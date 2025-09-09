Komu ZUS nie przyzna renty wdowiej w 2025 roku? Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych [lista]

ZUS i inne organy emerytalno-rentowe od lipca 2025 r. wypłacają rentę wdowią. Organy te wysyłają też do seniorów decyzje w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej. W jakich przypadkach wdowa lub wdowiec na pewno nie dostanie nowego świadczenia? ZUS wskazuje najczęstsze przyczyny decyzji odmownych.

Renta wdowia z ZUS. 9 na 10 decyzji jest pozytywnych

Renta wdowia to potoczna nazwa świadczenia, które jest połączeniem części renty rodzinnej po współmałżonku z ich głównym świadczeniem wypłacanym przez ZUS, przeważnie emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy.



ZUS umożliwił składanie dokumentów o rentę wdowia na początku stycznia tego roku, natomiast wysyłanie decyzji i wypłacanie pieniędzy uruchomił na początku lipca.



W całym kraju na konta bankowe i za pośrednictwem poczty ZUS przekazał uprawnionym blisko 3 mld zł brutto, z czego mieszkańcom Opolszczyzny prawie 93 mln.



Fakt pozostawania wdową lub wdowcem nie jest jedynym kryterium które wystarczy spełnić, żeby ZUS mógł przyznać prawo do pobierania dwóch świadczeń jednocześnie. Część zainteresowanych spotyka się z odmową renty wdowiej.



ZUS zarejestrował w całym kraju 1 mln 105 tys. wniosków, a decyzji odmownych wygenerował nieco ponad 106 tys. Taką informację dostają osoby, które nie spełniły warunków dających prawo do renty wdowiej.



ZUS informuje, że w 60 proc. przypadków zbieg świadczeń ma konstrukcję: 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia. ZUS jest jedną z instytucji, które wypłacają te świadczenia – obsłużył dotąd ok. 90 proc. wszystkich wniosków.



Inne organy emerytalno-rentowe to:

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

- Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW),

- Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE),

- Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA).

Dla kogo renta wdowia

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca powinna spełnić łącznie wszystkie warunki:

1) kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna co najmniej 65 lat,

2) do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

3) nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę, 60 lat przez mężczyznę,

4) nie być obecnie w związku małżeńskim.

Komu ZUS odmówi przyznania renty wdowiej

ZUS wyda decyzję, w której odmówi ustalenia zbiegu świadczeń, jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnią choć jednego ze wskazanych warunków lub jeżeli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń będzie równa kwocie limitu, tj. trzykrotności kwoty najniższej emerytury, lub ją przekroczy. Ograniczenie wysokości sumy świadczeń do trzykrotności kwoty najniższej emerytury zastosowano – w przypadku pierwszych wypłaconych świadczeń w zbiegu – w 4 proc. przypadków.



Do najczęstszych przyczyn decyzji odmownych należą:

1) zbyt wysoka kwota świadczenia aktualnie wypłacanego - wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty obowiązującej obecnie najniższej emerytury, tj. 5636,73 zł (3 x 1878,91 zł - przyczyna wystąpiła w 44,1 tys. przypadków,



2) nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – przyczyna wystąpiła w 27,1 tys. przypadków,



3) brak prawa do renty rodzinnej – przyczyna wystąpiła w 21,1 tys. przypadków,



4) brak prawa do własnego świadczenia – przyczyna wystąpiła w 19,6 tys. przypadków,



5) niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka – przyczyna wystąpiła w 859 przypadkach,



6) zawarcie nowego związku małżeńskiego – przyczyna wystąpiła w 689 przypadkach,



7) nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego – przyczyna wystąpiła w 654 przypadkach.

Od decyzji odmownej można się odwołać do sądu

Od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie renty wdowiej można odwołać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie będzie można złożyć za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Jedna decyzja ale czasem dwie wypłaty

Część uprawnionych osób otrzymuje to świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że tacy klienci dostają w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach.



Osoby te otrzymują natomiast jedną decyzję – od tego organu, który będzie wypłacał 15 proc. świadczenia. Druga instytucja poinformuje je o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100 proc. – informuje Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego.

