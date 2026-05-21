Mapa cen aut używanych za kwiecień 2026 r.: czy opłaca się jechać po samochód do innego województwa? Różnica sięga 27 488 zł

Mapa cen aut używanych za kwiecień 2026 r.: czy opłaca się jechać po samochód do innego województwa? Różnica sięga 27 488 zł

21 maja 2026, 06:56
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Barometr cen, samochody używane
Różnica w średniej cenie samochodu z drugiej ręki między najdroższym a najtańszym województwem przekracza dziś 27 tys. zł. To kwota, dla której opłaca się przejechać Polskę z południa na północ. Pytanie tylko, czy niższa cena oznacza zawsze korzystniejszy zakup.

Mapa cen na rynku wtórnym

Według najnowszego raportu Barometr AAA AUTO za kwiecień 2026 r. średnia cena auta używanego sprzedanego w Polsce wyniosła 51 234 zł. To wartość zbliżona do średniej z poprzednich miesięcy, ale ukrywa ona istotne różnice regionalne. Wystarczy zestawić ją z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto, które – zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2026 r. – w pierwszym kwartale 2026 r. osiągnęło poziom 9 562,88 zł, by zobaczyć, jak duże znaczenie dla domowego budżetu ma wybór miejsca zakupu.

Najtaniej w skali kraju kupowano samochody z drugiej ręki w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie przeciętna cena transakcyjna wyniosła 45 171 zł. Niewiele wyższe ceny notowano w województwie lubelskim (46 603 zł) oraz świętokrzyskim (46 787 zł). Na drugim biegunie znalazło się Mazowsze ze średnią ceną 72 659 zł, dalej Pomorze (65 438 zł) i Śląsk (63 230 zł). Różnica między czołówką a końcówką zestawienia sięgnęła zatem 27 488 zł – kwoty porównywalnej z trzykrotnością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Co naprawdę kupujemy poza Warszawą

Niższa średnia cena to z reguły nie efekt regionalnego rabatu, lecz pochodna struktury podaży. W województwach o najtańszych autach sprzedawano w kwietniu pojazdy starsze i bardziej wyeksploatowane. W warmińsko-mazurskim przeciętny wiek sprzedanego samochodu wyniósł 12 lat, a średni przebieg – 175 576 km. Na Lubelszczyźnie było to odpowiednio 12 lat i 180 950 km, w świętokrzyskim – 12 lat i 178 313 km. Tymczasem na Mazowszu średni wiek pojazdu wynosił 10 lat, a przebieg – 152 980 km, na Pomorzu zaś 10 lat i 158 277 km.

Innymi słowy, statystyczne auto z Olsztyna jest o dwa lata starsze od warszawskiego i ma na liczniku ponad 22 tys. km więcej. Przewaga cenowa stopnieje, gdy uwzględnimy przyszłe koszty napraw, wymiany elementów eksploatacyjnych i potencjalnie krótszy okres bezawaryjnej pracy. Dla części kupujących to akceptowalny kompromis, dla innych – pułapka, w której pozorna oszczędność z dnia zakupu szybko znika w warsztacie.

Mazowsze i Pomorze – ceny, ale i jakość

Najwyższe średnie ceny notowano w regionach, w których popyt jest największy, a sieć dealerska najgęstsza. W kwietniu 2026 r. na Mazowszu sprzedano 54 477 aut używanych, na Śląsku 34 636, a w Wielkopolsce 34 754. Warto zwrócić uwagę, że właśnie w tych województwach pojazdy są przeciętnie młodsze i mają mniejsze przebiegi. Wyższa cena odpowiada więc realnie lepszej jakości oferty, choć premia za młodszy egzemplarz bywa znacząca.

Czas oczekiwania na nabywcę pozostaje w skali kraju zbliżony i wynosi od 36 do 43 dni w zależności od regionu. Najszybciej, bo średnio w 36 dni, znajdowali kupca sprzedający w Podkarpackiem oraz na Warmii i Mazurach. Najdłużej – na Śląsku, gdzie sprzedaż zajmowała przeciętnie 43 dni. Różnice w tempie obrotu są więc znacznie mniejsze niż różnice cenowe.

Czy opłaca się jechać po auto na drugi koniec Polski

Decyzja o zakupie samochodu poza miejscem zamieszkania wymaga rachunku, który wykracza poza prostą różnicę w cenie ofertowej. Po pierwsze, koszt dojazdu i ewentualnego transportu auta do domu. Przejazd między Warszawą a Olsztynem to ok. 220 km w jedną stronę, między Warszawą a Lublinem – ok. 170 km. Po drugie, koszty rejestracji i ubezpieczenia, które są skalkulowane w oparciu o miejsce zamieszkania nabywcy, a nie sprzedającego, więc ten element jest neutralny względem lokalizacji zakupu. Po trzecie, koszt rzetelnej weryfikacji pojazdu – inspekcji w autoryzowanym serwisie lub u zaufanego mechanika, raportu z historii pojazdu i sprawdzenia stanu prawnego.

Karolína Topolová, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora sieci AAA AUTO, zwraca uwagę, że profil polskiego kupującego ewoluuje. Coraz mniej osób kieruje się wyłącznie ceną, a coraz więcej analizuje udokumentowaną historię pojazdu, jego rzeczywisty stan techniczny i źródło pochodzenia. Proces zakupu staje się – jak ujmuje to przedstawicielka spółki – bardziej świadomy i oparty na weryfikacji dostępnych informacji.

Ważne

Niższa cena ofertowa w danym województwie nie musi oznaczać korzystniejszego zakupu. W województwach z najtańszymi autami przeciętny wiek pojazdu jest wyższy o rok–dwa, a przebieg sięga 175–180 tys. km. Przed podjęciem decyzji warto porównać nie tylko cenę, lecz także rocznik, przebieg, historię serwisową i koszt potencjalnej diagnostyki.

Rynek wtórny w województwach – kwiecień 2026 r.

Województwo

Średnia cena (zł)

Sprzedanych aut

Średni przebieg (km)

Średni wiek (lat) )

Czas sprzedaży (dni

Mazowieckie

72 659

54 477

152 980

10

41

Pomorskie

65 438

18 969

158 277

10

38

Śląskie

63 230

34 636

143 321

10

43

Wielkopolskie

60 868

34 754

149 240

10

39

Małopolskie

59 199

23 849

152 295

11

41

Łódzkie

58 780

17 687

158 262

11

38

Kujawsko-pomorskie

58 386

13 987

160 231

11

39

Dolnośląskie

58 143

22 630

163 890

11

41

Zachodniopomorskie

56 712

10 453

167 837

11

39

Podlaskie

55 986

6 010

158 590

11

38

Podkarpackie

55 341

10 014

159 567

11

36

Opolskie

52 456

4 550

165 025

11

37

Lubuskie

50 773

7 111

167 540

11

40

Świętokrzyskie

46 787

8 779

178 313

12

38

Lubelskie

46 603

11 221

180 950

12

38

Warmińsko-mazurskie

45 171

7 386

175 576

12

36

Źródło: Barometr AAA AUTO – raport za kwiecień 2026 r.

Czego nie pokazują średnie

Średnia cena w województwie jest wskaźnikiem orientacyjnym, a nie precyzyjnym narzędziem decyzyjnym. W każdym regionie funkcjonują równolegle różne segmenty rynku – od najtańszych aut o znacznych przebiegach po pojazdy prawie nowe, z udokumentowaną historią i pełną ochroną gwarancyjną. W kwietniu 2026 r. w skali kraju sprzedano 51 065 samochodów uznawanych za prawie nowe, których średnia cena wyniosła 169 523 zł, a przebieg – 26,6 tys. km. Te transakcje silnie ciążą na średnich regionalnych w dużych ośrodkach miejskich.

Z perspektywy kupującego liczy się więc nie tyle średnia z danego województwa, ile zestawienie konkretnej oferty – marki, modelu, rocznika, przebiegu, wyposażenia i historii – z analogicznymi ofertami w innych regionach. Warto sprawdzić, czy interesujący model można znaleźć w korzystniejszej cenie w sąsiednim województwie, ale różnica 5–10 tys. zł w cenie ofertowej rzadko uzasadnia kilkusetkilometrowy wyjazd, jeśli nie towarzyszy jej istotna przewaga w stanie technicznym.

Wnioski praktyczne

Polski rynek samochodów używanych jest silnie zróżnicowany regionalnie, ale różnice cenowe odzwierciedlają przede wszystkim odmienną strukturę oferty, a nie geograficzny rabat. Województwa wschodnie i Warmia z Mazurami oferują najtańsze auta, ale przeciętnie starsze i bardziej wyeksploatowane. Mazowsze, Pomorze i Śląsk to oferta droższa, lecz młodsza. Decyzja, dokąd pojechać po samochód, powinna wynikać z porównania konkretnych egzemplarzy, a nie z samej mapy średnich cen. Niezależnie od województwa kluczowe pozostają trzy elementy: udokumentowana historia pojazdu, sprawdzenie stanu technicznego u niezależnego mechanika oraz weryfikacja stanu prawnego w centralnej ewidencji.

Ulga termomodernizacyjna przed odbiorem domu. Fiskus daje zielone światło, ale uwaga na opis na fakturze
Frankowicze: TSUE rozbił główny argument banków. Pozew można złożyć nawet po latach od spłaty kredytu
Kupujesz klimatyzację z funkcją grzania? Skarbówka zmieniła zdanie – ulgi termomodernizacyjnej nie będzie
Źródło: INFOR
