Strona główna » Prawo » Wiadomości » Jak złożyć wniosek o paszport i ile to kosztuje? Nowe możliwości mObywatela

Jak złożyć wniosek o paszport i ile to kosztuje? Nowe możliwości mObywatela

30 maja 2026, 04:00
Tomasz Kowalski
Wyjazd do krajów spoza Unii Europejskiej może wymagać paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy oraz potwierdza obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza. Jak wyrobić paszport i czy można złożyć wniosek przez internet? czy za paszport od wszystkich pobierana jest opłata?

Jak można wyrobić paszport

Wyrobienie paszportu wymaga osobistego złożenia wniosku paszportowego. Niestety, nie można tego zrobić online. Wnioskodawca powinien przygotować aktualne i kolorowe zdjęcie oraz dowód osobisty lub ważny paszport, który obecnie używa. Ponadto trzeba też przedstawić dowód wniesienia opłaty za paszport. Jeśli wnioskodawca ma prawo do zniżki lub zwolnienia z opłaty musi przedstawić dokument, który to potwierdzi.

Ważne

Aplikacja mObywatel umożliwia sprawdzenie danych posiadanego paszportu. Niestety, dane paszportu nie są jego elektroniczną wersją i go nie zastępują.

Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Ich adresy można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Wyrobienie paszportu zwykle zajmuje około miesiąca od złożenia wniosku.

Wniosek paszportowy dziecka z pomocą mObywatela

Od zasady osobistego złożenia wniosku paszportowego istnieje wyjątek. Mianowicie od niedawna możliwe jest złożenie wniosku o paszport dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12 roku życia za pomocą aplikacji mObywatel.

Skorzystanie z tej funkcjonalności mObywatela ułatwia automatyczne uzupełnianie danych, co przyspiesza proces i zmniejsza ryzyko popełnienia literówki. Formularz w aplikacji wymaga m. in. zaznaczenia rodzaju paszportu oraz miejscu jego odbioru, wpisania adresu korespondencyjnego, sprawdzenia poprawności danych swoich i dziecka oraz dodania jego zdjęcia.

Aby uzyskać paszport dla dziecka, potrzebna jest zgoda obojga opiekunów prawnych. Na szczęście aplikacja mObywatel umożliwia wyrażenie zgody na paszport przez drugiego rodzica lub opiekuna.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu

Nie ma jednej opłaty za wydanie paszportu. Wnioskodawca będący osobą dorosłą, któremu nie przysługują żadne zniżki, musi wnieść opłatę w wysokości 140 zł. Są osoby, które wniosą opłatę o połowę niższą. 70 zł wpłacą m. in.:

  • osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia,
  • uczniowie i studenci między 18. a 26. rokiem życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby z ustalonym prawem do renty socjalnej,
  • kombatanci,
  • żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową,
  • strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej,
  • weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa.

Z kolei opłata w wysokości 35 zł pobierana jest od uczniów i studentów w wieku do 25. roku życia Taka opłata jest także pobierana w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek, będących członkami rodzin wielodzietnych i posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłata w przypadku osób małoletnich do 12. roku życia wynosi 30 zł.

Jeszcze niższa opłata wynosząca 15 zł zostanie pobrana w przypadku osób małoletnich do 12. roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek, będących członkami rodzin wielodzietnych i posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z opłaty paszportowej

Opłata za wydanie paszportu nie jest pobierana m.in. od:

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
  • żołnierzy wyznaczonych lub skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych,
  • osób, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.
„Ustawodawca przyjął fikcję prawną, zgodnie z którą posiadanie gruntu rolnego oznacza jednoczesne uzyskiwanie dochodu" - przypomina Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia ta wzbudza wciąż wątpliwości beneficjentów pomocy społecznej.
Nowelizacja przepisów o opłacie reprograficznej to jedna z najistotniejszych zmian na styku prawa autorskiego i rynku nowych technologii ostatnich lat. Ustawodawca odchodzi od katalogu urządzeń, który przestał odpowiadać realiom cyfrowego obrotu, zastępując go rozwiązaniami obejmującymi współczesne nośniki i sprzęt elektroniczny. Zmiana ma przynieść twórcom realną rekompensatę za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, ale jednocześnie rodzi pytania o granice regulacji i jej wpływ na przedsiębiorców oraz konsumentów.
W sprawie opisanej w artykule możliwe jest tylko kupno nowego okna. Bezsens pomocy z MOPS polega na tym, że przyznał 500 zł zasiłku, ale na naprawę okna. A to trzeba wymienić na nowo. I potrzeba jest cztery razy tyle pieniędzy. Sytuacja osoby potrzebującej jest taka, że nie będzie miała środków na wymianę okna (przeszło 2000 zł). Pokazuje to absurdalność pomocy MOPS - nie ma służyć rozwiązywaniu problemów w sposób zmieniający życie ludzi korzystających z pomocy społecznej. Priorytetem jest równe rozdzielenie niewielkimi kwotami środków na jak największą liczbę beneficjentów tak, aby było "sprawiedliwie".
