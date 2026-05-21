Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Gapowe mandaty i rachunki windują długi młodych. Niemal 100 mln zł zaległości

21 maja 2026, 09:10
Łucja Orzeł
Niemal 100 mln zł to łączna kwota długów ponad 31 tys. osób między 18 a 20 rokiem życia - wynika z danych BIG InfoMonitor. Niemal połowa tej kwoty to zobowiązania pozakredytowe, np. mandaty za jazdę na gapę, czy nieopłacone rachunki za telefon lub internet.

Z danych BIG InfoMonitor i BIK wynika, że długi osób w wieku 18-20 lat to 97,7 mln zł, z czego 46,3 mln zł to zobowiązania pozakredytowe (np. mandaty za jazdę na gapę, rachunki za telefon czy internet, a nawet alimenty). Zadłużonych jest 31 280 młodych. Dług najmłodszych wzrósł o ponad 9 mln zł w ciągu roku.

Najczęstsze długi młodych: mandaty, rachunki i zobowiązania pozakredytowe

To szczególnie niepokojące, bo problem dotyczy osób, które dopiero uzyskały możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Wejście w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe - również wobec rodziny i znajomych, którym młodzi nie zawsze oddają pieniądze w terminie. Dla tysięcy młodych ludzi nowe finansowe możliwości szybko okazały się pułapką” - ocenili autorzy raportu.

Cytowany w raporcie główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski zwrócił uwagę, że 80 proc. zadłużonych ma długi do 5 tys. zł. „Choć w świecie dorosłych finansów kwota ta może wydawać się niewielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na egzaminach i wyborze dalszej ścieżki, jest to bariera niezwykle trudna do pokonania” - stwierdził Rogowski.

Młodzi mężczyźni częściej zadłużeni niż kobiety

Choć na tle starszych pokoleń zaległe zadłużenie najmłodszych dorosłych wciąż wydaje się niewielkie, to - zdaniem BIG InfoMonitor - jego tempo wzrostu i struktura mogą budzić niepokój. Łączna kwota zaległości osób w wieku 18-20 lat stanowi ok. 0,12 proc. łącznych zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych wszystkich Polaków, wynoszących 81,5 mld zł.

Autorzy raportu wskazali, że młodzi mężczyźni gorzej radzą sobie z finansami niż młode kobiety. W grupie niesolidnych dłużników do 20. roku życia jest ponad 18,5 tys. mężczyzn, podczas gdy liczba kobiet wynosi niemal 12,7 tys. „Sugeruje to, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub konsumpcyjnej presji, m.in. związanej z posiadaniem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze gotowy” - uważają autorzy raportu.

Największe zadłużenie młodych w Mazowieckiem, Śląskiem i Dolnym Śląsku

Najbardziej zadłużeni są młodzi z Mazowsza (prawie 12 mln zł), Śląska (11,9 mln zł) oraz Dolnego Śląska (10,6 mln zł). Najmniejsze zadłużenie przypada z kolei na woj. świętokrzyskie, gdzie do spłaty pozostaje 1,3 mln zł.

Statystyczny młody niesolidny dłużnik to mężczyzna, który często przecenia swoje możliwości finansowe. Najwyższa kwota zaległości w tej grupie wiekowej to aż 496 213 zł - rekordzista z województwa małopolskiego. Dla osiemnastolatka oznacza to praktycznie finansowe wykluczenie już na starcie dorosłego życia. Takie przypadki są dobitnym dowodem na to, że brak elementarnej edukacji ekonomicznej w szkole mści się natychmiast po otrzymaniu dowodu osobistego” – ocenił Rogowski.

Rząd chce podatku od nadzwyczajnych zysków. Firmy paliwowe mogą zapłacić miliardy
21 maja 2026

Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy dotyczącej podatku od nadzwyczajnych zysków osiąganych przez firmy paliwowe w 2026 roku. Nowa danina ma pomóc sfinansować działania osłonowe związane z obniżkami cen paliw i zmniejszyć obciążenie budżetu państwa. Według zapowiedzi wpływy z podatku mogą przekroczyć 4 mld zł, a jednym z podmiotów objętych nowymi regulacjami może być Orlen.
Co z podatkiem od aut spalinowych? KE zatwierdziła zmiany w KPO - zamiast nowych opłat za auta rząd stawia na inwestycje i zachęty
21 maja 2026

Komisja Europejska zaakceptowała V rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Rząd wycofał się z planów dotyczących opłat dla właścicieli samochodów spalinowych i zamiast tego stawia na wielomiliardowe inwestycje w ciepłownictwo oraz rozwój europejskiego internetu satelitarnego. Polska zwiększy także udział w strategicznym programie IRISS, który ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe i dostęp do szybkiego internetu.
Pierwszy dzień lata 2026. Kiedy wypada astronomiczne lato, a kiedy kalendarzowe, meteorologiczne, klimatyczne?
21 maja 2026

Pierwszy dzień lata 2026. Jaka to data w kalendarzu? Czy astronomiczne jest tego samego dnia co kalendarzowe? Czym jest przesilenie letnie?

Parafialne Grupy Obrony Cywilnej. Kościół katolicki ma plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych
21 maja 2026

W Kościele rozpoczęto inicjatywę Parafialnych Grup Obrony Cywilnej. Jej zadaniem jest wzmacnianie odporności lokalnych społeczności poprzez zaangażowanie wiernych w różne zespoły zadaniowe, takie jak grupy transportowe, medyczne, wsparcia psychologicznego oraz opiekuńczo-wychowawcze.

Mapa cen aut używanych za kwiecień 2026 r.: czy opłaca się jechać po samochód do innego województwa? Różnica sięga 27 488 zł
21 maja 2026

Różnica w średniej cenie samochodu z drugiej ręki między najdroższym a najtańszym województwem przekracza dziś 27 tys. zł. To kwota, dla której opłaca się przejechać Polskę z południa na północ. Pytanie tylko, czy niższa cena oznacza zawsze korzystniejszy zakup.
Wynagrodzenie minimalne w 2027 roku. Na stole są trzy propozycje. Kto proponuje najwięcej? I co z drugą podwyżką?
21 maja 2026

Trzy różne kwoty są na stole. Trwają prace nad wynagrodzeniem minimalnym 2027. Pracodawcy, związkowcy i resort pracy nie są zgodni. Kwota nie jest jeszcze przesądzona, ale wiadomo już co z drugą podwyżką.
Limitowanie w MOPS: 7 zasiłków celowych dla jednej osoby kontra średnia wartość zasiłków
21 maja 2026

W artykule omawiam dwa wyroki potwierdzające możliwość otrzymania z MOPS przez jedną osobę dużej liczby zasiłków na różne życiowe cele - leki, żywność, odzież, czynsz, buty, lekarza, opał, energię, drobne remonty i naprawy w łazience. Ale uwaga! Jeżeli tych świadczeń dla jednej osoby jest za dużo, MOPS uruchamia limity. Punktem wyjścia jest średnia wartość np. zasiłku celowego w MOPS i sprawdzenie jak wobec wartości średniej w MOPS (np 500 zł miesięcznie), wygląda beneficjent otrzymujący za ostatnie kilka miesięcy np. 900 zł miesięcznie.

Ceny złota – maj 2026. Taniej niż w styczniu, drożej niż w marcu. Co dalej? Czy banki centralne zaczną sprzedawać kruszec?
20 maja 2026

Ceny (spot, tj w obrocie hurtowym) złota na światowych giełdach kontynuują obecnie trwającą od tygodnia fazę konsolidacji po historycznym rajdzie, który wyniósł cenę kruszcu do styczniowego szczytu w pobliżu 5 595 USD, zanim nastąpiła gwałtowna korekta do marcowego minimum w okolicach 4 100 USD - wyjaśnia Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców w Saxo Bank. Przy cenie około 4 550 USD złoto nadal zyskuje mniej więcej 5% od początku roku i 40% w ujęciu rocznym, ale pozostaje blisko dolnego ograniczenia korekty o skali około 1 500 USD, która ukształtowała się w pierwszym kwartale 2026 roku.
Duża nowość: zakupy w galeriach handlowych znów na topie. Modę przywróciły Zetki - czyżby znudzone kupowaniem przez smartfona?
21 maja 2026

Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne. Nie doprowadziła ich do ruiny ani pandemia, ani zakaz handlu w niedzielę. Najpierw przeformatowały swoją działalność uzupełniając i rozbudowując te usługi, k, które w niedzielę nie są zakazane. Teraz zaś korzystają na współpracy z e-commerce.
