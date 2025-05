Darowizna w gotówce od matki: Skarbówka nie odpuszcza – liczy się sposób przekazania środków

Pracownicy zdalni łączą obowiązki domowe z zawodowymi, co budzi obawy pracodawców. Tymczasem rynek freelancingu w Polsce rośnie w rekordowym tempie. Klucz do sukcesu? Rozliczanie z efektów, a nie z godzin pracy. Sprawdź, co naprawdę robią specjaliści, gdy nikt ich nie kontroluje – i dlaczego to działa.