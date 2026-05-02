15 maja 2026 r. mija termin zapłaty drugiej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Nie każdy właściciel mieszkania, domu, garażu czy działki powinien jednak automatycznie wykonywać przelew. W przypadku osób fizycznych wysokość podatku ustala gmina w decyzji. To z niej wynika, ile trzeba zapłacić, w jakich ratach i na jaki rachunek.

15 maja to ważny termin dla właścicieli nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych podatków lokalnych. Dotyczy m.in. gruntów, budynków lub ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W praktyce płacą go więc właściciele mieszkań, domów, garaży, lokali użytkowych, działek oraz przedsiębiorcy posiadający nieruchomości wykorzystywane w działalności.

Dla osób fizycznych podstawowe terminy płatności podatku od nieruchomości przypadają co do zasady na: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Oznacza to, że 15 maja 2026 r. upływa termin drugiej raty podatku od nieruchomości.

Osoba fizyczna nie wylicza podatku samodzielnie. Czeka na decyzję z gminy

W przypadku osób fizycznych mechanizm rozliczenia podatku od nieruchomości różni się od wielu podatków znanych z rozliczeń rocznych. Podatnik składa informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, ale kwotę podatku ustala organ podatkowy właściwej gminy. Ministerstwo Finansów wskazuje, że osoby fizyczne składają formularz IN-1 wraz z odpowiednimi załącznikami w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość.

To oznacza, że właściciel nieruchomości powinien przede wszystkim sprawdzić decyzję podatkową otrzymaną z gminy. W decyzji znajdują się najważniejsze informacje: kwota podatku, terminy rat, sposób zapłaty oraz numer rachunku bankowego albo informacja o innej formie płatności.

Co jeśli decyzja przyszła po terminie raty

W praktyce zdarza się, że decyzja podatkowa zostanie doręczona już po ustawowym terminie płatności jednej z rat. W takiej sytuacji podatnik nie powinien zakładać, że ma zaległość tylko dlatego, że minęła data 15 marca albo 15 maja.

Serwis gov.pl wyjaśnia, że jeżeli podatnik otrzyma decyzję po terminie płatności raty, powinien zapłacić tę ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Co istotne, gmina nie może skrócić tego terminu.

W praktyce oznacza to, że termin 15 maja jest kluczowy dla podatników, którzy decyzję już otrzymali i z decyzji wynika obowiązek zapłaty drugiej raty. Jeżeli decyzja została doręczona później, należy kierować się terminem liczonym od dnia jej odbioru.

Ważne Osoba fizyczna nie wylicza samodzielnie podatku od nieruchomości do zapłaty. Kwotę podatku, terminy rat i sposób płatności wskazuje decyzja doręczona przez gminę. Jeżeli decyzja przyjdzie po terminie płatności raty, podatnik ma 14 dni od jej odebrania na zapłatę. Gmina nie może skrócić tego terminu.

Nie zawsze są cztery raty. Przy niskim podatku płatność jest jednorazowa

Nie każdy właściciel nieruchomości będzie płacił podatek w czterech częściach. Jeżeli podatek za dany rok jest niższy niż 100 zł, trzeba zapłacić całość w terminie płatności pierwszej raty. Jeżeli natomiast roczny podatek jest niższy od 11,80 zł, podatnik nie otrzyma decyzji i w ogóle nie zapłaci podatku. Takie zasady wskazuje rządowy serwis gov.pl.

Dlatego przed zapłatą warto sprawdzić, czy decyzja rzeczywiście przewiduje ratę majową. Przy niewielkich kwotach zobowiązanie mogło być już wymagalne w całości w marcu.

Stawki podatku zależą od uchwały gminy

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, dlatego jego wysokość może różnić się w zależności od miejsca położenia nieruchomości. Stawki ustala rada gminy w uchwale. Nie ma jednak pełnej dowolności, stawki lokalne nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ogłaszanych co roku przez Ministra Finansów.

To ważne szczególnie dla właścicieli kilku nieruchomości w różnych miejscowościach. Taka sama powierzchnia mieszkania, garażu albo działki nie zawsze oznacza identyczną kwotę podatku. Znaczenie ma zarówno rodzaj nieruchomości, jak i stawki przyjęte przez konkretną gminę.

Wysokość podatku od nieruchomości nie jest jednakowa w całej Polsce. Zależy od powierzchni nieruchomości oraz od stawek przyjętych przez konkretną gminę. Rada gminy ustala je w uchwale, ale nie może przekroczyć limitów ogłoszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki.

W 2026 r. maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej. Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej limit jest znacznie wyższy i wynosi 35,53 zł za 1 mkw. W przypadku gruntów związanych z działalnością gospodarczą maksymalna stawka to 1,45 zł za 1 mkw.

Nie oznacza to jednak, że każdy podatnik zapłaci podatek według stawek maksymalnych. Faktyczne stawki trzeba sprawdzić w uchwale danej gminy albo w decyzji podatkowej doręczonej właścicielowi nieruchomości. Osoba fizyczna nie powinna samodzielnie wyliczać podatku, gmina co roku przysyła decyzję, z której wynika kwota do zapłaty, terminy rat i numer rachunku.

Ważne Maksymalne stawki ogłaszane przez Ministra Finansów i Gospodarki nie oznaczają, że tyle zapłaci każdy właściciel nieruchomości. Rada gminy ustala własne stawki w uchwale, ale nie mogą one przekroczyć limitów określonych w obwieszczeniu ministra.

Czy za niezapłacenie podatku grozi kara?

Jeżeli właściciel nieruchomości otrzymał decyzję i nie zapłacił podatku w terminie, powstaje zaległość podatkowa. Od takiej zaległości naliczane są odsetki za zwłokę. To podstawowa konsekwencja spóźnionej płatności.

Poważniejsze skutki mogą wystąpić wtedy, gdy podatnik uchyla się od opodatkowania, np. nie ujawnia nieruchomości albo nie składa wymaganej informacji podatkowej. W takim przypadku zastosowanie mogą mieć przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Art. 54 KKS przewiduje za uchylanie się od opodatkowania grzywnę, karę pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Kiedy trzeba złożyć informację IN-1

Osoby fizyczne nie składają corocznej deklaracji na takich zasadach jak część przedsiębiorców czy osób prawnych. Mają jednak obowiązek złożenia informacji IN-1, gdy powstają okoliczności mające wpływ na podatek, np. zakup nieruchomości, sprzedaż, zmiana sposobu wykorzystania budynku albo zakończenie budowy.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że informację lub deklarację składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Można to zrobić papierowo albo elektronicznie.

Co powinien zrobić właściciel przed 15 maja

Przed 15 maja właściciel nieruchomości powinien sprawdzić przede wszystkim, czy otrzymał decyzję z gminy oraz czy wynika z niej druga rata podatku. Jeżeli decyzja została doręczona, trzeba zweryfikować kwotę raty, numer rachunku i termin płatności. Jeżeli decyzji jeszcze nie ma, nie należy automatycznie płacić podatku według własnych wyliczeń.

Najważniejsza zasada jest prosta: 15 maja to ustawowy termin drugiej raty podatku od nieruchomości, ale dla osoby fizycznej konkretna kwota do zapłaty wynika z decyzji gminy. Gdy decyzja przyjdzie po terminie, podatnik ma 14 dni od jej odebrania na uregulowanie raty.

Źródła: gov.pl: „Zapłać podatek od nieruchomości”; podatki.gov.pl: „Podatek od nieruchomości - informacje podstawowe” oraz „Stawki i limity”; Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, M.P. 2025 poz. 726; ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; Kodeks karny skarbowy, art. 54; Ordynacja podatkowa.