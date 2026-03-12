REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Tańszy kredyt na zakup energooszczędnego mieszkania i budowę domu. Już wkrótce wprowadzenie nowych klas energetycznych budynków

Tańszy kredyt na zakup energooszczędnego mieszkania i budowę domu. Już wkrótce wprowadzenie nowych klas energetycznych budynków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 11:56
Ocieplenie domu
Tańszy kredyt na zakup energooszczędnego mieszkania i budowę domu. Już wkrótce wprowadzenie nowych klas energetycznych budynków
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pod koniec maja mija termin wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy budynkowej (EPBD). W jej ramach wprowadzone zostaną między innymi nowe klasy energetyczne budynków. Nowa forma oznaczeń będzie obowiązywać zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jak wpłynie to na sytuację kupujących? Na co powinny zwrócić uwagę osoby rozpoczynające budowę domu? Sprawę komentują Joanna Komoszewska i Patryk Nowak z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Do końca maja 2026 r. obowiązkowe nowe klasy energetyczne budynków

Każdy, kto w ostatnich latach kupował urządzenia AGD czy RTV, z pewnością spotkał się z oznaczeniami klasyfikacji energetycznej - na skali od A do G. Ułatwiają one ocenę efektywności energetycznej pralki, telewizora czy lodówki. Analogiczne przedstawienie w postaci kolorowych oznaczeń klas energetycznych budynków ma ułatwić osobom kupującym ocenę nieruchomości. Zgodnie z dyrektywą, świadectwa z powyższymi oznaczeniami będą obowiązkowe od końca maja.

REKLAMA

REKLAMA

Co nowa klasyfikacja oznacza dla kupujących?

Konieczność określenia klasy energetycznej budynku dotyczy nieruchomości, które mają zostać sprzedane lub wynajęte, a także tych nowopowstałych.

- Kupno domu to jeden z największych życiowych “projektów”, na który składa się wiele decyzji, w tym - często długie - poszukiwania odpowiedniej nieruchomości. Nowe oznaczenia ułatwią ocenę domu w jednym z kluczowych aspektów - pozwoli lepiej oszacować koszty jego ogrzewania. Za energooszczędnym budynkiem idą także inne korzyści. Wybór takiej nieruchomości umożliwia uzyskanie kredytu hipotecznego na lepszych warunkach. Część banków ma specjalną ofertę kredytową na zakup efektywnego energetycznie domu - komentuje Joanna Komoszewska z Działu wsparcia kredytów hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse, firmy pośrednictwa finansowego.

Budowa domu - istotne zmiany

Dyrektywa EPBD jest istotna także z perspektywy osób, które planują budowę domu.

- Docelowo zgodnie z założeniami dyrektywy, od 2030 roku wszystkie nowe domy jednorodzinne będą budynkami zeroemisyjnymi. Jednak już teraz opłaca się uwzględnić w projekcie domu rozwiązania i materiały poprawiające efektywność energetyczną budynku. Poza niższymi kosztami za energię potrzebną w przyszłości do ogrzania i utrzymania budynku, już teraz może okazać się to istotne przy wyborze oferty kredytu na budowę - mówi Patryk Nowak, ekspert kredytowy ANG Odpowiedzialne Finanse. - Wszystkie rozwiązania zgodne z dyrektywą EPBD, które poprawiają wskaźniki zapotrzebowania na energię nieodnawialną, działają na korzyść osoby zainteresowanej kredytem. Wiele banków oferuje bowiem preferencyjne warunki finansowania właśnie dla takich ekologicznych i energooszczędnych projektów - podobnie jak w przypadku zakupu domu już gotowego - dodaje ekspert.

- W szerszym kontekście wdrożenie dyrektywy ma przynieść kilka kluczowych korzyści tj. wyraźną poprawę jakości powietrza i zdrowia publicznego, a także wzrost wartości nieruchomości i wydłużenie okresu użytkowania budynków. Oznacza to brak emisji CO₂ pochodzącej z paliw kopalnych na poziomie samego budynku, bardzo wysoką efektywność energetyczną oraz pokrycie większości lub całego zapotrzebowania na energię energią odnawialną. Można to osiągnąć przez zastosowanie takich rozwiązań jak panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, magazyn energii czy odpowiednia izolacja termiczna - zauważa Patryk Nowak z ANG.

REKLAMA

Eko kredyty popularne wśród kredytobiorców

Coraz więcej banków ma w swojej ofercie tzw. eko kredyty przeznaczone na budowę lub nabycie domu lub lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub nabycie gotowego na rynku wtórnym. Aktualnie tego typu kredyty stanowią 7,6% proc. wszystkich kredytów hipotecznych zaciąganych ze wsparciem ANG Odpowiedzialne Finanse.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Skorzystanie z oferty kredytu na energooszczędną nieruchomość umożliwia uzyskanie obniżki na marży - zwykle do 0,2% - co sprawi, że nasz kredyt będzie tańszy. W przypadku kwoty kredytu hipotecznego na 450 tys. zł, pożyczonej na 25 lat i oprocentowania na poziomie 5,24 proc., miesięczna rata będzie niższa o ponad 53 zł w porównaniu z ofertą “podstawową” (oprocentowaną na 5,44 proc.). Co ciekawe, klienci dość rzadko sami pytają o ofertę eko kredytu, zwykle to eksperci wskazują na możliwość skorzystania z nich oraz korzyści płynące z tej decyzji - mówi Joanna Komoszewska z ANG Odpowiedzialne Finanse.

