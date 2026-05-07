Ranking dłużników w Polsce. Które regiony radzą sobie najlepiej, a które najgorzej?

Mieszkańcy większości województw gorzej radzą sobie ze spłatą zobowiązań niż rok temu – wynika z najnowszego rankingu rzetelności płatniczej. Eksperci wskazują, że na pogorszenie dyscypliny finansowej wpływają rosnące koszty życia, skutki wysokiej inflacji i wzrost bezrobocia. Liderem zestawienia zostało Podkarpacie, a najsłabiej wypadło woj. warmińsko-mazurskie.

Mieszkańcy Podkarpacia najszybciej spłacają długi

Autorzy zestawienia podkreślają, że w porównaniu z poprzednią edycją z czerwca 2025 r. mieszkańcy większości województw uzyskali niższe wyniki. Oznacza to pogorszenie dyscypliny finansowej Polaków i rosnące trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań.

REKLAMA

REKLAMA

Ranking opiera się na analizie m.in. poziomu zadłużenia w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, średniej wartości zaległości oraz odsetka osób zadłużonych. Jak wskazują eksperci, na pogorszenie wyników wpływają m.in. rosnące koszty życia, wcześniejsza wysoka inflacja oraz wzrost bezrobocia.

Podkarpacie, które zdobyło 42 pkt., awansowało z trzeciego miejsca i zostało liderem zestawienia. W regionie odsetek zadłużonych wynosi 2,88 proc., a średnie zadłużenie na osobę to 21,5 tys. zł. Eksperci wskazują, że na dobre wyniki wpływają m.in. silne więzi społeczne, znaczenie reputacji w lokalnej gospodarce oraz rozwój inwestycji i rynku pracy.

Wysoki poziom zarobków nie zawsze oznacza wysoką rzetelność płatniczą

Na podium znalazły się również Małopolska (37 pkt.) i Wielkopolska (36 pkt.). W Małopolsce zadłużeni stanowią 3,8 proc. mieszkańców, a w Wielkopolsce – 6,28 proc., przy czym to właśnie ten region charakteryzuje się najniższym średnim zadłużeniem na osobę wynoszące 19,4 tys. zł.

REKLAMA

Na końcu zestawienia znalazło się województwo warmińsko-mazurskie (10 pkt.), gdzie 7,41 proc. mieszkańców ma zaległości finansowe i prawie 23,1 tys. zł średniego zadłużenia przypadającego na dłużnika. Wysoki odsetek zadłużonych odnotowano także na Pomorzu (7,11 proc.) i Dolnym Śląsku (7,64 proc.). Województwa te uzyskały odpowiednio 12 pkt. i 18 pkt. w rankingu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Eksperci podkreślają, że niska rzetelność płatnicza nie zawsze idzie w parze z poziomem dochodów. W regionach o wyższych zarobkach większa skłonność do zadłużania się może prowadzić do problemów z terminową spłatą zobowiązań, podczas gdy w innych kluczowe znaczenie ma stabilność dochodów i struktura lokalnej gospodarki.