Tylko do końca marca odliczysz 36 000 zł za osobę - pozostali mają czas do końca kwietnia 2026. Zegar tyka, został już tylko tydzień

Skarbówka sprezentowała w 2026 roku nawet 36 tys. zł nowej ulgi za osobę do odliczenia w PIT za 2025. To nie wszystko: ulga działa też dla tych na CIT. Ale oni mają już tylko tydzień. Warunki ulgi nie są skomplikowane, ale trzeba zebrać dokumentację, żeby wiedzieć, czy ulga na pewno przysługuje. Kto zdąży, ten zyska niemało od skarbówki. Kto się spóźni, odda państwu więcej podatku, niż musi.

Ulga na żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy - kto może z niej skorzystać?

Podstawą prawną jest art. 26he ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z nowej ulgi podatkowej skorzystają przedsiębiorcy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy zatrudniają pracowników będących jednocześnie:

żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej (terytorialna służba wojskowa), lub

żołnierzami aktywnej rezerwy.

Odliczenie następuje od podstawy obliczenia podatku - na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 (skala podatkowa) lub art. 30c ust. 2 (podatek liniowy).

Ważne Ważne: tylko umowa o pracę daje prawo do ulgi To zasadniczy warunek, o którym nie można zapomnieć. Nowa ulga podatkowa dotyczy wyłącznie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (Kodeks pracy). Jeśli żołnierz WOT lub aktywnej rezerwy współpracuje z Twoją firmą na umowie zlecenia lub umowie o dzieło — ulga nie przysługuje.

Na jakim formularzu rozliczyć ulgę?

Z odliczenia mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się:

według skali podatkowej - formularz PIT-36,

- formularz PIT-36, podatkiem liniowym 19% - formularz PIT-36L.

Ryczałtowcy nie skorzystają z ulgi. W przepisach o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych brak odesłania do art. 26he ustawy PIT. Ryczałt ze swej natury liczony jest od przychodu i nie przewiduje tego rodzaju odliczeń - to forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie mają wysokich kosztów prowadzenia działalności.

Ile wynosi ulga? Kwoty odliczenia zależą od stażu służby żołnierza

Wysokość odliczenia rośnie wraz z nieprzerwanym stażem służby wojskowej pracownika:

okres nieprzerwanej służby: kwota odliczenia: co najmniej 1 rok 12000 zł co najmniej 2 lata 15000 zł co najmniej 3 lata 18000 zł co najmniej 4 lata 21000 zł co najmniej 5 lat 24000 zł

Powyższe kwoty dotyczą obu kategorii żołnierzy - zarówno pełniących terytorialną służbę wojskową (WOT), jak i żołnierzy aktywnej rezerwy.

Jak liczyć staż służby?

Staż weryfikowany jest według stanu na 31 grudnia danego roku podatkowego. Jeżeli stosunek pracy ustał wcześniej, decyduje ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w danym roku - staż służby określa się wtedy na ten właśnie dzień.

Zatrudnienie przez część roku - zasada proporcjonalności

Ulga przysługuje odrębnie na każdego zatrudnionego żołnierza. Gdy pracownik-żołnierz był zatrudniony tylko przez część roku podatkowego, odliczenie oblicza się proporcjonalnie: 1/12 rocznej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia.

Taki pracownik to skarb - pracodawca może sporo odliczyć od podatku, gdy zatrudnia żołnierza WOT Materiały prasowe

Mnożnik 1,5× dla mikro i małych firm - nawet 36 000 zł odliczenia

Tu zaczyna się najciekawsza część nowej ulgi. Art. 26he ust. 3 ustawy PIT przewiduje zwiększenie podstawowych kwot odliczenia dla mniejszych przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) stosują mnożnik ×1,5 do kwot z powyższej tabeli.

Przypomnienie definicji: Mikroprzedsiębiorca - podmiot, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty. Mały przedsiębiorca - podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, oraz

osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 10 mln euro lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.

Przykład Przykład: mikroprzedsiębiorca z żołnierzem WOT o 5-letnim stażu Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową 19%. Spełnia kryteria mikroprzedsiębiorcy. W ramach stosunku pracy zatrudnia pracownika, który od pięciu lat nieprzerwanie pełni służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (pięć pełnych lat liczonych na 31 grudnia). Obliczenie ulgi: Kwota bazowa za 5 lat służby: 24 000 zł

Mnożnik dla mikroprzedsiębiorcy: ×1,5

Przysługujące odliczenie: 24 000 zł × 1,5 = 36 000 zł

Mnożnik 1,2× dla średnich i większych pracodawców

Art. 26he ust. 4 ustawy PIT przewiduje drugi, nieco niższy mnożnik ×1,2. Przysługuje on przedsiębiorcom, którzy:

przez cały rok podatkowy zatrudniali minimum 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), oraz

(w przeliczeniu na pełne etaty), oraz nie kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorca ani mały przedsiębiorca.

Przykład Przykład: średni przedsiębiorca z trzema żołnierzami w zespole Pani Halina prowadzi rodzinne przedsiębiorstwo w formie JDG. Zatrudnia 150 osób, w tym 130 w ramach stosunku pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Ze względu na kryteria zatrudnienia i przychodowe jest średnim przedsiębiorcą. W zespole Pani Haliny pracują na umowę o pracę 3 żołnierze: 2 żołnierzy WOT - każdy z co najmniej 2-letnim stażem służby,

- każdy z co najmniej 2-letnim stażem służby, 1 żołnierz aktywnej rezerwy - z co najmniej 4-letnim stażem służby. Obliczenie ulgi: Kwota bazowa: 2 × 15 000 zł + 1 × 21 000 zł = 51 000 zł

Mnożnik: ×1,2

Przysługujące odliczenie: 51 000 zł × 1,2 = 61 200 zł

Co jeśli dochód jest za niski lub firma wykazała stratę?

Zgodnie z art. 26he ust. 5 ustawy PIT, kwota odliczenia jest ograniczona wysokością dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w danym roku podatkowym. Ulga nie może „wygenerować" straty - jeżeli bez niej firma już wykazuje stratę, odliczenie w danym roku nie przysługuje.

Ale ulga nie przepada. Ustawodawca przewidział możliwość przeniesienia niewykorzystanej części odliczenia na kolejne 5 lat podatkowych. W każdym z tych lat kwota odliczenia również nie może przekroczyć wysokości dochodu z działalności, ale daje to czas na pełne wykorzystanie preferencji.

Jakie dane wpisać w zeznaniu i jak udokumentować prawo do ulgi?

Rozliczenia dokonujesz w formularzu PIT-36 lub PIT-36L, wskazując:

numery PESEL zatrudnionych żołnierzy,

zatrudnionych żołnierzy, liczbę miesięcy i lat nieprzerwanej służby wojskowej,

nieprzerwanej służby wojskowej, status podatnika - mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub podmiot zatrudniający minimum 5 pracowników.

Organ podatkowy może zażądać przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia. Dlatego już teraz poproś pracowników-żołnierzy o zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji potwierdzające datę rozpoczęcia służby i jej ciągłość. To kluczowy dokument na wypadek kontroli.

Większość uprawnionych firm nie wie o nowej uldze - jak to sprawdzić u siebie?

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie ponad 40 000 żołnierzy, a w aktywnej rezerwie kolejne tysiące osób. Większość z nich łączy służbę z cywilną pracą - od korporacji po małe rodzinne firmy.

Problem? Pracownik nie ma obowiązku informować pracodawcy o swojej służbie wojskowej. Wielu przedsiębiorców może więc nie wiedzieć, że zatrudnia żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy, zwłaszcza gdy pracownik nigdy nie prosił o zwolnienie w związku ze służbą.

Praktyczna rada: Wyślij jeszcze dziś do zespołu krótką ankietę z pytaniem, czy ktoś służy w WOT lub aktywnej rezerwie. Wyjaśnij, że chodzi o ulgę podatkową korzystną dla firmy - to uzasadniony interes przedsiębiorcy i podstawa prawna do zebrania takiej informacji.

Jeden e-mail może oznaczać od 12 000 zł do 36 000 zł mniejszą podstawę opodatkowania - za każdego takiego pracownika. Przy 3 żołnierzach w zespole to potencjalnie ponad 100 000 zł odliczenia rocznie.

Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej Żołnierz WOT zatrudniony w firmie to skarb dający prawo do wysokiego odliczenia od podatku Shutterstock

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu ulgi na żołnierzy WOT

Unikaj tych częstych pułapek:

Zaliczenie umów cywilnoprawnych . Ulga przysługuje wyłącznie za pracowników na umowie o pracę. Umowy zlecenia i o dzieło się nie liczą.

. Ulga przysługuje wyłącznie za pracowników na umowie o pracę. Umowy zlecenia i o dzieło się nie liczą. Nieprawidłowe obliczenie stażu służby. Liczą się pełne lata służby wojskowej na 31 grudnia - nie data zawarcia umowy z pracodawcą.

Wskazówka: jeśli zatrudniasz żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy na umowach cywilnoprawnych, rozważ zaproponowanie im przejścia na umowę o pracę. Przy kwocie ulgi sięgającej 36 000 zł rocznie może się to opłacić — choć wymaga indywidualnego przeliczenia z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia i kosztów pracodawcy.

Ulga na żołnierzy działa też w CIT

Nowa ulga podatkowa nie jest ograniczona do przedsiębiorców rozliczających PIT. Art. 18eg ust. 1 ustawy o CIT wprowadza analogiczne odliczenie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych - od podstawy opodatkowania (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych), na identycznych zasadach jak w PIT, łącznie z mechanizmem mnożników. Jeżeli Twoja firma rozlicza się na CIT i spełnia opisane wyżej warunki — również masz prawo do ulgi.

Można łączyć ulgę na żołnierza z innymi ulgami podatkowymi

Przepisy nie wprowadzają zakazu łączenia nowej ulgi z innymi preferencjami podatkowymi. Przedsiębiorca zatrudniający żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy może jednocześnie korzystać np. z:

ulgi B+R,

ulgi na robotyzację,

ulgi na prototyp,

IP Box

- o ile spełnia odrębne warunki każdej z tych preferencji.

Przykład Przykład łączenia ulg Firma IT zatrudnia programistę-żołnierza WOT z 5-letnim stażem służby. Jako mikroprzedsiębiorca może w jednym zeznaniu odliczyć 36 000 zł z tytułu ulgi na żołnierza (mnożnik ×1,5), a jednocześnie zastosować 5-procentową stawkę IP Box od dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Oszczędności podatkowe kumulują się.

Koszty pracownicze + ulga = podwójna korzyść

Nowa ulga nie wyklucza zaliczenia wynagrodzenia żołnierza do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. To oznacza podwójną korzyść: pełne koszty pracownicze (wynagrodzenie, składki ZUS) zmniejszają podstawę opodatkowania, a oprócz nich przysługuje osobne odliczenie z tytułu ulgi.

Terminy rozliczenia ulgi za 2025 rok - nie przegap

Przepisy art. 26he ustawy PIT i art. 18eg ustawy CIT obowiązują w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2025 roku. Ponieważ nie było możliwości uwzględnienia ulgi na etapie miesięcznych czy kwartalnych zaliczek na podatek, pierwsza okazja do odliczenia pojawia się dopiero teraz - w rozliczeniu rocznym za 2025 rok:

Formularz Termin CIT-8 do 31 marca 2026 PIT-36 / PIT-36L do 30 kwietnia 2026

Eksperci podatkowi szacują, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi skorzysta z niej zaledwie kilka procent uprawnionych firm. Nie dlatego, że nie spełniają warunków - ale dlatego, że nigdy nie zapytały pracowników o służbę wojskową.

Dlaczego państwo daje ulgę za zatrudnianie żołnierzy?

Nowa ulga to element szerszej polityki obronności. W obliczu niestabilnej sytuacji za wschodnią granicą Polska intensywnie rozbudowuje Wojska Obrony Terytorialnej i system aktywnej rezerwy. Rząd chce zachęcić pracodawców do życzliwego podejścia wobec pracowników-żołnierzy.

To nie przypadek, że kwoty odliczenia rosną wraz ze stażem służby - państwu zależy, by żołnierze zostawali w szeregach jak najdłużej. Dla przedsiębiorcy oznacza to konkretną korzyść: im dłużej Twój pracownik służy, tym więcej odliczysz od podatku. Jednocześnie zyskujesz pracownika o ponadprzeciętnych kompetencjach w zakresie dyscypliny, organizacji i odporności na stres - cechy, które sprawdzają się w każdym zawodzie.