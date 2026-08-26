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Nawet 7000 zł od ZUS bez względu na staż pracy. Sprawdź, komu należy się to świadczenie

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26 sierpnia 2026, 09:46
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Nawet 7000 zł od ZUS bez względu na staż pracy. Sprawdź, komu należy się to świadczenie
Shutterstock

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ZUS wypłaca wyjątkowe świadczenie, które dla wielu może brzmieć jak finansowy mit. Mowa o tak zwanym świadczeniu honorowym, które po ostatnich waloryzacjach zbliżyło się do granicy siedmiu tysięcy złotych miesięcznie. Co najważniejsze, te duże pieniądze są przyznawane całkowicie niezależnie od dotychczasowych zarobków, stażu pracy czy stanu majątkowego. Kto ma prawo do tego wyjątkowego bonusu i na jakich zasadach urzędnicy dokonują wypłat?

Kto ma prawo do świadczenia honorowego?

Zasady przyznawania większości dodatków do emerytur w Polsce są bardzo rygorystyczne. Zazwyczaj urzędnicy badają progi dochodowe, stopień niezdolności do pracy lub liczbę przepracowanych lat. W przypadku świadczenia honorowego kluczowym kryterium jest wiek ubezpieczonego oraz posiadanie polskiego obywatelstwa. Pieniądze te przysługują każdemu obywatelowi Polski, który ukończył sto lat życia. Państwo w ten sposób symbolicznie honoruje seniorów, którzy osiągnęli tak piękny i sędziwy wiek. Co niezwykle istotne, prawo do tych pieniędzy mają również te osoby, które nigdy w życiu nie przepracowały ani jednego dnia i nie odprowadzały składek do ZUS (np. zajmowały się domem). Oznacza to, że stulatek, który nie posiada prawa do tradycyjnej emerytury, również otrzyma ten comiesięczny bonus od państwa. W takim scenariuszu konieczne jest jednak spełnienie dodatkowego warunku: osoba ta musi udowodnić, że jej centrum interesów życiowych znajdowało się w Polsce przez co najmniej 10 lat (licząc od ukończenia 16. roku życia).

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Kwota, która rośnie razem z inflacją

Wysokość świadczenia honorowego wynosi obecnie 6 938,92 zł brutto miesięcznie (stawka obowiązująca od 1 marca 2026 roku). Od tej kwoty potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, więc ostateczna kwota wypłacana na konto jest pomniejszona o te daniny.

Warto pamiętać, że kwota ta dotyczy nie tylko świadczeniobiorców ZUS. Identyczne środki na tych samych zasadach wypłacają swoim stuletnim emerytom KRUS oraz resortowe zakłady emerytalne (MSWiA i MON). Warto podkreślić, że przepisy regulujące to świadczenie uległy korzystnej zmianie. Dawniej senior otrzymywał "zamrożoną" stawkę z miesiąca swoich setnych urodzin do końca życia. Obecnie reguła ta już nie obowiązuje. Wszystkie przyznane świadczenia honorowe podlegają teraz corocznej, marcowej waloryzacji. Oznacza to, że co roku w marcu kwota na koncie stulatka będzie rosła, chroniąc jego budżet przed utratą wartości pieniądza. Pieniądze te są całkowicie niezależne od innych dochodów. Jeśli senior pobiera już wysoką emeryturę zasadniczą, ZUS i tak doliczy do niej kwotę świadczenia honorowego. W efekcie na konto stulatka trafia co miesiąc potężny, podwójny przelew.

Jak wyglądają formalności urzędowe? [KROK PO KROKU]

W większości przypadków seniorzy nie muszą martwić się żadnymi formalnościami ani wizytami w placówkach. Jeśli jubilat pobiera już z ZUS tradycyjną emeryturę lub rentę, urzędnicy sami pilnują kalendarza:

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  1. Automatyczne przyznanie z urzędu - system informatyczny ZUS (lub odpowiednio KRUS/MSWiA/MON) wykrywa datę setnych urodzin i automatycznie generuje decyzję o przyznaniu świadczenia honorowego. Pieniądze zaczynają płynąć na konto od miesiąca urodzin.
  2. Wniosek dla osób nieubezpieczonych - jeśli stulatek nigdy nie pobierał żadnych świadczeń z ZUS, członek rodziny lub opiekun prawny musi wypełnić i złożyć specjalny formularz ZUS ESH (Wniosek o wydanie decyzji w sprawie świadczenia honorowego).
  3. Wymagane dokumenty - do wniosku dla osoby nieubezpieczonej należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia i tożsamość jubilata oraz oświadczenie o spełnieniu warunku 10 lat zamieszkiwania w Polsce.

Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać tradycyjną pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS / eZUS). Świadczenie honorowe wypłacane jest dożywotnio.

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Stulatków w Polsce przybywa

Z oficjalnych statystyk wynika, że w sierpniu 2026 roku to wyjątkowe świadczenie trafia już do ponad 4,2 tysiąca sędziwych obywateli, a dynamika ta stale rośnie. Największa grupa stulatków zamieszkuje obecnie województwa mazowieckie oraz śląskie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kto ma prawo do świadczenia honorowego wypłacanego przez ZUS?

Świadczenie honorowe przysługuje każdemu obywatelowi Polski, który ukończył sto lat życia. Kluczowym kryterium jest wiek ubezpieczonego oraz posiadanie polskiego obywatelstwa.

Ile wynosi świadczenie honorowe od 1 marca 2026 roku?

Wysokość świadczenia honorowego wynosi obecnie 6 938,92 zł brutto miesięcznie. Od tej kwoty potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy stulatek bez prawa do tradycyjnej emerytury może otrzymać świadczenie honorowe?

Stulatek, który nie posiada prawa do tradycyjnej emerytury, również otrzyma comiesięczny bonus od państwa. Musi udowodnić, że jego centrum interesów życiowych znajdowało się w Polsce przez co najmniej 10 lat, licząc od ukończenia 16. roku życia.

Czy świadczenie honorowe podlega corocznej waloryzacji?

Wszystkie przyznane świadczenia honorowe podlegają teraz corocznej, marcowej waloryzacji. Co roku w marcu kwota na koncie stulatka będzie rosła.

Jak ZUS przyznaje świadczenie honorowe osobie pobierającej emeryturę lub rentę?

Jeśli jubilat pobiera już z ZUS tradycyjną emeryturę lub rentę, system informatyczny ZUS wykrywa datę setnych urodzin i automatycznie generuje decyzję. Pieniądze zaczynają płynąć na konto od miesiąca urodzin.

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Źródło: INFOR
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