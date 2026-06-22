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Nawet 2140,68 zł miesięcznie dla osób po 50. roku życia. Nowe stawki od 1 czerwca 2026 roku

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22 czerwca 2026, 12:10
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior, pieniądze
Nawet 2140,68 zł miesięcznie dla osób po 50. roku życia. Nowe stawki od 1 czerwca 2026 roku
Shutterstock
Shutterstock

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Od 1 czerwca 2026 roku weszły w życie nowe, wyższe stawki świadczeń dla osób poszukujących pracy. Szczególnie zyskała grupa dojrzałych pracowników. Osoby, które ukończyły 50 lat, mogą liczyć na wyższe przelewy oraz znacznie dłuższy okres pobierania wsparcia. Oto szczegóły.

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Staż pracy kluczem do wyższej kasy. Jak dzielone są stawki w zasiłku dla bezrobotnych?

Nowy mechanizm naliczania zasiłków mocno promuje osoby z długą historią składkową. Wysokość przelewu z urzędu pracy zależy od tego, ile lat przepracowałeś:

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  • Pracownicy 50+ z długim stażem (minimum 20 lat): Przysługuje im stawka podwyższona do 120 proc. bazy. Przez pierwsze 90 dni dostaną 2140,68 zł brutto, a w kolejnych miesiącach kwota ta wyniesie 1681,06 zł brutto. To realna podwyżka o kilkadziesiąt do ponad 140 złotych na rękę w stosunku do poprzedniego okresu.
  • Osoby ze stażem poniżej 20 lat: Otrzymują standardowe 100 proc. kwoty bazowej. Przekłada się to na 1783,90 zł brutto na start (przez pierwsze 3 miesiące) oraz 1400,90 zł brutto w dalszym etapie.

Rok spokoju zamiast pół roku. Dłuższy parasol ochronny

Większość bezrobotnych w Polsce może pobierać zasiłek jedynie przez 180 dni. Osoby po pięćdziesiątce z co najmniej 20-letnim stażem zawodowym są jednak traktowane priorytetowo. Państwo gwarantuje im wypłatę świadczenia przez pełne 365 dni. Taki sam, roczny okres ochronny przysługuje również kilku innym grupom w trudnej sytuacji życiowej:

  • Rodzicom samotnie wychowującym dzieci do 18. roku życia (lub do 24. roku życia, jeśli dziecko z niepełnosprawnością uczy się dalej).
  • Posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
  • Osobom z orzeczoną niepełnosprawnością.
  • Małżeństwom, w których partner również stracił pracę i nie ma już prawa do własnego zasiłku.

Warto wiedzieć: Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli w trakcie pobierania pieniędzy urodzi się dziecko (o okres zasiłku macierzyńskiego). Zostanie jednak skrócony, jeśli urząd skieruje Cię na płatny staż, szkolenie lub roboty publiczne.

Warunki konieczne do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych

Pieniądze nie są przyznawane automatycznie każdemu, kto stracił etat. Trzeba przejść przez urzędową weryfikację, która opiera się na trzech filarach:

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  1. Oficjalny status: Konieczna jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy (można to zrobić zdalnie).
  2. Zasada 18 miesięcy: Trzeba udowodnić, że w okresie półtora roku przed rejestracją przepracowało się łącznie minimum 365 dni.
  3. Legalne składki: W tym okresie pracodawca musiał odprowadzać składki na Fundusz Pracy, a pensja nie mogła być niższa od minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Kiedy urząd nie da ani grosza? Uwaga na te pułapki

Istnieje długa lista sytuacji, w których urząd pracy odmówi przyznania zasiłku lub natychmiast go cofnie. Najczęstsze powody to:

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  • Sposób rozstania z firmą: Jeśli sam zwolniłeś się z pracy lub podpisałeś porozumienie stron w ciągu pół roku przed rejestracją, zasiłek zostanie zamrożony (wyjątkiem jest np. bankructwo zakładu pracy czy grupowe redukcje etatów).
  • Zwolnienie dyscyplinarne: Wyrzucenie z pracy z winy pracownika blokuje natychmiastowe wsparcie.
  • Brak współpracy: Odrzucenie oferty pracy, propozycji stażu, kursu doszkalającego, a nawet odmowa pójścia na zalecone badania lekarskie kończy się utratą statusu bezrobotnego.
  • Własny biznes na "małym ZUS-ie": Przedsiębiorcy, którzy opłacali preferencyjne, obniżone składki, często nie spełniają kryterium minimalnej podstawy wymiaru składek i zostają bez prawa do zasiłku.
  • Inne źródła dochodu: Ukrywanie dodatkowych zarobków lub pobieranie innych świadczeń przekraczających połowę płacy minimalnej.

Premia dla firm za zatrudnienie dojrzałego pracownika

Nowe przepisy to nie tylko pomoc dla bezrobotnych, ale też silny bodziec dla biznesu. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się dać etat osobie po 50. roku życia, otrzymają od państwa potężny zastrzyk gotówki. Przez 12 miesięcy przysługuje im zwrot koszów w wysokości połowy pensji minimalnej. Przy obecnym najniższym krajowym wynagrodzeniu (4806 zł brutto) firma zyskuje 2403 zł dopłaty co miesiąc. Co ciekawe, jeśli zatrudniany pracownik 50+ ma już prawo do emerytury, okres tego dofinansowania wydłuża się dwukrotnie - aż do 24 miesięcy. Wnioski o przyznanie statusu bezrobotnego oraz naliczenie zasiłku można składać w lokalnych urzędach pracy wraz z kompletem świadectw pracy i dokumentów z ZUS.

Czy każdy po 50. roku życia dostanie automatycznie 2140,68 zł?

Nie. Wiek to tylko jeden z dwóch głównych warunków. Aby otrzymać maksymalną kwotę, bezrobotny musi udokumentować co najmniej 20-letni ogólny staż pracy. Osoby starsze z krótszym stażem otrzymają kwotę podstawową (1783,90 zł).

Zwolniłem się za porozumieniem stron. Czy dostanę zasiłek od razu?

Nie. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub z własnej inicjatywy powoduje, że prawo do zasiłku zostaje zawieszone na okres 90 dni od momentu rejestracji. Wyjątkiem są sytuacje, gdy rozstanie nastąpiło z winy zakładu pracy (np. redukcja etatów lub likwidacja firmy).

Czy prowadzenie działalności gospodarczej liczy się do stażu pracy?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Okres prowadzenia firmy wlicza się do stażu wymaganego do zasiłku tylko wtedy, gdy przedsiębiorca odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od podstawy nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Osoby korzystające z "Ulgi na start" lub "Małego ZUS-u" (poniżej pensji minimalnej) mogą mieć problem z uzyskaniem prawa do świadczenia.

Czy w trakcie pobierania zasiłku można dorobić?

Tak, ale zarobki są ściśle limitowane. Osoba bezrobotna może uzyskiwać inne dochody (np. z umowy o dzieło czy najmu), pod warunkiem że ich miesięczna kwota nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia. Każdy taki przychód trzeba jednak bezwzględnie zgłosić do urzędu pracy.

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Źródło: INFOR
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