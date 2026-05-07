REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Jak bezpiecznie przechowywać kosztowności w domu? Gdzie nie chować biżuterii, gotówki i cennych przedmiotów?

Jak bezpiecznie przechowywać kosztowności w domu? Gdzie nie chować biżuterii, gotówki i cennych przedmiotów?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 maja 2026, 10:27
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
przechowywanie kosztowności, bezpieczne miejsce na biżuterię, włamanie, sejf, jak ukryć gotówkę, złodzieje, zabezpieczenie
Twoje „tajne" kryjówki są włamywaczom doskonale znane.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sypialnia – to pomieszczenie włamywacze sprawdzają w pierwszej kolejności. Jeśli właśnie tam chowasz pieniądze, biżuterię czy ważne dokumenty, masz poważny problem. Policja i eksperci ds. bezpieczeństwa są zgodni: większość Polaków przechowuje kosztowności dokładnie tam, gdzie złodziej zagląda najchętniej.

rozwiń >

Włamania w statystykach: problem, który może dotyczyć każdego

Zanim przejdziemy do konkretnych porad, warto uświadomić sobie skalę zjawiska. Od 2020 roku liczba zgłoszonych włamań w Polsce każdego roku przekracza 70 000. Wykrywalność tego rodzaju przestępstw jest coraz wyższa i wynosi ok. 50%, jednak wykrycie sprawców nie jest niestety równoznaczne z odzyskaniem utraconego mienia. Innymi słowy – nawet jeśli policja złapie złodzieja, twoje kosztowności mogą już nie wrócić.

REKLAMA

REKLAMA

Sprawca często przed włamaniem próbuje się dowiedzieć, czy pokonanie zabezpieczeń i podejmowane ryzyko będą dla niego opłacalne. To oznacza, że włamywacz to nie jest przypadkowy przechodzeń, który spontanicznie decyduje się wejść przez okno. To ktoś, kto obserwuje, analizuje i działa według sprawdzonych schematów – w tym doskonale zna popularne domowe kryjówki.

Miejsca, w których złodziej zagląda natychmiast

Takie „dobre schowki" jak szafa z bielizną, doniczka, książki czy cukiernica po dziadkach są bardzo dobrze znane włamywaczom i sprawdzane przez nich w pierwszej kolejności. Takie informacje podaje w oficjalnych ostrzeżeniach Policja – nie jest więc to opinia blogerów ani spekulacja. Jeśli więc trzymasz gotówkę w nieużywanej donicy albo biżuterię pod skarpetkami w szufladzie, działasz dokładnie tak, jak włamywacz to przewiduje.

DAROWIZNY, TESTAMENTY, SPADKI 2026

Sypialnia jest pierwszym pomieszczeniem, w którym włamywacze szukają przedmiotów do kradzieży. Gotówka i biżuteria to zdecydowanie najczęstszy łup. Dlatego właśnie sypialnia – i wszystko, co w niej trzymasz – jest najbardziej narażona na przeszukanie.

REKLAMA

Równie złym pomysłem jest schowanie czegoś cennego pod materacem, w szufladzie nocnego stolika albo w walizce w szafie. Mały sejf bez mocowania to też pułapka – jeśli jest zamknięty i stoi luzem, włamywacz wie, że są w nim wartościowe rzeczy, i po prostu go zabiera. Przenośny sejf bez kotwiczenia do podłogi lub ściany daje złudne poczucie bezpieczeństwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sejf – jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie

Certyfikowany sejf jest trudny do sforsowania nawet dla doświadczonego włamywacza – to właśnie w sejfie należy przechowywać kosztowności i większe ilości gotówki. Sejf może stanowić bardzo skuteczne zabezpieczenie przed utratą ważnych dokumentów, kosztowności czy pamiątek nie tylko w przypadku włamania, ale także w przypadku wybuchu pożaru bądź innego podobnego zdarzenia losowego.

Ale nie każdy sejf to wystarczające zabezpieczenie. Wybierając sejf, koniecznie należy zwrócić uwagę na to, czy posiada wszystkie wymagane certyfikaty, a także poważnie zastanowić się, gdzie docelowo będzie zamontowany. Najlepiej wybierać miejsce nieoczywiste, aby maksymalnie utrudnić włamywaczom odnalezienie go. Modele z certyfikatami EN 1143-1 czy EN 14450 dają pewność, że sejf przeszedł odpowiednie testy.

Zalecane sejfy to takie o wysokiej klasie odporności, dla których włamywacze potrzebowaliby specjalistycznego sprzętu, wiedzy i czasu – to skutecznie zniechęca przestępców. Ważne, by sejf był wystarczająco duży i ciężki lub mocno zakotwiczony, bo inaczej złodzieje po prostu go zabiorą. Zakotwiczenie sejfu do ściany lub podłogi to absolutne minimum – bez tego inwestycja traci sens. Włamywacze rzadko zostają w domu dłużej niż 5–10 minut.

Sprytne kryjówki – kiedy sejf nie wchodzi w grę

Sejf to rozwiązanie optymalne, ale nie zawsze możliwe lub wystarczające dla mniejszych kwot czy drobnych przedmiotów. Tu kluczem jest zasada: najlepsze kryjówki to te, przez które włamywacz nie chce przeszukiwać, lub które są dla niego niedogodne, uciążliwe do przeszukania albo po prostu nudne.

Czas jest tutaj decydującym czynnikiem – im dłużej złodziej szuka bez skutku, tym większa szansa, że się podda. Z tego wynika konkretna strategia: rozkładaj kosztowności w kilku miejscach jednocześnie, nie trzymaj wszystkiego razem. Nie trzymaj wszystkich pieniędzy i kosztowności w jednym miejscu.

Kilka sprawdzonych lokalizacji, które złodzieje omijają:

  • Przestrzeń za ciężkimi meblami lub pod nimi – solidne meble są rzadko przestawiane przez złodziei. Można do spodu przymocować kopertę z gotówką – ale nie po prostu podłożyć pod mebel, tylko przymocować od spodu, za listwą frontową.
  • Duże półki z książkami – włamywacze mają tendencję do omijania miejsc wymagających wielu ruchów dla przeszukania. Cały regał z dużą liczbą książek może być dobrą kryjówką właśnie dlatego, że jego przeszukanie jest żmudne – ale już tylko kilka książek na pojedynczej półce raczej zostanie szybko sprawdzone.
  • Pudełka z opisem sugerującym nudną, bezużyteczną zawartość – jeśli już chowasz coś w szafie, pudełko celowo opatrzone nudnym opisem (np. „stare dokumenty" czy „ubrania dziecięce") może skutecznie odwieść złodzieja od zaglądania do środka.
  • Pomieszczenia inne niż sypialnia – zamiast trzymać biżuterię i cenne pamiątki w sypialni, warto przechować je nawet w zwykłym pudełku w pokoju gościnnym albo dziecięcym, bo złodziej koncentruje się na głównej sypialni. To też zmniejsza szanse, że padną łupem.

Co koniecznie oddać do banku lub ubezpieczyć? Jeśli masz te przedmioty, skrytka to jedyna sensowna "kryjówka"

Nie wszystko warto trzymać w domu. Jeśli obawiasz się, że pieniądze, złoto lub kosztowności mogą stać się łupem złodziei, możesz skorzystać z przechowywania ich poza domem. Banki oferują skrytki depozytowe, w których można przechowywać gotówkę, złoto i inne przedmioty; skrytki znajdują się w specjalnie zabezpieczonych skarbcach i chronione są przez zaawansowane systemy bezpieczeństwa – to rozwiązanie zapewniające wysoki poziom dyskrecji.

Ważna jest też kwestia ubezpieczenia. Niezależnie od tego, jak dobrze ukryjesz pieniądze, powyżej pewnej kwoty skradziona gotówka w domu nie jest już objęta ubezpieczeniem, jeśli nie była przechowywana w sejfie. To często pomijany szczegół – warto zajrzeć do warunków swojej polisy, bo wiele towarzystw ubezpieczeniowych obejmuje gotówkę tylko do określonej kwoty i tylko wtedy, gdy była zabezpieczona w certyfikowanym sejfie. Równolegle z zabezpieczeniem mieszkania w zamki, alarmy i podwójne drzwi nie zapomnij o ubezpieczeniu, aby w przypadku włamania móc zrekompensować sobie poniesione straty. Wylicz dobrze sumę ubezpieczenia, aby rzeczywiście pokryła potencjalne straty przedmiotów, jakie posiadasz.

Dokumentacja – klucz do odzyskania straty

Nawet najlepsze zabezpieczenia nie dają stuprocentowej gwarancji. Warto więc zadbać o to, żeby w razie włamania mieć szansę na odzyskanie przynajmniej części mienia lub odszkodowania. Zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów – aparatów, komputerów, telefonów, kamer – i oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja. Sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów: biżuterii, antyków, cennych obrazów i zegarków – w przypadku kradzieży znacznie zwiększy to szanse na ich odzyskanie.

Zapisanie numerów seryjnych sprzętu elektronicznego, np. laptopów i telefonów, na wypadek kradzieży to jeden z kluczowych elementów przygotowania. Dobrym uzupełnieniem jest przechowywanie tej listy w chmurze lub poza domem – jeśli złodziej zabierze komputer, na którym ją trzymałeś, lista przepada razem z nim.

Twoje zachowanie to też zabezpieczenie przed złodziejami

Na koniec – rzecz, o której łatwo zapomnieć. Nie chwal się wyjazdami w mediach społecznościowych natychmiast – lepiej poczekać z publikacją zdjęć z wakacji. Włamanie z reguły poprzedza obserwacja mieszkania z zewnątrz. Odsłonięte okna pozwalają poznać układ mieszkania i ustalić miejsca, w których znajdują się wartościowe przedmioty. Jeśli przechowujesz dużą ilość gotówki w domu, w miarę możliwości nikogo o tym nie informuj.

Pamiętaj – najlepszym uzupełnieniem technicznych zabezpieczeń jest życzliwy i czujny sąsiad. Dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom i kradzieżom. Tak prozaiczna rzecz jak dobra relacja z sąsiadem może okazać się skuteczniejsza niż niejeden alarm.

Powiązane
Mieszkańcy tylko pragnęli ciszy, dochodzili tego przed sądem, ale w takim przypadku to przedsiębiorca ma rację i może generować hałas
Mieszkańcy tylko pragnęli ciszy, dochodzili tego przed sądem, ale w takim przypadku to przedsiębiorca ma rację i może generować hałas
System kaucyjny jak karuzela VAT? Resort tłumaczy, że wcale nie po ostatnich doniesieniach
System kaucyjny jak karuzela VAT? Resort tłumaczy, że wcale nie po ostatnich doniesieniach
Mieli świadczenie pielęgnacyjne - zapomnieli o tej jednej rzeczy, a teraz sąd pozbawił ich złudzeń
Mieli świadczenie pielęgnacyjne - zapomnieli o tej jednej rzeczy, a teraz sąd pozbawił ich złudzeń
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Które mieszkania w Warszawie sprzedają się najlepiej? Oto najnowsze dane
07 maja 2026

Średnia ofertowa cena mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie na koniec pierwszego kwartału wyniosła ok. 19,3 tys. zł/mkw., ale zawierane transakcje dotyczyły głównie tańszych lokali w średniej cenie ofertowej 17,4 tys. zł/mkw – wynika z raportu CBRE i serwisu Tabelaofert.pl.
Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
07 maja 2026

Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
Czy tysiące spółdzielców odczują ulgę? Ten projekt ma zakończyć lata ich niepewności i obaw finansowych
07 maja 2026

Czy stan prawny gruntów, na których zbudowano zamieszkałe przez setki tysięcy osób budynki mieszkalne zostanie w końcu skuteczne uregulowany? Powstał poselski projekt ustawy, który ma rozwiązać istniejące w tym zakresie problemu.
Ranking dłużników w Polsce. Które regiony radzą sobie najlepiej, a które najgorzej?
07 maja 2026

Mieszkańcy większości województw gorzej radzą sobie ze spłatą zobowiązań niż rok temu – wynika z najnowszego rankingu rzetelności płatniczej. Eksperci wskazują, że na pogorszenie dyscypliny finansowej wpływają rosnące koszty życia, skutki wysokiej inflacji i wzrost bezrobocia. Liderem zestawienia zostało Podkarpacie, a najsłabiej wypadło woj. warmińsko-mazurskie.

REKLAMA

Matura 2026: dziś maturzyści mierzą się z egzaminami rozszerzonymi i dwujęzycznymi
07 maja 2026

Maturzyści w czwartek rano przystąpili do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Egzaminy te zdają tylko chętni - ich wyniki posłużą do rekrutacji na wybrane przez nich studia.
Jak bezpiecznie przechowywać kosztowności w domu? Gdzie nie chować biżuterii, gotówki i cennych przedmiotów?
07 maja 2026

Sypialnia – to pomieszczenie włamywacze sprawdzają w pierwszej kolejności. Jeśli właśnie tam chowasz pieniądze, biżuterię czy ważne dokumenty, masz poważny problem. Policja i eksperci ds. bezpieczeństwa są zgodni: większość Polaków przechowuje kosztowności dokładnie tam, gdzie złodziej zagląda najchętniej.
Polacy znów ruszyli po kredyty hipoteczne. Wartość zapytań wzrosła o prawie 30 proc.
07 maja 2026

W kwietniu wartość zapytań dotyczących kredytów mieszkaniowych była o prawie 30 proc. wyższa niż rok wcześniej – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Średnia kwota kredytu, o który wnioskowali klienci, sięgnęła około 500 tys. zł, czyli o 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.
Co z pożarem w Puszczy Solskiej?
07 maja 2026

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał w czwartek, że dzień określi, czy sytuacja pożarowa jest opanowana. Dodał, że nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone, a z uwagi na silny wiatr pożary wciąż mogą się rozprzestrzeniać. Szykowane są zrzuty wody, na miejscu pracuje kilkaset osób.

REKLAMA

Ruszył Wykaz KSC. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek
07 maja 2026

Od 7 maja do 3 października firmy podlegające Krajowemu Systemu Cyberbezpieczeństwa muszą zapisać do Wykazu KSC. Obowiązek dotyczy m.in. sektorów zarządzania usługami ICT (teleinformatycznymi), odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności. Firmy muszą same ustalić, czy podlegają KSC.
Zatrudnienie seniora 60+ i 65+ w 2026 r. Nawet 2403 zł dopłaty miesięcznie, ale urząd pracy wypłaca środki tylko w wybranych miesiącach i może zażądać zwrotu
07 maja 2026

Pracodawca, który w 2026 r. zatrudni emeryta zarejestrowanego w urzędzie pracy, może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznej dopłaty do jego wynagrodzenia. Program obejmuje również osoby po 70. roku życia i pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie. Dopłata nie trafia jednak do firmy co miesiąc, a w części przypadków urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanych środków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA