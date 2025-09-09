REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Renta » Komu ZUS nie przyzna renty wdowiej w 2025 roku? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych [lista]

Komu ZUS nie przyzna renty wdowiej w 2025 roku? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych [lista]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 19:24
renta wdowia
Komu ZUS nie przyzna renty wdowiej. Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS i inne organy emerytalno-rentowe od lipca 2025 r. wypłacają rentę wdowią. Organy te wysyłają też do seniorów decyzje w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej. W jakich przypadkach wdowa lub wdowiec na pewno nie dostanie nowego świadczenia? ZUS wskazuje najczęstsze przyczyny decyzji odmownych.

Renta wdowia z ZUS. 9 na 10 decyzji jest pozytywnych

Renta wdowia to potoczna nazwa świadczenia, które jest połączeniem części renty rodzinnej po współmałżonku z ich głównym świadczeniem wypłacanym przez ZUS, przeważnie emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy.

ZUS umożliwił składanie dokumentów o rentę wdowia na początku stycznia tego roku, natomiast wysyłanie decyzji i wypłacanie pieniędzy uruchomił na początku lipca.

W całym kraju na konta bankowe i za pośrednictwem poczty ZUS przekazał uprawnionym blisko 3 mld zł brutto, z czego mieszkańcom Opolszczyzny prawie 93 mln.

Fakt pozostawania wdową lub wdowcem nie jest jedynym kryterium które wystarczy spełnić, żeby ZUS mógł przyznać prawo do pobierania dwóch świadczeń jednocześnie. Część zainteresowanych spotyka się z odmową renty wdowiej.

ZUS zarejestrował w całym kraju 1 mln 105 tys. wniosków, a decyzji odmownych wygenerował nieco ponad 106 tys. Taką informację dostają osoby, które nie spełniły warunków dających prawo do renty wdowiej.

ZUS informuje, że w 60 proc. przypadków zbieg świadczeń ma konstrukcję: 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia. ZUS jest jedną z instytucji, które wypłacają te świadczenia – obsłużył dotąd ok. 90 proc. wszystkich wniosków.

Inne organy emerytalno-rentowe to:
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
- Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW),
- Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE),
- Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA).

REKLAMA

REKLAMA

Dla kogo renta wdowia

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca powinna spełnić łącznie wszystkie warunki:
1) kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna co najmniej 65 lat,
2) do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,
3) nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę, 60 lat przez mężczyznę,
4) nie być obecnie w związku małżeńskim.

Komu ZUS odmówi przyznania renty wdowiej

ZUS wyda decyzję, w której odmówi ustalenia zbiegu świadczeń, jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnią choć jednego ze wskazanych warunków lub jeżeli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń będzie równa kwocie limitu, tj. trzykrotności kwoty najniższej emerytury, lub ją przekroczy. Ograniczenie wysokości sumy świadczeń do trzykrotności kwoty najniższej emerytury zastosowano – w przypadku pierwszych wypłaconych świadczeń w zbiegu – w 4 proc. przypadków.

Do najczęstszych przyczyn decyzji odmownych należą:
1) zbyt wysoka kwota świadczenia aktualnie wypłacanego - wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty obowiązującej obecnie najniższej emerytury, tj. 5636,73 zł (3 x 1878,91 zł - przyczyna wystąpiła w 44,1 tys. przypadków,

2) nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – przyczyna wystąpiła w 27,1 tys. przypadków,

3) brak prawa do renty rodzinnej – przyczyna wystąpiła w 21,1 tys. przypadków,

4) brak prawa do własnego świadczenia – przyczyna wystąpiła w 19,6 tys. przypadków,

5) niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka – przyczyna wystąpiła w 859 przypadkach,

6) zawarcie nowego związku małżeńskiego – przyczyna wystąpiła w 689 przypadkach,

7) nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego – przyczyna wystąpiła w 654 przypadkach.

Od decyzji odmownej można się odwołać do sądu

Od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie renty wdowiej można odwołać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie będzie można złożyć za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

REKLAMA

Jedna decyzja ale czasem dwie wypłaty

Część uprawnionych osób otrzymuje to świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że tacy klienci dostają w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach.

Osoby te otrzymują natomiast jedną decyzję – od tego organu, który będzie wypłacał 15 proc. świadczenia. Druga instytucja poinformuje je o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100 proc. – informuje Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dlaczego warto udzielić pełnomocnictwa do konta bankowego? Jakie prawa ma pełnomocnik a jakie współwłaściciel konta?
09 wrz 2025

Choć nikomu tego nie życzymy, to niespodziewane zdarzenia mogą przytrafić się każdemu. Na skutek choroby, niesprawności, dłuższego wyjazdu czy innych okoliczności właściciel konta może nie być w stanie dostać się do banku i skorzystać ze swoich pieniędzy. Jak można się przygotować na taką sytuację? Rozwiązaniem może być ustanowienie pełnomocnictwa dla innej zaufanej osoby.
Bon ciepłowniczy 2025/2026: dopłaty od 500 do 3500 zł. Zamrożenie cen prądu do końca 2025 r. Rada Ministrów podjęła decyzję
09 wrz 2025

Rada Ministrów przyjęła 9 września 2025 r. projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto - poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Bon ciepłowniczy ma być przyznawany dwukrotnie - za II połowę 2025 r. i cały 2026 r. - w kwotach od 500 zł do 3500 zł (w zależności od płaconej ceny za tzw. ciepło systemowe).
Czy pracownik musi zapłacić pracodawcy za stłuczony wyświetlacz telefonu? To wcale nie jest oczywiste. Sprawdź zasady
09 wrz 2025

Zasady odpowiedzialności materialnej pracownika wcale nie są proste. Choć może to wydawać się oczywiste - zepsułeś, to zapłać, to jednak obowiązujące w tym zakresie przepisy są bardziej skomplikowane i uwzględniają wiele dodatkowych okoliczności.
To ostatnie dni na to, by pracownicy zdecydowali o swoich uprawnieniach. Później wedle swojego uznania zrobi to pracodawca
09 wrz 2025

Choć o wielu sprawach dotyczących przebiegu stosunku pracy pracodawca i pracownik powinni decydować wspólnie, to jednak jednocześnie to pracodawca jako podmiot profesjonalny ponosi ewentualną odpowiedzialność za niewywiązanie się ustawowych obowiązków. Dotyczy to m.in. prawa pracowników do wypoczynku, czyli urlopów.

REKLAMA

Sejm na żywo: 9 września 2025 [Transmisja online]
09 wrz 2025

We wtorek, 9 września o godz. 12:00 rozpocznie się czterodniowe posiedzenie Sejmu.
Wzór na wyższą emeryturę [obliczenia] ZUS: Emerytura wyższa nawet o kilkanaście procent za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego
09 wrz 2025

ZUS dość regularnie przypomina, że opłacalne jest późniejsze przejście na emeryturę. Im dłużej będziemy aktywni zawodowo (czyli im dłużej będziemy płacili składki emerytalne) po osiągnięciu wieku emerytalnego, tym większe świadczenie z ZUS-u można otrzymać tytułem emerytury. ZUS szacuje, że każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o kilkanaście procent. Dłuższej aktywności sprzyjają potrzeby rynku i otwartość pracodawców, a analizy ekspertów ZUS jasno pokazują, że warto odłożyć w czasie decyzję o zakończeniu pracy.
Ile zyskuję kupując 3 masła w Biedronce? UOKiK stawia zarzuty: kombinacje z wielosztukami, fałszywe obniżki i niewidoczne najniższe ceny w sklepach
09 wrz 2025

W dniu 9 września 2025 r. poinformowano, że Prezes UOKiK postawił spółce Jeronimo Martins Polska (właścicielowi sieci sklepów Biedronka) zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Za niejasno komunikowane ceny Jeronimo Martins Polska grozi kara do 10 proc. obrotu. Zarzuty usłyszały również trzy osoby zarządzające, którym grozi kara do 2 mln zł. Podstawą działań podjętych przez UOKiK były sygnały napływające od konsumentów, którzy opisywali różne nieprawidłowości podczas akcji promocyjnych sieci Biedronka. Klienci sklepów skarżyli się w szczególności na problemy z odczytaniem właściwej ceny przy zakupie wielosztuk oraz podawanie informacji o najniższych cenach z 30 dni przed obniżkami w sposób nieczytelny, w tym zbyt małą czcionką. W ramach sprawdzenia wykonywania przepisów dyrektywy Omnibus i badania sieci handlowych, podległa UOKiK Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole również w sklepach sieci Biedronka. Inspektorzy zgromadzili obszerną dokumentację zdjęciową, przede wszystkim etykiet cenowych i wywieszek, prezentujących obniżki cenowe oferowane konsumentom. Analiza zebranego materiału dowodowego potwierdziła - zdaniem Prezesa UOKiK - sygnalizowane nieprawidłowości.
Znamy nowe stawki abonamentu RTV. Polacy zapłacą więcej
09 wrz 2025

Wszyscy czekają na nowe rozwiązania dotyczące opłat za radio i telewizję. Od dłuższego czasu jest zapowiadane zniesienia abonamentu RTV. Jak się podkreśla, rozwiązanie to jest już przestarzałe i system finansowania mediów publicznych musi ulec zmianie. Ustalenia nadal trwają, a stawki za abonament rosną. W przyszłym roku zapłacimy więcej.

REKLAMA

GIP: pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery
09 wrz 2025

Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki uważa, że pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery, kiedy będziemy pracować mniej. Od 100 lat praca organizowana jest w systemie 5 dni po 8 godzin. Czas na zmianę.
Drewno dobrej jakości pod ochroną! Czy kominki, piece kaflowe i kotły opalane drewnem mogą działać jak dotąd?
09 wrz 2025

Elektrownie i elektrociepłownie nie mogą już spalać pełnowartościowego drewna. Nowe przepisy to rewolucja dla energetyki, branży drzewnej i ochrony środowiska. Surowiec, który do tej pory trafiał do pieców, teraz zasili przemysł meblarski i stolarski, a do spalania będą wykorzystywane wyłącznie odpady i drewno niskiej jakości. Co to oznacza?

REKLAMA