REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Szykują zmiany w kredytach konsumenckich? KNF: "To złe prawo"

Szykują zmiany w kredytach konsumenckich? KNF: "To złe prawo"

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 marca 2026, 11:03
Szykują zmiany w kredytach konsumenckich? KNF: "To złe prawo"
fot. materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Nadzór finansowy ostro krytykuje projekt ustawy o kredycie konsumenckim i proces jego przygotowania; zastrzeżenia można ująć w trzech słowach: to złe prawo - informuje „PB".

Gazeta przypomina, że w piątek mija termin kolejnej rundy zgłaszania uwag do projektu ustawy o kredycie konsumenckim, nad którym od dwóch lat pracuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jest to regulacja o fundamentalnym znaczeniu dla rynku finansowego, która na najbliższe 10-15 lat ustali zasady udzielania kredytów konsumenckich w Polsce. Ma wdrożyć unijną dyrektywę CCD2 z 2023 r. Zgodnie z unijnymi wymogami przepisy mają obowiązywać w krajach UE od listopada 2026 r. Szanse, że Polska dotrzyma terminu, są nikłe.

REKLAMA

REKLAMA

Znaczenie ustawy dla rynku finansowego

Projekt budzi nie tyle kontrowersje, ile sprzeciw - i to nie tylko podmiotów, których regulacje dotyczą, ale również Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). W historii regulacji rynku finansowego jest to chyba pierwszy przypadek, gdy jedna instytucja publiczna tak ostro zrugała inną" - wskazuje „PB".

Pierwszą wersję projektu UOKiK upublicznił w lipcu 2025 r. W ciągu kilku tygodni napłynęło aż 1,5 tys. stron uwag, ponad 100 stron zgłosił UKNF. Nową wersję projektu prezes UOKiK opublikował 6 marca. UKNF zgłosił do niej kilkadziesiąt stron uwag.

Krytyka projektu przez UKNF

W opinii nadzoru finansowego, konsultacje projektu ustawy miały charakter iluzoryczny a sam projekt w wielu miejscach daleko wykracza poza ramy zakreślone w Brukseli. Wątpliwości dotyczą m.in. górnego limitu kredytu konsumenckiego, zasad badania zdolności kredytowej, stosowania sankcji kredytu darmowego.

REKLAMA

UKNF uważa, że szykowana regulacja jest zła, nie rozwiązuje problemów rynku, tylko je pogłębia, tworzy bariery w rozwoju rynku, sprzyja powstawaniu szarej strefy i arbitrażu regulacyjnego, zachęcającego podmioty do transgranicznego świadczenia usług na rzecz polskich klientów w celu ominięcia polskich przepisów. (...) W projekcie brakuje spójnej wizji, jak ma wyglądać rynek finansowy, w jaki sposób ma się rozwijać, jak usprawnić transfer kredytu do gospodarki" - pisze „Puls Biznesu".

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Dodatek stażowy: Czy przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
20 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
800+ i 300+ również dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przy stosowaniu przepisów regulujących przyznawanie świadczenia nadrzędne świadczenie powinno mieć dobro dziecka. Sąd nie poparł literalnej wykładni przepisów, która uzależnia otrzymanie świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego od złożenia wniosku o przysposobienie dziecka.
Bez zmiany prawa, samym wyrokiem. NSA nakazał uznać w Polsce małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Niemczech
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w piątek 20 marca zobowiązał warszawski urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, zawartego legalnie w Berlinie w 2018 roku. To pierwsza taka decyzja polskiego sądu - podjęta bez jakiejkolwiek zmiany ustawy czy konstytucji. Wyrok wywołał polityczną burzę.
„Ktoś używa Twojego pseudonimu". Ukradli mi nazwę, którą budowałem przez sześć lat. Jak uniknąć utraty tożsamości w sieci?
20 mar 2026

Pewnego dnia dostałem wiadomość od słuchacza, który pogratulował mi nowego singla. Ucieszyłem się i jednocześnie zdziwiłem, bo niczego ostatnio nie publikowałem. Skorzystałem z YouTube - wpisałem swój pseudonim, posortowałem wyniki od najnowszych i... zamarłem.

REKLAMA

Podatki 2026 - najważniejsze zmiany [KSeF, VAT, limity dla samochodów służbowych]
20 mar 2026

Jakie najważniejsze zmiany w podatkach można wymienić w 2026 roku? Eksperci wyliczają: KSeF, VAT i limity dla samochodów służbowych. Co oznaczają w praktyce? Niektóre zmiany będą dla większości przedsiębiorców niekorzystne.
Donald Tusk nalega na szybkie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach
20 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Decyzja w tej sprawie została przyspieszona po rozmowie Barbary Nowackiej z premierem. Zmiany mają być wdrożone nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".
Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.

REKLAMA

Problemy z systemem paszportowym. MSWiA usuwa awarię
20 mar 2026

W piątek występują na terenie całego kraju utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych. Zakłócenia dotyczą składania wniosków przez osoby dorosłe - poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Jak odzyskać emeryturę lub rentę po zmarłym członku rodziny w 2026 roku?
20 mar 2026

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z koniecznością rozliczenia jej emerytury lub renty. Jeśli zmarły nie odebrał należnych mu pieniędzy, rodzina może ubiegać się o tzw. niezrealizowane świadczenie z ZUS. Dotyczy to kwot (w tym "trzynastek" i "czternastek") przysługujących do końca miesiąca, w którym nastąpił zgon.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA