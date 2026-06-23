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Darowizna - ma znaczenie wartość nieruchomości. Przy spadku w sądzie nie ma

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23 czerwca 2026, 16:02
[Data aktualizacji 23 czerwca 2026, 16:02]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Darowizna - ma znaczenie wartość nieruchomości. Przy spadku w sądzie nie ma
Darowizna - ma znaczenie wartość nieruchomości. Przy spadku w sądzie nie ma
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Rodziny podejmujące decyzję porządkujące sprawy majątkowe porównują koszty darowizny nieruchomości należących do rodziców czy babci/dziadka z kosztami postępowania spadkowego.

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Cechą darowizn jest uzależnienie kosztu czynności notarialnych od wartości nieruchomości oraz możliwość negocjacji wynagrodzenia notariusza. Cechą opłat sądowych w przypadku spadkobrania jest to, że dla kwot, które trzeba zapłacić w sądzie, nie ma znaczenia wartość nieruchomości.\

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Część 1. Uregulowanie spraw majątku rodzinnego po śmierci seniora/seniorki rodu

Czynności spadkowe - postanowienie o nabyciu spadku (i dział spadku) albo AKD

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi stałe 100 zł. Do tego dolicza się obowiązkowe 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego.

Czynności spadkowe można też przeprowadzić u notariusza. Opłaty wynoszą:

§ 10a. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.

1a. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł.

2. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.

2a. Za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z wyłączeniem czynności, o których mowa w ust. 2b i 2c oraz § 12, maksymalna stawka wynosi 400 zł.

2b. Za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.

2c. Za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem maksymalna stawka wynosi 50 zł.

3. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.

4. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

Do wpisu w księdze wieczystej potrzebne jest formularza KW-WPIS i aktualne opłaty (150/200 zł).

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Podstawa prawna

Art. 42. [Opłaty stałe od wniosku o wpis w księdze wieczystej]

  1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
  3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Dział spadku w sądzie

Podstawa prawna

Art. 51.

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Dział spadku u notariusza

Koszty zależą od wartości spadku.

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Część 2 Uregulowanie spraw majątku rodzinnego za życia darczyńcy

Koszty darowizny u notariusza

Wysokość taksy notarialnej przy darowiźnie

Maksymalną wysokość taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Wartość honorarium notariusz zależy od wartości przedmiotu darowizny i wynosi :

  1. do 3000 zł – 100 zł;
  2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.
Ważne

W przypadku darowizny lokalu mieszkalnego i działek budowlanych, stawka taksy notarialnej wynosi 50% podstawowej.

Przykład:

Przykład

Darowizna mieszkania o wartości 400 tys. zł. Maksymalna wysokość taksy notarialnej będzie wynosiła 1185 zł (505 zł + 680 zł) netto. Po doliczeniu VAT 272,55 PLN otrzymujemy stawkę maksymalną (brutto): 1457,55 PLN

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w wysokości 200 zł oraz za wypisy zależnie od ich ilości i objętości umowy.

Wysokość opłat sądowych pobieranych przez notariusza przy darowiźnie nieruchomości regulowana jest zapisami Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

  • wpis własności w księdze wieczystej – 200 zł

Źródło informacji - Kancelaria Notarialna S.C. Katarzyna Sobańska-Tiutiunik, Aleksander Szymański link

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Źródło: INFOR
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