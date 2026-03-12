REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Nowy próg podatkowy PIT: z 120 000 zł do 171 000 zł? Petycja już w Sejmie – zmiana może objąć miliony podatników

Nowy próg podatkowy PIT: z 120 000 zł do 171 000 zł? Petycja już w Sejmie – zmiana może objąć miliony podatników

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 18:29
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pieniądze podatek
Nowy próg podatkowy PIT: z 120 000 zł do 171 000 zł? Petycja już w Sejmie – zmiana może objąć miliony podatników
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Sejm rozpatruje petycję, która proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego PIT z 120 000 zł do 171 000 zł, opierając limit na dwukrotności rocznej mediany zarobków. Celem jest sprawiedliwsze opodatkowanie klasy średniej w obliczu rosnących płac.

Do Sejmu trafiła petycja nr BKSP-153-X-788/25, która postuluje zmianę w systemie podatkowym dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dokument został złożony 12 grudnia 2025 roku, a 20 stycznia 2026 roku skierowano go do Komisji do Spraw Petycji. Jakie rozwiązania znalazły się w tym dokumencie?

REKLAMA

REKLAMA

Co proponuje petycja? Nowy próg podatkowy PIT

Głównym celem autorów jest podniesienie pierwszego progu podatkowego PIT z obecnych 120 000 zł do 171 000 zł rocznie. Obecnie przekroczenie 120 000 zł dochodu skutkuje zastosowaniem wyższej stawki 32%.

Autorzy petycji wskazują, że nowy limit powinien odpowiadać dwukrotności rocznej mediany zarobków, która w 2025 roku wyniosła według danych Głównego Urzędu Statystycznego 85 656 zł. Dzięki temu osoby z klasy średniej nie byłyby zbyt szybko obciążane wyższym podatkiem, co ma sprawiedliwszy charakter opodatkowania przy rosnących zarobkach.

Dlaczego to ważne? Jakie mogą być kolejne kroki dotyczące petycji?

Zmiana ta miałaby realny wpływ na finanse wielu Polaków. Obecnie znaczna część klasy średniej zaczyna płacić wyższą stawkę podatku już po osiągnięciu 120 000 zł dochodu rocznie. Podwyższenie progu do 171 000 zł pozwoliłoby na łagodniejsze wejście w drugi próg podatkowy, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących płac i inflacji.

REKLAMA

Petycja trafiła już do komisji sejmowej, która zajmie się jej opiniowaniem i ewentualnym włączeniem postulatów w przyszłe zmiany podatkowe. Autorzy liczą, że propozycja zyska poparcie zarówno wśród parlamentarzystów, jak i w opinii publicznej, zwłaszcza wśród osób reprezentujących klasę średnią.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podsumowując, BKSP-153-X-788/25 to inicjatywa mająca na celu dostosowanie polskiego systemu podatkowego do realiów rosnących zarobków i sprawiedliwsze obciążenie podatkowe. Jej los zależy teraz od decyzji komisji sejmowej.

Jaka jest aktualna wysokość progów podatkowych PIT?

Przy okazji wyjaśnijmy, że podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że w miarę wzrostu dochodów podatnika, rośnie również stawka podatkowa, którą musi on zapłacić. Progresywność podatku ma na celu zapewnienie sprawiedliwości podatkowej, dzięki której osoby o wyższych dochodach płacą wyższy podatek.

Wysokość progów podatkowych (skali podatkowej) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dla podatników opodatkowanych według skali stawki mamy następujące progi podatkowe:

  • Do 120 000 zł podatek wynosi 12%. Jednakże, aby złagodzić obciążenie podatkowe dla osób o niższych dochodach, wprowadzono kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł. Dzięki temu efektywne obciążenie podatkowe jest niższe.
  • Powyżej 120 000 zł podatek wynosi stałą kwotę 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. To oznacza, że każda złotówka zarobiona powyżej 120 000 zł jest opodatkowana stawką 32%.

Powyższe, obowiązujące także obecnego roku progi podatkowe, zostały wprowadzone przez ustawodawcę 1 lipca 2022 r., w ramach programu Polski Ład. Progi te, zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2022 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022  r.

Tabela: Progi podatkowe, zgodnie z art. 27 ustawy o PIT

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi:

ponad

do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

 

10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Przekroczenie progu podatkowego PIT. Przykład

Anna Kowalska jest samodzielnym grafikiem komputerowym pracującym na umowę o dzieło. W 2024 roku jej dochody wyniosły 110 000 zł, co oznaczało, że była opodatkowana stawką 12% z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3600 zł. W 2025 roku, dzięki nowym projektom i zwiększeniu stawki godzinowej, jej dochody wzrosły do 130 000 zł.

Jak to wpłynęło na jej obciążenie podatkowe? Otóż, do kwoty 120 000 zł Anna płaci podatek według stawki 12%, z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek. Jednak każda złotówka zarobiona powyżej tej kwoty jest opodatkowana stawką 32%. Oznacza to, że Anna płaci podatek w wysokości 12% od pierwszych 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki 10 000 zł (130 000 zł - 120 000 zł).

Podstawa prawna

Petycja w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych. Nr BKSP-153-X-788/25

Zobacz również:
Powiązane
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, jak skarbówka pozwala odliczyć 2280 zł za samochód!
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, jak skarbówka pozwala odliczyć 2280 zł za samochód!
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizny
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizny
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? [Terminy]
12 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków. Niektóre znikną ze sklepów, inne będą miały zmienione składy
12 mar 2026

W wyniku zmiany przepisów dotyczących składu kosmetyków, producenci wprowadzający je na rynek Unii Europejskiej będą musieli przyjrzeć się stosowanym recepturom. Niektóre produkty znikną z półek, innym trzeba będzie zmienić składy.
Czy dziecko z chorobą przewlekłą jest pod dobrą opieką w szkole i przedszkolu? Kolejny apel do MEN
12 mar 2026

Monika Horna Cieślak ponownie skierowała do resortu edukacji pismo w sprawie dzieci z chorobami przewlekłymi. Zdaniem Rzeczniczki Praw Dziecka, od kadry kierowniczej nie można oczekiwać posiadania odpowiedniej wiedzy. RPD proponuje, by Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe materiały dla nauczycieli i dyrektorów placówek.
Środki ochrony roślin. Czy działkowcy mają nowe obowiązki?
12 mar 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dementuje nieprawdziwe informacje. Nowe przepisy nie wprowadzają dodatkowych obowiązków dla działkowców i użytkowników amatorskich korzystających ze środków ochrony roślin.

REKLAMA

Kraków wydał 35 mln zł na sprzęt ochrony ludności. Plany na metro
12 mar 2026

Kraków zrealizował zakupy sprzętu za ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Prezydent miasta Aleksander Miszalski liczy, że w przyszłości z tego programu uda się współfinansować budowę miejsc schronienia w planowanym metrze.
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
12 mar 2026

W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.
Szczepienie psa co roku czy co 3 lata? RPO domaga się odpowiedzi od weterynaryjnych władz
12 mar 2026

Obowiązek corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie budzi coraz większe kontrowersje z uwagi na coraz lepsze preparaty. Fundacja zajmująca się ochroną zwierząt alarmuje, że nowoczesne szczepionki chronią nawet przez trzy lata - a mimo to właściciele psów muszą co roku prowadzić pupila do weterynarza na zastrzyk. Pod groźbą grzywny. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.
Zakupy zmieniają się na naszych oczach. Hipermarkety w odwrocie
12 mar 2026

Zmiany w nawykach zakupowych europejskich, w tym polskich klientów sprawiły, że udział hipermarketów w rynku spożywczym się zmniejsza, zyskują natomiast dyskonty i sklepy convenience - wynika z raportu Savills. Sieci handlowe planują zmniejszenie powierzchni części sklepów.

REKLAMA

Skarbówka o tym, jak rozliczyć sprzedaż auta po leasingu konsumenckim
12 mar 2026

Osoba prywatna, która wykupiła samochód w ramach leasingu konsumenckiego i sprzedała go przed upływem sześciu miesięcy od nabycia, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Dobra wiadomość jest jednak taka, że podatek nie zawsze musi być należny decyduje bowiem dochód, a nie sam przychód. Jeśli suma kosztów nabycia pojazdu, czyli opłaty wstępnej, rat leasingowych i ceny wykupu, przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży, obowiązek podatkowy nie powstaje. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2026 r.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
12 mar 2026

Została już ujawniona informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Chodzi o nowelizację, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r. a nowe przepisy niebawem w mocy! Na co powinny przygotować się firmy i spółki?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA