REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Renta » Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka była za wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości

Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka była za wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 18:46
Adam Kuchta
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Renta wdowia miała być finansowym wsparciem i symboliczną pomocą po utracie najbliższej osoby. Dziś coraz więcej osób mówi o rozczarowaniu, a nawet o poczuciu wykluczenia. Dlaczego świadczenie, które miało łagodzić życiowy dramat, stało się źródłem frustracji i oburzenia?

rozwiń >

„Dla wielu obywateli renta wdowia miała być wsparciem w trudnym okresie życia. Dziś część z nich czuje się pominięta” – czytamy na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”. Wprowadzone przepisy miały stworzyć system sprawiedliwszy – tak przynajmniej deklarowano. Ale rzeczywistość pokazała co innego. Jak ujawnia „DGP”, kluczowy problem dotyczy warunku, który – jak się okazuje – wyklucza wiele osób z możliwości skorzystania ze świadczenia. Brzmi on niewinnie, ale jego skutki są dalekosiężne.

REKLAMA

REKLAMA

Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie!

Zgodnie z obowiązującym prawem, renta wdowia przysługuje tylko tym osobom, które nabyły prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W praktyce oznacza to, że ci, którzy utracili małżonka zbyt wcześnie – są pozbawieni tego wsparcia. To właśnie ten przepis budzi największe emocje.

„Jak poinformował nas ZUS, jest to druga – po zbyt wysokiej kwocie aktualnie wypłacanego świadczenia – przyczyna odmowy wypłaty renty wdowiej” – podaje dziennik. Kwestia ta wywołała poruszenie nie tylko wśród samych zainteresowanych, ale także wśród ekspertów i instytucji. Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż rośnie.

Czy przepisy są o rencie wdowiej są zgodne z Konstytucją?

„W ocenie rzecznika nowe przepisy mogą naruszać konstytucyjną zasadę równości, a przyjęte kryterium wieku, w którym nastąpiła utrata małżonka, cechuje się arbitralnością i brakiem proporcjonalności” – czytamy dalej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z jawną niesprawiedliwością? Czy państwo w imię systemowych uproszczeń wykluczyło tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia?

REKLAMA

Opinię RPO podziela również dr Katarzyna Kalata, radca prawny z Kancelarii Kalata. Jej zdaniem: "Istnieją podstawy do złożenia skargi do TK w tej sprawie – zarówno ze względu na zasadę równości, jak i zasadę proporcjonalności oraz sprawiedliwości społecznej". To mocna deklaracja. Ale nie jedyna. Głos zabierają także naukowcy, którzy dostrzegają nie tylko problem prawny, ale też społeczny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kontrowersje: czy nowe prawo narusza prywatność i autonomię jednostki?

Marcin Krajewski, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, wskazuje na jeszcze inny, nie mniej istotny aspekt: „Przepisy ingerują w sferę prywatności i autonomii jednostki.”

Według Krajewskiego ustawodawca de facto narzuca sposób przeżywania żałoby i model życia po utracie małżonka. Jak tłumaczy „DGP”: „Osoba, która utraciła małżonka w młodym wieku, powinna ułożyć sobie życie na nowo; z kolei osoba korzystająca z renty wdowiej, aby nie utracić świadczenia, powinna pozostać w nieformalnym związku partnerskim.” Czy państwo ma prawo oceniać, kto już „powinien się pozbierać”? Czy wsparcie finansowe ma być zależne od tego, czy ktoś pozostaje samotny czy nieformalnie związany?

„Tego rodzaju założenia są sprzeczne z zasadą ochrony życia prywatnego i rodzinnego” – podkreśla gazeta. To już nie tylko głos prawników, ale szersze społeczne echo. Coraz częściej słychać pytania: Dlaczego wdowa lub wdowiec musi spełniać warunki, które ocierają się o absurd? Czy faktycznie można mówić o „sprawiedliwości społecznej”, gdy wielu zostaje bez pomocy?

Co dalej w sprawie renty wdowiej?

Czy ustawodawca wsłucha się w głosy krytyki? Czy rzeczywiście dojdzie do skargi konstytucyjnej? A może potrzebna będzie szersza debata nad tym, jakie wartości powinny stać u podstaw systemu emerytalnego i rentowego?

Jedno jest pewne: sprawa renty wdowiej to coś więcej niż przepis. To opowieść o ludziach, emocjach i poczuciu niesprawiedliwości. A to – jak pokazuje historia – potrafi wywołać prawdziwą burzę.

Zobacz również:

Czym jest renta wdowia, co to za nowe świadczenie?

Przypomnijmy, że renta wdowia to nowy mechanizm wsparcia finansowego, wprowadzony ustawą przyjętą przez rząd, który dostrzegł trudną sytuację seniorów. Dzięki niemu osoby spełniające określone warunki mogą pobierać część świadczenia po zmarłym współmałżonku, zachowując jednocześnie swoją dotychczasową emeryturę lub rentę.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyjaśniła, że program powstał na podstawie projektu obywatelskiego, pod którym podpisy zbierała Lewica oraz strona społeczna. „Udało się wówczas zebrać ponad 200 tys. takich podpisów, projekt trafił do Sejmu i to on stał się fundamentem tego rządowego programu” - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Według resortu, średnia wysokość świadczenia w pierwszym okresie, czyli w latach 2025–2026, będzie wynosiło około 300 zł miesięcznie. To efekt wprowadzenia przepisów umożliwiających:

  • od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. – wypłatę 15% drugiego świadczenia,
  • od 1 stycznia 2027 r. – zwiększenie tej kwoty do 25%.

Co ważne, obowiązuje też limit – maksymalna wysokość łącznych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Gdy suma świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Jeśli wysokość dotychczas pobieranego świadczenia przekracza trzykrotność najniższej emerytury, prawo do renty wdowiej nie będzie przysługiwać. Oznacza to, że np. jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 5,7 tys. zł brutto, to nie będzie miał prawa do renty wdowiej.

Przy obliczaniu kwoty renty wdowiej, którą porównuje się z limitem wynoszącym trzykrotność najniższej emerytury, uwzględnia się także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. To oznacza, że do limitu zaliczany będzie np. dodatek pielęgnacyjny i ekwiwalent węglowy. Takie świadczenia jak 500 plus dla niesamodzielnych czy świadczenie wspierające nie będą brane pod uwagę.

Kto może się ubiegać rentę wdowią? Jakie są warunki?

Aby otrzymać świadczenie, należy spełniać warunki ustawowe:

  • osiągnięcie wieku emerytalnego - 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
  • wspólność małżeńska do dnia śmierci małżonka,
  • nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego - 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
  • brak nowego związku małżeńskiego.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – do wszystkich organów emerytalno-rentowych wpłynęło już ponad milion wniosków o rentę wdowią. To pokazuje, jak silna jest potrzeba wsparcia finansowego wśród starszych Polaków, często pozostawionych samym sobie po śmierci bliskiej osoby.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią w ZUS?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć na kilka sposobów:

  • online przez PUE ZUS,
  • w formie pisemnej – pocztą lub w placówce ZUS,
  • ustnie do protokołu w placówce ZUS.

Dla osób mających trudność z samodzielnym złożeniem dokumentów, ZUS uruchomił mobilne punkty wsparcia, często funkcjonujące w urzędach lub ośrodkach pomocy społecznej. Na stronie www.zus.pl dostępna jest specjalna ankieta kwalifikacyjna oraz kalkulator renty wdowiej, który pozwala obliczyć przybliżoną kwotę świadczenia.

Ważne

Dla osób objętych ubezpieczeniem w innych instytucjach, takich jak KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne czy MSWiA, wnioski należy kierować bezpośrednio do właściwych organów emerytalno-rentowych.

Powiązane
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy apelują do prezydenta Nawrockiego o weto
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy apelują do prezydenta Nawrockiego o weto
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dlaczego warto udzielić pełnomocnictwa do konta bankowego? Jakie prawa ma pełnomocnik a jakie współwłaściciel konta?
09 wrz 2025

Choć nikomu tego nie życzymy, to niespodziewane zdarzenia mogą przytrafić się każdemu. Na skutek choroby, niesprawności, dłuższego wyjazdu czy innych okoliczności właściciel konta może nie być w stanie dostać się do banku i skorzystać ze swoich pieniędzy. Jak można się przygotować na taką sytuację? Rozwiązaniem może być ustanowienie pełnomocnictwa dla innej zaufanej osoby.
Bon ciepłowniczy 2025/2026: dopłaty od 500 do 3500 zł. Zamrożenie cen prądu do końca 2025 r. Rada Ministrów podjęła decyzję
09 wrz 2025

Rada Ministrów przyjęła 9 września 2025 r. projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto - poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Bon ciepłowniczy ma być przyznawany dwukrotnie - za II połowę 2025 r. i cały 2026 r. - w kwotach od 500 zł do 3500 zł (w zależności od płaconej ceny za tzw. ciepło systemowe).
Czy pracownik musi zapłacić pracodawcy za stłuczony wyświetlacz telefonu? To wcale nie jest oczywiste. Sprawdź zasady
09 wrz 2025

Zasady odpowiedzialności materialnej pracownika wcale nie są proste. Choć może to wydawać się oczywiste - zepsułeś, to zapłać, to jednak obowiązujące w tym zakresie przepisy są bardziej skomplikowane i uwzględniają wiele dodatkowych okoliczności.
To ostatnie dni na to, by pracownicy zdecydowali o swoich uprawnieniach. Później wedle swojego uznania zrobi to pracodawca
09 wrz 2025

Choć o wielu sprawach dotyczących przebiegu stosunku pracy pracodawca i pracownik powinni decydować wspólnie, to jednak jednocześnie to pracodawca jako podmiot profesjonalny ponosi ewentualną odpowiedzialność za niewywiązanie się ustawowych obowiązków. Dotyczy to m.in. prawa pracowników do wypoczynku, czyli urlopów.

REKLAMA

Sejm na żywo: 9 września 2025 [Transmisja online]
09 wrz 2025

We wtorek, 9 września o godz. 12:00 rozpocznie się czterodniowe posiedzenie Sejmu.
Wzór na wyższą emeryturę [obliczenia] ZUS: Emerytura wyższa nawet o kilkanaście procent za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego
09 wrz 2025

ZUS dość regularnie przypomina, że opłacalne jest późniejsze przejście na emeryturę. Im dłużej będziemy aktywni zawodowo (czyli im dłużej będziemy płacili składki emerytalne) po osiągnięciu wieku emerytalnego, tym większe świadczenie z ZUS-u można otrzymać tytułem emerytury. ZUS szacuje, że każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o kilkanaście procent. Dłuższej aktywności sprzyjają potrzeby rynku i otwartość pracodawców, a analizy ekspertów ZUS jasno pokazują, że warto odłożyć w czasie decyzję o zakończeniu pracy.
Ile zyskuję kupując 3 masła w Biedronce? UOKiK stawia zarzuty: kombinacje z wielosztukami, fałszywe obniżki i niewidoczne najniższe ceny w sklepach
09 wrz 2025

W dniu 9 września 2025 r. poinformowano, że Prezes UOKiK postawił spółce Jeronimo Martins Polska (właścicielowi sieci sklepów Biedronka) zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Za niejasno komunikowane ceny Jeronimo Martins Polska grozi kara do 10 proc. obrotu. Zarzuty usłyszały również trzy osoby zarządzające, którym grozi kara do 2 mln zł. Podstawą działań podjętych przez UOKiK były sygnały napływające od konsumentów, którzy opisywali różne nieprawidłowości podczas akcji promocyjnych sieci Biedronka. Klienci sklepów skarżyli się w szczególności na problemy z odczytaniem właściwej ceny przy zakupie wielosztuk oraz podawanie informacji o najniższych cenach z 30 dni przed obniżkami w sposób nieczytelny, w tym zbyt małą czcionką. W ramach sprawdzenia wykonywania przepisów dyrektywy Omnibus i badania sieci handlowych, podległa UOKiK Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole również w sklepach sieci Biedronka. Inspektorzy zgromadzili obszerną dokumentację zdjęciową, przede wszystkim etykiet cenowych i wywieszek, prezentujących obniżki cenowe oferowane konsumentom. Analiza zebranego materiału dowodowego potwierdziła - zdaniem Prezesa UOKiK - sygnalizowane nieprawidłowości.
Znamy nowe stawki abonamentu RTV. Polacy zapłacą więcej
09 wrz 2025

Wszyscy czekają na nowe rozwiązania dotyczące opłat za radio i telewizję. Od dłuższego czasu jest zapowiadane zniesienia abonamentu RTV. Jak się podkreśla, rozwiązanie to jest już przestarzałe i system finansowania mediów publicznych musi ulec zmianie. Ustalenia nadal trwają, a stawki za abonament rosną. W przyszłym roku zapłacimy więcej.

REKLAMA

GIP: pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery
09 wrz 2025

Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki uważa, że pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery, kiedy będziemy pracować mniej. Od 100 lat praca organizowana jest w systemie 5 dni po 8 godzin. Czas na zmianę.
Drewno dobrej jakości pod ochroną! Czy kominki, piece kaflowe i kotły opalane drewnem mogą działać jak dotąd?
09 wrz 2025

Elektrownie i elektrociepłownie nie mogą już spalać pełnowartościowego drewna. Nowe przepisy to rewolucja dla energetyki, branży drzewnej i ochrony środowiska. Surowiec, który do tej pory trafiał do pieców, teraz zasili przemysł meblarski i stolarski, a do spalania będą wykorzystywane wyłącznie odpady i drewno niskiej jakości. Co to oznacza?

REKLAMA