Sypialnia – to pomieszczenie włamywacze sprawdzają w pierwszej kolejności. Jeśli właśnie tam chowasz pieniądze, biżuterię czy ważne dokumenty, masz poważny problem. Policja i eksperci ds. bezpieczeństwa są zgodni: większość Polaków przechowuje kosztowności dokładnie tam, gdzie złodziej zagląda najchętniej.

Włamania w statystykach: problem, który może dotyczyć każdego

Zanim przejdziemy do konkretnych porad, warto uświadomić sobie skalę zjawiska. Od 2020 roku liczba zgłoszonych włamań w Polsce każdego roku przekracza 70 000. Wykrywalność tego rodzaju przestępstw jest coraz wyższa i wynosi ok. 50%, jednak wykrycie sprawców nie jest niestety równoznaczne z odzyskaniem utraconego mienia. Innymi słowy – nawet jeśli policja złapie złodzieja, twoje kosztowności mogą już nie wrócić.

Sprawca często przed włamaniem próbuje się dowiedzieć, czy pokonanie zabezpieczeń i podejmowane ryzyko będą dla niego opłacalne. To oznacza, że włamywacz to nie jest przypadkowy przechodzeń, który spontanicznie decyduje się wejść przez okno. To ktoś, kto obserwuje, analizuje i działa według sprawdzonych schematów – w tym doskonale zna popularne domowe kryjówki.

Miejsca, w których złodziej zagląda natychmiast

Takie „dobre schowki" jak szafa z bielizną, doniczka, książki czy cukiernica po dziadkach są bardzo dobrze znane włamywaczom i sprawdzane przez nich w pierwszej kolejności. Takie informacje podaje w oficjalnych ostrzeżeniach Policja – nie jest więc to opinia blogerów ani spekulacja. Jeśli więc trzymasz gotówkę w nieużywanej donicy albo biżuterię pod skarpetkami w szufladzie, działasz dokładnie tak, jak włamywacz to przewiduje.

Sypialnia jest pierwszym pomieszczeniem, w którym włamywacze szukają przedmiotów do kradzieży. Gotówka i biżuteria to zdecydowanie najczęstszy łup. Dlatego właśnie sypialnia – i wszystko, co w niej trzymasz – jest najbardziej narażona na przeszukanie.

Równie złym pomysłem jest schowanie czegoś cennego pod materacem, w szufladzie nocnego stolika albo w walizce w szafie. Mały sejf bez mocowania to też pułapka – jeśli jest zamknięty i stoi luzem, włamywacz wie, że są w nim wartościowe rzeczy, i po prostu go zabiera. Przenośny sejf bez kotwiczenia do podłogi lub ściany daje złudne poczucie bezpieczeństwa.

Sejf – jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie

Certyfikowany sejf jest trudny do sforsowania nawet dla doświadczonego włamywacza – to właśnie w sejfie należy przechowywać kosztowności i większe ilości gotówki. Sejf może stanowić bardzo skuteczne zabezpieczenie przed utratą ważnych dokumentów, kosztowności czy pamiątek nie tylko w przypadku włamania, ale także w przypadku wybuchu pożaru bądź innego podobnego zdarzenia losowego.

Ale nie każdy sejf to wystarczające zabezpieczenie. Wybierając sejf, koniecznie należy zwrócić uwagę na to, czy posiada wszystkie wymagane certyfikaty, a także poważnie zastanowić się, gdzie docelowo będzie zamontowany. Najlepiej wybierać miejsce nieoczywiste, aby maksymalnie utrudnić włamywaczom odnalezienie go. Modele z certyfikatami EN 1143-1 czy EN 14450 dają pewność, że sejf przeszedł odpowiednie testy.

Zalecane sejfy to takie o wysokiej klasie odporności, dla których włamywacze potrzebowaliby specjalistycznego sprzętu, wiedzy i czasu – to skutecznie zniechęca przestępców. Ważne, by sejf był wystarczająco duży i ciężki lub mocno zakotwiczony, bo inaczej złodzieje po prostu go zabiorą. Zakotwiczenie sejfu do ściany lub podłogi to absolutne minimum – bez tego inwestycja traci sens. Włamywacze rzadko zostają w domu dłużej niż 5–10 minut.

Sprytne kryjówki – kiedy sejf nie wchodzi w grę

Sejf to rozwiązanie optymalne, ale nie zawsze możliwe lub wystarczające dla mniejszych kwot czy drobnych przedmiotów. Tu kluczem jest zasada: najlepsze kryjówki to te, przez które włamywacz nie chce przeszukiwać, lub które są dla niego niedogodne, uciążliwe do przeszukania albo po prostu nudne.

Czas jest tutaj decydującym czynnikiem – im dłużej złodziej szuka bez skutku, tym większa szansa, że się podda. Z tego wynika konkretna strategia: rozkładaj kosztowności w kilku miejscach jednocześnie, nie trzymaj wszystkiego razem. Nie trzymaj wszystkich pieniędzy i kosztowności w jednym miejscu.

Kilka sprawdzonych lokalizacji, które złodzieje omijają:

Przestrzeń za ciężkimi meblami lub pod nimi – solidne meble są rzadko przestawiane przez złodziei. Można do spodu przymocować kopertę z gotówką – ale nie po prostu podłożyć pod mebel, tylko przymocować od spodu, za listwą frontową.

– solidne meble są rzadko przestawiane przez złodziei. Można do spodu przymocować kopertę z gotówką – ale nie po prostu podłożyć pod mebel, tylko przymocować od spodu, za listwą frontową. Duże półki z książkami – włamywacze mają tendencję do omijania miejsc wymagających wielu ruchów dla przeszukania. Cały regał z dużą liczbą książek może być dobrą kryjówką właśnie dlatego, że jego przeszukanie jest żmudne – ale już tylko kilka książek na pojedynczej półce raczej zostanie szybko sprawdzone.

– włamywacze mają tendencję do omijania miejsc wymagających wielu ruchów dla przeszukania. Cały regał z dużą liczbą książek może być dobrą kryjówką właśnie dlatego, że jego przeszukanie jest żmudne – ale już tylko kilka książek na pojedynczej półce raczej zostanie szybko sprawdzone. Pudełka z opisem sugerującym nudną, bezużyteczną zawartość – jeśli już chowasz coś w szafie, pudełko celowo opatrzone nudnym opisem (np. „stare dokumenty" czy „ubrania dziecięce") może skutecznie odwieść złodzieja od zaglądania do środka.

– jeśli już chowasz coś w szafie, (np. „stare dokumenty" czy „ubrania dziecięce") może skutecznie odwieść złodzieja od zaglądania do środka. Pomieszczenia inne niż sypialnia – zamiast trzymać biżuterię i cenne pamiątki w sypialni, warto przechować je nawet w zwykłym pudełku w pokoju gościnnym albo dziecięcym, bo złodziej koncentruje się na głównej sypialni. To też zmniejsza szanse, że padną łupem.

Co koniecznie oddać do banku lub ubezpieczyć? Jeśli masz te przedmioty, skrytka to jedyna sensowna "kryjówka"

Nie wszystko warto trzymać w domu. Jeśli obawiasz się, że pieniądze, złoto lub kosztowności mogą stać się łupem złodziei, możesz skorzystać z przechowywania ich poza domem. Banki oferują skrytki depozytowe, w których można przechowywać gotówkę, złoto i inne przedmioty; skrytki znajdują się w specjalnie zabezpieczonych skarbcach i chronione są przez zaawansowane systemy bezpieczeństwa – to rozwiązanie zapewniające wysoki poziom dyskrecji.

Ważna jest też kwestia ubezpieczenia. Niezależnie od tego, jak dobrze ukryjesz pieniądze, powyżej pewnej kwoty skradziona gotówka w domu nie jest już objęta ubezpieczeniem, jeśli nie była przechowywana w sejfie. To często pomijany szczegół – warto zajrzeć do warunków swojej polisy, bo wiele towarzystw ubezpieczeniowych obejmuje gotówkę tylko do określonej kwoty i tylko wtedy, gdy była zabezpieczona w certyfikowanym sejfie. Równolegle z zabezpieczeniem mieszkania w zamki, alarmy i podwójne drzwi nie zapomnij o ubezpieczeniu, aby w przypadku włamania móc zrekompensować sobie poniesione straty. Wylicz dobrze sumę ubezpieczenia, aby rzeczywiście pokryła potencjalne straty przedmiotów, jakie posiadasz.

Dokumentacja – klucz do odzyskania straty

Nawet najlepsze zabezpieczenia nie dają stuprocentowej gwarancji. Warto więc zadbać o to, żeby w razie włamania mieć szansę na odzyskanie przynajmniej części mienia lub odszkodowania. Zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów – aparatów, komputerów, telefonów, kamer – i oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja. Sporządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów: biżuterii, antyków, cennych obrazów i zegarków – w przypadku kradzieży znacznie zwiększy to szanse na ich odzyskanie.

Zapisanie numerów seryjnych sprzętu elektronicznego, np. laptopów i telefonów, na wypadek kradzieży to jeden z kluczowych elementów przygotowania. Dobrym uzupełnieniem jest przechowywanie tej listy w chmurze lub poza domem – jeśli złodziej zabierze komputer, na którym ją trzymałeś, lista przepada razem z nim.

Twoje zachowanie to też zabezpieczenie przed złodziejami

Na koniec – rzecz, o której łatwo zapomnieć. Nie chwal się wyjazdami w mediach społecznościowych natychmiast – lepiej poczekać z publikacją zdjęć z wakacji. Włamanie z reguły poprzedza obserwacja mieszkania z zewnątrz. Odsłonięte okna pozwalają poznać układ mieszkania i ustalić miejsca, w których znajdują się wartościowe przedmioty. Jeśli przechowujesz dużą ilość gotówki w domu, w miarę możliwości nikogo o tym nie informuj.

Pamiętaj – najlepszym uzupełnieniem technicznych zabezpieczeń jest życzliwy i czujny sąsiad. Dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom i kradzieżom. Tak prozaiczna rzecz jak dobra relacja z sąsiadem może okazać się skuteczniejsza niż niejeden alarm.