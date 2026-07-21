Masz psa lub kota? Skarbówka i urzędnicy mogą zażądać pieniędzy. Wiemy, kto musi zapłacić

Właściciele czworonogów w Polsce mogą mocno się zdziwić podczas kontroli skarbowej lub wizyty w urzędzie gminy. Choć wielu uważa to za mit, przepisy podatkowe dotyczące psów i kotów są bezwzględne, a kary za ich ignorowanie – bardzo wysokie. Zasady rozliczania się za psa i kota drastycznie się jednak od siebie różnią, a nieznajomość prawa nie zwalnia z opłat. Sprawdź, kiedy skarbówka ma prawo zażądać od Ciebie pieniędzy i jak legalnie uniknąć daniny, która może wynieść nawet blisko 190 złotych.

W Polsce nie ma jednolitego, ogólnokrajowego podatku od posiadania psa. Jest to danina lokalna, co oznacza, że o jej wprowadzeniu oraz ostatecznej wysokości decyduje wyłącznie rada konkretnej gminy. Najważniejsze fakty o opłacie za psa:

REKLAMA

REKLAMA

Maksymalna stawka: Ministerstwo Finansów ustaliło górny limit na 2026 rok w wysokości 186,29 zł rocznie za jednego psa (wzrost o 4,5 proc. względem ubiegłego roku).

Gdzie zapłacisz najwięcej: Maksymalnego progu nie wprowadziła jeszcze żadna gmina, ale np. w Sopocie opłata wynosi aż 96 zł rocznie. Z kolei w Krakowie stawka jest symboliczna i wynosi 36 zł.

Gdzie nie zapłacisz nic: Większość dużych miast, w tym Warszawa, Wrocław, Poznań oraz Łódź, całkowicie zrezygnowała z pobierania tej opłaty.

Aby uniknąć karnych odsetek, warto osobiście lub telefonicznie sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy na danym terenie obowiązuje opłata od posiadania psów.

Kto jest ustawowo zwolniony z opłaty za psa?

Przepisy o podatkach i opłatach lokalnych gwarantują szerokie spectrum ulg. Istnieje grupa osób, która legalnie nie zapłaci za swojego szczekającego pupila ani grosza. Zwolnienie z opłaty przysługuje:

Seniorom powyżej 65. roku życia, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe.

Osobom z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Właścicielom psów asystujących posiadających certyfikat przewodnika osób niewidomych.

Rolnikom płacącym podatek rolny od użytków powyżej 1 hektara (zwolnienie dotyczy maksymalnie dwóch psów stróżujących).

Dodatkowo lokalne samorządy często zwalniają z opłat psy adoptowane ze schronisk lub te, które właściciele zdecydowali się oznakować chipem.

REKLAMA

W polskim prawie nie znajdziemy zapisu o cyklicznej, lokalnej opłacie za posiadanie kota. Mimo to urząd skarbowy może upomnieć się o pieniądze od właściciela mruczka w momencie jego zakupu. Wszystko przez podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Kiedy pojawia się obowiązek zapłaty podatku za kota lub psa?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Transakcja prywatna: Kupując rasowe zwierzę od osoby prywatnej (nieprowadzącej działalności gospodarczej), zawierasz umowę sprzedaży rzeczy.

Próg cenowy: Jeśli cena zwierzaka przekroczy 1000 zł, musisz zapłacić podatek.

Stawka podatku: Wynosi ona 2 porc. wartości rynkowej czworonoga.

Termin: Na złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku masz zaledwie 14 dni od zakupu.

Ważny wyjątek: Jeśli kupujesz kota z oficjalnej hodowli działającej jako firma, która wystawia rachunek lub fakturę VAT, podatek jest już wliczony w cenę i nie musisz składać deklaracji PCC-3.

Nadchodzi rewolucja. Obowiązkowe chipowanie zmieni wszystko

Właściciele zwierząt muszą przygotować się na nadchodzące, fundamentalne zmiany w prawie. Sejm prowadzi zaawansowane prace nad powołaniem Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który ma ruszyć w ciągu najbliższych 2-3 lat. Nowe przepisy nałożą bezwzględny obowiązek chipowania wszystkich nowonarodzonych psów oraz kotów. Właściciele starszych zwierząt otrzymają 3 lata na zarejestrowanie swoich podopiecznych w bazie. Głównym celem KROPiK-u jest skuteczna walka z bezdomnością zwierząt oraz odciążenie finansowe gminnych schronisk. Baza ta ułatwi również urzędnikom weryfikację, kto rzeczywiście posiada psa i powinien odprowadzić z tego tytułu lokalną opłatę.

FAQ - najczęściej zadawane pytania