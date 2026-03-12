Sejm rozpatruje petycję, która proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego PIT z 120 000 zł do 171 000 zł, opierając limit na dwukrotności rocznej mediany zarobków. Celem jest sprawiedliwsze opodatkowanie klasy średniej w obliczu rosnących płac.

Do Sejmu trafiła petycja nr BKSP-153-X-788/25, która postuluje zmianę w systemie podatkowym dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dokument został złożony 12 grudnia 2025 roku, a 20 stycznia 2026 roku skierowano go do Komisji do Spraw Petycji. Jakie rozwiązania znalazły się w tym dokumencie?

Co proponuje petycja? Nowy próg podatkowy PIT

Głównym celem autorów jest podniesienie pierwszego progu podatkowego PIT z obecnych 120 000 zł do 171 000 zł rocznie. Obecnie przekroczenie 120 000 zł dochodu skutkuje zastosowaniem wyższej stawki 32%.

Autorzy petycji wskazują, że nowy limit powinien odpowiadać dwukrotności rocznej mediany zarobków, która w 2025 roku wyniosła według danych Głównego Urzędu Statystycznego 85 656 zł. Dzięki temu osoby z klasy średniej nie byłyby zbyt szybko obciążane wyższym podatkiem, co ma sprawiedliwszy charakter opodatkowania przy rosnących zarobkach.

Dlaczego to ważne? Jakie mogą być kolejne kroki dotyczące petycji?

Zmiana ta miałaby realny wpływ na finanse wielu Polaków. Obecnie znaczna część klasy średniej zaczyna płacić wyższą stawkę podatku już po osiągnięciu 120 000 zł dochodu rocznie. Podwyższenie progu do 171 000 zł pozwoliłoby na łagodniejsze wejście w drugi próg podatkowy, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących płac i inflacji.

Petycja trafiła już do komisji sejmowej, która zajmie się jej opiniowaniem i ewentualnym włączeniem postulatów w przyszłe zmiany podatkowe. Autorzy liczą, że propozycja zyska poparcie zarówno wśród parlamentarzystów, jak i w opinii publicznej, zwłaszcza wśród osób reprezentujących klasę średnią.

Podsumowując, BKSP-153-X-788/25 to inicjatywa mająca na celu dostosowanie polskiego systemu podatkowego do realiów rosnących zarobków i sprawiedliwsze obciążenie podatkowe. Jej los zależy teraz od decyzji komisji sejmowej.

Jaka jest aktualna wysokość progów podatkowych PIT?

Przy okazji wyjaśnijmy, że podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że w miarę wzrostu dochodów podatnika, rośnie również stawka podatkowa, którą musi on zapłacić. Progresywność podatku ma na celu zapewnienie sprawiedliwości podatkowej, dzięki której osoby o wyższych dochodach płacą wyższy podatek.

Wysokość progów podatkowych (skali podatkowej) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dla podatników opodatkowanych według skali stawki mamy następujące progi podatkowe:

Do 120 000 zł podatek wynosi 12% . Jednakże, aby złagodzić obciążenie podatkowe dla osób o niższych dochodach, wprowadzono kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł. Dzięki temu efektywne obciążenie podatkowe jest niższe.

. Jednakże, aby złagodzić obciążenie podatkowe dla osób o niższych dochodach, wprowadzono kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł. Dzięki temu efektywne obciążenie podatkowe jest niższe. Powyżej 120 000 zł podatek wynosi stałą kwotę 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. To oznacza, że każda złotówka zarobiona powyżej 120 000 zł jest opodatkowana stawką 32%.

Powyższe, obowiązujące także obecnego roku progi podatkowe, zostały wprowadzone przez ustawodawcę 1 lipca 2022 r., w ramach programu Polski Ład. Progi te, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Tabela: Progi podatkowe, zgodnie z art. 27 ustawy o PIT

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi: ponad do 120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł 120 000 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Przekroczenie progu podatkowego PIT. Przykład

Anna Kowalska jest samodzielnym grafikiem komputerowym pracującym na umowę o dzieło. W 2024 roku jej dochody wyniosły 110 000 zł, co oznaczało, że była opodatkowana stawką 12% z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3600 zł. W 2025 roku, dzięki nowym projektom i zwiększeniu stawki godzinowej, jej dochody wzrosły do 130 000 zł.

Jak to wpłynęło na jej obciążenie podatkowe? Otóż, do kwoty 120 000 zł Anna płaci podatek według stawki 12%, z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek. Jednak każda złotówka zarobiona powyżej tej kwoty jest opodatkowana stawką 32%. Oznacza to, że Anna płaci podatek w wysokości 12% od pierwszych 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki 10 000 zł (130 000 zł - 120 000 zł).