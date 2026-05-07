Ranking dłużników w Polsce. Które regiony radzą sobie najlepiej, a które najgorzej?

Ranking dłużników w Polsce. Które regiony radzą sobie najlepiej, a które najgorzej?

07 maja 2026, 09:53
shutterstock

Mieszkańcy większości województw gorzej radzą sobie ze spłatą zobowiązań niż rok temu – wynika z najnowszego rankingu rzetelności płatniczej. Eksperci wskazują, że na pogorszenie dyscypliny finansowej wpływają rosnące koszty życia, skutki wysokiej inflacji i wzrost bezrobocia. Liderem zestawienia zostało Podkarpacie, a najsłabiej wypadło woj. warmińsko-mazurskie.

Mieszkańcy Podkarpacia najszybciej spłacają długi

Autorzy zestawienia podkreślają, że w porównaniu z poprzednią edycją z czerwca 2025 r. mieszkańcy większości województw uzyskali niższe wyniki. Oznacza to pogorszenie dyscypliny finansowej Polaków i rosnące trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Ranking opiera się na analizie m.in. poziomu zadłużenia w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, średniej wartości zaległości oraz odsetka osób zadłużonych. Jak wskazują eksperci, na pogorszenie wyników wpływają m.in. rosnące koszty życia, wcześniejsza wysoka inflacja oraz wzrost bezrobocia.

Podkarpacie, które zdobyło 42 pkt., awansowało z trzeciego miejsca i zostało liderem zestawienia. W regionie odsetek zadłużonych wynosi 2,88 proc., a średnie zadłużenie na osobę to 21,5 tys. zł. Eksperci wskazują, że na dobre wyniki wpływają m.in. silne więzi społeczne, znaczenie reputacji w lokalnej gospodarce oraz rozwój inwestycji i rynku pracy.

Wysoki poziom zarobków nie zawsze oznacza wysoką rzetelność płatniczą

Na podium znalazły się również Małopolska (37 pkt.) i Wielkopolska (36 pkt.). W Małopolsce zadłużeni stanowią 3,8 proc. mieszkańców, a w Wielkopolsce – 6,28 proc., przy czym to właśnie ten region charakteryzuje się najniższym średnim zadłużeniem na osobę wynoszące 19,4 tys. zł.

Na końcu zestawienia znalazło się województwo warmińsko-mazurskie (10 pkt.), gdzie 7,41 proc. mieszkańców ma zaległości finansowe i prawie 23,1 tys. zł średniego zadłużenia przypadającego na dłużnika. Wysoki odsetek zadłużonych odnotowano także na Pomorzu (7,11 proc.) i Dolnym Śląsku (7,64 proc.). Województwa te uzyskały odpowiednio 12 pkt. i 18 pkt. w rankingu.

Eksperci podkreślają, że niska rzetelność płatnicza nie zawsze idzie w parze z poziomem dochodów. W regionach o wyższych zarobkach większa skłonność do zadłużania się może prowadzić do problemów z terminową spłatą zobowiązań, podczas gdy w innych kluczowe znaczenie ma stabilność dochodów i struktura lokalnej gospodarki.

Źródło: PAP
Które mieszkania w Warszawie sprzedają się najlepiej? Oto najnowsze dane
07 maja 2026

Średnia ofertowa cena mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie na koniec pierwszego kwartału wyniosła ok. 19,3 tys. zł/mkw., ale zawierane transakcje dotyczyły głównie tańszych lokali w średniej cenie ofertowej 17,4 tys. zł/mkw – wynika z raportu CBRE i serwisu Tabelaofert.pl.
Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
07 maja 2026

Co czwarta wypłata wynagrodzenia z błędami. Pracownik ma później duże problemy, np. musi dopłacić podatek
Czy tysiące spółdzielców odczują ulgę? Ten projekt ma zakończyć lata ich niepewności i obaw finansowych
07 maja 2026

Czy stan prawny gruntów, na których zbudowano zamieszkałe przez setki tysięcy osób budynki mieszkalne zostanie w końcu skuteczne uregulowany? Powstał poselski projekt ustawy, który ma rozwiązać istniejące w tym zakresie problemu.
Matura 2026: dziś maturzyści mierzą się z egzaminami rozszerzonymi i dwujęzycznymi
07 maja 2026

Maturzyści w czwartek rano przystąpili do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Egzaminy te zdają tylko chętni - ich wyniki posłużą do rekrutacji na wybrane przez nich studia.
Jak bezpiecznie przechowywać kosztowności w domu? Gdzie nie chować biżuterii, gotówki i cennych przedmiotów?
07 maja 2026

Sypialnia – to pomieszczenie włamywacze sprawdzają w pierwszej kolejności. Jeśli właśnie tam chowasz pieniądze, biżuterię czy ważne dokumenty, masz poważny problem. Policja i eksperci ds. bezpieczeństwa są zgodni: większość Polaków przechowuje kosztowności dokładnie tam, gdzie złodziej zagląda najchętniej.
Polacy znów ruszyli po kredyty hipoteczne. Wartość zapytań wzrosła o prawie 30 proc.
07 maja 2026

W kwietniu wartość zapytań dotyczących kredytów mieszkaniowych była o prawie 30 proc. wyższa niż rok wcześniej – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Średnia kwota kredytu, o który wnioskowali klienci, sięgnęła około 500 tys. zł, czyli o 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.
Co z pożarem w Puszczy Solskiej?
07 maja 2026

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał w czwartek, że dzień określi, czy sytuacja pożarowa jest opanowana. Dodał, że nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone, a z uwagi na silny wiatr pożary wciąż mogą się rozprzestrzeniać. Szykowane są zrzuty wody, na miejscu pracuje kilkaset osób.

Ruszył Wykaz KSC. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek
07 maja 2026

Od 7 maja do 3 października firmy podlegające Krajowemu Systemu Cyberbezpieczeństwa muszą zapisać do Wykazu KSC. Obowiązek dotyczy m.in. sektorów zarządzania usługami ICT (teleinformatycznymi), odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności. Firmy muszą same ustalić, czy podlegają KSC.
Zatrudnienie seniora 60+ i 65+ w 2026 r. Nawet 2403 zł dopłaty miesięcznie, ale urząd pracy wypłaca środki tylko w wybranych miesiącach i może zażądać zwrotu
07 maja 2026

Pracodawca, który w 2026 r. zatrudni emeryta zarejestrowanego w urzędzie pracy, może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznej dopłaty do jego wynagrodzenia. Program obejmuje również osoby po 70. roku życia i pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie. Dopłata nie trafia jednak do firmy co miesiąc, a w części przypadków urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanych środków.
