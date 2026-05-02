Do 15 maja 2026 r. trzeba zapłacić podatek (mieszkanie, dom, garaż, działka). Decyzja z gminy ma kluczowe znaczenie

Do 15 maja 2026 r. trzeba zapłacić podatek (mieszkanie, dom, garaż, działka). Decyzja z gminy ma kluczowe znaczenie

02 maja 2026, 14:33
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Do 15 maja 2026 r. trzeba zapłacić podatek (mieszkanie, dom, garaż, działka)
Do 15 maja 2026 r. trzeba zapłacić podatek (mieszkanie, dom, garaż, działka)
Shutterstock

15 maja 2026 r. mija termin zapłaty drugiej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Nie każdy właściciel mieszkania, domu, garażu czy działki powinien jednak automatycznie wykonywać przelew. W przypadku osób fizycznych wysokość podatku ustala gmina w decyzji. To z niej wynika, ile trzeba zapłacić, w jakich ratach i na jaki rachunek.

15 maja to ważny termin dla właścicieli nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych podatków lokalnych. Dotyczy m.in. gruntów, budynków lub ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W praktyce płacą go więc właściciele mieszkań, domów, garaży, lokali użytkowych, działek oraz przedsiębiorcy posiadający nieruchomości wykorzystywane w działalności.

Dla osób fizycznych podstawowe terminy płatności podatku od nieruchomości przypadają co do zasady na: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Oznacza to, że 15 maja 2026 r. upływa termin drugiej raty podatku od nieruchomości.

Osoba fizyczna nie wylicza podatku samodzielnie. Czeka na decyzję z gminy

W przypadku osób fizycznych mechanizm rozliczenia podatku od nieruchomości różni się od wielu podatków znanych z rozliczeń rocznych. Podatnik składa informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, ale kwotę podatku ustala organ podatkowy właściwej gminy. Ministerstwo Finansów wskazuje, że osoby fizyczne składają formularz IN-1 wraz z odpowiednimi załącznikami w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość.

To oznacza, że właściciel nieruchomości powinien przede wszystkim sprawdzić decyzję podatkową otrzymaną z gminy. W decyzji znajdują się najważniejsze informacje: kwota podatku, terminy rat, sposób zapłaty oraz numer rachunku bankowego albo informacja o innej formie płatności.

Co jeśli decyzja przyszła po terminie raty

W praktyce zdarza się, że decyzja podatkowa zostanie doręczona już po ustawowym terminie płatności jednej z rat. W takiej sytuacji podatnik nie powinien zakładać, że ma zaległość tylko dlatego, że minęła data 15 marca albo 15 maja.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Serwis gov.pl wyjaśnia, że jeżeli podatnik otrzyma decyzję po terminie płatności raty, powinien zapłacić tę ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Co istotne, gmina nie może skrócić tego terminu.

W praktyce oznacza to, że termin 15 maja jest kluczowy dla podatników, którzy decyzję już otrzymali i z decyzji wynika obowiązek zapłaty drugiej raty. Jeżeli decyzja została doręczona później, należy kierować się terminem liczonym od dnia jej odbioru.

Ważne

Osoba fizyczna nie wylicza samodzielnie podatku od nieruchomości do zapłaty. Kwotę podatku, terminy rat i sposób płatności wskazuje decyzja doręczona przez gminę. Jeżeli decyzja przyjdzie po terminie płatności raty, podatnik ma 14 dni od jej odebrania na zapłatę. Gmina nie może skrócić tego terminu.

Nie zawsze są cztery raty. Przy niskim podatku płatność jest jednorazowa

Nie każdy właściciel nieruchomości będzie płacił podatek w czterech częściach. Jeżeli podatek za dany rok jest niższy niż 100 zł, trzeba zapłacić całość w terminie płatności pierwszej raty. Jeżeli natomiast roczny podatek jest niższy od 11,80 zł, podatnik nie otrzyma decyzji i w ogóle nie zapłaci podatku. Takie zasady wskazuje rządowy serwis gov.pl.

Dlatego przed zapłatą warto sprawdzić, czy decyzja rzeczywiście przewiduje ratę majową. Przy niewielkich kwotach zobowiązanie mogło być już wymagalne w całości w marcu.

Stawki podatku zależą od uchwały gminy

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, dlatego jego wysokość może różnić się w zależności od miejsca położenia nieruchomości. Stawki ustala rada gminy w uchwale. Nie ma jednak pełnej dowolności, stawki lokalne nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ogłaszanych co roku przez Ministra Finansów.

To ważne szczególnie dla właścicieli kilku nieruchomości w różnych miejscowościach. Taka sama powierzchnia mieszkania, garażu albo działki nie zawsze oznacza identyczną kwotę podatku. Znaczenie ma zarówno rodzaj nieruchomości, jak i stawki przyjęte przez konkretną gminę.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2026 r.?

Wysokość podatku od nieruchomości nie jest jednakowa w całej Polsce. Zależy od powierzchni nieruchomości oraz od stawek przyjętych przez konkretną gminę. Rada gminy ustala je w uchwale, ale nie może przekroczyć limitów ogłoszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki.

W 2026 r. maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej. Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej limit jest znacznie wyższy i wynosi 35,53 zł za 1 mkw. W przypadku gruntów związanych z działalnością gospodarczą maksymalna stawka to 1,45 zł za 1 mkw.

Nie oznacza to jednak, że każdy podatnik zapłaci podatek według stawek maksymalnych. Faktyczne stawki trzeba sprawdzić w uchwale danej gminy albo w decyzji podatkowej doręczonej właścicielowi nieruchomości. Osoba fizyczna nie powinna samodzielnie wyliczać podatku, gmina co roku przysyła decyzję, z której wynika kwota do zapłaty, terminy rat i numer rachunku.

Ważne

Maksymalne stawki ogłaszane przez Ministra Finansów i Gospodarki nie oznaczają, że tyle zapłaci każdy właściciel nieruchomości. Rada gminy ustala własne stawki w uchwale, ale nie mogą one przekroczyć limitów określonych w obwieszczeniu ministra.

Czy za niezapłacenie podatku grozi kara?

Jeżeli właściciel nieruchomości otrzymał decyzję i nie zapłacił podatku w terminie, powstaje zaległość podatkowa. Od takiej zaległości naliczane są odsetki za zwłokę. To podstawowa konsekwencja spóźnionej płatności.

Poważniejsze skutki mogą wystąpić wtedy, gdy podatnik uchyla się od opodatkowania, np. nie ujawnia nieruchomości albo nie składa wymaganej informacji podatkowej. W takim przypadku zastosowanie mogą mieć przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Art. 54 KKS przewiduje za uchylanie się od opodatkowania grzywnę, karę pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Kiedy trzeba złożyć informację IN-1

Osoby fizyczne nie składają corocznej deklaracji na takich zasadach jak część przedsiębiorców czy osób prawnych. Mają jednak obowiązek złożenia informacji IN-1, gdy powstają okoliczności mające wpływ na podatek, np. zakup nieruchomości, sprzedaż, zmiana sposobu wykorzystania budynku albo zakończenie budowy.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że informację lub deklarację składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Można to zrobić papierowo albo elektronicznie.

Co powinien zrobić właściciel przed 15 maja

Przed 15 maja właściciel nieruchomości powinien sprawdzić przede wszystkim, czy otrzymał decyzję z gminy oraz czy wynika z niej druga rata podatku. Jeżeli decyzja została doręczona, trzeba zweryfikować kwotę raty, numer rachunku i termin płatności. Jeżeli decyzji jeszcze nie ma, nie należy automatycznie płacić podatku według własnych wyliczeń.

Najważniejsza zasada jest prosta: 15 maja to ustawowy termin drugiej raty podatku od nieruchomości, ale dla osoby fizycznej konkretna kwota do zapłaty wynika z decyzji gminy. Gdy decyzja przyjdzie po terminie, podatnik ma 14 dni od jej odebrania na uregulowanie raty.

Źródła: gov.pl: „Zapłać podatek od nieruchomości”; podatki.gov.pl: „Podatek od nieruchomości - informacje podstawowe” oraz „Stawki i limity”; Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, M.P. 2025 poz. 726; ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; Kodeks karny skarbowy, art. 54; Ordynacja podatkowa.

Powiązane
13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2040 zł brutto. Wszystko zależy od marcowej waloryzacji
13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2040 zł brutto. Wszystko zależy od marcowej waloryzacji
3807 zł miesięcznie z PFRON. Wsparcie w programie - Rehabilitacja 25 plus
3807 zł miesięcznie z PFRON. Wsparcie w programie - Rehabilitacja 25 plus
Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. Nowe stawki od 5787 zł do 12 910 zł brutto
Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. Nowe stawki od 5787 zł do 12 910 zł brutto
Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
02 maja 2026

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?
02 maja 2026

2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?
Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze
02 maja 2026

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

REKLAMA

Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
02 maja 2026

Od 1 maja pracownicy firm prywatnych będą mogli zwrócić się do pracodawcy o wliczenie m.in. umów-zleceń do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS. Od stycznia z takiej możliwości korzystają osoby zatrudnione w sektorze publicznym.
Polacy coraz częściej biorą L4 na psychikę. Ekspert wskazuje przyczyny
02 maja 2026

Wzrost liczby wydawanych zaświadczeń lekarskich ze względu na zdrowie psychiczne związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowia psychicznego - ocenił dr hab. Sylwiusz Retowski z Uniwersytetu SWPS.
Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki
02 maja 2026

W ubiegłym roku 32 tysięcy pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejnym 12 tysiącom pobory zostały wypłacone w niepełnej wysokości - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Nieprawidłowości związane z wypłatą pensji są najczęściej zgłaszanym problemem do PIP.
Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. Nowe stawki od 5787 zł do 12 910 zł brutto
02 maja 2026

Od 1 lipca 2026 r. pracownicy podmiotów leczniczych objęci ustawowym mechanizmem najniższego wynagrodzenia zasadniczego otrzymają nowe gwarantowane stawki. Wynikają one z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r., które GUS podał na poziomie 8903,56 zł. W przypadku stażysty ustawowy współczynnik pracy wynosi 0,95, co daje 8458,38 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego. Nie należy jednak mylić tej kwoty z powszechną płacą minimalną, która od 1 stycznia 2026 r. wynosi 4806 zł brutto.

REKLAMA

Ulga rehabilitacyjna: tego wydatku nie odliczysz. KIS odmawia
02 maja 2026

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ratuje życie, jeśli organizm nie przyswaja zwykłego jedzenia. Z punktu widzenia podatków to jednak ani lek, ani wyrób medyczny – a bez tej kwalifikacji odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie wchodzi w grę. Świeża interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że nawet w sytuacjach skrajnych fiskus trzyma się litery przepisu.
Zmiana zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS
02 maja 2026

Wyższa pensja i nawet sześć dodatkowych dni urlopu. Ta dobra zmiana, która od nowego roku wkroczyła do instytucji publicznych, teraz przyszła do kolejnych pracowników. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy w firmach prywatnych. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk.
