REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Darmowe przejazdy dla seniorów w 2026 roku. Nie tylko po 70-tce. Tu wystarczy dowód

Darmowe przejazdy dla seniorów w 2026 roku. Nie tylko po 70-tce. Tu wystarczy dowód

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 maja 2026, 10:01
[Data aktualizacji 08 maja 2026, 09:40]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy podróż podróże pociąg PKP
Darmowe przejazdy dla seniorów w 2026 roku. Nie tylko po 70-tce. Tu wystarczy dowód
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Większość seniorów w Polsce czeka na magiczną barierę 70 lat, by przestać płacić za bilety. Okazuje się jednak, że w wielu miastach darmowa komunikacja miejska przysługuje znacznie wcześniej. Co więcej, aby uniknąć mandatu, nie potrzebujesz skomplikowanych zaświadczeń - wystarczy jeden dokument w portfelu.

70 lat to magiczna granica. Co musisz pokazać?

Zasada "70+ jedzie za darmo" obowiązuje niemal w każdym polskim mieście. W 2026 roku procedura jest jeszcze prostsza niż dawniej. Podczas kontroli nie musisz mieć przy sobie papierowych zaświadczeń o emeryturze. Najważniejsze dokumenty:

REKLAMA

REKLAMA

  • Dowód osobisty.
  • Fizyczny plastikowy dokument.
  • Aplikacja mObywatel 2.0: Cyfrowy dowód osobisty jest w pełni honorowany przez kontrolerów we wszystkich miastach.
  • Legitymacja emeryta: W formie tradycyjnej lub elektronicznej w telefonie.

Ważne: Wiek uprawniający do ulgi liczony jest z dniem Twoich urodzin. Jeśli kończysz 70 lat w poniedziałek, we wtorek Twój dowód osobisty staje się Twoim darmowym biletem.

Miasta, które nie czekają do 70-tki. Gdzie pojedziesz za darmo wcześniej?

Samorządy coraz chętniej obniżają próg wiekowy, by zachęcić seniorów do rezygnacji z samochodów. W 2026 roku lista miast z progiem 65 lat (lub niższym) jest bardzo atrakcyjna.

  • Wrocław, Lublin, Bydgoszcz: Darmowe 65+W tych metropoliach już od kilku lat obowiązuje zasada, że 65. urodziny oznaczają koniec kupowania biletów. Co istotne - ulga ta dotyczy nie tylko mieszkańców, ale każdego seniora, który odwiedza te miasta turystycznie.
  • Szczecin: Prekursor wczesnych zniżek. Szczecin utrzymuje jedne z najbardziej przyjaznych przepisów: Kobiety od 55. roku życia mogą liczyć na 50 proc. zniżki. Mężczyźni od 60. roku życia podróżują za połowę ceny.

Bilet Seniora w 2026 roku - roczne przejazdy za "grosze"

Dla osób, które przekroczyły wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze 70 lat, idealnym rozwiązaniem są bilety roczne. Ich ceny w 2026 roku pozostają symboliczne w porównaniu do cen paliw czy biletów normalnych.

REKLAMA

  • Warszawa: Słynny "Bilet Seniora" dla osób 65+ kosztuje 50 zł na cały rok. To prawdopodobnie najlepiej wydane 50 zł w budżecie seniora mieszkającego w stolicy.
  • Kraków i Poznań: Oferują bilety semestralne i roczne na Kartę Mieszkańca, które pozwalają na nielimitowane przejazdy wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi.

Na co uważać? Pułapki w regulaminach

Zanim wsiądziesz do autobusu bez biletu, pamiętaj o trzech kwestiach, które w 2026 roku często są powodem mandatów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Granice stref: Darmowy przejazd w obrębie miasta nie zawsze oznacza darmowy przejazd do sąsiedniej gminy (np. wyjazd poza strefę A w aglomeracjach).
  • Aktywacja ulgi na karcie: W niektórych miastach (jak Poznań czy Warszawa) ulgę wynikającą z wieku należy raz "podpiąć" do imiennej karty miejskiej w Punkcie Obsługi Pasażera.
  • Pociągi w mieście: Darmowa komunikacja miejska nie zawsze oznacza darmowe przejazdy pociągami (Koleje Mazowieckie, SKM, Polregio), nawet jeśli poruszają się w granicach miasta. Zawsze sprawdź wspólny bilet metropolitalny.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są honorowane przy darmowych przejazdach 70+ w 2026 roku?

Dowód osobisty (fizyczny), cyfrowy dowód w aplikacji mObywatel 2.0 oraz legitymacja emeryta – tradycyjna lub elektroniczna. Podczas kontroli nie są potrzebne papierowe zaświadczenia o emeryturze.

Od kiedy dowód osobisty działa jak darmowy bilet po ukończeniu 70 lat?

Wiek uprawniający do ulgi liczony jest z dniem urodzin. „Jeśli kończysz 70 lat w poniedziałek, we wtorek Twój dowód osobisty staje się Twoim darmowym biletem.”

Czy we Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy przejazdy 65+ są darmowe także dla odwiedzających seniorów?

We Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy obowiązuje „Darmowe 65+”. Ulga dotyczy nie tylko mieszkańców, ale każdego seniora odwiedzającego Wrocław, Lublin lub Bydgoszcz turystycznie.

Jakie zniżki dla seniorów obowiązują w Szczecinie w 2026 roku?

