REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Koniec anonimowości. Skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego

Koniec anonimowości. Skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 stycznia 2026, 07:07
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
pieniądze przelewy krypto
Koniec anonimowości. Skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd właśnie przypieczętował koniec kryptowalutowej anonimowości w Polsce. Przyjęty projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DAC8 sprawi, że skarbówka zobaczy Twoje transakcje krypto niemal tak samo dokładnie jak historię rachunku bankowego. Jeśli posiadasz Bitcoina, Ethereum, NFT lub korzystasz z giełd, stakingu czy wypłat na własny portfel – te zmiany dotyczą bezpośrednio Ciebie i mogą mieć bardzo realne konsekwencje podatkowe.

rozwiń >

Rada Ministrów przyjęła w dniu 17 grudnia 2025 roku  projekt ustawy o zmianie  ustawy o wymianie informacji podatkowych z  innymi  państwami. Brzmi niewinnie? To jeden z najbardziej przełomowych aktów prawnych dla polskiego rynku  kryptowalut. Jeśli posiadasz  Bitcoin, Ethereum, stablecoiny,  NFT czy jakiekolwiek inne kryptoaktywa i korzystasz z giełd lub innych pośredników – musisz wiedzieć, co Cię czeka.

REKLAMA

REKLAMA

DAC8 i koniec anonimowości. O co chodzi w nowych przepisach?

Projekt implementuje do polskiego prawa  dyrektywę Rady (UE) 2023/2226, znaną jako DAC8  – ósmą nowelizację unijnej dyrektywy o współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych. Jej główny cel? Rozciągnięcie systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych na kryptoaktywa.

Przez ostatnią dekadę, podczas gdy tradycyjne rachunki bankowe stały się w pełni transparentne dzięki  Common Reporting Standard (CRS), kryptowaluty pozostawały w regulacyjnej próżni. Jak wskazuje uzasadnienie projektu:

Większość kryptoaktywów nie podlega obowiązkowi zgłaszania na mocy  dyrektywy 2014/107/UE, ponieważ nie stanowią one środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach depozytowych ani aktywów finansowych. Ponadto dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, jak również operatorzy kryptoaktywów, w większości przypadków nie są objęci aktualną definicją instytucji finansowej przewidzianą w  dyrektywie 2011/16/UE. Zatem zaistniała problematyczna z punktu widzenia wymiany informacji podatkowych sytuacja, w której kryptoaktywa (stanowiące alternatywny środek płatniczy lub inwestycyjny), mogą być przenoszone i przechowywane bez interakcji z tradycyjnymi pośrednikami finansowymi i bez jakiegokolwiek centralnego administratora mającego pełny wgląd zarówno w przeprowadzane transakcje, jak i lokalizację posiadanych kryptoaktywów.

Ta asymetria kończy się właśnie teraz.  DAC8  implementuje międzynarodowe standardy CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) opracowane przez OECD – te same ramy, które w przypadku tradycyjnej bankowości doprowadziły do demontażu  szwajcarskiej tajemnicy bankowej.

REKLAMA

Kto będzie raportował Twoje transakcje krypto?

Projekt wprowadza kluczową kategorię:  raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów. Kto się pod nią kryje?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Giełdy licencjonowane na podstawie MiCA  – Binance, Coinbase, Kraken i wszystkie inne platformy posiadające unijne zezwolenie na świadczenie usług kryptoaktywowych.

Operatorzy kryptoaktywów – nowa kategoria dla podmiotów niepodlegających bezpośrednio rozporządzeniu MiCA, ale faktycznie świadczących analogiczne usługi. To m.in. platformy działające w modelu reverse solicitation czy operatorzy handlujący NFT.

Dostawcy usług  stakingu  i  crypto lendingu  – projekt wprost rozszerza obowiązki raportowe na usługi stakingowe oraz pożyczki kryptoaktywów, które nie zostały bezpośrednio uregulowane w MiCA.

Operatorzy bankomatów kryptowalutowych  oraz  wybrane platformy DeFi  – o ile sprawują faktyczną kontrolę nad transakcjami.

Projekt wprowadza hierarchię kryteriów (tzw. nexus rules), która determinuje, w którym państwie dany dostawca realizuje obowiązki sprawozdawcze. Dla polskich rezydentów podatkowych kluczowe jest to: nawet jeśli korzystasz z giełdy zarejestrowanej na Malcie czy w Estonii, Twoje dane trafią do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach automatycznej wymiany między państwami członkowskimi.

Co dokładnie zostanie zaraportowane? Wszystko

Lista informacji przekazywanych w ramach rocznego raportowania nie pozostawia miejsca na niedopowiedzenia:

Twoje dane identyfikacyjne:

  •       imię i nazwisko;
  •       adres zamieszkania;
  •       państwo (lub państwa) rezydencji podatkowej;
  •       wszystkie numery identyfikacji podatkowej – w Polsce to PESEL lub NIP;
  •       data i miejsce urodzenia.

Dane o Twoich transakcjach – dla każdego rodzaju kryptoaktywa osobno:

  •       ile kupiłeś za złotówki, euro czy dolary (łączna kwota brutto);
  •       ile sprzedałeś za waluty tradycyjne (łączna kwota brutto);
  •       wartość rynkowa wymian między kryptoaktywami;
  •       wartość detalicznych transakcji płatniczych (gdy płacisz krypto za towary);
  •       łączna wartość i liczba transferów przychodzących i wychodzących;
  •       liczba jednostek i liczba transakcji w każdej kategorii.
Zobacz również:

Wypłaty na własny portfel? Też raportowane

Szczególnie istotny jest przepis dotyczący transferów na adresy zewnętrzne. Jeśli wypłacasz kryptowaluty z giełdy na własny cold wallet – ta transakcja zostanie zaraportowana jako transfer na adres „co do którego nie ma informacji, że jest powiązany z osobą fizyczną lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą”.

Fiskus będzie wiedział, ile kryptowalut wycofałeś z regulowanego ekosystemu. Gdy kiedykolwiek będziesz chciał je spieniężyć – powstanie pytanie o podstawę nabycia i moment uzyskania dochodu.

Oświadczenie o rezydencji: bez niego nie kupisz ani nie sprzedasz

Od wejścia w życie ustawy implementującej DAC8 otwarcie konta na giełdzie kryptowalut będzie wymagało złożenia oświadczenia o  rezydencji podatkowej. To nie jest opcja – to warunek korzystania z usług.

Co musisz zadeklarować:

  •       państwo lub państwa, w których jesteś rezydentem podatkowym;
  •       numer TIN z każdego takiego państwa;
  •       dane osobowe pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie.

Co jeśli odmówisz?

Projekt jest bezwzględny: „raportujący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest obowiązany po upływie 60 dni od pierwotnego wystąpienia uniemożliwić użytkownikowi kryptoaktywów dokonywanie raportowanych transakcji”. Mówiąc wprost: odmowa złożenia oświadczenia skutkuje zamrożeniem konta. Nie kupisz, nie sprzedasz, nie wypłacisz.

A dotychczasowi użytkownicy?

Jeśli masz już konto na giełdzie, dostawca będzie miał czas do 31 października 2026 roku na uzyskanie od Ciebie oświadczenia. Dwukrotnie poprosi. Jeśli nie odpowiesz do końca roku – Twoje konto zostanie zablokowane od 1 stycznia 2027 roku.

„Komplet PODATKI 2026” to praktyczne poradniki dla księgowych i biur rachunkowych dotyczące wszystkich zmian w podatkach w 2026 r.

Płacisz Bitcoinem za samochód? Fiskus się dowie

Projekt wprowadza pojęcie „raportowanej detalicznej transakcji płatniczej” – transferu kryptoaktywów w zamian za towary lub usługi o wartości przekraczającej równowartość 50.000 USD. Kupujesz auto, nieruchomość czy jacht płacąc krypto przez regulowanego pośrednika? Transakcja zostanie zaraportowana, a dostawca zidentyfikuje zarówno sprzedawcę, jak i kupującego.

Uzasadnienie projektu nie pozostawia wątpliwości co do intencji:  „Oczekuje się, że uzyskiwane w powyższy sposób informacje pozwolą administracji podatkowej na zebranie informacji na temat przypadków wykorzystywania raportowanych kryptoaktywów do zakupu towarów i usług.”

Co NIE jest raportowanym kryptoaktywem?

Nie wszystko podlega nowym wymogom. Projekt wyłącza:

  •     cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC)  – ponieważ są z definicji transparentne dla państw je emitujących;
  •     pieniądz elektroniczny w rozumieniu przepisów – produkty będące cyfrowym odzwierciedleniem waluty fiat, podlegające wykupowi według wartości nominalnej (te są już objęte standardem CRS).
  •     kryptoaktywa zamkniętego obiegu –  tokeny użytkowe punkty lojalnościowe  czy niektóre  in-game assets, które w sposób udokumentowany nie mogą być stosowane do płatności lub inwestycji poza ograniczonym ekosystemem.
Ważne

Ciężar dowodu spoczywa na dostawcy. W razie wątpliwości – kryptoaktywo jest traktowane jako raportowane.

Sankcje: kary pieniężne i kodeks karny skarbowy

Projekt wprowadza dwutorowy system sankcji dla dostawców, którzy nie dopełnią obowiązków:

Kary administracyjne  za:

  •       nieprzekazanie informacji o użytkownikach;
  •       niestosowanie procedur należytej staranności;
  •       brak rejestracji operatora kryptoaktywów;
  •       nieusunięcie nieprawidłowości pokontrolnych.

Odpowiedzialność karna skarbowa  – grzywna do 180 stawek dziennych dla osób działających w imieniu dostawcy, który nie dopełnił obowiązków. Co więcej, ponowna rejestracja operatora, któremu cofnięto numer identyfikacyjny, wymaga złożenia  kaucji gwarancyjnej od 100.000 do 1.000.000 zł.

Harmonogram: kiedy to wszystko zacznie działać?

Data

Co się dzieje

Styczeń 2026

Wejście w życie. Dostawcy zaczynają zbierać oświadczenia i dane transakcyjne

31 marca 2026

Termin rejestracji operatorów kryptoaktywów

31 października 2026

Termin na uzyskanie oświadczeń od dotychczasowych użytkowników

31 grudnia 2026

Blokada kont użytkowników, którzy nie złożyli oświadczeń

30 czerwca 2027

Pierwsza informacja o użytkownikach kryptoaktywów za rok 2026

30 września 2027

Automatyczna wymiana danych między państwami

Kiedy dokładnie wejdą w życie nowe polskie regulacje?

Ustawa wchodzi w życie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” (art. 13). Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 17 grudnia 2025, więc rzeczywista data wejścia w życie będzie zależeć od procesu legislacyjnego.

Co to oznacza dla Ciebie? Cztery scenariusze

Scenariusz 1: Korzystasz z regulowanej giełdy

Twoje dane zostaną przekazane do polskiego urzędu skarbowego. Wszystkie: ile kupiłeś, ile sprzedałeś, za jaką cenę, jakie masz salda, dokąd wypłacałeś. Nie ma znaczenia, czy giełda jest w Polsce, na  Cyprze  czy na  Malcie.

Scenariusz 2: Wypłaciłeś krypto na własny portfel

Wypłata została (lub zostanie) zaraportowana. Fiskus wie, że wycofałeś aktywa z regulowanego ekosystemu. Gdy kiedykolwiek je spieniężysz – musisz udowodnić podstawę nabycia.

Scenariusz 3: Handlujesz peer-to-peer lub na DEX-ach

Transakcje P2P i zdecentralizowane giełdy bez elementu kontroli pozostają poza bezpośrednim raportowaniem. Jednak każda konwersja na fiat przez regulowany podmiot zostanie zaraportowana, a bank przyjmujący wpłatę zapyta o źródło środków.

Scenariusz 4: Masz zaległości z przeszłości

Jeśli w poprzednich latach zarobiłeś na kryptowalutach i nie rozliczyłeś podatku – od 2027 roku urząd skarbowy zacznie otrzymywać systematyczne dane.  Instytucja czynnego żalu  pozwala na dobrowolne ujawnienie zaległości przed wszczęciem postępowania.

Kontekst globalny: sieć się zacieśnia

DAC8 to europejska implementacja  międzynarodowych standardów CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) opracowanych przez OECD. Ale Polska nie działa w próżni – jest częścią globalnej koalicji, która systematycznie demontuje ostatnie bastiony kryptowalutowej anonimowości.

67 jurysdykcji, jeden cel

W listopadzie 2024 roku Polska podpisała wielostronne porozumienie CARF MCAA. Do końca 2025 roku zobowiązania podjęło już  67 jurysdykcji  – w tym te, które tradycyjnie uchodziły za „bezpieczne przystanie” dla kryptoaktywów:

  •       Szwajcaria  – legendarny bastion tajemnicy bankowej, pełne wdrożenie CARF od 2027
  •       Singapur  – azjatyckie centrum wealth management, wymiana danych od 2027
  •       Kajmany  – klasyczny raj podatkowy, pełna zgodność z CRS 2.0 i CARF
  •       Zjednoczone Emiraty Arabskie  – zero podatku dochodowego, ale pełna transparentność od 2027
  •       Hongkong  – konsultacje w sprawie CARF zakończone w grudniu 2025

Gdzie jeszcze można się „ukryć”?

Teoretycznie istnieją jurysdykcje, które nie przystąpiły do CARF: Filipiny, Wietnam, Argentyna. Praktycznie – przeniesienie tam aktywów generuje więcej problemów niż rozwiązuje.

Po pierwsze, transfer środków z takich „czarnych dziur” z powrotem do Polski aktywuje flagi AML w systemie STIR – polskim systemie monitorowania transakcji bankowych. Transfery powyżej 15.000 EUR z jurysdykcji wysokiego ryzyka to niemal gwarancja kontroli.

Po drugie, same te kraje nie oferują infrastruktury finansowej porównywalnej z regulowanymi giełdami. Płynność jest niska, ryzyko operacyjne wysokie.

J5: globalna współpraca egzekucyjna

Równolegle do CARF działa J5 – Joint Chiefs of Global Tax Enforcement – koalicja obejmująca USA, Wielką Brytanię, Australię, Kanadę i Holandię. Te państwa aktywnie dzielą się danymi i narzędziami analitycznymi (w tym systemami AI takimi jak Palantir) do identyfikacji wzorców unikania opodatkowania.

Jeśli polski rezydent korzysta z giełdy w jurysdykcji J5, dane są dostępne dla polskiego fiskusa na podstawie istniejących umów o wymianie informacji – nawet bez czekania na pełne wdrożenie CARF.

Kalendarz globalnej transparentności

Data

Wydarzenie

Wpływ na polskich podatników

31 grudnia 2025

Termin transpozycji DAC8 w UE

Koniec „szarej strefy” w prawie polskim

1 stycznia 2026

Rozpoczęcie zbierania danych DAC8

Wszystkie giełdy EU logują transakcje

2026

Form 1099-DA w USA

Amerykańskie giełdy raportują szczegółowo; dotyczy Polaków z kontami w USA

1 stycznia 2027

Pierwsza wymiana CARF

Szwajcaria, Singapur, Kajmany rozpoczynają wymianę z Polską

Ewolucja metod unikania – i odpowiedź regulatorów

Raport OECD z 2025 roku dokumentuje, jak metody unikania opodatkowania ewoluowały w odpowiedzi na rosnącą transparentność:

Chain hopping i mosty cross-chain  – zamiast pojedynczych privacy coins (jak Monero, usunięty z większości regulowanych giełd), zaawansowani unikający wykorzystują mosty między blockchainami do fragmentacji śladu transakcyjnego. W pierwszej połowie 2025 roku mosty przetworzyły ponad 22 miliardy dolarów podejrzanego wolumenu.

NFT wash trading – sztuczne generowanie strat podatkowych poprzez sprzedaż NFT do kontrolowanych przez siebie portfeli po zaniżonej cenie. Nawet 94,5% wolumenu na niektórych niezgodnych platformach NFT w 2025 roku zostało oznaczone jako wash trading. IRS i J5 opracowały specjalne algorytmy wykrywające takie wzorce.

DeFi yield stripping  – podatnicy raportują początkowy wkład kapitałowy do puli płynności, ale „zapominają” o nagrodach ze stakingu czy yield farmingu. 74% platform DeFi pozostaje niezgodnych z KYC/AML, ale narzędzia z zakresu  księgowości śledczej  potrafią już indeksować interakcje ze  smart kontraktami  i identyfikować portfele, które odebrały nagrody.

Polska specyfika: pułapki i precedensy

Polskie orzecznictwo z 2024-2025 ustaliło kilka kluczowych zasad:

Fundacja rodzinna nie chroni krypto.  Dyrektor KIS potwierdził w interpretacjach z 2024/2025, że handel kryptowalutami nie kwalifikuje się do 0% CIT przewidzianego dla innych zysków kapitałowych fundacji rodzinnej. Traktowany jest jako „inna działalność” – w pełni opodatkowana.

Koszty miningu są pośrednie.  NSA w wyroku z 18 czerwca 2025 orzekł, że wydatki na sprzęt i energię elektryczną do kopania kryptowalut to koszty pośrednie – nie można ich bezpośrednio odliczyć jako kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży wykopanych krypto.

System STIR monitoruje duże transfery.  KAS automatycznie monitoruje przelewy bankowe powyżej 15.000 EUR i porównuje je z deklarowanymi dochodami. Duże „fiat off-rampy” – wypłaty z giełd do banku – to główny trigger audytu kryptowalutowego.

W mojej poprzedniej publikacji o Common Reporting Standard pisałem, że nadchodzi CARF, który zamknie furtkę kryptowalutową. Teraz mogę powiedzieć dokładnie, jak ta furtka zostanie zamknięta – na mocy przyjętego właśnie projektu ustawy.

Co powinieneś zrobić już teraz?

  1. Uporządkuj dokumentację.  Zbierz dowody nabycia kryptoaktywów – daty, ceny, źródła. Będziesz ich potrzebować przy rozliczeniu sprzedaży.
  2. Przygotuj się na oświadczenie.  Od 2026 roku każda giełda poprosi Cię o deklarację rezydencji podatkowej. Zastanów się, jakie masz obowiązki podatkowe w Polsce i ewentualnie innych krajach.
  3. Rozważ  czynny żal.  Jeśli masz nieuregulowane zobowiązania z przeszłości, czas na decyzję. Dobrowolne ujawnienie przed wszczęciem postępowania znacząco ogranicza odpowiedzialność.
  4. Skonsultuj się z doradcą. Nowe przepisy są skomplikowane, a konsekwencje błędów – poważne. Profesjonalne doradztwo może oszczędzić Ci problemów.

Podsumowanie – rewolucja w transparentności polskiego rynku kryptoaktywów

Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów to nie jest ewolucja – to rewolucja w transparentności polskiego rynku kryptoaktywów. System, który przez dekadę pozwalał na względną anonimowość transakcji kryptowalutowych, zostaje zastąpiony pełną przejrzystością porównywalną z tradycyjną bankowością.

Dla osób prawidłowo rozliczających inwestycje kryptowalutowe zmienia się niewiele – poza dodatkową biurokracją związaną z oświadczeniami. Dla tych, którzy liczyli na anonimowość – czas na rewizję strategii.

Teraz już wiesz. Nie mów, że nie zostałeś ostrzeżony.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Odroczenie KSeF? Kolejne interpelacje poselskie pokazują słabości systemu e-faktur
Odroczenie KSeF? Kolejne interpelacje poselskie pokazują słabości systemu e-faktur
Nowe świadczenie dla seniorów od 2026 roku: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Nowe świadczenie dla seniorów od 2026 roku: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Twoje auto w firmie po 1 stycznia 2026 r. Skarbówka zmieniła limity – sprawdź, ile odliczysz od leasingu i zakupu
Twoje auto w firmie po 1 stycznia 2026 r. Skarbówka zmieniła limity – sprawdź, ile odliczysz od leasingu i zakupu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nawet 35 tysięcy złotych mogą dostać właściciele domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
12 sty 2026

Znów dopłacają do czystego ciepła. Z początkiem stycznia w Poznaniu ponownie otworzyła się furtka do wymiany starych, dymiących pieców na nowoczesne i ekologiczne źródła ogrzewania. Mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnej odsłony programu Kawka Bis, który ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń i poprawić jakość powietrza w stolicy Wielkopolski.
62 dni dodatkowego wolnego od pracy na zdrowe dziecko – bez utraty wynagrodzenia, którego udzielenia pracodawca nie może odmówić. Te przepisy już obowiązują i rodzice mogą z nich korzystać
11 sty 2026

Choć, być może, nie wszyscy mają tego świadomość – rodzice mają prawo do uzyskania zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub za czas którego przysługiwać im będzie prawo do zasiłku opiekuńczego, w celu sprawowania opieki nie tylko nad chorym, ale również nad zdrowym dzieckiem. I co więcej – pracodawca nie może im odmówić udzielenia tych dni wolnych od pracy. Ile dni zwolnienia od pracy, w jakich okolicznościach, w jaki sposób i na jakich warunkach, mogą uzyskać rodzice, w celu osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem?
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
11 sty 2026

Rodzice pomagają w zakupie mieszkania, rodzeństwo przychodzi z odsieczą w finansowych tarapatach, dziadkowie dokładają się do remontu. Pożyczanie pieniędzy od rodziny to powszechna praktyka. Problem w tym, że z punktu widzenia urzędu skarbowego taki przelew nie jest wyłącznie „sprawą rodzinną”. W określonych sytuacjach pożyczka od bliskich musi zostać zgłoszona, a brak formalności może skończyć się dotkliwą karą. I to nawet wtedy, gdy nie było w tym żadnej złej woli.
800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych
10 sty 2026

800 zł miesięcznie na dziecko od lat trafia do milionów rodzin i dla wielu z nich jest stałym elementem domowego budżetu. Od lutego 2026 roku program 800+ wchodzi jednak w nową fazę. Świadczenie nie znika, ale zmieniają się zasady jego przyznawania i kontroli. ZUS zyska nowe narzędzia weryfikacji, a część rodzin, także tych, które dotąd nie miały problemów, może stracić wypłaty lub zaliczyć przerwę w ich otrzymywaniu. Sprawdzamy, kogo dotyczą zmiany i na co trzeba uważać.

REKLAMA

PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
10 sty 2026

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową samochód bardzo często nie jest niezbędnym udogodnieniem. Bez własnego auta trudno mówić o regularnym leczeniu, rehabilitacji, pracy czy załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. W 2026 roku nadal funkcjonuje program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który umożliwia uzyskanie bardzo wysokiego dofinansowania zakupu samochodu osobowego. W najkorzystniejszym wariancie wsparcie może sięgnąć nawet około 185 tys. zł. Problem w tym, że z programu może skorzystać tylko wąska grupa osób, a jeden szczegół często decyduje o odmowie.
350 plus co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty
11 sty 2026

Póki co 350 plus co miesiąc do emerytury, ale seniorzy są w wielkim oczekiwaniu na komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń. Dlaczego? Bo 350 zł dodatku przysługuje tylko do 28 lutego 2026 r. a później - no właśnie - co później?
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
10 sty 2026

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
Nowe 500 plus (a w 2026 r. – 1000 plus) na ogrzewanie nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu już z podpisem Prezydenta
11 sty 2026

W dniu 9 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, wprowadzającą zmiany w przepisach o nowym świadczeniu, którego celem jest wsparcie w zakresie rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł pozostawić wniosek o przyznanie świadczenia (bonu ciepłowniczego) bez rozpoznania (a tym samym – świadczenie nie zostanie wypłacone) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w nowelizacji, a – dotyczy to zarówno wniosków o świadczenie za rok 2026 r., jak i za rok 2025, których termin składania upłynął 15 grudnia br.

REKLAMA

I ZUS i firmy mają nowe, skuteczne sidła na cwaniaków na L4. Z nowym rokiem ruszyło wielkie polowanie na lewe zwolnienia lekarskie
11 sty 2026

Oddają się zakrapianej rekreacji, remontują mieszkania, jeżdżą na zagraniczne wakacje, pracują na całego… w taki sposób niektórzy „kurują się” na zwolnieniach lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który tropi zdrowych chorych od nowego roku przykręca kontrolną śrubę. Inspektorzy zyskali nowe uprawnienia.
Zysk z PPK: 138% do 198%% przez 6 lat w zależności od FZD. Jak sprawdzić stan rachunku? Wypłacić zawsze można ale przed 60 urodzinami są potrącenia
11 sty 2026

Zysk statystycznego uczestnika PPK przez 6 lat funkcjonowania tej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę (tj. od grudnia 2019 roku do końca listopada 2025 r.) wyniósł od 138% do 198% proc. kwot, które uczestnik sam wpłacił . Różnica w procencie zysku zależy od rodzaju Funduszu Zdefiniowanej Daty, który wybrał uczestnik. Taka informacja została podana w opublikowanym 16 grudnia 2025 r. nr 12 (50) biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA