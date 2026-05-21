Mapa cen aut używanych za kwiecień 2026 r.: czy opłaca się jechać po samochód do innego województwa? Różnica sięga 27 488 zł
Różnica w średniej cenie samochodu z drugiej ręki między najdroższym a najtańszym województwem przekracza dziś 27 tys. zł. To kwota, dla której opłaca się przejechać Polskę z południa na północ. Pytanie tylko, czy niższa cena oznacza zawsze korzystniejszy zakup.
- Mapa cen na rynku wtórnym
- Co naprawdę kupujemy poza Warszawą
- Mazowsze i Pomorze – ceny, ale i jakość
- Czy opłaca się jechać po auto na drugi koniec Polski
- Rynek wtórny w województwach – kwiecień 2026 r.
- Czego nie pokazują średnie
- Wnioski praktyczne
Mapa cen na rynku wtórnym
Według najnowszego raportu Barometr AAA AUTO za kwiecień 2026 r. średnia cena auta używanego sprzedanego w Polsce wyniosła 51 234 zł. To wartość zbliżona do średniej z poprzednich miesięcy, ale ukrywa ona istotne różnice regionalne. Wystarczy zestawić ją z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto, które – zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2026 r. – w pierwszym kwartale 2026 r. osiągnęło poziom 9 562,88 zł, by zobaczyć, jak duże znaczenie dla domowego budżetu ma wybór miejsca zakupu.
Najtaniej w skali kraju kupowano samochody z drugiej ręki w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie przeciętna cena transakcyjna wyniosła 45 171 zł. Niewiele wyższe ceny notowano w województwie lubelskim (46 603 zł) oraz świętokrzyskim (46 787 zł). Na drugim biegunie znalazło się Mazowsze ze średnią ceną 72 659 zł, dalej Pomorze (65 438 zł) i Śląsk (63 230 zł). Różnica między czołówką a końcówką zestawienia sięgnęła zatem 27 488 zł – kwoty porównywalnej z trzykrotnością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Co naprawdę kupujemy poza Warszawą
Niższa średnia cena to z reguły nie efekt regionalnego rabatu, lecz pochodna struktury podaży. W województwach o najtańszych autach sprzedawano w kwietniu pojazdy starsze i bardziej wyeksploatowane. W warmińsko-mazurskim przeciętny wiek sprzedanego samochodu wyniósł 12 lat, a średni przebieg – 175 576 km. Na Lubelszczyźnie było to odpowiednio 12 lat i 180 950 km, w świętokrzyskim – 12 lat i 178 313 km. Tymczasem na Mazowszu średni wiek pojazdu wynosił 10 lat, a przebieg – 152 980 km, na Pomorzu zaś 10 lat i 158 277 km.
Innymi słowy, statystyczne auto z Olsztyna jest o dwa lata starsze od warszawskiego i ma na liczniku ponad 22 tys. km więcej. Przewaga cenowa stopnieje, gdy uwzględnimy przyszłe koszty napraw, wymiany elementów eksploatacyjnych i potencjalnie krótszy okres bezawaryjnej pracy. Dla części kupujących to akceptowalny kompromis, dla innych – pułapka, w której pozorna oszczędność z dnia zakupu szybko znika w warsztacie.
Mazowsze i Pomorze – ceny, ale i jakość
Najwyższe średnie ceny notowano w regionach, w których popyt jest największy, a sieć dealerska najgęstsza. W kwietniu 2026 r. na Mazowszu sprzedano 54 477 aut używanych, na Śląsku 34 636, a w Wielkopolsce 34 754. Warto zwrócić uwagę, że właśnie w tych województwach pojazdy są przeciętnie młodsze i mają mniejsze przebiegi. Wyższa cena odpowiada więc realnie lepszej jakości oferty, choć premia za młodszy egzemplarz bywa znacząca.
Czas oczekiwania na nabywcę pozostaje w skali kraju zbliżony i wynosi od 36 do 43 dni w zależności od regionu. Najszybciej, bo średnio w 36 dni, znajdowali kupca sprzedający w Podkarpackiem oraz na Warmii i Mazurach. Najdłużej – na Śląsku, gdzie sprzedaż zajmowała przeciętnie 43 dni. Różnice w tempie obrotu są więc znacznie mniejsze niż różnice cenowe.
Czy opłaca się jechać po auto na drugi koniec Polski
Decyzja o zakupie samochodu poza miejscem zamieszkania wymaga rachunku, który wykracza poza prostą różnicę w cenie ofertowej. Po pierwsze, koszt dojazdu i ewentualnego transportu auta do domu. Przejazd między Warszawą a Olsztynem to ok. 220 km w jedną stronę, między Warszawą a Lublinem – ok. 170 km. Po drugie, koszty rejestracji i ubezpieczenia, które są skalkulowane w oparciu o miejsce zamieszkania nabywcy, a nie sprzedającego, więc ten element jest neutralny względem lokalizacji zakupu. Po trzecie, koszt rzetelnej weryfikacji pojazdu – inspekcji w autoryzowanym serwisie lub u zaufanego mechanika, raportu z historii pojazdu i sprawdzenia stanu prawnego.
Karolína Topolová, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora sieci AAA AUTO, zwraca uwagę, że profil polskiego kupującego ewoluuje. Coraz mniej osób kieruje się wyłącznie ceną, a coraz więcej analizuje udokumentowaną historię pojazdu, jego rzeczywisty stan techniczny i źródło pochodzenia. Proces zakupu staje się – jak ujmuje to przedstawicielka spółki – bardziej świadomy i oparty na weryfikacji dostępnych informacji.
Niższa cena ofertowa w danym województwie nie musi oznaczać korzystniejszego zakupu. W województwach z najtańszymi autami przeciętny wiek pojazdu jest wyższy o rok–dwa, a przebieg sięga 175–180 tys. km. Przed podjęciem decyzji warto porównać nie tylko cenę, lecz także rocznik, przebieg, historię serwisową i koszt potencjalnej diagnostyki.
Rynek wtórny w województwach – kwiecień 2026 r.
Województwo
Średnia cena (zł)
Sprzedanych aut
Średni przebieg (km)
Średni wiek (lat) )
Czas sprzedaży (dni
Mazowieckie
72 659
54 477
152 980
10
41
Pomorskie
65 438
18 969
158 277
10
38
Śląskie
63 230
34 636
143 321
10
43
Wielkopolskie
60 868
34 754
149 240
10
39
Małopolskie
59 199
23 849
152 295
11
41
Łódzkie
58 780
17 687
158 262
11
38
Kujawsko-pomorskie
58 386
13 987
160 231
11
39
Dolnośląskie
58 143
22 630
163 890
11
41
Zachodniopomorskie
56 712
10 453
167 837
11
39
Podlaskie
55 986
6 010
158 590
11
38
Podkarpackie
55 341
10 014
159 567
11
36
Opolskie
52 456
4 550
165 025
11
37
Lubuskie
50 773
7 111
167 540
11
40
Świętokrzyskie
46 787
8 779
178 313
12
38
Lubelskie
46 603
11 221
180 950
12
38
Warmińsko-mazurskie
45 171
7 386
175 576
12
36
Źródło: Barometr AAA AUTO – raport za kwiecień 2026 r.
Czego nie pokazują średnie
Średnia cena w województwie jest wskaźnikiem orientacyjnym, a nie precyzyjnym narzędziem decyzyjnym. W każdym regionie funkcjonują równolegle różne segmenty rynku – od najtańszych aut o znacznych przebiegach po pojazdy prawie nowe, z udokumentowaną historią i pełną ochroną gwarancyjną. W kwietniu 2026 r. w skali kraju sprzedano 51 065 samochodów uznawanych za prawie nowe, których średnia cena wyniosła 169 523 zł, a przebieg – 26,6 tys. km. Te transakcje silnie ciążą na średnich regionalnych w dużych ośrodkach miejskich.
Z perspektywy kupującego liczy się więc nie tyle średnia z danego województwa, ile zestawienie konkretnej oferty – marki, modelu, rocznika, przebiegu, wyposażenia i historii – z analogicznymi ofertami w innych regionach. Warto sprawdzić, czy interesujący model można znaleźć w korzystniejszej cenie w sąsiednim województwie, ale różnica 5–10 tys. zł w cenie ofertowej rzadko uzasadnia kilkusetkilometrowy wyjazd, jeśli nie towarzyszy jej istotna przewaga w stanie technicznym.
Wnioski praktyczne
Polski rynek samochodów używanych jest silnie zróżnicowany regionalnie, ale różnice cenowe odzwierciedlają przede wszystkim odmienną strukturę oferty, a nie geograficzny rabat. Województwa wschodnie i Warmia z Mazurami oferują najtańsze auta, ale przeciętnie starsze i bardziej wyeksploatowane. Mazowsze, Pomorze i Śląsk to oferta droższa, lecz młodsza. Decyzja, dokąd pojechać po samochód, powinna wynikać z porównania konkretnych egzemplarzy, a nie z samej mapy średnich cen. Niezależnie od województwa kluczowe pozostają trzy elementy: udokumentowana historia pojazdu, sprawdzenie stanu technicznego u niezależnego mechanika oraz weryfikacja stanu prawnego w centralnej ewidencji.
