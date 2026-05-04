Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Dofinansowanie do usuwania azbestu w 2026 r. Gminy mają krótki czas na wnioski, właściciele dachów powinni zgłosić się do urzędu

Dofinansowanie do usuwania azbestu w 2026 r. Gminy mają krótki czas na wnioski, właściciele dachów powinni zgłosić się do urzędu

04 maja 2026, 22:01
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Dofinansowanie do usuwania azbestu 2026. Wnioski tylko do 29 maja?
Dofinansowanie do usuwania azbestu 2026. Wnioski tylko do 29 maja?
Trwa kolejna odsłona programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Dlatego osoby, które mają eternit na dachu lub inne wyroby azbestowe na nieruchomości, powinny jak najszybciej sprawdzić w swojej gminie, czy samorząd przystępuje do programu.

NFOŚiGW uruchomił nabór. Termin upływa 29 maja 2026 r.

NFOŚiGW ogłosił nabór w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1”. Zgodnie z informacją Funduszu wnioski można składać od 27 kwietnia do 29 maja 2026 r. Wnioski złożone po terminie mają zostać odrzucone.

Dla mieszkańców oznacza to, że nie powinni czekać z pytaniem w swojej gminie o możliwość objęcia nieruchomości lokalnym programem. Sam nabór NFOŚiGW nie jest bowiem skierowany bezpośrednio do właścicieli domów, lecz do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ponad 49 mln zł do rozdysponowania na usuwanie azbestu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program, którego celem jest finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Z rządowych informacji wynika, że program zaplanowano na lata 2019–2027, a jego budżet wynosi 159,23 mln zł. Kwota pozostała do zakontraktowania to 49,23 mln zł.

Nie jest to klasyczna dotacja wypłacana bezpośrednio mieszkańcowi. Konstrukcja programu zakłada przekazanie środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a końcowymi beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

W praktyce oznacza to, że właściciel nieruchomości powinien śledzić komunikaty swojej gminy. To samorząd organizuje lokalny nabór, zbiera zgłoszenia mieszkańców i przygotowuje zadanie obejmujące usunięcie azbestu.

Kto może składać wnioski?

W obecnym naborze beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To one składają wnioski do NFOŚiGW. Następnie środki mają być przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom.

W praktyce mieszkaniec nie składa wniosku bezpośrednio do NFOŚiGW. Powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy albo miasta, czy samorząd korzysta z programu i prowadzi nabór zgłoszeń od właścicieli nieruchomości.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia obejmujące:

  • demontaż wyrobów zawierających azbest,
  • zbieranie odpadów zawierających azbest,
  • transport tych odpadów,
  • ich unieszkodliwianie.

NFOŚiGW wskazuje, że działania mają być realizowane zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

To ważne dla właścicieli nieruchomości: program dotyczy przede wszystkim bezpiecznego usunięcia i zagospodarowania odpadów azbestowych. Nie należy automatycznie zakładać, że wsparcie obejmie również zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Szczegółowe zasady dla mieszkańców będą zależeć od lokalnego programu gminy.

Co powinien zrobić właściciel domu z eternitem?

Właściciel nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z urzędem gminy lub miasta. To samorząd będzie właściwym miejscem do uzyskania informacji, czy nieruchomość może zostać objęta zadaniem finansowanym z programu.

Warto zapytać urząd:

  • czy gmina przystępuje do programu w 2026 r.,
  • czy prowadzony jest lokalny nabór zgłoszeń,
  • jakie dokumenty trzeba złożyć,
  • czy wsparcie obejmuje demontaż, odbiór, transport i utylizację,
  • czy mieszkaniec musi ponieść część kosztów.

Ważne

Nie należy samodzielnie usuwać eternitu ani traktować go jak zwykłego odpadu budowlanego. Azbest wymaga specjalistycznego postępowania, odpowiedniego zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia.

Dlaczego warto działać szybko?

Program ma znaczenie nie tylko finansowe, ale też zdrowotne i środowiskowe. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że wycofywanie wyrobów zawierających azbest jest elementem ogólnopolskiego programu oczyszczania kraju z azbestu do 2032 r.

Jeżeli gmina nie złoży wniosku albo nie obejmie danej nieruchomości lokalnym zadaniem, właściciel może być zmuszony do pokrycia kosztów usunięcia azbestu samodzielnie. Dlatego mieszkańcy nie powinni czekać na ostatni moment, im szybciej zgłoszą potrzebę usunięcia azbestu, tym większa szansa, że samorząd uwzględni ich nieruchomość w planowanym przedsięwzięciu.

Program na lata 2019–2027

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest został zaplanowany na lata 2019–2027. Jego budżet wynosi 159,23 mln zł, w tym 49,23 mln zł to kwota pozostała do zakontraktowania wskazana przy zmianach programu.

Założenie programu polega na udostępnieniu środków wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia dotyczące demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Końcowymi beneficjentami są samorządy i ich związki. Szczegóły dotyczące naboru znajdziecie tu: LINK

Źródła

  1. NFOŚiGW, „NFOŚiGW wspiera usuwanie azbestu, rusza nabór wniosków na dofinansowanie dla WFOŚiGW”, 23 kwietnia 2026 r.
  2. NFOŚiGW, ogłoszenie o naborze w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1”.
  3. NFOŚiGW, konsultacje programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, 12 marca 2026 r.
