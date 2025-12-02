REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Orzecznicy znowu to zrobili niepełnosprawnym. Obniżyli punkty w świadczeniu wspierającym [List]

Orzecznicy znowu to zrobili niepełnosprawnym. Obniżyli punkty w świadczeniu wspierającym [List]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 grudnia 2025, 09:07
[Data aktualizacji 02 grudnia 2025, 09:07]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Orzecznicy znowu to zrobili niepełnosprawnym. Obniżyli punkty w świadczeniu wspierającym [List]
Orzecznicy znowu to zrobili niepełnosprawnym. Obniżyli punkty w świadczeniu wspierającym [List]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Takie informacje w WZON otrzymują rodziny poszkodowanych osób niepełnosprawnych - musimy Panu / Pani ojcu / matce obniżyć liczbę pkt potrzebną do otrzymania świadczenia wspierającego. Infor.pl opublikował tydzień temu Wytyczne dla WZON, które nakazują specjalistom oceniającym samodzielność osób niepełnosprawnych (w wieku 75 lat i więcej), aby nie przyznawać 4 pkt w 9 kategoriach (na 32) testu samodzielności ("poziom potrzeby wsparcia"). Powoduje to 1) spadek wartości świadczenia wspierającego albo 2) "wyrzucenie" osoby niepełnosprawnej z systemu wsparcia. W efekcie naszej publikacji wysypały się listy od osób, które doświadczyły we własnej rodzinie cięcia wysokości punktów. List opublikowany w tym artykule to relacja czytelnika, o tym jak wprost pracownica WZON poinformowała o konieczności zaniżenia wartości punktów dla osoby niepełnosprawnej (matka 75 lat).

Powodem zaniżania punktów w świadczeniu wspierającym jest przyjęcie przez stronę rządową, że osoba niepełnosprawna jest niesamodzielna z powodu dwóch nakładających się na siebie czynników:

REKLAMA

REKLAMA

1) niepełnosprawność (w praktyce stopień znaczny) - ustawowo można udzielić wsparcia świadczeniem wspierającym na niesamodzielność. Wspieranie tego rodzaju niesamodzielności, to cel ustawy o świadczeniu wspierającym oraz

2) wiek - Dwie ustawy (ustawa o świadczeniu wspierającym i ustawa o można udzielić wsparcia świadczeniem wspierającym na niesamodzielność. Wspieranie tego rodzaju niesamodzielności nie jest celem ustawy o świadczeniu wspierającym oraz ustawy o rehabilitacji.

Nie otrzymacie świadczenia wspierającego bo tak nakazują Wytyczne:

List od Czytelnika Infor.pl:

REKLAMA

Dzień dobry Panu. Nie wiem dokładnie, czy to Pana artykuł przeczytałem w sprawie zaniżania punktów świadczenia wspierającego. Ja się o tym dowiedziałem od Pani z WZON, która wprost mi powiedziała, że moja bardzo ciężko chora Mama nie dostanie w niektórych obszarach życia -"pytań" - maksymalnej liczby punktów. Ponieważ mają takie wytyczne odgórnie, a Mama ma 75 lat. I może dostać maksymalnie 2,700 pkt. To była druga komisja. Pierwsza komisja przyznała 63 punkty, teraz po odwołaniu zobaczę po ok.30 dniach. Kto takie wytyczne wydał? Ktoś się powołuje na Ustawę o rehabilitacji z 1997 roku o zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych. Czy Ustawa o Świadczeniu Wspierającym coś mówi, aby zaniżać punktację osobom 75+? Na decyzję czekaliśmy rok. Tato nie dożył bo zmarł na wiosnę 2024 r. (…)

Wytyczne od grudnia 2024 r. działają niekorzystnie dla niepełnosprawnych - zaniżają punkty poziomu potrzeby wsparcia

Zaniżenie odbywa się poprzez zablokowanie możliwości dania więcej niż 2,7 pkt w poniższych 9 kategoriach testu samodzielności jakim jest "poziom potrzeby wsparcia".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Reguła z Wytycznych: Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w odniesieniu do osób w wieku powyżej 75 roku, wymagających wsparcia swojego z racji swojego wieku, we wskazanych poniżej dziewięciu czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania (oznaczonych odpowiednimi numerami):

Kategoria 1) poruszanie się w nieznanym środowisku - odgórna obniżka z 4 pkt maksymalnie do 2,7 maksymalnie;

Kategoria 2) przemieszczanie się środkami transportu - odgórna obniżka z 4 pkt maksymalnie do 2,7 maksymalnie;

Kategoria 3) opanowanie nowej umiejętności praktycznej - odgórna obniżka z 4 pkt maksymalnie do 2,7 maksymalnie;

Kategoria 4) korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych - odgórna obniżka z 4 pkt maksymalnie do 2,7 maksymalnie;

Kategoria 5) realizowanie wyborów i decyzji - odgórna obniżka z 4 pkt maksymalnie do 2,7 maksymalnie;

Kategoria 6 )tworzenie bliskich relacji z innymi osobami - odgórna obniżka z 4 pkt maksymalnie do 2,7 maksymalnie;

Kategoria 7) kupowanie artykułów codziennej potrzeby - odgórna obniżka z 4 pkt maksymalnie do 2,7 maksymalnie;

Kategoria 8) dbanie o dom, ubrania i obuwie - odgórna obniżka z 4 pkt maksymalnie do 2,7 maksymalnie;

Kategoria 9) załatwianie spraw urzędowych - odgórna obniżka z 4 pkt maksymalnie do 2,7 maksymalnie;

9 Kategorii odgórnie obniżonych oznacza utratę przez osobę niepełnosprawną w wieku 75 maksymalnie 11,7 pkt (9 x 1,3 pkt).

Reguła z Wytycznych - W przypadku ustalenia, że osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania danej czynności, możliwe jest ustalanie maksymalnego rodzaju wymaganego wsparcia na poziomie: wsparcia częściowego oraz maksymalnej częstotliwości wymaganego wsparcia na poziomie: często.

W tabeli zawarty jest nakaz stosowania przez orzeczników skrótu WC-C, pracownicy WZON nie powinni wpisywać wyższej wartości punktów niż 2,7 (zamiast 4,0).

Świadczenie wspierające w 2025 r. - zabranie 11,7 pkt utrudnia spełnienie tych wymogów

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie.

90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie;

85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie;

80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie;

75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie;

70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Jaka jest podstawa utraty 11,7 pkt przez osoby niepełnosprawne?

W pliku PDF dokument Wytycznych (11 stron) dla WZON w sprawie świadczenia wspierającego:

Zobacz również:

Wytyczne dla WZON. Obniżają świadczenia. Nawet o 11,7 punktu. I zamiast wspierającego 1504 zł (82 punkty) wypłata 1128 zł (75 punkty)

W Wytycznych mamy:

1) przedstawienie argumentów za obniżką punktów przez WZON dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ (argument jest prosty - osoby niepełnosprawne w wieku 75+ mają obok niepełnosprawności ograniczenia w samodzielności wynikające z wieku -

2) wywiedzeniu z nich kilkunastu nakazów adresowanych do specjalistów w WZON przyznających punkty.

W podsumowaniu dokumentu jest następujący nakaz dla WZON:

Poniżej zapis tekstowy grafiki. Jak odczytywać informacje w ramce? Np. dla punktu 3 w teście samodzielności osoby niepełnosprawnej: "Jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku 75+ jest niesamodzielna w poruszaniu się w nieznanym środowisku, to specjalista WZON przyznający punkty zastosuje kwalifikator maksymalnie WC-C, który nie jest najwyższym kwalifikatorem niesamodzielności. Powoduje to:

1) zaniżenie wysokości świadczenia wspierającego (np. zamiast 83 punkty zejście do 78)

2) odmowę przyznania świadczenia wspierającego (po osiągnięciu mniej niż 70 punktów)

Powiązane
WZON: Tylko 66 punktów dla osoby niepełnosprawnej. Zanosi mnie do łazienki i kąpie. Zrezygnował z pracy żeby się mną zająć [Świadczenie wspierające]
WZON: Tylko 66 punktów dla osoby niepełnosprawnej. Zanosi mnie do łazienki i kąpie. Zrezygnował z pracy żeby się mną zająć [Świadczenie wspierające]
Co 7 lat osoba niepełnosprawna ze stałym orzeczeniem przepuszczona przez komisję w WZON. Po co test samodzielności i punkty?
Co 7 lat osoba niepełnosprawna ze stałym orzeczeniem przepuszczona przez komisję w WZON. Po co test samodzielności i punkty?
Osoby niepełnosprawne i WZON. Można zrezygnować ze świadczenia wspierającego (czasowo). Tracisz 847 zł miesięcznie (4134 zł - 3287 zł)
Osoby niepełnosprawne i WZON. Można zrezygnować ze świadczenia wspierającego (czasowo). Tracisz 847 zł miesięcznie (4134 zł - 3287 zł)
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zakład pracy nie musi przed świętami informować emerytów o tych świadczeniach. Jak zdobyć informacje? Sprawa jest prosta
02 gru 2025

Do świadczeń z ZFŚS są uprawnieni nie tylko pracownicy, ale również emeryci-byli pracownicy. Jednak skąd osoby te mają czerpać informacje o przysługujących im prawach? I czy pracodawca ma obowiązek informować ich o tym bezpośrednio?
Nowe zasady znakowania żywności od 17 lutego 2026 roku: owoce, warzywa, soki, dżemy, miody
01 gru 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 1 grudnia 2025 r., że od 17 lutego 2026 r. zmienią się zasady znakowania żywności: świeże owoce, warzywa i banany sprzedawane luzem będą musiały być oznaczane flagą kraju pochodzenia, a miód, soki i dżemy – etykietowane według nowych unijnych standardów. Celem zmian jest większa przejrzystość informacji dla konsumentów. Produkty oznakowane według dotychczasowych zasad będą mogły pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.
Orzecznicy znowu to zrobili niepełnosprawnym. Obniżyli punkty w świadczeniu wspierającym [List]
02 gru 2025

Takie informacje w WZON otrzymują rodziny poszkodowanych osób niepełnosprawnych - musimy Panu / Pani ojcu / matce obniżyć liczbę pkt potrzebną do otrzymania świadczenia wspierającego. Infor.pl opublikował tydzień temu Wytyczne dla WZON, które nakazują specjalistom oceniającym samodzielność osób niepełnosprawnych (w wieku 75 lat i więcej), aby nie przyznawać 4 pkt w 9 kategoriach (na 32) testu samodzielności ("poziom potrzeby wsparcia"). Powoduje to 1) spadek wartości świadczenia wspierającego albo 2) "wyrzucenie" osoby niepełnosprawnej z systemu wsparcia. W efekcie naszej publikacji wysypały się listy od osób, które doświadczyły we własnej rodzinie cięcia wysokości punktów. List opublikowany w tym artykule to relacja czytelnika, o tym jak wprost pracownica WZON poinformowała o konieczności zaniżenia wartości punktów dla osoby niepełnosprawnej (matka 75 lat).
ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o 900 złotych. Komu i dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku
02 gru 2025

Choć seniorzy mogą pobierać przysługujące im świadczenia i jednocześnie być aktywni zawodowo, to jednak muszą przestrzegać określonych reguł. Limity, które są dla niektórych z nich ważne, zmieniają się co 3 miesiące. Nieuwaga może oznaczać zmniejszenie świadczenia nawet o ponad 900 zł.

REKLAMA

Odzyskaj setki tysięcy złotych ze spłaconego kredytu w euro lub we frankach - nawet jeśli już sprzedałeś swoje mieszkanie!
01 gru 2025

Według raportów banków rzesza uśpionych klientów ma prawdo dochodzenia roszczeń, których skala jest ogromna. Według raportów banków tylko niewielki procent dawnych klientów, którzy spłacili kredyt hipoteczny w euro lub frankach szwajcarskich a nieruchomość sprzedali, planuje wystąpić o zwrot nieprawidłowo naliczonych rat. To rzesza uśpionych kredytobiorców, mająca prawo do dochodzenia roszczeń o ogromnej skali. Zgodnie bowiem z wyrokami TSUE każdy, kto podpisał umowę kredytową we frankach lub euro w latach 2005-2011, może ubiegać się o odzyskanie często nawet setek tysięcy złotych. Jest więc o co walczyć!
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 r.?
01 gru 2025

W 2026 roku świadczenie wspierające będzie przysługiwało szerszej grupie odbiorców. Od 1 stycznia rozpoczyna się bowiem ostatni etap wejścia w życie tego świadczenia. Oznacza to, iż w świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami, które w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) uzyskały od 70 do 77 punktów.
Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisy istotnie się w tym zakresie zmieniły. Trudniej jest zarabiać legalnie
01 gru 2025

Czy działalność nierejestrowana to forma zarobkowania, z której może skorzystać również cudzoziemiec? Obowiązujące w tym zakresie przepisy istotnie się zmieniły. O czym trzeba obecnie pamiętać? Przede wszystkim o odpowiednim tytule pobytowym.
Od stycznia 2026 roku łatwiej będzie dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była od dawna postulowana
01 gru 2025

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną doczekały się wprowadzenia istotnych dla nich zmian. Już od stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zarobkowania w tej korzystnej formie istotnie się zmieni.

REKLAMA

Nie masz prawa do renty rodzinnej? ZUS nie przyzna renty wdowiej. Najpierw trzeba złożyć wniosek ERR a dopiero potem ERWD
15 cze 2025

Od 1 stycznia 2025 roku można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. W dniu 13 czerwca 2025 r. ZUS informował, że wpłynęło już 910,5 tysięcy wniosków o tzw. rentę wdowią. To ok. 76 procent przewidywanych formularzy, które mogą zostać złożone. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki. ZUS informuje, że kto nie ma jeszcze przyznanej renty rodzinnej powinien złożyć wniosek na formularzu ERR jak najszybciej. Osobie bez prawa do renty rodzinnej ZUS nie przyzna renty wdowiej.
Prowadzisz food trucka? Pamiętaj o opłacie targowej. Na ten temat krążą sprzeczne opinie. Warto znać przepisy
01 gru 2025

Czy prowadząc food trucka trzeba uiszczać opłatę targową? Opinie na ten temat są podzielone. Warto jednak wiedzieć co wynika z przepisów, by uniknąć kłopotów na gruncie podatkowym. Bo czy sprzedaż napoju jest częścią świadczenia usługi?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA