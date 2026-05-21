Mapa cen aut używanych za kwiecień 2026 r.: czy opłaca się jechać po samochód do innego województwa? Różnica sięga 27 488 zł

Różnica w średniej cenie samochodu z drugiej ręki między najdroższym a najtańszym województwem przekracza dziś 27 tys. zł. To kwota, dla której opłaca się przejechać Polskę z południa na północ. Pytanie tylko, czy niższa cena oznacza zawsze korzystniejszy zakup.

Mapa cen na rynku wtórnym

Według najnowszego raportu Barometr AAA AUTO za kwiecień 2026 r. średnia cena auta używanego sprzedanego w Polsce wyniosła 51 234 zł. To wartość zbliżona do średniej z poprzednich miesięcy, ale ukrywa ona istotne różnice regionalne. Wystarczy zestawić ją z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto, które – zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2026 r. – w pierwszym kwartale 2026 r. osiągnęło poziom 9 562,88 zł, by zobaczyć, jak duże znaczenie dla domowego budżetu ma wybór miejsca zakupu.

samochody używane, parking

Najtaniej w skali kraju kupowano samochody z drugiej ręki w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie przeciętna cena transakcyjna wyniosła 45 171 zł. Niewiele wyższe ceny notowano w województwie lubelskim (46 603 zł) oraz świętokrzyskim (46 787 zł). Na drugim biegunie znalazło się Mazowsze ze średnią ceną 72 659 zł, dalej Pomorze (65 438 zł) i Śląsk (63 230 zł). Różnica między czołówką a końcówką zestawienia sięgnęła zatem 27 488 zł – kwoty porównywalnej z trzykrotnością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Co naprawdę kupujemy poza Warszawą

Niższa średnia cena to z reguły nie efekt regionalnego rabatu, lecz pochodna struktury podaży. W województwach o najtańszych autach sprzedawano w kwietniu pojazdy starsze i bardziej wyeksploatowane. W warmińsko-mazurskim przeciętny wiek sprzedanego samochodu wyniósł 12 lat, a średni przebieg – 175 576 km. Na Lubelszczyźnie było to odpowiednio 12 lat i 180 950 km, w świętokrzyskim – 12 lat i 178 313 km. Tymczasem na Mazowszu średni wiek pojazdu wynosił 10 lat, a przebieg – 152 980 km, na Pomorzu zaś 10 lat i 158 277 km.

Innymi słowy, statystyczne auto z Olsztyna jest o dwa lata starsze od warszawskiego i ma na liczniku ponad 22 tys. km więcej. Przewaga cenowa stopnieje, gdy uwzględnimy przyszłe koszty napraw, wymiany elementów eksploatacyjnych i potencjalnie krótszy okres bezawaryjnej pracy. Dla części kupujących to akceptowalny kompromis, dla innych – pułapka, w której pozorna oszczędność z dnia zakupu szybko znika w warsztacie.

Mazowsze i Pomorze – ceny, ale i jakość

Najwyższe średnie ceny notowano w regionach, w których popyt jest największy, a sieć dealerska najgęstsza. W kwietniu 2026 r. na Mazowszu sprzedano 54 477 aut używanych, na Śląsku 34 636, a w Wielkopolsce 34 754. Warto zwrócić uwagę, że właśnie w tych województwach pojazdy są przeciętnie młodsze i mają mniejsze przebiegi. Wyższa cena odpowiada więc realnie lepszej jakości oferty, choć premia za młodszy egzemplarz bywa znacząca.

Czas oczekiwania na nabywcę pozostaje w skali kraju zbliżony i wynosi od 36 do 43 dni w zależności od regionu. Najszybciej, bo średnio w 36 dni, znajdowali kupca sprzedający w Podkarpackiem oraz na Warmii i Mazurach. Najdłużej – na Śląsku, gdzie sprzedaż zajmowała przeciętnie 43 dni. Różnice w tempie obrotu są więc znacznie mniejsze niż różnice cenowe.

Czy opłaca się jechać po auto na drugi koniec Polski

Decyzja o zakupie samochodu poza miejscem zamieszkania wymaga rachunku, który wykracza poza prostą różnicę w cenie ofertowej. Po pierwsze, koszt dojazdu i ewentualnego transportu auta do domu. Przejazd między Warszawą a Olsztynem to ok. 220 km w jedną stronę, między Warszawą a Lublinem – ok. 170 km. Po drugie, koszty rejestracji i ubezpieczenia, które są skalkulowane w oparciu o miejsce zamieszkania nabywcy, a nie sprzedającego, więc ten element jest neutralny względem lokalizacji zakupu. Po trzecie, koszt rzetelnej weryfikacji pojazdu – inspekcji w autoryzowanym serwisie lub u zaufanego mechanika, raportu z historii pojazdu i sprawdzenia stanu prawnego.

Karolína Topolová, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora sieci AAA AUTO, zwraca uwagę, że profil polskiego kupującego ewoluuje. Coraz mniej osób kieruje się wyłącznie ceną, a coraz więcej analizuje udokumentowaną historię pojazdu, jego rzeczywisty stan techniczny i źródło pochodzenia. Proces zakupu staje się – jak ujmuje to przedstawicielka spółki – bardziej świadomy i oparty na weryfikacji dostępnych informacji.

Ważne Niższa cena ofertowa w danym województwie nie musi oznaczać korzystniejszego zakupu. W województwach z najtańszymi autami przeciętny wiek pojazdu jest wyższy o rok–dwa, a przebieg sięga 175–180 tys. km. Przed podjęciem decyzji warto porównać nie tylko cenę, lecz także rocznik, przebieg, historię serwisową i koszt potencjalnej diagnostyki.

Rynek wtórny w województwach – kwiecień 2026 r.

Województwo Średnia cena (zł) Sprzedanych aut Średni przebieg (km) Średni wiek (lat) ) Czas sprzedaży (dni Mazowieckie 72 659 54 477 152 980 10 41 Pomorskie 65 438 18 969 158 277 10 38 Śląskie 63 230 34 636 143 321 10 43 Wielkopolskie 60 868 34 754 149 240 10 39 Małopolskie 59 199 23 849 152 295 11 41 Łódzkie 58 780 17 687 158 262 11 38 Kujawsko-pomorskie 58 386 13 987 160 231 11 39 Dolnośląskie 58 143 22 630 163 890 11 41 Zachodniopomorskie 56 712 10 453 167 837 11 39 Podlaskie 55 986 6 010 158 590 11 38 Podkarpackie 55 341 10 014 159 567 11 36 Opolskie 52 456 4 550 165 025 11 37 Lubuskie 50 773 7 111 167 540 11 40 Świętokrzyskie 46 787 8 779 178 313 12 38 Lubelskie 46 603 11 221 180 950 12 38 Warmińsko-mazurskie 45 171 7 386 175 576 12 36

Źródło: Barometr AAA AUTO – raport za kwiecień 2026 r.

Czego nie pokazują średnie

Średnia cena w województwie jest wskaźnikiem orientacyjnym, a nie precyzyjnym narzędziem decyzyjnym. W każdym regionie funkcjonują równolegle różne segmenty rynku – od najtańszych aut o znacznych przebiegach po pojazdy prawie nowe, z udokumentowaną historią i pełną ochroną gwarancyjną. W kwietniu 2026 r. w skali kraju sprzedano 51 065 samochodów uznawanych za prawie nowe, których średnia cena wyniosła 169 523 zł, a przebieg – 26,6 tys. km. Te transakcje silnie ciążą na średnich regionalnych w dużych ośrodkach miejskich.

Z perspektywy kupującego liczy się więc nie tyle średnia z danego województwa, ile zestawienie konkretnej oferty – marki, modelu, rocznika, przebiegu, wyposażenia i historii – z analogicznymi ofertami w innych regionach. Warto sprawdzić, czy interesujący model można znaleźć w korzystniejszej cenie w sąsiednim województwie, ale różnica 5–10 tys. zł w cenie ofertowej rzadko uzasadnia kilkusetkilometrowy wyjazd, jeśli nie towarzyszy jej istotna przewaga w stanie technicznym.

Wnioski praktyczne

Polski rynek samochodów używanych jest silnie zróżnicowany regionalnie, ale różnice cenowe odzwierciedlają przede wszystkim odmienną strukturę oferty, a nie geograficzny rabat. Województwa wschodnie i Warmia z Mazurami oferują najtańsze auta, ale przeciętnie starsze i bardziej wyeksploatowane. Mazowsze, Pomorze i Śląsk to oferta droższa, lecz młodsza. Decyzja, dokąd pojechać po samochód, powinna wynikać z porównania konkretnych egzemplarzy, a nie z samej mapy średnich cen. Niezależnie od województwa kluczowe pozostają trzy elementy: udokumentowana historia pojazdu, sprawdzenie stanu technicznego u niezależnego mechanika oraz weryfikacja stanu prawnego w centralnej ewidencji.