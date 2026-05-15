Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Tak teraz potrafią namierzyć tych, którzy robią błędy przy segregacji odpadów. Rusza specjalny system. Będą srogie kary?

Tak teraz potrafią namierzyć tych, którzy robią błędy przy segregacji odpadów. Rusza specjalny system. Będą srogie kary?

15 maja 2026, 11:46
Maja Retman
Zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe, które nie powinny trafiać do odpadów zmieszanych, oraz plastikowe butelki wrzucane błędnie do żółtych pojemników — to tylko część nieoczywistych pułapek w segregacji śmieci. Jedni mylą się z niewiedzy, inni ignorują zasady recyklingu. Teraz jednak obie grupy znajdą się pod większą kontrolą. Od maja rusza system, który ma takie błędy wykrywać.je.

Nie będzie zbiorowej odpowiedzialności za błędy w segregacji odpadów

Gospodarka odpadami od lat działa jak system naczyń połączonych, w którym błędy jednych bardzo szybko przekładają się na rachunki wszystkich. W praktyce oznacza to dobrze znaną sytuację z blokowisk. Wystarczy, że jedna osoba wrzuci odpady zmieszane do pojemnika na plastik, a wyższe koszty wywozu ponosi cała wspólnota. Ten mechanizm odpowiedzialności zbiorowej działa demotywująco na tych, którzy segregują rzetelnie, i jednocześnie daje poczucie bezkarności tym, którzy zasad po prostu nie przestrzegają.

Tymczasem presja rośnie. Unia Europejska podnosi wymagania dotyczące poziomów recyklingu, a ich niespełnienie oznacza dla samorządów bardzo realne, wysokie kary finansowe. W efekcie lokalne władze zaczynają szukać sposobów na uszczelnienie systemu i dokładne wskazanie, skąd biorą się błędy w segregacji. Dotychczasowe metody, takie jak wyrywkowe kontrole czy interwencje straży miejskiej, okazywały się kosztowne i mało skuteczne.

Kody na workach wszystko zmienią

Odpowiedzią ma być rozwiązanie, które z jednej strony jest proste, a z drugiej budzi spore emocje. Jak poinformowała Portal Samorządowy, w Jarosławiu z początkiem maja rusza pilotaż systemu kodowania worków na odpady. Każde gospodarstwo domowe otrzyma zestaw naklejek z unikalnymi kodami, które trzeba będzie umieszczać na workach przed ich wystawieniem do odbioru.

Mechanizm jest jasny. Jeden worek, jeden kod, przypisany do konkretnej nieruchomości. Dzięki temu w przypadku nieprawidłowej segregacji będzie można ustalić źródło problemu, zamiast rozkładać odpowiedzialność na wszystkich mieszkańców. Miasto podkreśla jednak, że na tym etapie nie chodzi o karanie. Worki bez naklejek nadal będą odbierane, a sam system ma przede wszystkim pomóc w edukacji i poprawie jakości segregacji, a przy okazji usprawnić logistykę odbioru odpadów.

Nowe zasady naruszają granicę prywatności?

Najwięcej wątpliwości nie budzi jednak sama segregacja, tylko to, co stoi za możliwością identyfikacji odpadów. Krytycy zwracają uwagę, że analiza zawartości śmieci powiązana z konkretnym adresem może prowadzić do bardzo daleko idących wniosków na temat stylu życia mieszkańców, ich diety czy nawet stanu zdrowia.

Z drugiej strony prawnicy podkreślają, że sam kod – czy to QR, czy kreskowy – nie jest daną osobową, o ile nie zawiera bezpośrednich informacji o właścicielu. Jest jedynie identyfikatorem, który działa w zamkniętym systemie, dostępnym wyłącznie dla uprawnionych urzędników. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, choć nie zmienia faktu, że dla wielu osób sama świadomość „oznaczonych” śmieci jest nowym doświadczeniem.

Koniec z podrzucaniem śmieci

Z perspektywy mieszkańców najważniejszym argumentem za zmianą ma być większa sprawiedliwość. System ma ograniczyć zjawisko podrzucania śmieci przez osoby z zewnątrz i sprawić, że koszty będą bardziej powiązane z rzeczywistym sposobem segregacji. Innymi słowy: płacimy za swoje odpady, a nie za cudze błędy.

Jednocześnie rozwiązanie wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług komunalnych. Dane zbierane dzięki kodom pozwolą lepiej planować trasy śmieciarek, częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji i optymalizować cały system. W dłuższej perspektywie ma to przełożyć się na stabilizację opłat – jeśli jakość segregacji wzrośnie, gmina zapłaci mniej za składowanie odpadów, a to może ograniczyć presję na podwyżki dla mieszkańców.

Na razie Jarosław jest poligonem doświadczalnym, ale inne miasta uważnie obserwują ten eksperyment. Bo stawka jest większa niż tylko porządek w altanie śmietnikowej. Chodzi o to, czy system, który do tej pory opierał się na anonimowości, da się przestawić na model odpowiedzialności przypisanej do konkretnego adresu i czy mieszkańcy uznają to za narzędzie porządkujące rzeczywistość, a nie formę nadmiernej kontroli.

Najczęściej zadawane pytania

Jak ma działać pilotaż systemu kodowania worków na odpady?

W Jarosławiu z początkiem maja rusza pilotaż systemu kodowania worków na odpady. Każde gospodarstwo domowe otrzyma naklejki z unikalnymi kodami do umieszczania na workach przed odbiorem: „Jeden worek, jeden kod”.

Czy worki bez naklejek z unikalnymi kodami będą odbierane?

Miasto podkreśla, że na tym etapie nie chodzi o karanie. Worki bez naklejek nadal będą odbierane, a system ma przede wszystkim pomóc w edukacji, poprawie jakości segregacji i logistyce odbioru odpadów.

Jakie wątpliwości dotyczą prywatności przy identyfikacji odpadów kodami?

Krytycy wskazują, że analiza zawartości śmieci powiązana z konkretnym adresem może prowadzić do wniosków o stylu życia, diecie czy stanie zdrowia mieszkańców. Prawnicy podkreślają, że sam kod QR lub kreskowy nie jest daną osobową, jeśli nie zawiera bezpośrednich informacji o właścicielu.

Jak dane z kodów na workach mają usprawnić odbiór odpadów?

Dane zbierane dzięki kodom mają pozwolić lepiej planować trasy śmieciarek, częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji i optymalizować cały system. W dłuższej perspektywie ma to przełożyć się na stabilizację opłat.

Źródło: INFOR
