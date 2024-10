Aktywny Rodzic - ruszył nabór wniosków! Gdzie należy składać?

Od dzisiaj, 1 października rodzice najmłodszych dzieci mogą składać wnioski do ZUS o zupełnie nowy rodzaj świadczenia na pokrycie opłat związanych z opieką żłobkową. Rządowy program Aktywny Rodzic (tzw. babciowe) to trzy formy wsparcia: „aktywnie w żłobku”,„aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w domu”.

Dziś rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Rodzic. Rodzice dzieci do lat trzech, mogą zawnioskować o jedno z trzech rodzajów świadczeń:

„aktywnie w żłobku”,

„aktywni rodzice w pracy”,

„aktywnie w domu”.

Wybór jest dobrowolny. Program daje także możliwość wielokrotnej zmiany decyzji – rezygnacji z jednej formy i przejście na drugą.

Świadczenie „aktywnie w żłobku”

„Aktywnie w żłobku” obejmie rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. To do 1500 zł miesięcznie na opłacenie opieki żłobkowej, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 1900 zł. Świadczenie trafi bezpośrednio na konto placówki. Program zastąpi dotychczasowe dofinansowanie, które wynosiło 400 zł miesięcznie.

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy”

„Aktywni rodzice w pracy” to 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnoprawności, dla rodziców pracujących. Środki będzie można przekazać babci, niani lub innej osobie, która opiekuje się dzieckiem podczas aktywności zawodowej rodzica. Ta forma świadczenia daje możliwość łączenia ról zawodowych i rodzinnych.

Świadczenie „aktywnie w domu”

„Aktywnie w domu” to opcja skierowana do rodziców, którzy nie są uprawnieni lub z własnej woli nie skorzystają z ww. świadczeń, pozostają nieaktywni zawodowo, a ich dziecko nie uczęszcza do instytucji opieki. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie od 12. do 35. miesiąca życia.

Wnioski o babciowe można składać do ZUS drogą elektroniczną

Rządowy Program Aktywny Rodzic jest zupełnie nowym świadczeniem. Według szacunków, wsparcie obejmie nawet 570 tys. dzieci. Wnioski o "babciowe" można składać do ZUS drogą elektroniczną poprzez:

platformę PUE ZUS,

aplikacja mobilna mZUS,

bankowość elektroniczna,

portal Emp@tia MRPiPS.

Środki w ramach programu zostaną wypłacone najpóźniej dwa miesiące od dnia złożenia wniosku z wyrównaniem. Zobacz także: Jak złożyć wniosek o babciowe?