Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 15 000 zł - tyle możesz dostać na dziecko, jeżeli się pospieszysz i spełnisz te warunki, ale nie ma w nich kryterium dochodowego

15 000 zł - tyle możesz dostać na dziecko, jeżeli się pospieszysz i spełnisz te warunki, ale nie ma w nich kryterium dochodowego

09 marca 2026, 18:40
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ikr junior, niepełnosprawne dzieci, stypendium, uczniowie, kryterium dochodowe, dofinansowanie, rodzice, 15 000 zł
15 000 zł - tyle możesz dostać na dziecko, jeżeli się pospieszysz i spełnisz te warunki, ale nie ma w nich kryterium dochodowego
Można wnioskować nawet o 15 tysięcy złotych na dziecko. Nowy program ruszył w lutym. Jednak pula środków może się wyczerpać. Tak jak w 800 plus, nie obowiązuje kryterium dochodowe. Nie musisz więc zbierać i składać zaświadczeń o zarobkach oraz pisać oświadczeń o stanie majątkowym. 15 000 zł jest wypłacane w okresie trzech lat. Co trzeba zrobić, by dostać pieniądze?

Pieniądze na wyrównywanie szans dzieci - 15 tys. zł stypendium do wzięcia

W gąszczu przepisów i skomplikowanych programów socjalnych łatwo przegapić inicjatywy, które są proste i nastawione na konkretny cel. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o rozszerzeniu pilotażowego projektu Indywidualne Konta Rozwojowe (IKR). Nowa odsłona, znana jako "IKR Junior", została właśnie udostępniona dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Resort podkreśla, że celem tego działania jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji i rozwoju. Wiele rodzin, mimo pobierania standardowych świadczeń, wciąż boryka się z brakiem środków na dodatkowe zajęcia czy pomoce naukowe dla swoich pociech. Ten program ma być finansowym zastrzykiem, który pozwoli sfinansować marzenia lub potrzeby edukacyjne dziecka, bez konieczności martwienia się o domowy budżet. Kwota wsparcia to maksymalnie 15 000 zł, rozłożone w okresie 3-ech lat szkolnych.

UPRAWNIENIA RODZICÓW W PRACY

Kto może skorzystać? Dwa warunki

Choć w tytule i wstępie wspomnieliśmy o dzieciach, musimy teraz doprecyzować grupę docelową, bo diabeł tkwi w szczegółach regulaminu. Program IKR Junior nie jest przeznaczony dla maluchów w żłobkach czy przedszkolach. Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz ponadpodstawowych (z wyłączeniempolicealnych) oraz przebywających w pieczy zastępczej. Od lutego program rozszerzono na uczniów z niepełnosprawnościami.

Nie ma znaczenia, z jakiego regionu Polski pochodzicie - projekt ma charakter ogólnopolski. To, co wyróżnia ten program na tle innych świadczeń socjalnych, to całkowity brak kryterium dochodowego. Nie musisz przedstawiać zaświadczeń o zarobkach ani martwić się, że przekroczyłeś próg o kilka złotych.

AKADEMIA PRAWA PRACY - EDYCJA 9

Na co można wydać te środki?

Kwota stypendium z Indywidualnego Konta Rozwojowego to pieniądze znaczone - muszą zostać przeznaczone na cel, jakim jest rozwój. Nie wydamy ich na bieżące zakupy spożywcze, ale lista akceptowanych wydatków jest bardzo szeroka i atrakcyjna dla rodziców dbających o edukację.

Dzięki tym środkom można opłacić dodatkowe zajęcia edukacyjne, korepetycje, kursy rozwijające zainteresowania czy warsztaty naukowe, treningi sportowe oraz wyjazdy edukacyjne. Sfinansować można także udział w turnusach rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej. Ideą jest danie wędki, a nie ryby - środki mają pomóc dziecku rozwinąć skrzydła, zdobyć nowe umiejętności lub podciągnąć się w nauce, co w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami często wiąże się z dodatkowymi, niemałymi kosztami.

ikr junior, niepełnosprawne dzieci, stypendium, uczniowie, kryterium dochodowe, dofinansowanie, rodzice, 15 000 zł

Środki można przeznaczyć np. na korepetycje

ShutterStock

Czas ucieka, nabór trwa

Jeśli spełniasz warunki, nie powinieneś zwlekać z decyzją. Program realizowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości na zlecenie ministerstwa, a jego budżet nie jest z gumy. Środki są ograniczone.

W momencie wyczerpania puli miejsc, nabór zostanie zamknięty. Szacuje się, że środków wystarczy na wsparcie ok. 4 000 dzieci. Warto więc jak najszybciej odwiedzić stronę operatora programu (nabór ruszył od 24 lutego) i dopełnić formalności. W świecie finansów publicznych rzadko zdarzają się okazje, gdzie nie jest sprawdzana grubość portfela rodziców. To realna szansa na sfinansowanie potrzeb, które do tej pory musiały czekać.

Ważne

Nabór jest prowadzony na: https://www.frse.org.pl/fers-ikr

Źródło: gov.pl

Gigantyczny zastrzyk gotówki dla osób z niepełnosprawnościami: państwo zapłaci za asystenta, dojazd i nowoczesny sprzęt
Gigantyczny zastrzyk gotówki dla osób z niepełnosprawnościami: państwo zapłaci za asystenta, dojazd i nowoczesny sprzęt
ZUS pożałował 300 zł dla babci na wyprawkę dla wnuczki. NSA zmienił decyzję: teraz ZUS niech żałuje, bo wcale nie trzeba spełniać tego warunku, żeby dostać
ZUS pożałował 300 zł dla babci na wyprawkę dla wnuczki. NSA zmienił decyzję: teraz ZUS niech żałuje, bo wcale nie trzeba spełniać tego warunku, żeby dostać "Dobry Start"
Koniec zabawy w kotka i myszkę dłużników z wierzycielami - Ogólnopolska Platforma Egzekucyjna namierzy twoje zaległości błyskawicznie
Koniec zabawy w kotka i myszkę dłużników z wierzycielami - Ogólnopolska Platforma Egzekucyjna namierzy twoje zaległości błyskawicznie
Źródło: INFOR
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
09 mar 2026

Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej - informuje ZUS. Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Oznacza to, że najpierw będzie wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy płatnik nie zareaguje – upomnienie. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów.
Dziś dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu
09 mar 2026

9 marca to dzień drzemki w pracy. Dziś często często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Czym jest power nap i mikrosen? Jakie są błędy niewyspanego mózgu?
Polska ziemia zostaje w polskich rękach. Nowe przepisy do 2036 r. zmieniają zasady dla rolników
09 mar 2026

Państwowa ziemia rolna pozostanie pod ochroną przez kolejną dekadę, a rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów i nowe wsparcie dla inwestycji energetycznych na wsi. Rząd wydłuża zakaz sprzedaży państwowych gruntów, upraszcza powiększanie gospodarstw rodzinnych i otwiera drogę dla biogazowni oraz biometanu.
Jaki wysoki może być żywopłot? Ani centymetra więcej niż... Przy jakich tujach sąsiad może pójść z żądaniami do sądu?
09 mar 2026

Utrzymanie dobrych relacji z sąsiadami nie zawsze jest łatwe. Najlepiej wiedzą o tym urzędnicy i sędziowie, którzy często musza uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów dotyczących sposobu użytkowania sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Bywa to trudne, bo nie wszystko wynika wprost z przepisów.

Torby reklamowe w działaniach eventowych i codziennym użytkowaniu
09 mar 2026

Uczestnik eventu myśli prosto: „Czy to jest dla mnie przydatne?”. Dopiero w drugiej kolejności zwraca uwagę na logo, hasło czy identyfikację wizualną. Dlatego torby reklamowe od lat wygrywają z wieloma innymi gadżetami - dają natychmiastową wartość użytkową, a jednocześnie otwierają długi „kanał emisji” marki w codziennym życiu odbiorcy. Na targach, konferencjach czy wydarzeniach branżowych torby z logo stają się podstawowym „opakowaniem” całego doświadczenia: mieszczą katalogi, materiały drukowane, drobne upominki, a często także zakupy. Po wyjściu z hali targowej wiele z nich nie trafia jednak do szuflady. Przechodzi płynnie do codziennego obiegu - na zakupy, do pracy, na uczelnię czy na siłownię. I właśnie ten moment decyduje o zwrocie z inwestycji w torby reklamowe.
Zakup leków można odliczyć w PIT: kto może to zrobić i w jaki sposób?
09 mar 2026

Wielu podatników wciąż o tym nie wie, że może odzyskać nawet kilkaset złotych rocznie, odliczając w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wydatki poniesione na leki. Umożliwia to ulga rehabilitacyjna, z której skorzystać mogą nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również ich opiekunowie. Co ważne, obecne zasady rozliczania ulgi będą obowiązywać także w 2026 roku.
Paragraf na emocje: art. 190 Kodeksu karnego (groźba karalna) stał się systemowym „gotowcem”. A przecież nie każda inwektywa to zamach na życie
09 mar 2026

Państwo ma specyficzny talent do oszczędności tam, gdzie oszczędzać nie wolno. Najtańszy sukces statystyczny to „ściganie słów”. Wystarczy zrzut ekranu, protokół i jedno zdanie: „Bałem się”. I już mamy sprawę, która „się kręci”. Problem w tym, że art. 190 § 1 Kodeksu karnego (KK) nie powstał po to, by karać za brak kultury osobistej. Ten przepis ma chronić przed realnym zagrożeniem, a nie służyć jako gaśnica do tłumienia sąsiedzkich czy internetowych emocji. Państwo prawa nie może udawać, że każda inwektywa to zamach na życie - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan.
Jak wygląda hortensja bukietowa, a jak ogrodowa? Która jest zdecydowanie łatwiejsza w uprawie? Porównanie [Tabela]
09 mar 2026

Jak wygląda hortensja bukietowa, a jak ogrodowa? Która jest zdecydowanie łatwiejsza w uprawie? Oto porównanie wyglądu i wymagań dwóch najpopularniejszych krzewów kwitnących w Polsce [Tabela].

Równość ekonomiczna (dochodowa) kobiet i mężczyzn. Polska bardziej postępowa niż Niemcy. 1/3 luki dochodowej wynika z systemu emerytalnego
09 mar 2026

Polska prawie modelowo radzi sobie z włączaniem kobiet do rynku pracy, ale - zdaniem ekspertów Allianz - stoi przed cyfrową ścianą: jeśli Polki nie zamkną 16-procentowej luki we wdrażaniu AI, nasz dzisiejszy optymistyczny kurs na równość może zostać brutalnie przerwany przez technologiczną rewolucję. Tymczasem podczas gdy potęgi takie jak Niemcy czy Szwajcaria grzęzną w strukturalnych lukach dochodowych przekraczających 20%, Polska przebojem wkracza do grupy liderów, mając realną szansę na redukcję rocznej różnicy dochodów kobiet i mężczyzn do poziomu poniżej 10% przed końcem stulecia. Znacznie pomogłaby w tym aktywizacja kobiet starszych (krótszy okres zarobkowy), co pomogłoby także gospodarce zapobiegając znikaniu z rynku doświadczonych i cennych pracownic. Potrzebne jest również dalej niż dotychczas idące wsparcie w opiece nad dziećmi, które umożliwiłoby bardziej powszechną pracę na część etatu lub możliwość podnoszenia kwalifikacji przez kobiety.
Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą
09 mar 2026

Rozporządzenie ograniczające prace domowe w szkołach podstawowych było jedną z najbardziej medialnych decyzji w polskiej edukacji ostatnich lat. Zmiana objęła kilka milionów uczniów i tysiące szkół w całym kraju. Jednak z informacji ujawnionych po kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji wynika, że reforma mogła zostać wprowadzona bez podstawowych analiz systemowych. Kontrolę dokumentacji w tej sprawie przeprowadził poseł Marcin Józefaciuk, który poinformował publicznie, że sprawdził materiały znajdujące się w MEN dotyczące procesu przygotowania rozporządzenia. Wnioski – jak sam napisał – są „szokujące”.
