REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek chorobowy » ZUS: zasiłek chorobowy przyznamy tylko na wniosek. Samo zwolnienie lekarskie e-ZLA nie wystarcza. Trzeba zmieścić się w terminie i podać numer konta

ZUS: zasiłek chorobowy przyznamy tylko na wniosek. Samo zwolnienie lekarskie e-ZLA nie wystarcza. Trzeba zmieścić się w terminie i podać numer konta

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 22:42
Zwolnienie lekarskie, L4, e-ZLA, choroba, chorobowe
ZUS: zasiłek chorobowy tylko na wniosek. Samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy. Trzeba pilnować tego terminu i wpisać numer rachunku bankowego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie, aby otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS-u. Świadczenie wypłacane jest osobom ubezpieczonym na wniosek, dlatego warto pilnować terminu jego złożenia i pamiętać o wpisaniu numeru rachunku bankowego.

Komu ZUS przyzna zasiłek chorobowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, które są niezdolne do pracy z powodu choroby i mają to potwierdzone zwolnieniem lekarskim (e-ZLA). Jednak samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku o zasiłek chorobowy - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

REKLAMA

REKLAMA

Kto składa wniosek o zasiłek chorobowy?

Wniosek do ZUS-u składają m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, a także osoby po ustaniu zatrudnienia. Dla przedsiębiorców i osób współpracujących z osobą prowadzącą działalność właściwym formularzem jest Z-3b lub ZAS-53. Osoby, które ubiegają się o zasiłek po ustaniu zatrudnienia, powinny złożyć wniosek ZAS-53 wraz z oświadczeniem Z-10, jeśli jest to pierwsze zwolnienie po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

W przypadku pracowników i zleceniobiorców, którym zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie płatnik składek, wniosek do ZUS-u przekazuje pracodawca lub zleceniodawca na formularzach Z-3 lub Z-3a. Jeśli zostanie wystawione kolejne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) obejmujące okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek na formularzu Z-3 lub Z-3a wypełniane jest w ograniczonym zakresie. W takiej sytuacji można również skorzystać z formularza ZAS-12.

Chcesz pieniądze na konto? Wpisz numer rachunku!

Aby ZUS mógł przekazać świadczenie na konto, za każdym razem we wniosku o zasiłek należy wpisać numer rachunku bankowego. Brak tej informacji oznacza, że pieniądze zostaną wysłane przekazem pocztowym. Zdarza się, że świadczeniobiorcy lub płatnicy składek pomijają tę rubrykę, zwłaszcza przy wnioskach składanych za kolejny okres niezdolności do pracy. Warto zwrócić na to uwagę i upewnić się, czy numer rachunku został wpisany – dodaje rzeczniczka.

Posiadanie konta w banku to bezpieczny i wygodny sposób zarządzania pieniędzmi. Gotówka łatwo może stać się celem złodziei, natomiast środki zgromadzone na koncie są bezpieczne i zawsze dostępne. Pieniądze wpływają na konto na czas, bez konieczności czekania na listonosza, a korzystać z nich można w każdej chwili, także podczas urlopu czy pobytu w sanatorium. Konto bankowe to wygoda, ponieważ umożliwia szybkie opłacanie rachunków, robienie zakupów i wypłacanie gotówki w dowolnym momencie.

Zaległości i spóźnienie mogą pozbawić prawa do zasiłku chorobowego

Przedsiębiorcy, osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a także osoby fizyczne i duchowni będący płatnikami składek na własne ubezpieczenia powinni pamiętać, że zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeśli w dniu powstania prawa do świadczenia mają zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekraczające 1% minimalnego wynagrodzenia. Prawo do wypłaty świadczenia powstanie dopiero po spłacie zadłużenia. Równie ważne jest, aby nie odkładać złożenia wniosku o zasiłek na później. Roszczenie o jego wypłatę przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje. Opóźnienie w złożeniu wniosku lub zaległości w opłacaniu składek mogą więc spowodować utratę prawa do chorobowego.

Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem PUE/eZUS.

REKLAMA

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy wynosi co do zasady 80% podstawy wymiaru, czyli średniego wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy. W pewnych sytuacjach świadczenie jest wyższe i wynosi 100% podstawy. Dotyczy to okresu ciąży, wypadków w drodze do pracy lub z pracy oraz badań i zabiegów związanych z dawstwem komórek, tkanek i narządów.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie. Przykład jednej osoby
15 sty 2026

Pomoc z opieki społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?
Podniosłeś rękę na ratownika? Od nowego roku to bilet w jedną stronę za kratki. Sądy mają surowiej i natychmiast karać agresorów
15 sty 2026

Od ok. dwóch tygodni w Polsce obowiązuje nowa rzeczywistość prawna. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uderzyć ratownika medycznego lub znieważyć policjanta, nie wykpi się już grzywną. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie drakońskie kary za ataki na służby mundurowe i medyków. Państwo mówi dość agresji wobec tych, którzy przyjeżdżają na ratunek. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło.
Media społecznościowe dopiero od 15 roku życia. Szefowa MEN zdradza szczegóły projektu
15 sty 2026

Korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież budzi kontrowersje na całym świecie, zaś część krajów rozważa wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych. W gronie tym znalazła się również Polska. Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała w czwartek, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania ze szkodliwych treści - powiedziała.
Nowe 1000 plus dla seniorów. Ustawa w mocy od 14 stycznia 2026 r. Kto musi złożyć wniosek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.? Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
15 sty 2026

Uwaga: ustawa dot. zmian w zakresie bonu ciepłowniczego jest w mocy od 14 stycznia 2026 r. Mimo że wnioski na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane dopiero od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, nowo wprowadzona ustawa umożliwia władzom samorządowym pozostawienie wniosków bez rozpoznania, co w praktyce oznacza brak wypłaty środków. Czy seniorzy i inne osoby stracą nawet 1000 zł? Pokrótce analizujemy najważniejsze założenia związane z nowymi przepisami.

REKLAMA

Trudniejszy start zawodowy dla młodych. Co zmienia rynek pracy?
15 sty 2026

W ubiegłym roku na rynku pracy opublikowano o jedną trzecią mniej ofert dla osób rozpoczynających karierę zawodową niż w 2024 roku – informuje „Rzeczpospolita"
W 2026 roku drożej o 100% (w niektórych sprawach o 50%) za czynności adwokatów i radców prawnych
15 sty 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że od 1 stycznia 2026 r. obowiązują wyższe stawki minimalne za czynności adwokatów i radców prawnych, obejmujące zarówno koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu, jak i stawki minimalne przy pełnomocnictwie z wyboru.
Wyrok: gmina ma zapłacić właścicielowi mieszkania 67 tys. zł z odsetkami jako odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego na eksmisję zadłużonego najemcy
15 sty 2026

Polski rynek wynajmu mieszkań daleki jest od normalności. Sytuacja na rynku najmu mieszkań jest z pewnością daleka od normalności. Problemy eksmisyjne istnieją od wielu lat i mają charakter systemowy o czym niedawno przypomniał Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgłaszają się do niego właściciele mieszkań mający spore problemy z pozbyciem się uciążliwych lokatorów. Okazuje się, że obecna sytuacja wywiera negatywny wpływ również na gminne finanse. Niedawno lokalne media zwróciły uwagę na wysoką kwotę (70 tys. zł), którą właściciel jednego z toruńskich mieszkań uzyskał przed sądem od gminy za długotrwałe niezapewnienie przez gminę lokum socjalnego dla zadłużonych lokatorów - wobec których w 2012 roku (!) zapadł wyrok eksmisyjny. Mowa o sytuacji, w której lokatorzy nie płacą czynszu już od … około 15 lat.
NSA broni obywatela, który zabudował sobie balkon i dostał nakaz rozbiórki: Prawo budowlane tego typu prac nie reguluje
15 sty 2026

W mediach pojawiają się co jakiś czas informacje trwożące mieszkańców bloków, którzy postanowili zabudować sobie balkon. Czy faktycznie muszą się bać, że nie wystąpili o pozwolenie na budowę, czy rozbudowę? Czy muszą obawiać się nakazu usunięcia tej zabudowy (rozbiórki) na własny koszt? Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - wyrażonym w cytowanym niżej wyroku - zabudowa balkonu witryną szklaną w ramach PCV nie daje podstaw do kwalifikacji robót do rozbudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane. NSA uznał, że tego typu konstrukcji nie regulują wprost przepisy Prawa budowlanego. A zatem - zdaniem sądu - nie trzeba występować o pozwolenie na budowę ani zgłaszać takich prac do nadzoru budowlanego. Ponadto § 14a ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych dopuszcza wprost instalowanie na budynku mieszkalnym wielorodzinnym urządzeń związanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania, jak: kraty, żaluzje, rolety, zabudowy balkonów i loggii.

REKLAMA

Młodego ojca nie można zwolnić przez 12 miesięcy. Jednak od tej zasady jest wyjątek. Wskazał na niego Sąd Najwyższy
14 sty 2026

Nie tylko matki, ale również ojcowie podlegają na gruncie prawa pracy ochronie związanej z rodzicielstwem. Jednym z jej przejawów, jest ochrona trwałości stosunku pracy. Jednak istnieją przypadki, w których pracodawca ma prawo odmówić rodzicom ochrony. Dlaczego?
Ulga prorodzinna przy opiece naprzemiennej po rozwodzie. Skarbówka wyjaśnia: próg dochodowy, porozumienie rodziców i granice samodzielnego rozliczenia
15 sty 2026

Rozwód, opieka naprzemienna i podatki coraz częściej spotykają się w jednym punkcie. Skarbówka regularnie dostaje pytania od rodziców, którzy po rozstaniu nadal wspólnie wychowują dzieci, dzielą koszty i próbują zrozumieć, jak w takiej rzeczywistości działa ulga prorodzinna.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA