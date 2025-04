Ulga na Internet – kto może skorzystać i jak to zrobić krok po kroku?

Koszty życia rosną, a dostęp do Internetu stał się nie tylko wygodą, ale często koniecznością – zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu. Na szczęście polskie prawo podatkowe przewiduje ulgę podatkową z tytułu użytkowania sieci Internet, dzięki której możesz odliczyć część wydatków poniesionych w danym roku podatkowym. Kto może skorzystać z ulgi, jak to zrobić i na jakich zasadach? Sprawdź ten praktyczny poradnik!

rozwiń >

Ulga na Internet to jedna z bardzo przydatnych form odliczenia w rocznym PIT. Jeśli korzystasz z Internetu i ponosisz związane z tym wydatki, to być może masz szansę odzyskać nawet kilkaset złotych rocznie. Warunek? Musisz spełniać określone kryteria – przede wszystkim nie mogłeś korzystać z tej ulgi wcześniej. Niezależnie od tego, czy masz Internet w domu, czy korzystasz z sieci mobilnej – możesz go odliczyć. Sprawdź, komu przysługuje ulga, jakie są limity i jak ją poprawnie wykazać w swoim zeznaniu podatkowym.

REKLAMA

Dla kogo ulga na Internet?

Z ulgi na Internet możesz skorzystać, jeśli:

osiągasz dochody opodatkowane według skali podatkowej , albo

, albo uzyskujesz przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

…i jednocześnie poniosłeś wydatki związane z użytkowaniem Internetu w danym roku podatkowym.

Nie mniej ważne – ulga przysługuje wyłącznie osobom, które nie korzystały z niej w latach poprzednich. Jeśli korzystasz po raz pierwszy (np. w rozliczeniu za 2024 rok), możesz odliczać wydatki również w kolejnym roku – ale nie dłużej niż przez dwa kolejne lata.

Co istotne, miejsce i forma korzystania z Internetu nie mają znaczenia – możesz odliczyć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Internet stacjonarny w domu (np. światłowód, DSL),

Internet mobilny (np. przez telefon lub modem USB),

połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi, LTE, 5G).

Kiedy nie przysługuje ulga?

Ustawodawca jasno określił, jakie wydatki nie podlegają odliczeniu. Chodzi tu o:

zakup sprzętu komputerowego (laptopy, routery itp.),

(laptopy, routery itp.), komponenty sieci i ich montaż,

i ich montaż, instalację, modernizację i serwis Internetu ,

, opłatę aktywacyjną – ponieważ nie jest to koszt użytkowania, a jedynie opłata za możliwość korzystania.

Dodatkowo, nie możesz odliczyć wydatków:

które zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. przez pracodawcę),

w jakiejkolwiek formie (np. przez pracodawcę), które zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodu (dotyczy osób prowadzących działalność),

(dotyczy osób prowadzących działalność), które zostały odliczone w inny sposób (np. przy ryczałcie).

Limity odliczeń – ile możesz zyskać?

Ulga internetowa jest ograniczona do określonej kwoty. Maksymalna kwota odliczenia to 760 zł rocznie na jednego podatnika.

W przypadku małżeństw – każde z małżonków może odliczyć do 760 zł, ale tylko wtedy, gdy faktycznie poniosło wydatki na Internet i posiada odpowiednie dokumenty. Co ważne:

limit nie przechodzi na kolejny rok,

jeśli nie masz dochodu w danym roku i nie możesz odliczyć ulgi – tracisz to prawo bez możliwości przeniesienia ulgi na przyszłość.

Przykład Jeśli zapłaciłeś w danym roku 1000 zł za Internet, ale masz prawo odliczyć tylko 760 zł, pozostała kwota przepada – nie możesz jej odliczyć w przyszłym roku.

Jak obliczyć i udokumentować ulgę internetową?

Obliczenie ulgi internetowej jest proste – odliczasz faktycznie poniesione wydatki za użytkowanie Internetu, ale maksymalnie do kwoty 760 zł. Pamiętaj: nie liczy się faktura, tylko zapłacony wydatek.

Aby skorzystać z ulgi, musisz posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku, czyli:

fakturę, rachunek lub inny dowód zawierający:

Twoje dane jako odbiorcy usługi, dane usługodawcy, rodzaj usługi (np. „usługa dostępu do Internetu”), wysokość zapłaty.



Jeśli dokument (np. faktura) nie zawiera informacji o zapłacie, konieczne będzie potwierdzenie płatności – może to być np.:

potwierdzenie przelewu bankowego lub internetowego,

bankowego lub internetowego, dowód wpłaty na poczcie,

na poczcie, wydruk z konta z widoczną transakcją.

Ważne Jeśli dostawca oferuje Ci pakiet (np. Internet + telewizja + telefon), dokument musi dokładnie określać koszt samego Internetu. Tylko ta część może zostać odliczona.

Jak i gdzie wykazać ulgę w zeznaniu rocznym?

Ulga na Internet wykazywana jest w rocznym zeznaniu podatkowym. Możesz ją uwzględnić w formularzu:

PIT-36 – jeśli rozliczasz się według skali podatkowej i prowadzisz działalność gospodarczą,

– jeśli rozliczasz się według skali podatkowej i prowadzisz działalność gospodarczą, PIT-37 – jeśli jesteś pracownikiem, emerytem lub zleceniodawcą i nie prowadzisz działalności,

– jeśli jesteś pracownikiem, emerytem lub zleceniodawcą i nie prowadzisz działalności, PIT-28 – jeśli korzystasz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do każdego z tych formularzy musisz dołączyć załącznik PIT/O, w którym wskażesz kwotę odliczenia i potwierdzisz prawo do ulgi.

Oto najważniejsze informacje o uldze w pigułce

Z ulgi internetowej może skorzystać każdy, kto:

nie korzystał z niej w latach poprzednich (albo korzystał po raz pierwszy za rok 2023 lub 2024),

(albo korzystał po raz pierwszy za rok 2023 lub 2024), poniósł wydatki na użytkowanie Internetu ,

, posiada dokumenty potwierdzające płatność ,

, nie rozliczył tych wydatków w inny sposób (np. w kosztach działalności).

Ulga przysługuje:

maksymalnie do 760 zł rocznie na osobę ,

, przez dwa kolejne lata podatkowe (jeśli pierwszy raz skorzystasz np. za 2023, możesz także za 2024).

Podstawa prawna Art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 6h oraz ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów