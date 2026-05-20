Potrąciłeś kogoś hulajnogą? Zapłacisz z własnej kieszeni – nawet 100 tys. zł. 1158 wypadków w 2025, a OC nie jest obowiązkowe

W 2025 roku w Polsce doszło do 1158 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych – to o ponad 50% więcej niż rok wcześniej. Zginęło 11 osób, ponad tysiąc zostało rannych. Rowerzystów dotyczyło ponad 3600 wypadków. Problem? Ani hulajnogi, ani rowery nie wymagają obowiązkowego OC – ale za szkody (uszkodzony samochód, potrącony pieszy) płacisz z własnej kieszeni. A od czerwca 2026 dzieci do 16 lat będą musiały jeździć w kaskach. Sprawdź, kto odpowiada za wypadek i czy Twoje OC w życiu prywatnym Cię chroni.

Czy ten artykuł dotyczy Ciebie?

Jeśli regularnie jeździsz hulajnogą elektryczną (własną lub wypożyczoną) lub rowerem – ten artykuł jest dla Ciebie. Jeśli masz dzieci, które korzystają z hulajnóg – koniecznie przeczytaj o nowych przepisach dotyczących kasków (od czerwca 2026). Jeśli kiedykolwiek uszkodziłeś czyjś samochód, uderzyłeś w pieszego lub spowodowałeś kolizję na hulajnodze – dowiesz się, kto płaci i jak się zabezpieczyć.

Co to jest OC w życiu prywatnym? Definicja dla każdego

OC w życiu prywatnym (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni Cię przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych innym osobom w codziennym życiu. Dotyczy to nie tylko hulajnóg i rowerów, ale też innych sytuacji: zalałeś sąsiada, Twój pies pogryzł kogoś, dziecko stłukło okno w szkole.

W kontekście hulajnóg i rowerów działa tak: jeśli potrącisz pieszego, uszkodzisz samochód lub spowoduje kolizję, ubezpieczyciel pokrywa odszkodowanie (do wysokości sumy ubezpieczenia, np. 100 000 zł lub więcej). Bez takiego ubezpieczenia płacisz z własnych oszczędności – a koszty mogą wynieść dziesiątki tysięcy złotych.

Skala problemu jest poważna: 1158 wypadków hulajnóg, 3600 rowerowych w 2025 roku

Według danych Komendy Głównej Policji oraz Instytutu Transportu Samochodowego, w 2025 roku w Polsce odnotowano 1158 wypadków z udziałem e-hulajnóg, w których zginęło 11 osób, a ponad tysiąc zostało rannych. To wyraźny wzrost względem 2024 roku, gdy takich wypadków było 752 – czyli wzrost o ponad 50 procent rok do roku.

Skala problemu dotyczy również rowerzystów. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2025 roku doszło do ponad 3600 wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginęło ponad 170 osób, a kilka tysięcy zostało rannych.

Daria Skrzyszowska, ekspert ds. ubezpieczeń Lendi Care, przestrzega: „W praktyce to właśnie OC w życiu prywatnym jest najważniejszym zabezpieczeniem w takich sytuacjach. Jeśli użytkownik hulajnogi albo roweru uszkodzi samochód, potrąci pieszego lub doprowadzi do kolizji, może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy czy odszkodowania. Przy poważniejszych zdarzeniach kwoty roszczeń mogą być bardzo wysokie."

Kto płaci za szkody? Ty, nie operator hulajnogi

Wielu użytkowników hulajnóg miejskich (wypożyczanych od operatorów takich jak Lime, Bolt, Tier) błędnie zakłada, że to firma wypożyczająca pokryje koszty wypadku. Tymczasem regulaminy operatorów jasno wskazują: odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich ponosi użytkownik, nie firma.

Firmy udostępniające hulajnogi odpowiadają przede wszystkim za stan techniczny pojazdu (sprawne hamulce, oświetlenie), natomiast jeśli podczas jazdy potrącisz pieszego lub uszkodzisz samochód – to Ty odpowiadasz finansowo. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku prywatnych hulajnóg elektrycznych i rowerów. Niezależnie od tego, czy pojazd jest Twój, czy wypożyczony, odpowiedzialność cywilna spoczywa na osobie kierującej.

Ekspertka Lendi Care wyjaśnia: „Regulaminy operatorów najczęściej jasno wskazują, że osoba korzystająca z hulajnogi odpowiada za szkody wobec osób trzecich. Nawet jeśli firma zapewnia podstawowe ubezpieczenie, jego zakres bywa ograniczony i może nie wystarczyć przy poważniejszych roszczeniach."

Przykład W praktyce oznacza to, że jeśli uszkodzisz lakier w samochodzie wartym 200 000 zł (a naprawa wyniesie 10 000 zł), a nie masz OC w życiu prywatnym – zapłacisz te 10 000 zł z własnej kieszeni. Jeśli potrącisz pieszego, który złamie nogę i będzie domagał się odszkodowania za ból, cierpienie i utracone zarobki (np. 50 000 zł) – również płacisz 50 tys. zł z własnej kieszeni.

Dzieci na hulajnogach – ponad 200 wypadków rocznie tylko w grupie 10-14 lat

Problem coraz częściej dotyczy najmłodszych uczestników ruchu. Z analiz Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że w latach 2022–2025 liczba wypadków z udziałem dzieci korzystających z hulajnóg elektrycznych systematycznie rosła. Najwięcej zdarzeń dotyczyło osób w wieku od 10 do 14 lat, a tylko w 2025 roku odnotowano ponad 200 takich wypadków.

Młodzi użytkownicy często nie mają świadomości zasad ruchu drogowego, nie potrafią ocenić prędkości nadjeżdżającego samochodu i reagują impulsywnie. Do tego dochodzi brawura, jazda we dwoje na jednej hulajnodze, korzystanie z telefonu podczas jazdy. Efekt? Coraz więcej dzieci trafia do szpitali z poważnymi obrażeniami głowy, złamaniami, urazami kręgosłupa.

Nowe przepisy od 3 czerwca 2026: obowiązkowe kaski dla dzieci do 16 lat

W odpowiedzi na rosnącą liczbę wypadków zgodnie z planowanymi regulacjami w czerwcu 2026 roku obowiązek jazdy w kasku ma objąć dzieci i młodzież do 16. roku życia poruszające się rowerami, hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (np. deskorolki elektryczne).

To zmiana, która ma realnie zmniejszyć liczbę poważnych urazów głowy – głównej przyczyny zgonów i trwałego kalectwa po wypadkach na hulajnogach. Rodzice, którzy pozwolą dziecku jeździć bez kasku, mogą zostać ukarani mandatem.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze OC w życiu prywatnym?

Nie każda polisa OC w życiu prywatnym automatycznie chroni Cię podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Daria Skrzyszowska z Lendi Care radzi zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów przy wyborze polisy.

Po pierwsze, sprawdź zakres ochrony. Niektóre polisy wyłączają szkody powstałe podczas korzystania z pojazdów mechanicznych lub elektrycznych. Upewnij się, że Twoja polisa wyraźnie obejmuje hulajnogi elektryczne i rowery – najlepiej zapytaj ubezpieczyciela wprost. Po drugie, suma ubezpieczenia powinna być wystarczająco wysoka. Minimalne polisy oferują ochronę do 50 000 zł, ale przy poważniejszych wypadkach (np. potrącenie pieszego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu) roszczenia mogą przekroczyć 100 000 zł lub więcej. Eksperci rekomendują sumy ubezpieczenia od 100 000 zł wzwyż. Po trzecie, wyłączenia odpowiedzialności. Wiele polis nie działa, gdy naruszyłeś przepisy ruchu drogowego w sposób istotny lub rażący (np. jechałeś pod wpływem alkoholu, przekroczyłeś dozwoloną prędkość, jechałeś chodnikiem zamiast ścieżką rowerową). Przeczytaj uważnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – to nudne, ale może zaoszczędzić Ci dziesiątków tysięcy złotych. Szukaj sekcji o wyłączeniach odpowiedzialności.

Ekspertka podsumowuje: „Skoro odpowiedzialność za szkody ponosi użytkownik pojazdu, a ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jego brak może oznaczać konieczność pokrycia odszkodowania z własnych środków. Dlatego OC w życiu prywatnym coraz częściej staje się standardowym elementem ochrony finansowej aktywnych uczestników ruchu drogowego."

W skrócie – 5 najważniejszych informacji

1158 wypadków z hulajnogami w 2025 (+50% rdr), 3600 z rowerami – skala problemu rośnie,

w 2025 (+50% rdr), – skala problemu rośnie, Brak OC – za szkody płacisz z własnej kieszeni , nawet dziesiątki tysięcy zł,

, nawet dziesiątki tysięcy zł, Operator hulajnogi nie odpowiada – regulaminy wyraźnie wskazują: użytkownik ponosi odpowiedzialność,

– regulaminy wyraźnie wskazują: użytkownik ponosi odpowiedzialność, Od czerwca 2026 kaski obowiązkowe dla dzieci do 16 lat (rowery, hulajnogi),

dla dzieci do 16 lat (rowery, hulajnogi), OC w życiu prywatnym chroni – ale sprawdź, czy obejmuje hulajnogi (nie każda polisa to ma).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy hulajnoga elektryczna wymaga obowiązkowego OC?

Nie. W Polsce nie ma obowiązku posiadania OC dla hulajnóg elektrycznych ani rowerów.

2. Kto płaci za szkody, jeśli potrącę kogoś wypożyczoną hulajnogą miejską?

Ty, jako użytkownik. Operator odpowiada za stan techniczny pojazdu, nie za Twoje działania podczas jazdy.

3. Czy OC w życiu prywatnym chroni mnie podczas jazdy hulajnogą?

Zależy od polisy. Sprawdź OWU – niektóre wyłączają pojazdy mechaniczne/elektryczne.

4. Ile może kosztować odszkodowanie po wypadku na hulajnodze?

Od kilku tysięcy (uszkodzony samochód) do kilkudziesięciu lub setek tysięcy złotych (potrącenie pieszego z trwałym uszczerbkiem).

5. Od kiedy dzieci muszą jeździć w kaskach?

Od 3 czerwca 2026 – obowiązek dotyczy osób do 16. roku życia (rowery, hulajnogi, urządzenia transportu osobistego).

6. Co grozi za jazdę dziecka bez kasku po czerwcu 2026?

Mandat dla rodzica/opiekuna. Kwota to 100 zł.

7. Czy operator hulajnogi miejskiej ma jakiekolwiek ubezpieczenie?

Często tak, ale zakres bywa ograniczony i może nie pokryć pełnych roszczeń. Sprawdź regulamin konkretnego operatora.

Źrodło: Lendi Care