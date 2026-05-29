REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Niedziela handlowa 31.05.2026. W niedzielę 31 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

Niedziela handlowa 31.05.2026. W niedzielę 31 maja można zrobić zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 maja 2026, 07:14
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
W każdą niedzielę sklepy sieci Żabka czekają na klientów, nie przejmując się przepisami o zakazie handlu w niedzielę
Żabka jest czynna we wszystkie niedziele, także gdy obowiązuje zakaz handlu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To czy niedziela jest handlowa, czy handel obowiązuje zakaz otwierania sklepów, ma podstawowe znaczenie dla sposobu i jakość ewentualnych zakupów tego dnia. W niedzielę handlową zasady pracy sklepów różni od dnia powszedniego tylko długość działania: w niedziele handlowe sklepy otwierane są nieco później i nieco wcześniej zamykana.

Poza tym zarówno pod względem powszechnej dostępności, promocji cenowych czy asortymentu oferowanych produktów różnic nie ma.
Gdy obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, zamknięte muszą być wszystkie sklepy zatrudniające pracowników, poza nielicznymi wyjątkami takimi jak np. sklepy na terenie dworców czy stacji paliw. Bez formalnych ograniczeń natomiast mogą funkcjonować sklepy obsługiwane przez ich właścicieli.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce to oni decydują czy np. dany sklep osiedlowy czy wiejski w konkretną niedzielę pozostanie zamknięty, czy też otworzy się i będzie zapraszał klientów na zakupy.

Handel w niedzielę 31.05.2026: zamknięte sklepy bez możliwości zakupów

W konsekwencji dziś w niedzielę 31 maja nie ma co nawet sprawdzać czy pobliski dyskont należący do Biedronki, Lidla, Stokrotki czy innej sieci jest otwarty. Jest niedziela objęta zakazem handlu i to wszystko rozstrzyga.
Nie inaczej jest ze sklepami w galeriach i centrach handlowych. Tam mogą być czynne kawiarnie, kwiaciarnie, lodziarnie czy cukiernie a nawet małe butiki, o ile prowadzi je wyłącznie właściciel z ewentualnym wsparciem członków swojej rodziny.
Supermarkety takich sieci jak Carrefour czy Stokrotka, które w takich miejscach zwykle są zlokalizowane 24 maja, podobnie jak w każdą inną niedzielę objętą zakazem handlu, muszą być zamknięte

Zakupy w niedzielę 31.05.2026: otwarte nawet duże sklepy Żabki

Z najpopularniejszych sieci w niedzielę 31 maja, podobnie jak w każdą inną, możemy natomiast udać się po zakupy do sklepu Żabka. W niedzielę objęta zakazem handlu otwarte są nawet te duże, wymagające wieloosobowej obsługi. Jak to możliwe? Te sklepy są co do zasady prywatne, a działają tylko pod wspólnym logo. To pozwala im handlować w niedzielę bez naruszania przepisów zakazujących handlu w ten dzień tygodnia.
Gdy sklep ma kilku właścicieli działających np. w formie spółki cywilnej, to nawet relatywnie duża powierzchniowo placówka może być czynna w takie niedziele jak 31 maja.

REKLAMA

Zakupy można też zrobić w sklepach internetowych. W wielu nawet w niedzielę z zakazem handlu, co wiąże się z tym, że dostarczają je firmy kurierskie, których zakaz handlu nie dotyczy.
Dlatego w wielu przypadkach możliwe są nawet zakupy spożywcze - w tym produkty i napoje niezbędne na organizowanego naprędce grilla czy na przyjęcie niespodziewanych gości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sklepy sieci Żabka są w niedziele czynne zazwyczaj niemal tak jak w innych sieciach w dni powszednie, a więc od wczesnych godzin rannych, nawet od 6.00 do późnych godzin wieczornych, nawet do 23.00.
W dużych zwłaszcza miastach, ale nie tylko, są też sklepy działające w formule 7/24 co oznacza, że zakupy można w nich robić praktycznie non stop, także w nocy.

Większość sklepów spod znaku Żabki czynna jest dziś jednak od 9 rano do 22 - dokładnie można to sprawdzić na stronie internetowej sieci zabka.pl, wpisując nazwę miejscowości, w której działa sklep, a w przypadku większych miast - dodatkowo nazwę ulicy i ewentualnie numer domu.
Zaletą sklepów tej sieci jest między innymi dostępność także w niedzielę ciepłego pieczywa. W większości można też np. kupić nie tylko gotowy posiłek do szybkiego przygotowania w domu, ale - podobnie jak kawę = do spożycia "na gorąco" w sklepie lub jego sąsiedztwie.
Podobnie jak inne sklepy sieciowe, Żabki mają w sprzedaży ceny promocyjne na wiele artykułów, w tym specjalne promocje na weekend, a nawet tylko na samą niedzielę.

