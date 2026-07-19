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ZUS nie wypłaci wdowiej renty. To już lawina odrzuconych wniosków. Jaki jest tego powód?

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19 lipca 2026, 07:11
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
ZUS nie wypłaci wdowiej renty. To już lawina odrzuconych wniosków
ZUS nie wypłaci wdowiej renty. To już lawina odrzuconych wniosków
Shutterstock

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Choć renta wdowia trafiła już do blisko miliona osób, tysiące seniorów wciąż odbijają się od drzwi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Problemem często nie jest brak prawa do świadczenia, lecz błędnie wypełniony formularz. ZUS wskazuje, że seniorzy regularnie popełniają ten sam błąd.

Wprowadzenie renty wdowiej było jedną z największych zmian w systemie emerytalnym w ostatnich latach. Przez wiele lat wdowy i wdowcy po śmierci współmałżonka musieli wybierać między własną emeryturą a rentą rodzinną. Obowiązujące przepisy nie pozwalały na jednoczesne korzystanie z obu świadczeń.

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Sytuacja zmieniła się w 2025 roku. Od lipca rozpoczęły się pierwsze wypłaty renty wdowiej, dzięki czemu uprawnione osoby mogą łączyć oba świadczenia. Rozwiązanie od początku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Do ZUS wpłynęło już ponad milion wniosków o ustalenie zbiegu świadczeń. Z danych za maj 2026 roku wynika, że renta wdowia trafia obecnie do 988,8 tys. osób.

Nie wszystkie sprawy zakończyły się jednak pozytywnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już blisko 200 tys. decyzji odmownych. W wielu przypadkach nie wynikały one z niespełnienia ustawowych warunków, lecz z błędów formalnych popełnionych podczas składania dokumentów.

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Do końca 2026 roku obowiązują przepisy przejściowe dotyczące wysokości świadczenia. Senior może pobierać jedno świadczenie w pełnej wysokości, natomiast drugie wynosi 15 proc. jego wartości.

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Od 1 stycznia 2027 roku ten udział wzrośnie do 25 proc. ZUS dokona przeliczenia automatycznie, bez konieczności składania kolejnego wniosku.

Najkorzystniejsze rozwiązanie zależy od wysokości poszczególnych świadczeń. Jeżeli własna emerytura jest wyższa od renty rodzinnej, warto zachować ją w pełnej wysokości i pobierać dodatkowo 15 proc. renty po zmarłym małżonku. Gdy wyższa jest renta rodzinna, bardziej opłaca się pozostawić ją w całości, a własną emeryturę otrzymywać jedynie w części.

Przepisy przewidują jednak górny limit wypłat. Łączna kwota obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Po marcowej waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, co oznacza, że obecny limit renty wdowiej to 5935,47 zł brutto. Jeśli suma świadczeń będzie wyższa, ZUS odpowiednio obniży wypłatę.

Ten błąd we wniosku najczęściej kończy się odmową

Najwięcej problemów sprawia formularz ERWD, czyli wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Dokument liczy sześć stron, ale – jak podkreśla ZUS – kluczowe znaczenie ma jego trzecia strona.

To właśnie tam znajduje się sekcja z oświadczeniem wnioskodawcy, która najczęściej jest wypełniana nieprawidłowo.

„Najczęściej popełnianym błędem jest niewłaściwe wypełnienie rubryk na stronie trzeciej wniosku, w sekcji dotyczącej oświadczenia wnioskodawcy” – zauważa Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego, cytowana przez Polsat News.

Pytanie dotyczy tego, czy wnioskodawca ma przyznane inne świadczenie albo oczekuje na decyzję w tej sprawie. Wielu seniorów zaznacza odpowiedź „Nie”, ponieważ faktycznie otrzymuje tylko jedną wypłatę.

To właśnie tutaj dochodzi do nieporozumienia. Wiele osób przed laty zdecydowało się pobierać wyższą rentę rodzinną, a własna emerytura została jedynie zawieszona. Nie oznacza to jednak utraty prawa do tego świadczenia. Z punktu widzenia ZUS emerytura nadal istnieje, dlatego prawidłową odpowiedzią w formularzu jest zaznaczenie pola „Tak”.

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Urzędnicy zwracają uwagę również na inny często spotykany problem. Chodzi o pomijanie informacji dotyczących świadczeń zagranicznych.

Jeżeli wnioskodawca pobiera lub ma prawo do świadczenia z zagranicznej instytucji, powinien poinformować o tym ZUS. Brak takich danych oznacza konieczność wszczęcia postępowania wyjaśniającego, co znacząco wydłuża rozpatrzenie sprawy i opóźnia wypłatę pieniędzy.

Eksperci podkreślają, że dokładne sprawdzenie wszystkich odpowiedzi przed złożeniem formularza pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów i zwiększa szanse na szybkie otrzymanie renty wdowiej.

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Źródło: INFOR
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