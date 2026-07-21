Skala wyłudzeń ubezpieczeniowych w Polsce rośnie. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w ubiegłym roku wykryto oszustwa warte niemal 800 mln zł, czyli o 18 proc. więcej niż w 2024 r. Jednocześnie przestępcy coraz częściej wykorzystują cyfrowe kanały i próbują oszukiwać już przy zawieraniu umów.

Wyłudzenia ubezpieczeniowe

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) podała, że w 2024 r. wartość wyłudzeń wyniosła 675 mln zł.

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„Choć klasyczne wyłudzenia odszkodowań nadal pozostają istotnym problemem, coraz większego znaczenia nabierają przestępstwa popełniane już na etapie zawierania umowy ubezpieczenia. Sprawcy coraz częściej wykorzystują skradzione dane osobowe, podszywają się pod istniejące osoby lub tworzą tzw. syntetyczne tożsamości, łącząc prawdziwe dane z informacjami fałszywymi. Takie działania służą m.in. wyłudzaniu prowizji oraz świadczeń ubezpieczeniowych” - ostrzegają eksperci PIU.

Jak dodali, dane wykorzystywane przez przestępców pochodzą z wycieków, kradzieży tożsamości lub celowo organizowanych oszustw. W efekcie przestępstwa związane z zawieraniem polis stają się coraz bardziej złożone i trudniejsze do wykrycia.

Cyfrowa faza przestępczości ubezpieczeniowej

Przestępczość ubezpieczeniowa weszła w nową, cyfrową fazę. „Rozwój zdalnych kanałów sprzedaży, porównywarek internetowych, komunikatorów, mediów społecznościowych oraz nowoczesnych metod płatności sprawia, że oszustwa stają się łatwiejsze do przygotowania i przeprowadzenia” - zauważyła Izba. Wskazała też, że dodatkowym wyzwaniem jest powszechna dostępność narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

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Ubezpieczenia na życie

Z raportu PIU wynika, że w 2025 r. wartość przestępstw wykrytych w ubezpieczeniach na życie wzrosła o 31 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Był to ko kolejny rok utrzymującej się tendencji wzrostowej, która wynika m.in. z coraz skuteczniejszego wykrywania nadużyć dzięki analizie danych oraz wymianie informacji między ubezpieczycielami. W 2025 r. zakłady ubezpieczeń na życie wypłaciły ok. 17,5 mld zł świadczeń, a wartość wykrytych przestępstw odpowiadała 0,58 proc. tej kwoty. Ponad połowę wartości ujawnionych oszustw – około 55 mln zł – stanowiły przypadki związane ze zgonem ubezpieczonego.

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Ubezpieczenia majątkowe

W ubezpieczeniach majątkowych wartość wykrytych przestępstw wzrosła w 2025 r. o 17 proc. w porównaniu z 2024 r. Największą grupę stanowią nadużycia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, które odpowiadają za około 64 proc. liczby i wartości wszystkich wykrytych przestępstw w tym segmencie. W 2025 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły z tytułu ubezpieczeń majątkowych ponad 36 mld zł świadczeń, a wartość wykrytych przestępstw stanowiła 1,92 proc. tej kwoty.

Ubezpieczenia rolne

„W 2025 r. zakłady ubezpieczeń ujawniły ponad 900 przestępstw dotyczących ubezpieczeń rolnych o wartości przekraczającej 21 mln zł. Dotyczyły one przede wszystkim szkód w uprawach, zwierzętach gospodarskich oraz maszynach rolniczych. Duże areały upraw oraz rozległe hodowle zwierząt stwarzają sprawcom możliwość upozorowania kosztownych szkód, co sprawia, że ten segment rynku pozostaje szczególnie narażony na próby wyłudzeń” - poinformowała PIU. Dodatkowo wykryto 272 przypadki przestępstw w obowiązkowym ubezpieczeniu OC rolników, których wartość przekroczyła 11 mln zł.