Zobacz również:

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Paliwa znowu tanieją! W weekend kierowcy zapłacą mniej za benzynę i olej napędowy
29 maja 2026

Znowu spełni się marzenie kierowców – w najbliższy weekend i poniedziałek paliwo będzie tańsze. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w dniach od 30 maja do 1 czerwca. O ile stanieją paliwa? Sprawdzamy!
Problem z zagraniczną firmą. Kiedy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc?
29 maja 2026

Zamówienie nie dociera? Reklamacja zostaje odrzucona? Firma przestaje odpowiadać? W takich sytuacjach wsparciem jest Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) w Polsce, należące do sieci ECC-Net. ECK pomaga konsumentom w sporach z firmami z innych krajów UE oraz Norwegii i Islandii. Nie zajmuje się jednak każdą sprawą – działa w ściśle określonych przypadkach i według jasno ustalonych zasad. Jakich?
Koniec życia na kredyt? Polacy coraz szybciej wychodzą z długów
29 maja 2026

Średni czas spłaty długu w Polsce szybko się skraca i wynosi dziś zaledwie 9 lat. Powód? Dynamicznie rosnące dochody i stała niechęć do życia na kredyt – podaje „Rz”.
Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie
29 maja 2026

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo - aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie. W tym momencie liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi.

REKLAMA

Młodzi kupują tylko 10-15% nowych mieszkań, wolą najem i mobilność. Nowy segment: seniorzy 55+
29 maja 2026

Czy młode osoby kupują mieszkania? Według sondy dompress.pl w maju 2026, osoby poniżej 30. roku życia stanowią zaledwie 10-15% nabywców nowych mieszkań – to wyraźny spadek w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Wysokie ceny (średnio 12-15 tys. zł/m² w dużych miastach), drogie kredyty sprawiają, że młodzi odkładają zakup, wybierając najem. Jednocześnie rośnie nowy segment: seniorzy 55 plus.
Prawa i obowiązki ucznia. Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego
29 maja 2026

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy katalogują prawa i obowiązki uczniów oraz powołują system organów ochrony praw uczniowskich, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.
Rynek nieruchomości w Polsce. Tylko jedno miasto podniosło ceny mieszkań w maju
29 maja 2026

Trójmiasto było w maju jedyną metropolią, w której miesiąc do miesiąca wzrosła średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów, z kolei w Warszawie średnia cena wróciła do poziomu poniżej 20 tys. złotych – wynika ze wstępnych danych serwisu RynekPierwotny.pl.
„Sankcja kredytu darmowego nie wynika z prawa unijnego" - argument pozornie silny [Polemika]
29 maja 2026

Artykuł opublikowany 29 maja 2026 r. na portalu infor.pl, sygnowany przez adw. Wojciecha Wandzla z KKG Legal, przedstawia się jako głos rozsądku wzywający do „mniej emocji, więcej precyzji". Niestety, dokładna lektura tekstu ujawnia, że to właśnie jego Autor stosuje zabiegi retoryczne, które pozorują chłodną analizę, a w istocie służą określonemu interesowi - obronie banków przed skutkami wyroku TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Pozwolę sobie poddać argumentację Autora rzetelnej krytyce.

REKLAMA

Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?
29 maja 2026

W dniach 27–28 czerwca 2026 roku odbędzie się najbliższa sesja państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Dla wielu cudzoziemców to ważny krok w życiu zawodowym, edukacyjnym i formalnym, często niezbędny przy ubieganiu się o obywatelstwo, podjęcie studiów lub pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami równie istotne, co przygotowanie do egzaminu, jest zadbanie o formalności związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych.
Nowa ulga mieszkaniowa przy sprzedaży nieruchomości – nie będzie trzeba już płacić 19% podatku dochodowego, jeżeli nie dokonało się zakupu innej nieruchomości?
29 maja 2026

W obowiązującym stanie prawnym – można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli – w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości (przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie) – jeżeli (upraszczając) dokona się zakupu innej nieruchomości, celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Za wydatek na własne cele mieszkaniowe – nie był jednak dotychczas uznawany zakup domku mobilnego, który nie jest trwale związany z gruntem, a więc – zgodnie z definicją wynikającą z kodeksu cywilnego – nie jest nieruchomością. Wszystko może jednak zmienić się po najnowszym wyroku WSA w Warszawie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA