrano kaucję. Jeśli etykieta będzie nieczytelna lub jej zabraknie, system uzna przedmiot za bezwartościowy odpad.

Geometria butelki ma znaczenie w kaucjomacie, a zgniatanie to strata - to stare nawyki musisz wyrzucić do kosza

To jednak nie wszystko. Kaucjomat to nie tylko czytnik kodów, to także waga i skaner kształtu. Nawet jeśli kod kreskowy jest nietknięty, ale sama butelka wygląda jak harmonijka po przejechaniu walcem, automat jej nie przyjmie.

butelka, plastik, zgniatanie, ekologia, kaucja, system kaucyjny, 50 groszy

Zgniatanie butelki przed oddaniem jej za kaucję to błąd i niemal na pewno utrata 50 groszy

ShutterStock

Dlaczego? Urządzenie porównuje wrzucony przedmiot z wzorcem zapisanym w swojej pamięci. Butelka musi zachować swój pierwotny kształt, aby czujniki mogły zweryfikować jej wymiary. Zgnieciony plastik zmienia swoją geometrię, przez co maszyna „głupieje” - nie jest w stanie potwierdzić, czy to na pewno ta butelka, za którą należy wypłacić pieniądze. Dlatego, jeśli chcesz odzyskać kaucję, musisz dbać o opakowanie od jego zakupu aż do pozbycia się w kaucjomacie.

REKLAMA

Kaucjomat sam zrobi robotę - koniec ręcznego zgniatania butelek

Wielu konsumentów dziwi się temu rozwiązaniu, argumentując, że przecież w transporcie do recyklingu powietrze w butelkach jest zbędne. To prawda, ale w systemie kaucyjnym to automat decyduje, kiedy butelka ma być zgnieciona i pozbawiona swojego doskonałego kształtu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kaucjomat posiada wbudowaną zgniatarkę. Dopiero po pomyślnej weryfikacji kodu i kształtu, a następnie zaakceptowaniu zwrotu, urządzenie samodzielnie zgniata butelkę lub puszkę. Robi to, by zaoszczędzić miejsce we własnym pojemniku magazynowym. Naszym zadaniem jest więc dostarczenie butelki w stanie idealnym - zgniataniem zajmie się technologia, gdy już dostaniemy zwrot kaucji po przyjęciu butelki przez kaucjomat.

Tak zwani "hurtownicy" okupują kaucjomaty - jak chcesz kaucję z powrotem, musisz poczekać

Ostatnio coraz więcej mówi się także o problemach natury ludzkiej przy zwracaniu butelek po napojach i zwrocie kaucji. Kto nie ma sklepu z punktem zwrotu pod ręką, ten musi wybrać się dalej, aby odzyskać kaucję - a wtedy opłaca mu się zebrać większą ilość opakowań kaucyjnych do worka, zanim wybierze się po zwrot. Następnie oczywiście każdą butelkę już pojedynczo musi włożyć do urządzenia. Taki "hurtownik" siłą rzeczy musi zająć więcej czasu przy kaucjomacie - zwłaszcza gdy ten niechętnie z nim współpracuje i wypluwa butelki zamiast przyjąć ich zwrot, a oddać kaucję. Póki kaucjomatów nie będzie więcej i nie będą działać sprawniej, to może być jednak częsty przypadek i nierzadki widok. Aby odzyskać 50 groszy, trzeba niekiedy wyczekać swoje pod automatem i to kilka ładnych minut. Czas to pieniądz, ale w tym wypadku wart tylko 50 groszy (lub 1 zł) od jednego opakowania. Kolejka przy kaucjomacie może przypomnieć nam o tym dobitnie.

Odkryli nowy sposób na dorobienie do pensji - biorą butelki w swoje ręce i zarabiają na kaucji, ale jak to robią?

W ostatnim czasie pojawiły się także doniesienia o zupełnie nowym "trendzie" i wykorzystaniu systemu kaucyjnego do zarabiania. Jak? Nie chodzi wcale o żaden błąd w systemie, ale... po prostu na lenistwie jednych zarabiają inni, bardziej przedsiębiorczy. Przykłady są z życia wzięte: taki hotel nie należy do systemu kaucyjnego, nie ma obowiązku zbierać zużytych opakowań. Ale nadal pozostaje mu masa butelek objętych kaucją po klientach, który podczas pobytu hotelowego nie będą przecież szukać kaucjomatu, aby oddać tam opakowanie po napoju kupionym w hotelu i odzyskać kaucję. Po takich hotelach objazdy robią inni i... oferują odkup większej ilości opakowań np. za 20 groszy za jedno. Oczywiście sami potem takie opakowanie oddają w kaucjomacie, za co dostają już 50 groszy za butelkę plastikową. Różnica? 30 groszy na jednym opakowaniu. Na 100 butelkach to już 30 zł, a na tysiącu: 300 zł.

Pomyślicie: nierealne, kto będzie się w to bawił i zbierał takie ilości butelek? Okazuje się, że właśnie na takim podejściu niektórzy są w stanie dorobić pokaźne kwoty. Jak ostatnio podała Gazeta Wyborcza, pewien nauczyciel z Gdyni zarobił w ten sposób od stycznia ok. 2 400 zł. Ogłaszał, że przyjmie butelki w cenie 30 groszy za każdą, przy czym najmniejsza ilość, jaką jednorazowo należy mu przekazać, to 50 butelek. Swoje "usługi" kieruje do restauracji, hoteli oraz obiektów sportowych.

SONDA - co myślisz o polskim systemie kaucyjnym? Wyraź swoje zdanie w sondzie!

Podsumowanie artykułu w pytaniach i odpowiedziach (FAQ)

Dlaczego etykieta z kodem kreskowym na butelce jest niezbędna w kaucjomacie?

Kod kreskowy jest paszportem butelki. Skaner odczytuje ciąg cyfr i sprawdza w bazie, czy za to opakowanie pobrano kaucję. Uszkodzona etykieta lub jej brak oznacza, że system uzna przedmiot za bezwartościowy odpad.

Czy kaucjomat przyjmie zgniecioną butelkę, nawet jeśli kod kreskowy jest cały?

Nie. Kaucjomat to także waga i skaner kształtu. Butelka musi zachować swój pierwotny kształt, inaczej czujniki nie zweryfikują wymiarów i kaucjomat nie potwierdzi, że należy wypłacić pieniądze.

Kiedy i po co kaucjomat zgniata butelkę lub puszkę po napoju?

Kaucjomat zgniata opakowanie dopiero po pomyślnej weryfikacji kodu i kształtu oraz akceptacji zwrotu, aby zaoszczędzić miejsce we własnym pojemniku magazynowym.

Dlaczego przy kaucjomatach tworzą się kolejki i trzeba czekać na zwrot kaucji?

„Hurtownicy” z dużą liczbą opakowań okupują kaucjomaty i każdą sztukę wkładają osobno. Gdy kaucjomat wypluwa butelki lub działa wolno, czeka się nawet kilka ładnych minut na zwrot kaucji.

Ile można zarobić na różnicy przy odkupie butelek i zwrocie w kaucjomacie?

Różnica to nawet 30 groszy na jednym opakowaniu. Przy 100 butelkach to 30 zł, a przy 1000: 300 zł. Odkup jednego opakowania za 20 groszy i zwrot za 50 groszy daje 30 groszy zysku.

Powiązane
Przełomowy wyrok NSA w sprawie PCC: zwolnienie proporcjonalne przy wspólnym zakupie nieruchomości
Robicie błędy przy segregacji odpadów? Rusza system, który to wykryje i was namierzy. Będą za to kary?
Państwo wypłaca nawet 1,3 mln zł rekompensaty osobom, które straciły pieniądze przez nieuczciwych kontrahentów. Właśnie zmieniono zasady
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Frankowicze w szoku: TSUE daje bankom nową broń – koniec z darmowymi kredytami? MS komentuje ostatnie 3 wyroki z 16 kwietnia w polskich sprawach frankowych
27 kwi 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostatnio trzy wyroki z jednego dnia, które mogą odmienić losy tysięcy spraw frankowych. Banki zyskały nowe narzędzia do odzyskania kapitału, a konsumenci – dodatkowe obowiązki procesowe. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że orzeczenia są inne niż przewidywano. Co dokładnie zmienia się dla frankowiczów i czy rzeczywiście kończy się era „darmowych" kredytów?
ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć?
27 kwi 2026

ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć? Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.
Pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają? Nawet 660 mln zł wciąż nie trafiło do bliskich
27 kwi 2026

Tylko co piąta uprawniona osoba zgłasza się po środki z subkonta ZUS po zmarłym. W efekcie setki milionów złotych pozostają niewypłacone – często wyłącznie z powodu braku wiedzy o przysługujących prawach.
Wiek emerytalny to dopiero początek? Setki tysięcy Polaków pracują dalej i podnoszą swoje świadczenia ZUS: każdy rok dodatkowo w pracy to jest 8-10 proc. wyższe świadczenie
27 kwi 2026

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza już rezygnacji z pracy. Coraz więcej Polaków zostaje aktywnych zawodowo, a dane ZUS pokazują wyraźny trend – każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o 8–10 proc.

REKLAMA

Tysiące Polaków otrzymuje świadczenie honorowe. Kto co miesiąc może dostać 7 tys. zł?
27 kwi 2026

Każda osoba, która skończy 100 lat, może dostać honorowe świadczenie pieniężne. ZUS wypłaca je co miesiąc, jako dodatkowe pieniądze do emerytury stulatka. Na koniec marca 2026 r. dodatek w wysokości blisko 7 tys. zł otrzymywało już 4179 seniorów w całym kraju.
Nie tylko osoby niepełnosprawne tracą na świadczeniu wspierającym. Teraz pracownicy WZON
27 kwi 2026

Na przestrzeni 1,5 roku mamy dwie obniżki w świadczeniu wspierającym. Pierwsza dotknęła osoby niepełnosprawne w wieku 75+. Wynika z Wytycznych dla specjalistów WZON. Zostały wysłane do WZON w grudniu 2024 r. I do dzisiaj obniżają wartość świadczenia wspierającego. Osób niepełnosprawnych z decyzjami WZON w sprawie tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. jest około 300 000 . To pokazuje skalę obniżki jego wartości. Druga obniżka będzie miała miejsce od 1 maja 2025 r. I obniża wynagrodzenia specjalistów WZON przyznającym punkty. Na ich wynagrodzenie poszło w dwa lata około 70 mln zł. W przyszłości ma być mniej od 10 do 18% (w zależności od decyzji wydawanej przez pielęgniarkę albo pracownika socjalnego. Tak więc obniżki dotknęły obie strony w świadczeniu wspierającym - 1) beneficjentów tego świadczenia oraz 2) osoby pracujące dla osób niepełnosprawnych w procedurze jego przyznania.
Sposoby, by długi weekend majowy trwał dłużej niż trzy dni. Skorzystać może każdy
27 kwi 2026

Maj 2026 r. nie należy do tych miesięcy, w które układ kalendarza pozwala mieć przynajmniej jeden lub dwa długie weekendy – trzydniowe lub dłuższe. W tym roku dłuższa, ale tylko trzydniowa majówka jest jedna i to ta pierwsza w miesiące. Inne weekendy maja, a jest ich w sumie pięć nie wyjdą poza ramy s0bota-niedziela.
Automatyczne złożenie PIT w 2026 roku (Twój e-PIT). Zmieniłem wypełnione przez KAS zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie automatycznie złożone z upływem 30 kwietnia?
26 kwi 2026

W usłudze Twój e-PIT zostały w 2026 roku (tak jak w poprzednich kilku latach) przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wypełnione zeznania podatkowe PIT rozliczające dochody (przychody) uzyskane w 2025 roku. Ale tylko PIT 37, PIT 38 i PIT OP zostaną złożone automatycznie z upływem 30 kwietnia 2026 r. jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. PIT DZ, PIT 28, PIT 36 i PIT 36L nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają akceptacji i złożenia przez podatnika. Ale uwaga - nawet w przypadku wstępnie wypełnionych przez Skarbówkę PIT 37, PIT 38 i PIT OP – jeżeli podatnik wprowadził w nich jakieś zmiany przed 30 kwietnia – nie zostaną automatycznie złożone i wymagają akceptacji i wysłania przez podatnika.

REKLAMA

Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci, które „pracują w Polsce i zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków”. Kiedy nowe świadczenie dla rodziców-emerytów wejdzie w życie?
27 kwi 2026

Wprowadzenie nowego świadczenia w wysokości dwukrotności obecnie obowiązującego 800 plus (tj. w kwocie 1600 zł miesięcznie) dla rodziców, którzy podjęli się trudu wychowania co najmniej dwojga dzieci, które pracują w Polsce i odprowadzają w naszym kraju podatki, zapewniając tym samym stabilność finansów publicznych – jest postulatem petycji obywatelskiej, która została wniesiona do Sejmu. W sprawie podobnego żądania – sejmowa Komisja do Spraw Petycji wystąpiła już wcześniej z dezyderatem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Macie czas do 25 maja. Potem skarbówka dobierze się do waszych pensji albo emerytur
27 kwi 2026

Kiedy rachunki pojawiają się szybciej niż możliwości ich regulowania, abonament RTV często schodzi na dalszy plan. Dla wielu gospodarstw domowych, dotyczy to zwłaszcza seniorów, to nie jest to wydatek pierwszej potrzeby. Właśnie dlatego bywa odkładany. Ale wystarczy spóźnić się z wpłatą, by drobna należność zamieniła się w poważne kłopoty.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA