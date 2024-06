Dziś, 1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zastrzegania własnego numeru PESEL. Mają one zabezpieczać konsumentów przed wyłudzeniami kredytów i zaciąganiem na ich konto zobowiązań finansowych przez oszustów. Poza korzyściami jednak z zastrzeżeniem PESEL wiążą się niedogodności.

O tych niedogodnościach dyskretnie się milczy. Tymczasem zwłaszcza dla osób aktywnie korzystających z usług finansowych mogą być one prawdziwym ciężarem.

Zastrzeżony numeru PESEL: co uniemożliwia do zrealizowania w banku

Banki lojalnie uprzedzają swoich klientów, iż od 1 czerwca 2024 r. będą sprawdzać, czy ich numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numeru PESEL.

Których produktów i usług dotyczy obowiązkowa weryfikacja numeru PESEL?

Bank sprawdzi czy klient nie ma zastrzeżonego numeru PESEL przede wszystkim zanim otworzymy mu konto. Nawet gdy jest to już klient posiadający konta w tym banku i wieloletnią historię. Dla przykładu otwarcie dodatkowego konta oszczędnościowego klientowi, który zastrzegł numer PESEL będzie niemożliwe.

Oczywiście to samo będzie gdy klient, nawet już obecny, wystąpi o jakąkolwiek pożyczkę pieniędzy – od klasycznego kredytu, po limit debetowy.

Na tym nie koniec, klientowi z numerem wpisanym do rejestru zastrzeżeń numeru PESEL nie będzie udostępniona bankowość elektroniczna.

A co z wypłatą gotówki przy okazaniu dowodu osobistego? Za mało, w placówce bankowej będzie można legalnie wypłacić nie więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia czyli 12 726 zł obecnie a 12 900 zł od 1 lipca.

Zastrzeżony numer PESEL: co zrobić, by załatwić sprawę w banku

Klient nie załatwi tych spraw, jeśli jego numer PESEL będzie zastrzeżony. Zastrzeżenie można jednak w każdej chwili cofnąć.

Zastrzeżenie numeru PESEL to ochrona przed jego wykorzystaniem bez wiedzy jego właściciela.

Zastrzeżenie można cofnąć w aplikacji mObywatel 2.0 lub w serwisie mObywatel czy w urzędzie gminy.

Trzeba to będzie robić przed chęcią dokonania każdej z opisanych czynności w banku. Po jej wykonaniu oczywiście można ponownie dokonać zastrzeżenia numeru PESEL.

Zastrzeżony numer PESEL: jakie sprawy można będzie załatwiać bez problemu

Autorzy nowych przepisów przekonują, iż zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed bezprawnym wykorzystaniem go przez innych. W ich ocenie warto więc mieć zastrzeżony PESEL cały czas i jedynie cofać zastrzeżenie, gdy jest to niezbędne. Dzięki temu nikt nie wykorzysta numeru PESEL, nawet gdy go zna. Oznacza to, że między innymi nie weźmie kredytu, ani nie otrzyma duplikatu karty SIM.

Osoba, która zastrzegła swój numer PESEL nadal może:

pójść do lekarza,

zrealizować receptę,

kupić bilety lotnicze,

załatwić sprawę w urzędzie,

głosować w wyborach.

W każdym z tych przypadków bowiem podczas dokonywania wymienionych czynności nie ma obowiązku sprawdzania czy numer PESEL jest wpisany do rejestru zastrzeżeń numeru PESEL.

Ponadto autorzy zmian w przepisach argumentują, iż w każdej chwili można cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Można zrobić to, wybierając jedną z dwóch opcji: bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia – oznacza, że PESEL przestanie być chroniony aż do czasu ponownego zastrzeżenia lub czasowe cofnięcie zastrzeżenia – w tej opcji aplikacja poprosi o wyznaczenie dnia i godziny, kiedy PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o ponownym włączeniu ochrony.

Korzystanie z bezpłatnej usługi zastrzegania i cofania zastrzeżeń numeru PESEL w wersji cyfrowej dodatkowo umożliwia kontrolę nad tym, kto i kiedy sprawdzał ten numer PESEL.

W usłudze Zastrzeż PESEL można sprawdzić zarówno historię zastrzeżeń oraz to, jakie podmioty i instytucje sprawdzały jego status.

Dzięki temu ma się pełną kontrolę nad swoim numerem PESEL. Zarówno zastrzeżenie PESEL jak i cofnięcie tego zastrzeżenia są bezpłatne, niezależnie od czasu i liczby dokonywanych w tym zakresie operacji.