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Seniorzy nie zapłacą ani grosza za śmieci. Wystarczy spełnić ten jeden warunek

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30 sierpnia 2026, 10:41
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Seniorzy nie zapłacą ani grosza za śmieci. Wystarczy spełnić ten jeden warunek
Halfpoint
Shutterstock

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Rosnące koszty wywozu odpadów komunalnych coraz mocniej uderzają w domowe budżety Polaków. Dla osób pobierających emeryturę opłata za śmieci stała się jednym z najbardziej uciążliwych wydatków stałych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że przepisy przewidują sytuacje, w których rachunek za odpady może wynieść równe 0 zł. Wystarczy dopełnić prostych formalności.

Opłata za wywóz śmieci jest obowiązkowa dla każdego właściciela lub użytkownika lokalu - dotyczy to także seniorów mieszkających samotnie. Istnieją jednak konkretne wyjątki oraz programy lokalne, które pozwalają znacząco obniżyć rachunki lub całkowicie wykasować opłatę.

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100% zniżki na śmieci. Kiedy opłata wynosi 0 zł?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek płacenia za śmieci jest ściśle powiązany z faktycznym zamieszkiwaniem w danym lokalu, a nie z samym posiadaniem praw do nieruchomości. Jeśli w domu lub mieszkaniu nikt czasowo nie przebywa, opłata za ten okres nie powinna być naliczana. Z pełnego zwolnienia z opłat najczęściej korzystają seniorzy, którzy okresowo przebywają poza miejscem zamieszkania z powodów zdrowotnych lub rodzinnych:

  • Dłuższy pobyt w szpitalu, sanatorium lub ośrodku rehabilitacyjnym.
  • Przebywanie w domu opieki lub rodzinnym domu seniora.
  • Sezonowy, dłuższy wyjazd do rodziny (np. na okres zimowy lub wakacyjny).

Jak przestać płacić? Zwolnienie nie działa automatycznie

Urząd gminy, miasta ani spółdzielnia mieszkaniowa nie wiedzą o nieobecności właściciela lokalu. Do momentu zgłoszenia tego faktu, rachunki będą wystawiane bez zmian. Samowolne zaprzestanie opłat doprowadzi do powstania długu. Aby uzyskać 100% zwolnienia, należy podjąć konkretne kroki:

  1. W domu jednorodzinnym: Należy złożyć w urzędzie gminy korektę deklaracji śmieciowej, wskazując w niej zerową liczbę osób zamieszkujących nieruchomość w danym okresie.
  2. W bloku lub kamienicy: O nieobecności i jej terminie należy pisemnie powiadomić zarząd spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ to te podmioty rozliczają odpady dla całego budynku.
  3. Zabezpieczenie dokumentów: Warto zachować dokumenty potwierdzające nieobecność (np. wypis ze szpitala, skierowanie do sanatorium, umowę z domem opieki). Samorządy mają prawo zweryfikować prawdziwość deklaracji – najczęściej robią to, sprawdzając, czy w tym okresie w lokalu drastycznie spadło zużycie wody lub prądu.

Nie mieszkasz sam? Sprawdź lokalne ulgi i dopłaty dla emerytów

Nawet jeśli senior stale mieszka w swoim lokalu, w wielu miastach i gminach może ubiegać się o częściowe zwolnienie lub dopłatę do rachunków. O zasadach wsparcia decydują lokalne samorządy:

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  • Programy osłonowe dla samotnych: Wiele dużych miast (np. Warszawa) oferuje specjalne zasiłki celowe dla samotnych emerytów z niższymi dochodami, które pokrywają nawet ponad 50% kosztów opłaty za śmieci.
  • Ulga za kompostownik: Właściciele domów jednorodzinnych, którzy sami kompostują bioodpady, płacą mniej za wywóz śmieci. Ulga ta obowiązuje na terenie całego kraju, a jej wysokość ustalają poszczególne gminy.
  • Karta Dużej Rodziny: Seniorzy mieszkający w rodzinach wielopokoleniowych w wybranych samorządach mogą skorzystać z dodatkowych, kilkunastoprocentowych zniżek.

Aby dowiedzieć się, jakie dokładnie ulgi na wywóz śmieci obowiązują w Twoim regionie i jakie dokumenty należy złożyć, skontaktuj się z właściwym urzędem gminy (wydział gospodarki odpadami) lub lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej (OPS/MOPS).

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Źródło: INFOR
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