Szczecin utrzymuje przyjazne przepisy: kobiety od 55. roku życia mają 50% zniżki, a mężczyźni od 60. roku życia podróżują za połowę ceny.

Czy darmowa komunikacja miejska obejmuje pociągi SKM, Koleje Mazowieckie i Polregio w granicach miasta?

Nie zawsze. „Darmowa komunikacja miejska nie zawsze oznacza darmowe przejazdy pociągami (Koleje Mazowieckie, SKM, Polregio), nawet jeśli poruszają się w granicach miasta. Zawsze sprawdź wspólny bilet metropolitalny.”

Powiązane
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienił terminy
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienił terminy
Wrześniowe
Wrześniowe "czternastki" pod znakiem zapytania. Sprawdź, czy ZUS nie skreślił Cię z listy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
System kaucyjny: sklep musi wydać gotówkę na żądanie klienta. Rabat na zakupy tylko jako dodatkowa możliwość [WYWIAD]
08 maja 2026

Czy wiesz, że w systemie kaucyjnym sklep musi wydać gotówkę na żądanie klienta? Rabat na zakupy może być dostępny tylko jako dodatkowa możliwość. Jak uprościć rozliczenie kaucji w małym sklepie? Czy trzeba kupić drogie zwrotomaty? Na wszystkie pytania odpowiada Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa – Polska Kaucja.
Matura 2026: w piątek rano biologia, filozofia po południu. Kto odważył się je zdawać i kiedy będą arkusze?
08 maja 2026

Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii, a po południu do pisemnego z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.
ZUS: na te choroby najczęściej chorują Polacy. Coraz dłuższe zwolnienia lekarskie
08 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informacje dotyczące zwolnień lekarskich w 2025 roku. Okazuje się, że ZUS zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, które skutkowały w sumie 290,5 mln dniami absencji w pracy – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r. ZUS podał też najczęstsze choroby, które powodowały wystawienie zwolnień lekarskich.
Trzeba teraz płacić podatek od takiego garażu? Urzędy zaczęły wysyłać pisma, a właściciele łapią się za głowę
08 maja 2026

Nowelizacja miała raz na zawsze rozwiać podatkowe wątpliwości. Tymczasem po zmianach w podatku od nieruchomości wielu właścicieli posesji i przedsiębiorców wciąż nie wie, czy za zwykły blaszak trzeba płacić daninę. Garaże z blachy, ogrodowe schowki i prowizoryczne magazyny znalazły się pod lupą gmin, które wysyłają pytania o fundamenty, sposób użytkowania i związek z działalnością gospodarczą. Reforma, która miała uporządkować system po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, otworzyła nowy front interpretacyjnych sporów.

REKLAMA

Długi leasingowe rosną: 1,32 mld zł do odzyskania. Kto jest liderem dłużników?
08 maja 2026

Firmy leasingowe muszą odzyskać od nierzetelnych klientów 1,32 mld zł; 13,3 tys. przedsiębiorstw korzystających z leasingu nie reguluje rat w terminie – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Największym dłużnikiem leasingodawców są przedsiębiorstwa transportowe.
To już pewne: duże zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty
08 maja 2026

W 2026 roku legitymacja emeryta-rencisty przechodzi duże zmiany. Sprawdź, czy Twój obecny dokument zachowa ważność i jak krok po kroku odblokować zniżki na leki, przejazdy PKP oraz tańszy paszport w aplikacji mObywatel.
Dodatkowy długi weekend majowy w 2026 r. – wolne od pracy 23, 24 i 25 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Sprawa w Senacie
08 maja 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczne Zielone Świątki – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Senatu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 25 maja 2026 r., będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za pierwszy dzień Zielonych Świątek wypadający w niedzielę (tym samym sprawiając, że będzie można cieszyć się jeszcze jednym, długim weekendem majowym) i można anulować złożone na ten dzień wnioski urlopowe?
Wynajmujesz mieszkanie na doby? Skarbówka właśnie wydała ważną interpretację
08 maja 2026

Właściciel jednego mieszkania udostępnianego na doby przez platformy takie jak Airbnb czy Booking może w określonych okolicznościach rozliczać przychody ryczałtem od najmu prywatnego, bez zakładania działalności gospodarczej. Dyrektor KIS w interpretacji z 5 maja 2026 r. potwierdził, że nie wyklucza tego nawet powierzenie obsługi firmie zarządzającej.

REKLAMA

NSA potwierdził legalność limitów świadczeń w MOPS. W sprawie średnie świadczenie wynosiło 388,72 zł
08 maja 2026

MOPS obliczają średnią wysokość wypłacanych świadczeń "na swoim terenie". Jeżeli potrzebujący przekracza ten poziom, to jest to legalny sposób na odmowę przyznawania kolejnych świadczeń. Pomimo tego, że osoba potrzebująca jest w dużych tarapatach i spełnia wszystkie przesłanki otrzymania pomocy z MOPS. Decyzje tego typu składają się z dwóch elementów. Pierwszym jest potwierdzenie, że osoba potrzebująca spełnia przesłanki otrzymania np. zasiłku celowego. Drugi element to "przekroczona jest średnia wartość zasiłku w danym MOPS" oraz możliwości budżetowe danego MOPS.
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język polski - jakie lektury i tematy były w zeszłym roku?
08 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Tematem przewodnim zeszłorocznego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego były kwestie przyjaźni, koleżeństwa, postaw prezentowanych przez bohaterów. Jakie wątki pojawią się w tym roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA