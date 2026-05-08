Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę

Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę

08 maja 2026, 13:58
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Shutterstock

Wielu seniorów nie wie, że po ukończeniu 60. roku życia mogą korzystać ze specjalnych zniżek na codzienne zakupy. Dzięki odpowiedniej karcie można płacić mniej m.in. za pieczywo, słodycze, produkty spożywcze, nabiał czy wyroby garmażeryjne. To prosty sposób na realne oszczędności i odciążenie domowego budżetu podczas codziennych wizyt w sklepach i piekarniach.

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób, które ukończyły 60 lat. Jego głównym celem jest wsparcie seniorów w codziennym życiu poprzez umożliwienie korzystania z licznych rabatów i promocji. Dzięki karcie można uzyskać m.in. zniżki na usługi medyczne, tańsze bilety do kin, teatrów czy muzeów, a także rabaty w sanatoriach i wybranych punktach handlowych. Program jest stale rozwijany, a grono firm i instytucji honorujących kartę regularnie się powiększa.

Kto może robić tańsze zakupy z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Z Ogólnopolskiej Karty Seniora może korzystać każda osoba po 60. roku życia, bez względu na dochody, stan zdrowia czy aktywność zawodową. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i seniorzy nadal pracujący. Dokument nie zawiera danych osobowych – umieszczony jest na nim jedynie indywidualny numer przypisany uczestnikowi podczas zgłoszenia. Aby skorzystać z dostępnych zniżek, wystarczy okazać kartę w miejscach, które uczestniczą w programie.

Zniżki na zakupy z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest honorowana w 2552 punktach handlowych w całej Polsce. W ramach programu partnerzy oferują zniżki m.in. na żywność, kosmetyki, suplementy diety, wyroby medyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Seniorzy mogą również korzystać z obniżek cen odzieży, obuwia, książek oraz różnych artykułów gospodarstwa domowego.

Pełna lista miejsc oraz szczegóły dotyczące dostępnych rabatów są dostępne na stronie programu (oks.glosseniora.pl), a baza partnerów jest regularnie aktualizowana i systematycznie poszerzana.

Inne zniżki, które przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora zapewnia dostęp do szerokiej gamy zniżek, które mają wspierać osoby starsze i zachęcać je do aktywnego udziału w życiu społecznym. Aktualnie program obejmuje ponad 5300 punktów na terenie całego kraju, a ich liczba stale rośnie.

Poza sklepami, rabaty dostępne są także w wielu innych obszarach, takich jak:

  • sanatoria i uzdrowiska – zniżki oferuje 76 placówek,
  • usługi medyczne – m.in. rehabilitacja, konsultacje specjalistyczne, stomatologia oraz zakup okularów,
  • gastronomia – karta honorowana jest w 837 restauracjach i kawiarniach,
  • noclegi – rabaty dostępne w 589 obiektach,
  • usługi kosmetyczne i fryzjerskie – obejmujące m.in. salony urody,
  • kultura i rozrywka – tańsze bilety do teatrów, muzeów, domów kultury oraz na wydarzenia artystyczne.

Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora nie jest skomplikowane i nie wymaga wiele czasu. Należy jedynie uzupełnić formularz zgłoszeniowy, uiścić opłatę członkowską (informacje dotyczące przelewu dostępne są na stronie glosseniora.pl), a następnie wysłać wypełniony dokument wraz z potwierdzeniem płatności pocztą na adres:

osiedle Urocze 12
31-953 Kraków

Formularz Ogólnopolska Karta Seniora

Które gminy biorą udział w programie Ogólnopolskiej Karty Seniora?

Do programu „Gmina Przyjazna Seniorom” przystąpiło już ponad 360 miast i gmin w całym kraju. Dzięki temu seniorzy mogą korzystać z coraz szerszej oferty zniżek i ulg dostępnych w ramach Ogólnopolskiej Karty Seniora w wielu nowych miejscach. Aktualna lista partnerów oraz szczegółowe informacje o benefitach są dostępne na stronie programu (oks.glosseniora.pl), która jest na bieżąco aktualizowana.

Ile kosztuje wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora?

Aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora, należy uiścić składkę członkowską w wysokości 35 zł za kartę ważną przez rok lub 50 zł za kartę dwuletnią. Z opłaty zwolnione są osoby zamieszkujące gminy biorące udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, ponieważ koszt pokrywany jest tam przez lokalny samorząd. Obecnie w inicjatywie uczestniczy około 360 miast i gmin, a ich aktualna lista znajduje się na stronie glosseniora.pl.

Jakie są różnice między Ogólnopolską Kartą Seniora a legitymacją emeryta?

Legitymacja emeryta/rencisty

  • Czym jest: dokument wydawany przez ZUS, który potwierdza pobieranie emerytury lub renty.
  • Dla kogo: przeznaczony dla osób otrzymujących świadczenia emerytalne lub rentowe.
  • Uprawnienia: umożliwia korzystanie z ulg m.in. w komunikacji miejskiej i kolejowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także z tańszych wejściówek do kin, teatrów i muzeów.
  • Wydawanie: przyznawana automatycznie wraz z decyzją o przyznaniu świadczenia, najczęściej w formie elektronicznej.

Ogólnopolska Karta Seniora (Karta Seniora)

  • Czym jest: element programu współpracy z firmami i instytucjami, oferującego dostęp do szerokiej gamy zniżek.
  • Dla kogo: skierowana do wszystkich osób powyżej 60. roku życia, niezależnie od statusu emerytalnego.
  • Uprawnienia: zapewnia rabaty m.in. w placówkach medycznych, sanatoriach, hotelach, restauracjach, obiektach sportowych oraz w wielu innych usługach.
  • Wydawanie: wydawana na wniosek – bezpłatnie w gminach uczestniczących w programie, w pozostałych przypadkach odpłatnie.

Karta Seniora to dodatkowa forma wsparcia dla wszystkich osób 60+, nie tylko emerytów, oferująca zniżki w sektorze prywatnym, kulturalnym i zdrowotnym. Natomiast legitymacja emeryta/rencisty potwierdza status świadczeniobiorcy i uprawnia głównie do ulg w instytucjach publicznych oraz transporcie. Oba dokumenty mogą się uzupełniać, a zakres korzyści zależy od miejsca oraz partnerów oferujących zniżki.

Infor.pl
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
08 maja 2026
08 maja 2026

Wielu seniorów nie wie, że po ukończeniu 60. roku życia mogą korzystać ze specjalnych zniżek na codzienne zakupy. Dzięki odpowiedniej karcie można płacić mniej m.in. za pieczywo, słodycze, produkty spożywcze, nabiał czy wyroby garmażeryjne. To prosty sposób na realne oszczędności i odciążenie domowego budżetu podczas codziennych wizyt w sklepach i piekarniach.
Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 i 2027 r.
08 maja 2026

Na umowie o pracę najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Na umowie zlecenie obowiązuje najniższa stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Ile wychodzi netto dla zleceniobiorcy? Porównując, jak najniższa stawka zmieniała się na przestrzeni lat, można oszacować, ile wyniesie w 2027 r. Zależy to również od kilku czynników.
2026 r. ostatnim dobrym rokiem podatkowym dla IT? Od 2027 r. fiskus zaostrzy zasady
08 maja 2026

Dla wielu samozatrudnionych programistów, konsultantów IT i małych firm tworzących oprogramowanie rok 2026 może być ostatnim okresem, w którym dotychczasowe preferencje podatkowe są jeszcze dostępne na obecnych zasadach. Od 2027 r. projektowane przepisy mają zasadniczo ograniczyć IP Box, objąć dochody z tej preferencji daniną solidarnościową i utrudnić proste przenoszenie biznesu do innych form opodatkowania.
Coraz więcej seniorów nie rezygnuje z pracy. Dlaczego emeryci wybierają biuro zamiast kanapy?
08 maja 2026

Rosnąca liczba emerytów dorabiających do świadczeń obnaża słabości systemu - czytamy w „Rz". Dla jednych seniorów to sposób na dodatkowy dochód, dla innych - okazja do życia towarzyskiego i aktywności. Eksperci ostrzegają jednak, że dorabianie do emerytury nie zawsze rozwiązuje problem niskich świadczeń w dłuższej perspektywie.

ZUS wypłaca 500 plus dla seniora, jeśli emerytura jest niższa niż 2 687,67 zł. Gdzie złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?
08 maja 2026

Nie każdy emeryt i rencista wie, że ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie nawet do 500 zł miesięcznie. Chodzi o tzw. świadczenie uzupełniające, które wiele osób nadal nazywa po prostu „500 plus”. Do kogo i w jakiej sytuacji mogą trafić dodatkowe pieniądze? W przypadku seniorów znaczenie ma wysokość pobieranej emerytury lub renty. W 2026 roku obowiązują już nowe limity dochodowe.
WIBID w cieniu WIBOR-u. O pozornej niezależności dwóch wskaźników połączonych spreadem
08 maja 2026

Docelowy wskaźnik POLSTR, który ma zastąpić WIBOR i WIBID od końca 2027 r., bazuje na niezabezpieczonych depozytach overnight - i nie ma odpowiednika bid, bo jest zbudowany tak, by mierzyć jeden konkretny segment rynku na podstawie rzeczywistych danych. Wybór zastępnika pozbawionego mechanicznego sprzężenia bid-offer jest pośrednim przyznaniem, że dotychczasowy model miał skazę, której przez ponad trzy dekady nikt nie wyeliminował – pisze Krzysztof Szymański.
Podwyżki wynagrodzeń w 2026 roku. Kto dostanie więcej pieniędzy? Harmonogram wzrostu płac dla budżetówki, medyków i sektora prywatnego
08 maja 2026

Druga połowa 2026 roku przyniesie Polakom serię zmian w portfelach. Choć rząd stawia na ostrożną waloryzację inflacyjną, niektóre grupy zawodowe mogą liczyć na wzrosty przekraczające 1000 zł miesięcznie. Ile zarobią urzędnicy, a o ile wzrosną pensje lekarzy i pielęgniarek?
Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Kto tyle zarobi? Czy w 2027 i 2028 też planowane są podwyżki?
08 maja 2026

To nie jest fake news! Autentycznie będzie znaczna podwyżka wynagrodzeń w Polsce i to już od 1 lipca 2026 r. Co więcej, patrząc na dotychczasowe regulacje, taka podwyżka szykuje się też w 2027, 2028, 2029 roku itd. To coroczna waloryzacja, ma ona rekompensować coraz to wyższe koszty życia, ale i doniosłość wykonywanej pracy. I tutaj uwaga, według aktualnej wersji projektu minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł,, bo podwyżka to około 1000 zł. Na ostateczną wartość kwot musimy jeszcze poczekać, ale generalnie wszystko w zależności od stażu pracy. I teraz zasadnicze pytanie: kto tyle zarobi?

Gigantyczny wzrost płacy minimalnej od lipca 2026 roku. Setki tysięcy Polaków dostaną podwyżki. Już postanowione i zatwierdzone
08 maja 2026

Lekarze specjaliści będą mogli liczyć na niemal 13 tys. zł brutto, a pielęgniarki z najwyższymi kwalifikacjami przekroczą próg 11 tys. zł. Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia dostaną wyższe minimalne wynagrodzenia. Podstawą do wyliczenia nowych stawek są najnowsze dane GUS, według których przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. Podwyżki obejmą wszystkie grupy zawodowe w sektorze medycznym — także lekarzy stażystów, których minimalna pensja wzrośnie do około 8458 zł. Pojawiły się już szczegółowe wyliczenia dla całej branży.
Ferie zimowe 2028 r. Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2027/2028
08 maja 2026

Ferie zimowe 2028 r. Kiedy wypadają ferie zimowe w 2028 r.? Ile trwają? Jaki będzie podział na województwa? Sprawdzamy.
