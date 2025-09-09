REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Jak wystawić e-faktury bez stabilnego Internetu? Obowiązkowy KSeF już od 2026 r.

Jak wystawić e-faktury bez stabilnego Internetu? Obowiązkowy KSeF już od 2026 r.

09 września 2025, 16:34
Adam Kuchta
Adam Kuchta
KSeF 2026: Jak wystawisz e-faktury bez stabilnego Internetu? To może być problem
KSeF 2026: Jak wystawisz e-faktury bez stabilnego Internetu? To może być problem
INFOR

Obowiązkowe e-fakturowanie w KSeF od 2026 r. ma być rewolucją w rozliczeniach VAT, ale wielu przedsiębiorców obawia się braku stabilnego Internetu, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Posłanka Iwona Krawczyk pyta ministra finansów o rozwiązania awaryjne i wsparcie dla firm. Znamy odpowiedź resortu.

Od 2026 roku każdy przedsiębiorca będzie musiał korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To narzędzie ma uprościć rozliczenia podatkowe i uszczelnić system VAT, ale już dziś budzi sporo obaw. Do biur poselskich i samorządowych spływają sygnały od firm, które zmagają się z niestabilnym Internetem – a bez niego nie da się wystawić faktury w KSeF. Chodzi m.in. o utratę połączeń przy transakcjach bezgotówkowych, problemy z kasami online czy brak możliwości przesyłania dokumentów księgowych. Posłanka Iwona Krawczyk skierowała w tej sprawie interpelację do ministra finansów. Resort odpowiada, że przygotował rozwiązania awaryjne i narzędzia wsparcia, ale nie prowadzi prac nad poprawą infrastruktury telekomunikacyjnej.

Posłanka Iwona Małgorzata Krawczyk pyta ministra o KSeF: jak wystawiać e-faktury bez dobrego Internetu?

Interpelacja nr 11513 do ministra finansów i gospodarki w sprawie zapewnienia warunków infrastrukturalnych dla skutecznego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w kontekście powtarzających się problemów z łącznością i transmisją danych:

"Panie Ministrze,
w związku z uchwaleniem w dniu 25 lipca 2025 r. ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług (VAT) (druk sejmowy nr 1407), która zakłada obowiązkowe stosowanie elektronicznego fakturowania za pośrednictwem systemu KSeF w relacjach gospodarczych kluczowe staje się zapewnienie nieprzerwanego i powszechnego dostępu do stabilnych usług transmisji danych jako warunku technicznego prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców. Do biur poselskich i samorządowych zgłaszane są liczne przypadki występowania istotnych problemów w tym zakresie, w szczególności:

  • braku możliwości przeprowadzania transakcji bezgotówkowych z powodu utraty połączenia z siecią,
  • zakłóceń w pracy kas rejestrujących online,
  • niemożności bieżącej obsługi systemów księgowych i przesyłania dokumentów elektronicznych do organów skarbowych.

Problemy te mają charakter systemowy i występują zarówno w gminach wiejskich, jak i w małych miastach - w sposób istotny wpływając na możliwość wykonywania przez przedsiębiorców podstawowych czynności ewidencyjno-podatkowych. Panie Ministrze, w związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Finansów przeprowadziło ocenę ryzyka związanego z ograniczoną dostępnością stabilnego Internetu na potrzeby funkcjonowania systemu KSeF, w tym w ujęciu terytorialnym?
  2. Czy w ramach wdrożenia systemu KSeF przewidziano mechanizmy umożliwiające działanie w trybie awaryjnym w sytuacjach braku dostępu do sieci?
  3. Czy ministerstwo prowadzi współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie usuwania barier infrastrukturalnych utrudniających wykonywanie obowiązków podatkowych drogą elektroniczną?
  4. Jakie instrumenty wsparcia przewidziano dla przedsiębiorców z obszarów o niedostatecznym poziomie infrastruktury cyfrowej w kontekście obowiązku korzystania z KSeF?
  5. Czy planowane jest uruchomienie systemu monitorowania jakości i dostępności usług transmisji danych w powiązaniu z lokalizacjami prowadzenia działalności gospodarczej?

Z uwagi na obowiązkowy charakter przepisów dotyczących KSeF oraz bezpośredni wpływ jakości infrastruktury telekomunikacyjnej na ich wykonalność proszę o potraktowanie sprawy jako priorytetowej".

Resort finansów: będzie tryb offline i aplikacje, ale bez wsparcia w rozbudowie Internetu

Odpowiedź na interpelację nr 11513 w sprawie zapewnienia warunków infrastrukturalnych dla skutecznego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w kontekście powtarzających się problemów z łącznością i transmisją danych:

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji nr 11513 przedstawia wyjaśnienia. Ministerstwo Finansów wskazuje także, że ilekroć w poniższej odpowiedzi używa się pojęcia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • KSeF 1.0 - rozumie się przez to KSeF w wersji funkcjonującej od 2022 r. w wersji fakultatywnej,
  • KSeF 2.0 - rozumie się przez to KSeF w wersji obligatoryjnej, który produkcyjnie będzie funkcjonował od 1 lutego 2026 r.

1. Czy Ministerstwo Finansów i Gospodarki przeprowadziło ocenę ryzyka związanego z ograniczoną dostępnością stabilnego Internetu na potrzeby funkcjonowania systemu KSeF, w tym w ujęciu terytorialnym?

Ministerstwo Finansów nie prowadziło analiz oceny ryzyka związanego z ograniczoną dostępnością stabilnego Internetu na potrzeby funkcjonowania systemu KSeF w ujęciu terytorialnym. Niemniej, analizując możliwości zmian pod kątem biznesowym i prawnym oraz analizie możliwości technicznych przygotowania systemu, Ministerstwo Finansów przygotowało usprawnienia, które będą wspierać przedsiębiorców i osoby wystawiające faktury we wdrożeniu obligatoryjnego KSeF. Najważniejszym z nich jest wprowadzenie bezterminowo możliwości wystawiania faktur w tzw. trybie „offline24”. Konstrukcja rozwiązania realizuje dwa postulowane przez przedsiębiorców w trakcie przeprowadzanych konsultacji cele:

Po pierwsze, ułatwienia w wystawieniu i wydaniu faktury na rzecz podmiotów zagranicznych lub tych, które nie posługują się numerem NIP, w sposób dla nich dogodny. Po drugie, z rozwiązania można skorzystać przy trudnościach z wystawianiem i przesłaniem e-faktur do systemu, które wynikają np. z jakości sieci transmisyjnej. Taki system pozwala na wyeliminowanie obaw przedsiębiorców związanych z wydłużonym czasem oczekiwania na wystawienie faktury w KSeF. Konstrukcja rozwiązania realizuje dwa postulowane przez przedsiębiorców w trakcie przeprowadzanych konsultacji cele.

2. Czy w ramach wdrożenia systemu KSeF przewidziano mechanizmy umożliwiające działanie w trybie awaryjnym w sytuacjach braku dostępu do sieci?

Ustawa o podatku VAT zapewnia rozwiązania w zakresie wystawiania faktur w sytuacji:

  1. niedostępności KSeF związanej z zaplanowanymi pracami serwisowymi tego systemu - tzw. tryb offline,
  2. awarii KSeF (ogłaszanej w komunikacie i za pośrednictwem interfejsu),
  3. awarii systemu (ogłaszanej w środkach społecznego przekazu).

Ad 1.

Użytkownicy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o planowanych pracach serwisowych. Przerwy techniczne będą miały charakter krótkotrwały i zaplanowany, a ich terminy zostaną zakomunikowane z wyprzedzeniem, tak aby podatnicy mogli się do nich przygotować, ponieważ w czasie prac serwisowych nie będzie możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Informacje o niedostępności systemu będą publikowane w formie komunikatu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (BIP MF).

W trakcie niedostępności systemu, będzie możliwe wystawianie faktur w trybie offline. Podatnik wystawia wtedy fakturę w postaci elektronicznej zgodnej z wzorem faktury ustrukturyzowanej. Po zakończeniu okresu niedostępności KSeF podmiot, który wystawił fakturę, jest zobowiązany przesłać ją do Krajowego Systemu e-Faktur, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia okresu trwania niedostępności systemu. Fakturę wystawioną w powyższy sposób podatnik może przekazać w sposób uzgodniony, w tym również poza KSeF:

  • podmiotom innym niż zarejestrowanym do VAT,
  • podmiotom nieposługującym się NIP, w tym konsumentom i podmiotom zagranicznym, lub
  • podmiotom korzystającym ze zwolnienia w procedurze SME.

W takim przypadku wystawiający jest zobowiązany oznaczyć tę fakturę kodem weryfikującym. Pozostali podatnicy - krajowi, otrzymują fakturę w KSeF.

Ad 2.

Zgodnie z art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT, awaria Krajowego Systemu e-Faktur będzie ogłaszana na BIP MF.Ponadto zostanie przygotowany dodatkowy niezależny od KSeF interfejs informujący podatnika o awarii systemu. Programy księgowe podatników będą mogły się z nim zintegrować, aby automatycznie sprawdzać dostępność KSeF. We wskazanym interfejsie będzie pojawiał się komunikat o awarii w określonym przedziale czasowym zakreślonym wskazanymi datami.

W okresie awarii podatnik będzie stosował ten sam wzór faktury, który będzie stosowany powszechnie po wdrożeniu obligatoryjnego e-fakturowania. Wypełniony przez podatnika elektroniczny wzór faktury wraz z wprowadzoną w polu P_1 - datą wystawienia faktury będzie stanowił pełnoprawną fakturę, którą następnie podatnik jest zobowiązany opatrzyć kodem weryfikującym i może przekazać nabywcy w sposób z nim uzgodniony.

W czasie awarii, fakturę wystawioną w ten sposób, podatnik może udostępnić każdemu nabywcy. Faktury wystawione w trakcie trwania awarii wystawca będzie miał obowiązek przesłać do KSeF w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF.

Ad 3.

W przypadkach nadzwyczajnych, gdy nie będzie możliwe ogłoszenie awarii na stronie BIP MF oraz oprogramowaniu interfejsowym,, będzie ona ogłaszana za pomocą środków masowego przekazu (zgodnie z art. 106ne ust. 3 ustawy, wraz z procedurą określoną w art. 106ng ustawy). W takim przypadku faktury i faktury korygujące będą mogły być wystawiane i dostarczane nabywcom wg dotychczasowych zasad, tj. podatnicy będą mogli wystawiać faktury w postaci papierowej lub faktury elektroniczne.

Faktury wystawione w tym okresie nie będą podlegały obowiązkowi przesłania ich do Krajowego Systemu e-Faktur po zakończeniu tej awarii.

3. Czy Ministerstwo prowadzi współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie usuwania barier infrastrukturalnych utrudniających wykonywanie obowiązków podatkowych drogą elektroniczną?

W ramach projektu KSeF Ministerstwo Finansów nie prowadzi z Ministerstwem Cyfryzacji prac nad usuwaniem barier infrastrukturalnych utrudniających wykonywanie obowiązków podatkowych drogą elektroniczną. Ministerstwo Cyfryzacji bierze natomiast czynny udział w procesie konsultacji ustawy KSeF oraz aktów wykonawczych do ustawy w sprawie wdrażania KSeF 1.0 oraz 2.0.

4. Jakie instrumenty wsparcia przewidziano dla przedsiębiorców z obszarów o niedostatecznym poziomie infrastruktury cyfrowej, w kontekście obowiązku korzystania z KSeF?

Ministerstwo Finansów dokłada wszelkich starań, aby ułatwić podatnikom proces wdrażania KSeF. W tym celu udostępniamy bezpłatne narzędzia dla podatników do obsługi KSeF:

  • Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - aplikacja online umożliwiająca korzystanie z systemu podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników w celu wystawiania i odbierania e-Faktur oraz zarządzanie uprawnieniami oraz tokenami i certyfikatami KSeF; pozwala także na podgląd e-Faktury i pobranie UPO;
  • Aplikacja Mobilna KSeF - aplikacja pozwalająca na wygodne i szybkie wystawianie e-Faktur przy użyciu smartfona, odbieranie ich w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie nimi z dowolnego miejsca. Możliwe jest także przeglądanie oraz pobranie wystawianych e-Faktur, zarządzanie wizytówką podatnika czy utworzenie wersji roboczej e-Faktury;
  • E-mikrofirma - narzędzie, które umożliwia powiązanie istniejącego konta z KSeF, wystawianie i odbieranie e-Faktur w KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

5. Czy planowane jest uruchomienie systemu monitorowania jakości i dostępności usług transmisji danych w powiązaniu z lokalizacjami prowadzenia działalności gospodarczej?

Centrum Informatyki Resortu Finansów nie świadczy usług transmisji danych, w konsekwencji nie ma technicznej możliwości ich monitorowania w powiązaniu z lokalizacjami prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Zbigniew Stawicki
Warszawa, 28 sierpnia 2025 r.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 11513 w sprawie zapewnienia warunków infrastrukturalnych dla skutecznego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w kontekście powtarzających się problemów z łącznością i transmisją danych

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

