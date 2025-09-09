REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Bon ciepłowniczy 2025/2026: dopłaty od 500 do 3500 zł. Zamrożenie cen prądu do końca 2025 r. Rada Ministrów podjęła decyzję

Bon ciepłowniczy 2025/2026: dopłaty od 500 do 3500 zł. Zamrożenie cen prądu do końca 2025 r. Rada Ministrów podjęła decyzję

09 września 2025, 17:04
Ogrzewanie, ciepło, kaloryfer
Ogrzewanie, ciepło, kaloryfer
ShutterStock

Rada Ministrów przyjęła 9 września 2025 r. projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto - poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Bon ciepłowniczy ma być przyznawany dwukrotnie - za II połowę 2025 r. i cały 2026 r. - w kwotach od 500 zł do 3500 zł (w zależności od płaconej ceny za tzw. ciepło systemowe).

Bonie ciepłowniczy - dla kogo, ile, kiedy

Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w II połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Ma też obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę” - czyli bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł; poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie: za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (jednorazowo):
- w wysokości 500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ;
- w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ;
- w wysokości 1750 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Z kolei za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. bon będzie przyznawany jednorazowo:
- w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ;
- w wysokości 2000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ;
- w wysokości 3500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Wnioski o bon ciepłowniczy będą przyjmowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Rząd szacuje, że łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 r. wyniesie 889,4 mln zł.

Zamrożenie cen prądu do końca 2025 r.

Projekt przewiduje też przedłużenie do końca 2025 r. obowiązującego obecnie prawa do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto.

Przepis o przedłużeniu możliwości korzystania z zamrożonej ceny znajdował się poprzednio w ustawie odległościowej, zawierającej regulacje dla budowy turbin wiatrowych. Ustawę zawetował prezydent Karol Nawrocki, który złożył w Sejmie własny projekt ustawy przedłużającej zamrożenie cen prądu. Zawierał on dokładnie te same zapisy, które były w zawetowanej ustawie. (PAP)
wkr/ malk/ ktl/

Źródło: projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (UD286)

Jakie ceny energii elektrycznej w 2026 roku?

Minister energii zapowiedział ostatnio, że w 2026 roku nie planuje się dalszego zamrażania cen dla gospodarstw domowych. 9 września 2025 r. rząd przyjął projekt ustawy, przedłużający do końca 2025 r. prawo gospodarstw domowych do korzystania z ceny zamrożonej na poziomie 500 zł za MWh.
- Nie powiedziałbym, że nie ma szans, żeby ceny (dla gospodarstw domowych w 2026 r. - PAP) były w okolicach 500 zł za MWh. Wszystko zależy od tego, jak się będą przedstawiały koszty bilansowania, koszty profilowania i jak zachowają się ceny energii na rynku hurtowym - ocenił wiceprezes Enei Bartosz Krysta na konferencji prasowej w tym samym dniu.

Jak dodał, „widzimy, że ceny energii na rynku hurtowym nie spadają, są w trendzie bocznym, nawet troszeczkę wzrosły. (...) Sama cena energii to jest bardzo ważny komponent, natomiast doprofilowanie tej energii pod profil zużycia gospodarstw domowych też jest bardzo istotne. (...) Wszystko powinno się wyjaśnić na przestrzeni dwóch, trzech miesięcy. Jesteśmy przed procesem taryfowym na przyszły rok, który rozpocznie się w listopadzie”.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce i większościowym akcjonariuszem kopalni Bogdanka.(PAP) pel/ wkr/ malk/

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
