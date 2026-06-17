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Nowe 2150 zł dla seniora. Rząd wprowadza ważny limit, wielu obejdzie się smakiem

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17 czerwca 2026, 15:00
[Data aktualizacji 18 czerwca 2026, 14:11]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pomoc senior bon senioralny
Nowe 2150 zł dla seniora. Rząd wprowadza ważny limit, wielu obejdzie się smakiem
Shutterstock

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Bon Senioralny o wartości do 2150 zł miesięcznie to nowość, która pod koniec 2026 roku zmienia zasady gry. To nie jest gotówka do ręki, ale realna pomoc w formie usług opiekuńczych, która odciąża pracujące dzieci i wnuki. Sprawdź nowe kryteria dochodowe i wiekowe, aby dowiedzieć się, jak sfinansować opiekę nad mamą, tatą lub babcią z funduszy państwowych.

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Polska starzeje się najszybciej w Europie, a system domów pomocy społecznej (DPS) pęka w szwach. Przełomowym krokiem rządu jest Bon Senioralny. Ustawa została oficjalnie uchwalona przez Sejm 11 czerwca 2026 roku miażdżącą większością głosów i trafiła do dalszych prac parlamentarnych. To rewolucyjny instrument wsparcia dla osób pracujących, które jednocześnie dzielą czas między karierę a opiekę nad starszymi członkami rodziny. Program wystartuje w ostatnim kwartale 2026 roku. Dla setek tysięcy rodzin z klasy średniej będzie to prawdziwe koło ratunkowe.

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Zmiana w przepisach: Bon już od 65. roku życia!

W toku prac legislacyjnych nastąpił kluczowy zwrot akcji. Pierwotne plany zakładały, że program obejmie wyłącznie osoby w wieku 75+. Ostateczna wersja ustawy, przyjęta przez Sejm w czerwcu 2026 roku, obniżyła próg wiekowy do 65. roku życia. Oznacza to, że grono potencjalnych beneficjentów drastycznie wzrosło. Sam wiek jednak nie wystarczy - gmina w toku procedury weryfikacyjnej oceni, czy senior faktycznie wykazuje tzw. niezaspokojone potrzeby opiekuńcze i trudności w samodzielnym wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

Kryterium dochodowe: kto dostanie wsparcie o wartości 2150 zł?

Bon senioralny nie jest świadczeniem powszechnym i celuje w osoby o niskich oraz średnich dochodach. Limity finansowe zostały ściśle określone zarówno dla samego seniora, jak i dla jego pracującego opiekuna (zstępnego), który składa wniosek do urzędu. Głównym warunkiem przyznania pomocy jest to, aby średni miesięczny dochód seniora z ostatnich 3 miesięcy nie przekraczał kwoty 3410 zł brutto. Próg ten dotyczy zazwyczaj emerytury lub renty starszej osoby i będzie podlegał corocznej waloryzacji. Równolegle weryfikacji podlegają zarobki pracującego opiekuna, czyli dziecka lub wnuka seniora. W przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, dochód ten musi mieścić się w przedziale od 3500 zł do 6700 zł miesięcznie. Z kolei dla opiekunów funkcjonujących w gospodarstwach wieloosobowych, łączny limit dochodu na wnioskodawcę w całej rodzinie wynosi maksymalnie 10 000 zł miesięcznie. Taka konstrukcja przepisów ma sprawić, że pomoc trafi do osób realnie pracujących, a jednocześnie wykluczy najbogatszych. Warto pamiętać, że ostateczna wartość przyznanego bonu zależy od decyzji gminnego koordynatora i wynosi maksymalnie do 2150 zł na miesiąc.

Na co można wydać Bon Senioralny? To nie zasiłek!

Państwo nie przeleje na konto seniora ani złotówki w gotówce. Bon to niepieniężne świadczenie opiekuńcze. Gmina przydziela określone pule godzin opieki, które są realizowane bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby starszej. Katalog wsparcia w środowisku domowym obejmuje cztery główne obszary:

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  • Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych - w tym pomoc w robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku w domu.
  • Opieka higieniczno-pielęgnacyjna - codzienna toaleta, pomoc w ubieraniu się oraz utrzymaniu higieny osobistej.
  • Wsparcie w dostępie do świadczeń zdrowotnych - pomoc w organizacji wizyt lekarskich, umawianie badań oraz transport do placówek medycznych.
  • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem - aktywizacja ruchowa, intelektualna oraz pomoc w codziennym poruszaniu się.

Uwaga! Przepisy ustawy kategorycznie wykluczają sytuację, w której usługi w ramach bonu świadczy najbliższa rodzina (np. dzieci, współmałżonek). Program ma odciążyć pracujących bliskich, dlatego gmina kontraktuje zewnętrzne firmy opiekuńcze, organizacje społeczne lub lokalnych opiekunów sąsiedzkich.

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Gmina jako organizator - gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Za całą logistykę i realizację Bonu Senioralnego odpowiadają lokalne samorządy (MOPR, GOPS lub dedykowane centra usług społecznych). To tam należy składać wnioski o przyznanie wsparcia. Aby maksymalnie uprościć formalności, system umożliwi także składanie wniosków drogą elektroniczną (np. przez profil zaufany lub system ePUAP). Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. pisemną zgodę seniora, dokumenty potwierdzające dochody (PIT-y, decyzje ZUS) oraz zaświadczenie lekarskie i kwestionariusz oceny samodzielności. Urzędnicy przypominają, że program rusza pod koniec roku i będzie wdrażany etapami, a środki z budżetu państwa (1 miliard złotych na lata 2026–2028) trafią w pierwszej kolejności do gmin z najtrudniejszą sytuacją w obszarze publicznych usług opiekuńczych.

Czy Bon Senioralny można łączyć ze Świadczeniem Wspierającym?

Odpowiedź brzmi: nie. Ustawa wprost zakazuje jednoczesnego pobierania tych dwóch form pomocy. Jeżeli senior korzysta już ze Świadczenia Wspierającego, rodzina nie otrzyma godzin opieki z Bonu Senioralnego. Konieczne będzie przeliczenie, które z tych rozwiązań bardziej opłaca się w danej sytuacji życiowej.

Czy 2150 zł dostanę "do ręki" jako przelew na konto?

Fraza "Bon Senioralny do ręki" bije rekordy popularności, jednak rzeczywistość prawna jest inna. Świadczenie ma charakter całkowicie bezgotówkowy. Gmina przelicza kwotę (maksymalnie do 2150 zł) na godziny usług opiekuńczych. Środki te są wypłacane bezpośrednio firmie lub organizacji, która wyśle wykwalifikowanego opiekuna do domu seniora.

Co w sytuacji, gdy opiekun (dziecko) nie pracuje?

Wielu użytkowników szuka informacji, czy bezrobotni mogą wnioskować o bon. Program został skonstruowany jako narzędzie aktywizacji zawodowej. Ma pomóc tym, którzy pracują i z tego powodu nie mogą sami zaopiekować się rodzicem. Warunkiem koniecznym jest więc wykazanie przez wnioskodawcę minimalnego przychodu z pracy lub działalności. Osoby niepracujące nie zostaną zakwalifikowane do programu.

Jak gmina wyliczy liczbę godzin opieki w miesiącu?

Liczba ta nie będzie stała dla każdego. Gminny koordynator sprawdzi poziom niesamodzielności seniora. Kwota 2150 zł to górny limit finansowy. Jeśli senior potrzebuje pomocy tylko przy cięższych pracach czy zakupach, otrzyma mniejszą pulę godzin niż osoba leżąca i wymagająca stałego wsparcia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o bon senioralny

Kiedy rusza Bon Senioralny 2026 i jaka jest maksymalna wartość wsparcia?

Program wystartuje w ostatnim kwartale 2026 roku. Wartość bonu wynosi maksymalnie do 2150 zł miesięcznie, ale jest to niepieniężne świadczenie opiekuńcze, a nie gotówka do ręki.

Kogo obejmie Bon Senioralny po obniżeniu progu wiekowego do 65. roku życia?

Ostateczna wersja ustawy obniżyła próg wiekowy z 75+ do 65. roku życia. Sam wiek nie wystarczy: gmina oceni niezaspokojone potrzeby opiekuńcze i trudności w samodzielnym wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

Jakie kryteria dochodowe obowiązują przy Bonie Senioralnym?

Średni miesięczny dochód seniora z ostatnich 3 miesięcy nie może przekraczać 3410 zł brutto. Dochód pracującego opiekuna musi wynosić 3500–6700 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo maksymalnie 10 000 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym.

Co obejmują usługi opiekuńcze z Bonu Senioralnego i kto nie może ich świadczyć?

Bon obejmuje m.in. codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, wsparcie w dostępie do świadczeń zdrowotnych i kontakty z otoczeniem. Usług nie może świadczyć najbliższa rodzina, np. dzieci lub współmałżonek.

Gdzie i jak złożyć wniosek o Bon Senioralny?

Wnioski należy składać do lokalnych samorządów, takich jak MOPR, GOPS lub dedykowane centra usług społecznych. System umożliwi także składanie wniosków drogą elektroniczną, np. przez profil zaufany lub system ePUAP.

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Źródło: INFOR
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