W większości banków oferta wybierana jest na etapie składanie wniosku, choć w jednym z banków z portfolio ANG dopuszczalne jest przyznanie obniżki po zawarciu umowy kredytowej i przedstawieniu świadectwa charakterystyki energetycznej. Dokumentami, które pozwalają na przyznanie oferty eko na rynku wtórnym są świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku kredytu na budowę domu domu kluczowa jest prognozowana charakterystyka energetyczna.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Tańszy kredyt na zakup energooszczędnego mieszkania i budowę domu. Już wkrótce wprowadzenie nowych klas energetycznych budynków
12 mar 2026

Pod koniec maja mija termin wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy budynkowej (EPBD). W jej ramach wprowadzone zostaną między innymi nowe klasy energetyczne budynków. Nowa forma oznaczeń będzie obowiązywać zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jak wpłynie to na sytuację kupujących? Na co powinny zwrócić uwagę osoby rozpoczynające budowę domu? Sprawę komentują Joanna Komoszewska i Patryk Nowak z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Zmiana ustawy o kredycie konsumenckim nie działa wstecz. Data zawarcia umowy pozostaje kluczowa w sprawach o sankcję kredytu darmowego
12 mar 2026

W debacie publicznej coraz częściej pojawia się przekaz sugerujący, że planowana zmiana ustawy o kredycie konsumenckim automatycznie zmieni sposób rozpatrywania wszystkich sporów dotyczących kredytów. Taka narracja pojawia się zwłaszcza w komunikacji części przedstawicieli sektora bankowego. W praktyce jest to jednak uproszczenie, które nie oddaje podstawowych zasad stosowania prawa cywilnego. Kluczowe znaczenie ma bowiem data zawarcia umowy kredytowej, a nie moment wejścia w życie nowych przepisów. Zmiana ustawy nie może w „magiczny” sposób uzdrowić wadliwych umów kredytowych zawartych w przeszłości.
Konsekwencje prawne zachowania dziecka w Internecie [WYWIAD]
12 mar 2026

Ważny wywiad dla wszystkich rodziców dzieci korzystających z Internetu. One muszą wiedzieć, że są kary za obrażanie, wysyłanie zdjęć czy cyberprzemoc. Jakie dokładnie konsekwencje prawne można ponieść? Jak kontrolować aktywność dziecka w sieci?
Szef patrzy Ci na ręce? Monitoring w pracy wyprzedza prawo
12 mar 2026

Przepisy kodeksu pracy dotyczące monitoringu w związku z rozwojem technologii mogą nie nadążać za rzeczywistością - pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Wynajem długoterminowy mieszkania – zalety, opłacalność, przepisy. Najem okazjonalny - sposób na problemy z eksmisją lokatorów
11 mar 2026

Najem długoterminowy w Polsce nadal jest najbardziej klasycznym sposobem zarabiania na nieruchomościach. W środowisku inwestycyjnym model ten uchodzi za rozwiązanie bezpieczniejsze niż najem krótkoterminowy – charakteryzuje się niższą barierą wejścia operacyjnego, brakiem sezonowości i większą przewidywalnością finansową. Jednocześnie działa w warunkach silnej asymetrii prawnej na korzyść najemcy.
Od 1 kwietnia opłaty w górę. Urzędnicy zapukają do mieszkań
11 mar 2026

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje tendencję wzrostową. Na terenie niektórych gmin płacić więcej trzeba już od stycznia, w innych od marca, a w jeszcze innych opłaty wzrosną dopiero od kwietnia.
Zapłacimy dodatkowo za psa i kota? Rząd chce obowiązkowej rejestracji i chipowania pod groźbą kary do 5000 zł
11 mar 2026

Masz psa albo kota? Łap się za kieszeń! Utrzymanie Azora czy Mruczka może wkrótce więcej kosztować. Rząd chce wszczepić chipy wszystkim czworonogom na koszt ich właścicieli. Psiarzom grożą dodatkowo opłaty za samo posiadanie swoich pupili. Opornych czekają wysokie kary. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (druk nr 2293) obędzie się w czwartek 12 marca o godz. 12:00. Dzień wcześniej, w środę o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązania problemu bezdomności psów i kotów w Polsce, na którym posłowie i posłanki zajmą się m.in. analizą projektu ustawy o KROPiK.
Zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych i snusów. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
12 mar 2026

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych – zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Zakazane będą także saszetki nikotynowe.

REKLAMA

Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie
11 mar 2026

Od najbliższego weekendu, niedzielny spacer będzie można połączyć z niedzielnymi zakupami - może nawet już przed świętami Wielkanocnymi, które powoli się zbliżają. Wchodzące w życie nowe przepisy znoszą częściowo zakaz handlu w niedziele dla ponad 150 miejscowości. To szansa dla sprzedawców, kupujących, ale też kontrowersyjna zmiana, która budzi sprzeciw - szczególnie związków zawodowych chroniących prawa pracownicze.
Zastosowanie sankcji kredytu darmowego a prawo banku do przetwarzania danych w BIK bez zgody kredytobiorcy
10 mar 2026

W sporach dotyczących kredytów konsumenckich coraz częściej pojawia się problem wykraczający poza samą wysokość zobowiązania kredytowego. Chodzi o konsekwencje zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego (SKD) dla prawa banku do przetwarzania danych kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) bez jego zgody. W praktyce coraz więcej spraw pokazuje, że zastosowanie sankcji kredytu darmowego może podważyć podstawę prawną dalszego przetwarzania danych kredytobiorcy po wygaśnięciu zobowiązania. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy bank uzasadnia przetwarzanie danych wystąpieniem opóźnienia w spłacie kredytu przekraczającego 60 dni.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA