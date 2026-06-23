Masz taką emeryturę? Nie musisz już płacić tej opłaty. Znamy nowy limit i stawki abonamentu RTV

Polscy emeryci, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą legalnie przestać płacić za telewizor i radio. Wszystko zależy od wysokości ich świadczenia, które według przepisów nie może przekraczać połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Na podstawie oficjalnych danych GUS wyliczono nowy, kluczowy limit dochodowy obowiązujący w 2026 roku. Wynosi on dokładnie 4451,78 zł brutto - każdy, kto pobiera mniejsze świadczenie, jest całkowicie zwolniony z opłacania abonamentu RTV. Jakie nowe stawki i kary czekają na pozostałych użytkowników?

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Wyższe stawki abonamentu RTV od 2026 roku. Ile wynosi kara?

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) potwierdził w swoim wyroku, że abonament RTV ma obowiązek opłacać każdy właściciel odbiornika zdolnego do natychmiastowego odbierania sygnału telewizyjnego lub radiowego. Zgodnie z wykładnią sądu, definicja ta obejmuje obecnie nie tylko tradycyjne odbiorniki, ale także sprawne laptopy, tablety oraz smartfony, o ile technicznie umożliwiają one odbiór programów. Poczta Polska regularnie przeprowadza kontrole. Najczęściej dotykają one przedsiębiorstwa, choć mogą zdarzyć się także w domach prywatnych. Warto wiedzieć, że osoby prywatne w ramach jednej opłaty mogą posiadać dowolną liczbę odbiorników w domu i w samochodzie. Z kolei firmy mają obowiązek płacić za każdy pojedynczy sprzęt (w tym za każde radio w aucie służbowym). Weszły w życie nowe, wyższe stawki opłat abonamentowych:

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9,50 zł miesięcznie za sam odbiornik radiowy (wzrost z 8,70 zł).

30,50 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub zestaw TV + radio (wzrost z 27,30 zł).

Ile wynosi kara za brak rejestracji sprzętu?

Unikanie rejestracji sprzętu wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi. Wysokość kary stanowi równowartość 30-krotności miesięcznej stawki abonamentowej obowiązującej w dniu kontroli. Wynosi ona:

915 zł - za niezarejestrowany odbiornik telewizyjny lub zestaw telewizyjno-radiowy.

285 zł - za brak rejestracji samego odbiornika radiowego.

W przypadku, gdy sprzęt był wcześniej zarejestrowany, ale zaprzestano opłat, Poczta Polska nie nakłada kary sztywnej. Nalicza wówczas zaległy abonament wraz z odsetkami podatkowymi (wynoszącymi 11 proc. w skali roku) za okres do 5 lat wstecz.

Kto nie musi płacić? Pełna lista zwolnionych

Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje szerokiej grupie osób. Oprócz kryterium dochodowego dla emerytów (wiek 60+ z emeryturą do 4451,78 zł brutto), z opłat całkowicie zwolnieni są również:

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Seniorzy po 75. roku życia - niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia i bez konieczności składania wniosków (zwolnienie z mocy prawa).

Osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne - w powiatowych urzędach pracy.

Kombatanci i weterani - będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jak załatwić zwolnienie? Formalności krok po kroku

Warto pamiętać, że poza osobami powyżej 75. roku życia, zwolnienie nie nalicza się automatycznie. Aby legalnie przestać płacić, musisz osobiście dopełnić formalności w placówce pocztowej:

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Zgłoś się na pocztę z dowodem osobistym oraz dokumentem potwierdzającym uprawnienie (w przypadku emerytów jest to tegoroczna decyzja ZUS/KRUS o wysokości emerytury lub odcinek świadczenia). Podpisz oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia na specjalnym formularzu, który otrzymasz w okienku.

Złożenie wniosku zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności. Chroni to natychmiast przed niespodziewaną karą podczas kontroli.

Ile zaoszczędzisz, płacąc za rok z góry?

Płacąc za cały rok z góry, zyskujesz 10 proc. zniżki od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pod warunkiem, że dokonasz pełnej wpłaty do 25 stycznia danego roku. W przypadku posiadania samego odbiornika telewizyjnego (lub pakietu telewizora z radiem) standardowy koszt przy opłatach co miesiąc wynosi 366 zł rocznie, natomiast płacąc z góry, wydasz 329,40 zł, co oznacza, że zaoszczędzisz dokładnie 36,60 zł w skali roku. Jeśli zarejestrowałeś wyłącznie odbiornik radiowy, koszt miesięczny sumuje się do 114 zł rocznie, a jednorazowa płatność za 12 miesięcy wynosi 102,60 zł - w ten sposób zostaje Ci w kieszeni 11,40 zł.

Co zrobić w przypadku zmiany adresu zamieszkania?

W przypadku zmiany adresu zamieszkania masz ustawowy obowiązek powiadomić Pocztę Polską o nowych danych w ciągu 14 dni. Przeprowadzka, sprzedaż mieszkania czy wyjazd za granicę nie zwalniają automatycznie z opłat, ponieważ rejestracja abonamentu jest przypisana do konkretnej osoby, a nie do budynku. Jeśli nie zaktualizujesz danych, poczta będzie wysyłać upomnienia na stary adres, a dług i odsetki będą rosły. Formalności związane ze zmianą adresu możesz załatwić na dwa wygodne sposoby:

Przez internet (najszybciej): Wejdź na oficjalną stronę i wypełnij dedykowany formularz w zakładce Zmiana danych adresowych Poczty Polskiej. System poprosi Cię o podanie starych danych oraz nowego adresu korespondencyjnego. Po przetworzeniu zgłoszenia otrzymasz pocztą oficjalne zawiadomienie potwierdzające aktualizację.

Osobiście na poczcie: Udaj się do dowolnej placówki Poczty Polskiej z dowodem osobistym. Pracownik okienka wyda Ci papierowy formularz zgłoszenia zmiany danych, który musisz wypełnić i podpisać na miejscu.

Warto pamiętać, że jeśli pod starym adresem zostawiasz telewizor (np. sprzedajesz mieszkanie wraz z wyposażeniem), sam wpis o nowym adresie nie wystarczy. W takiej sytuacji musisz oficjalnie wyrejestrować stary sprzęt, a nowy właściciel nieruchomości powinien zarejestrować go na swoje nazwisko.

Jak krok po kroku wyrejestrować odbiornik?

Aby wyrejestrować odbiornik RTV, musisz zgłosić się osobiście do placówki Poczty Polskiej lub załatwić sprawę przez internet na stronie Poczty Polskiej RTV. Wypełniasz tam specjalny formularz zgłoszenia zaprzestania używania odbiorników radiowych i telewizyjnych, podając swój indywidualny numer identyfikacyjny abonenta. W ciągu kilku dni roboczych Poczta Polska wyśle na Twój adres listowne potwierdzenie wyrejestrowania sprzętu. Bardzo ważne jest, aby zachować ten dokument na wypadek ewentualnej kontroli, ponieważ to na Tobie spoczywa obowiązek udowodnienia, że formalności zostały dopełnione. Zaprzestanie płacenia bez oficjalnego wyrejestrowania skutkuje naliczaniem długu oraz surową karą finansową.

Jak przepisać abonament na inną osobę (np. na współmałżonka)?

Przepisanie abonamentu na inną osobę, na przykład na współmałżonka, wymaga jednoczesnego wyrejestrowania sprzętu przez dotychczasowego właściciela i rejestracji przez nowego użytkownika. Dotychczasowy abonent musi złożyć wspomniany formularz wyrejestrowania odbiornika, natomiast współmałżonek musi w tym samym czasie dokonać nowej rejestracji na swoje nazwisko. Można to zrobić podczas jednej wizyty na poczcie lub online przez internetowy formularz rejestracji. Taka operacja jest szczególnie ważna, gdy starszy współmałżonek nabywa uprawnienia do zwolnienia z opłat (np. kończy 75 lat), a sprzęt był do tej pory zarejestrowany na drugą osobę, która takich ulg nie posiada.