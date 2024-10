Darowizna od babci. Jest jeden problem ze zwolnieniem podatkowym

Darowizna przekazana przez babcię co do zasady podlega zwolnieniu podatkowemu. Kłopot jednak pojawia się w sytuacji, gdy taka darowizna zostaje przekazana w gotówce, czyli z ręki do ręki. Przepisy podatkowe mówią jednoznacznie, że musi zostać spełniony jeden warunek.

Autopromocja