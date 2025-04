Kto nowym papieżem? Media kreują „papabile”, a Kościół przygotowuje się do konklawe 2025

7 maja rozpoczyna się konklawe, które wybierze nowego papieża. Papież Franciszek niestety już nie żyje, a świat katolicki z napięciem śledzi możliwych następców. Media już teraz lansują swoich faworytów – tzw. papabili. Kim są kandydaci na nowego papieża? Jakie poglądy reprezentują? Czy Kościół czeka kontynuacja, czy radykalna zmiana?

Co to jest „papabile” i skąd wiemy, kto ma szansę zostać papieżem?

W Kościele katolickim mówi się, że papież mianuje kardynałów, a media mianują papabili – czyli faworytów do objęcia Stolicy Piotrowej. Słowo „papabile” pochodzi z języka włoskiego i oznacza kandydata, który „nadaje się na papieża”. Przed każdą elekcją duchowego przywódcy Kościoła, dziennikarze, komentatorzy i watykaniści typują tych, którzy mają największe szanse.

W praktyce jednak konklawe często bywa nieprzewidywalne. Kardynałowie-elektorzy (133 osoby z 71 krajów) decydują za zamkniętymi drzwiami, a wybór nowego papieża jest zawsze tajemnicą aż do momentu pojawienia się białego dymu nad Kaplicą Sykstyńską.

Najczęściej wskazywany kandydat: kardynał Pietro Parolin

Na tydzień przed rozpoczęciem konklawe, jako najpoważniejszy kandydat wymieniany jest 70-letni kardynał Pietro Parolin – sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. To doświadczony watykański dyplomata, który odegrał kluczową rolę w kontrowersyjnych rozmowach z Chinami, zakończonych porozumieniem w sprawie mianowania biskupów.

Parolin uchodzi za kandydata kontynuacji pontyfikatu Franciszka, jednak nie ma doświadczenia duszpasterskiego. Jako najstarszy nominacją kardynał-biskup, to właśnie on będzie przewodniczył konklawe.

Kardynał Mario Grech – strażnik synodalności

68-letni kardynał Mario Grech z Malty, sekretarz generalny Synodu Biskupów, jest bliskim współpracownikiem zmarłego papieża i zwolennikiem synodalności – czyli większego zaangażowania wiernych w życie Kościoła. To on zapowiedział, że prace nad reformą Kościoła potrwają do 2028 roku. Jego kandydaturę popiera m.in. luksemburski kardynał Jean-Claude Hollerich – również wymieniany jako potencjalny papież.

Kardynał Matteo Zuppi – papież od ubogich i pokoju?

69-letni rzymianin Matteo Zuppi, metropolita Bolonii i przewodniczący Episkopatu Włoch, to postać charyzmatyczna i zaangażowana społecznie. Wywodzi się ze Wspólnoty Sant’Egidio, słynie z działalności na rzecz biednych i migrantów. Jako specjalny wysłannik papieża ds. Ukrainy odwiedzał Kijów, Moskwę i Waszyngton. Publicznie potępiał politykę Donalda Trumpa i mówił: „Gdy tracisz współczucie, tracisz człowieczeństwo”.

Pierwszy papież z Bliskiego Wschodu? Kandydatura Pizzaballi

60-letni franciszkanin Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, może być papieżem czasu wojny i pokoju. W Ziemi Świętej mieszka od 30 lat. Po ataku Hamasu na Izrael, apelował o pokój i zaoferował się jako zakładnik w zamian za uwolnienie dzieci porwanych przez terrorystów. Jego wybór byłby silnym sygnałem zaangażowania Kościoła w problemy Bliskiego Wschodu.

Kościół w Azji: „Azjatycki Franciszek” – kardynał Luis Antonio Tagle

67-letni kardynał Luis Antonio Tagle z Filipin to liberalny duchowny, porównywany do papieża Franciszka. Popiera dialog z osobami LGBT i rozwiedzionymi. Jest spontaniczny, otwarty, z dużym doświadczeniem duszpasterskim. Reprezentuje Kościół Azji – kontynentu, gdzie katolicy to mniejszość (3 proc. ludności), ale jego wpływ rośnie. W samej Filipinach to aż 75 milionów wiernych.

Afrykański kandydat: kardynał Fridolin Ambongo Besungu

Czy Afryka doczeka się swojego papieża? 65-letni kardynał Fridolin Ambongo Besungu z Demokratycznej Republiki Konga to silna postać z afrykańskiego Kościoła. Jako członek Rady Kardynałów krytykował zachodni liberalizm, bronił tradycyjnych wartości i był przeciwny błogosławieniu par jednopłciowych. Jednocześnie popiera synodalność i angażuje się w kwestie ekologii oraz praw człowieka.

Kardynałowie z Europy – od Szwecji po Węgry

W gronie europejskich „papabili” są:

Anders Arborelius (75 lat) – pierwszy szwedzki kardynał, konserwatysta, zaangażowany w ekologię i duszpasterstwo migrantów;

(75 lat) – pierwszy szwedzki kardynał, konserwatysta, zaangażowany w ekologię i duszpasterstwo migrantów; Claudio Gugerotti (69 lat) – doświadczony dyplomata z Watykanu, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich;

(69 lat) – doświadczony dyplomata z Watykanu, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich; Peter Erdo (72 lata) – prymas Węgier, faworyt konserwatystów, ceniony za umiar i gotowość do dialogu;

(72 lata) – prymas Węgier, faworyt konserwatystów, ceniony za umiar i gotowość do dialogu; Jean-Marc Aveline i Francois Bustillo – kardynałowie z Francji, związani z tematami integracji, imigracji i wspólnotowości.

Kandydaci z Ameryki Północnej

Wśród purpuratów z Ameryki wymieniani są:

Robert Francis Prevost (69 lat) – amerykański kardynał, prefekt Dykasterii ds. Biskupów;

(69 lat) – amerykański kardynał, prefekt Dykasterii ds. Biskupów; Michael Czerny (68 lat) – Kanadyjczyk, syn czeskich imigrantów, działacz na rzecz uchodźców i sprawiedliwości społecznej.

Niespodzianka nie jest wykluczona – historia pokazuje, że wszystko może się zdarzyć

Historia zna wiele przypadków, gdy wybór papieża zaskakiwał świat. Sam Franciszek ujawnił w książce "Następca", że podczas konklawe w 2005 roku jego nazwisko zostało celowo „wystawione”, by zablokować wybór Josepha Ratzingera (Benedykta XVI). Kardynałowie chcieli wtedy negocjować „kandydata kompromisowego”. Ostatecznie jednak wybrano Ratzingera – ku zaskoczeniu wielu.

Jaki będzie nowy papież? Co zdecyduje konklawe 2025?

Ostatecznego wyniku nie zna nikt. Konklawe to nie polityczna kampania ani medialny ranking. To moment duchowego rozeznania i modlitwy – choć niepozbawiony wpływów, poglądów i napięć wewnątrz Kościoła. Wybór nowego papieża może oznaczać kontynuację linii Franciszka lub jej odejście w stronę bardziej konserwatywnego modelu Kościoła.

Jedno jest pewne: świat będzie patrzył na dach Kaplicy Sykstyńskiej i czekał na biały dym.